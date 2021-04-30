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Песков о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз американским посольством: Предтеча - недружественные действия США

Песков о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз американским посольством: Предтеча - недружественные действия США

В Кремле отреагировали на решение посольства США в Москве о прекращении оформления неиммиграционных виз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что за последнее время их и так могли получить единицы россиян. Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Единицы россиян могли в течение последнего года (получить визы), их просто невозможно было получить. Нужно смотреть на первопричину ситуации, которая складывается в наших отношениях, очевидным становится то, что предтеча - недружественные действия США", - уверяет представитель Кремля.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев. Таким образом, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в американской дипмиссии.

Кроме этого, оформление неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, прекращается.

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Автор: 

виза (1238) Песков Дмитрий (1857) посольство (1079) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+37
Спасибо Америка!!!Вы крутые чуаки!
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30.04.2021 13:51
+30
Да нет, просто на уй послали.
Вы ведь себя мните центром вселенной, ну вот и живите своим умом.
Надо чтобы Европа перестала визы выдавать.
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30.04.2021 13:51
+22
Ага, тобто коли кацапи роблять хакерські атаки на структури США, платять талібам за вбивство американських солдат, втручаються у вибори США - це норм, "а чьо такова-то?". А коли прилетіла "атвєтка" зі Штатів - це "нєдружествєнниє дєйствія"... Кацапи - не люди!
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30.04.2021 13:52
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Пургоносний піськоструй !!!!)))
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30.04.2021 13:50 Ответить
точно Предтеча - усекновение головы рашки !
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30.04.2021 13:54 Ответить
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 3226
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30.04.2021 14:14 Ответить
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30.04.2021 14:00 Ответить
А що вони там собі думають? Це вони ведуть війну з американцями на сході України, так? Тоді яких "дружніх дій вони від тих самих американців очікують?) Розумні, а срати не просяться)))
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30.04.2021 16:12 Ответить
Спасибо Америка!!!Вы крутые чуаки!
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30.04.2021 13:51 Ответить
Обережно, Америка зачиняється !

