Песков о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз американским посольством: Предтеча - недружественные действия США

В Кремле отреагировали на решение посольства США в Москве о прекращении оформления неиммиграционных виз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что за последнее время их и так могли получить единицы россиян. Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Единицы россиян могли в течение последнего года (получить визы), их просто невозможно было получить. Нужно смотреть на первопричину ситуации, которая складывается в наших отношениях, очевидным становится то, что предтеча - недружественные действия США", - уверяет представитель Кремля.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев. Таким образом, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в американской дипмиссии.

Кроме этого, оформление неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, прекращается.

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