Салтіков-Щедрин із "унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла" відпочиває
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30.04.2021 14:06 Ответить
Да нет, просто на уй послали.
Вы ведь себя мните центром вселенной, ну вот и живите своим умом.
Надо чтобы Европа перестала визы выдавать.
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30.04.2021 13:51 Ответить
Чтобы жить умом, его надо как минимум иметь.
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30.04.2021 14:15 Ответить
гуд ньюс! було б непогано кількість свинособак в европі відрегулювати під ноль також.
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30.04.2021 13:51 Ответить
http://news.bigmir.net/world/2078036-V-Estonii-predlagaut-ne-pyskat-rossiyan-v-ES Ця гарна ідея вже відпрацьовується
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30.04.2021 14:18 Ответить
Ага, тобто коли кацапи роблять хакерські атаки на структури США, платять талібам за вбивство американських солдат, втручаються у вибори США - це норм, "а чьо такова-то?". А коли прилетіла "атвєтка" зі Штатів - це "нєдружествєнниє дєйствія"... Кацапи - не люди!
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30.04.2021 13:52 Ответить
Та хоч США ще в геноциді не звинувачують як Україну за те що дефіцит води в Криму.
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30.04.2021 16:56 Ответить
А дружески по зубам не хочешь ли?
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30.04.2021 13:52 Ответить
Я бы на месте путла его усыпил . Ну такая срамота !
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30.04.2021 13:52 Ответить
***** потрібна свита з дегенератів, щоб на фоні них виглядати не зовсім кончено. Хоча членоликому щоразу вдається доводити, що він головний деган
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30.04.2021 14:07 Ответить
Та ваще фошизды
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30.04.2021 13:52 Ответить
Предлагаю парашникам за американскими визами ездить в КНДР. Не благодарите.
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30.04.2021 13:52 Ответить
Вы - изгои. Примите это как обыденность.
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30.04.2021 13:53 Ответить
Цивілізований світ має самоізолюватись від шовіністичних шизофреників "Русского мира" !!!)))
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30.04.2021 13:53 Ответить
У писькова началася недружественная течя.
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30.04.2021 13:54 Ответить
Ну вот и у залесья лаптеногого появился свой безвизовый режим. Пока только с США. Наблюдаем.
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30.04.2021 13:55 Ответить
Ибо свинособаки должны жить в клетке
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30.04.2021 13:56 Ответить
Песков о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз американским посольством: Предтеча - недружественные действия США - Цензор.НЕТ 3321
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30.04.2021 13:57 Ответить
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 7562
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30.04.2021 14:15 Ответить
предтеча ваш дыбилизм...
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30.04.2021 13:58 Ответить
Так вам,дуракам,і треба.Сидіть у своєму Мордорі і рахуйте рябчики...
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30.04.2021 13:58 Ответить
Что скажет ершик когда по результатам понтов которое устраивает Х#йло к Параше применят эмбарго на нефть и газ...
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30.04.2021 14:00 Ответить
А если доиграются и путляндию еще отключат от SWIFT, так кацапские банки даже между собой не смогут вести расчеты.
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30.04.2021 14:23 Ответить
Сидите дома на бутылке. Нечего мир заражать бешенсктвом ватки
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30.04.2021 14:01 Ответить
Дави их, Джо, бл* !!!
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30.04.2021 14:04 Ответить
Ну, вот и начали скулить и пошли заявления типа, что обижают. Хотя, пока Россию еще никто не трогал. Цивилизованная страна решила не пускать к себе русскоговорящих, зачем им это дерьмо. После, чтобы Путин не заявлял, что он будет их защищать и не бросит. Пусть сначала Путин защитит русскоговорящих в своей стране, живут они ведь без канализации, водоснабжения, газа, без дорог, живут как свиньи. Там почему-то их никто не защищает. Все правильно делает Америка, скоро еще к этому присоединяться другие страны. Скоро еще отключат от Свифт. Так, что скоро Россия, как государство перестанет существовать на политической карте мира.
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30.04.2021 14:09 Ответить
Я давно считаю, что кацапы наглые как обезьяны, но я ошибся, они во сто крат наглее их!!
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30.04.2021 14:15 Ответить
"Единицы россиян могли в течение последнего года (получить визы), их просто невозможно было получить". - кацапня, а что вы там вообще забыли в это бездуховной и ненавистной вами Америке?!! ) Сидите в своём Челябинске, нехрен загаживать собою остальной мир
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30.04.2021 14:19 Ответить
***********, йоршик унитазный ?
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30.04.2021 14:20 Ответить
Так пескову нужно наоборот благодарность США выписать. Ведь исконно-руцкие люди кто не уехал с родной говени, а кто наоборот - "вернулся домой в родную говень"
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30.04.2021 14:20 Ответить
Хорошо бы еще дочь писькова выслать нахрен в этот дикий мордор!
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30.04.2021 14:21 Ответить
Она русского не знает. как она там жить то будет, "на родине".
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30.04.2021 14:30 Ответить
Шикарно)
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30.04.2021 14:23 Ответить
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 7039
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30.04.2021 14:28 Ответить
Ну и на хера кацапам та Америка , у них же есть Крым и русскоговорящие мальчики в трусиках на Донбассе. А в Штатах кругом одни пиндосы , которые спят и видят как бы Мордор разбомбить.
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30.04.2021 14:30 Ответить
тачняк
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30.04.2021 14:30 Ответить
мокшанцам праклятая пиндосия и ни нужна, с их кокаколами и айфонами.. им балалайки, будуьонавки, лапти и бирьозы раднее
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30.04.2021 14:30 Ответить
А нех шастать!
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30.04.2021 14:33 Ответить
респект американцы !
мочите кацапню повсеместно, только без передышки
и вы увидите
как они сами прибегут к вам за ножками Байдена ...и как говаривал Воланд - сами всё что попросите - отдадут
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30.04.2021 14:35 Ответить
Вот если бы нашим ватным политикам перестали визы выдавать. А то отправили детей в Америку, как Ленка Бондаренко, например, и рассказывают украинцам о внешнем управлении.
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30.04.2021 14:35 Ответить
Зато наши, семь лет война идёт а на границе с Ордой проходной двор! Шо Пэтя шо Зэля подмахивают кацапам и хотят двойное гражданство в Украине... Одни выражения...
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30.04.2021 14:56 Ответить
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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30.04.2021 15:07 Ответить
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 8401
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30.04.2021 16:37 Ответить
Пустіть Пісю до Навки!
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30.04.2021 17:45 Ответить
 
 