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Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США

Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США

У Кремлі відреагували на рішення посольства США в Москві про припинення оформлення неімміграційних віз.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що за останній час їх і так могли отримати одиниці росіян. Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Одиниці росіян могли протягом останнього року (отримати візи), їх просто неможливо було отримати. Потрібно дивитися на першопричину ситуації, яка складається в наших відносинах, очевидним стає те, що предтеча - недружні дії США", - запевняє представник Кремля.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, посольство США в Москві з 12 травня скоротить кількість надаваних консульських послуг у зв'язку з рішенням російської влади заборонити дипмісії наймання іноземців. Таким чином, чисельність консульського відділу посольства США в Москві скоротиться на 75%, зазначили в американській дипмісії.

Крім цього, оформлення неімміграційних віз, крім випадків дипломатичних поїздок, припиняється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника голови посольства США викликано в МЗС РФ

Автор: 

віза (732) Пєсков Дмитро (1609) посольство (942) росія (64984) США (22614)


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Топ коментарі
+37
Спасибо Америка!!!Вы крутые чуаки!
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30.04.2021 13:51
+30
Да нет, просто на уй послали.
Вы ведь себя мните центром вселенной, ну вот и живите своим умом.
Надо чтобы Европа перестала визы выдавать.
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30.04.2021 13:51
+22
Ага, тобто коли кацапи роблять хакерські атаки на структури США, платять талібам за вбивство американських солдат, втручаються у вибори США - це норм, "а чьо такова-то?". А коли прилетіла "атвєтка" зі Штатів - це "нєдружествєнниє дєйствія"... Кацапи - не люди!
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30.04.2021 13:52
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Пургоносний піськоструй !!!!)))
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30.04.2021 13:50 Відповісти
точно Предтеча - усекновение головы рашки !
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30.04.2021 13:54 Відповісти
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 3226
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30.04.2021 14:14 Відповісти
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30.04.2021 14:00 Відповісти
А що вони там собі думають? Це вони ведуть війну з американцями на сході України, так? Тоді яких "дружніх дій вони від тих самих американців очікують?) Розумні, а срати не просяться)))
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30.04.2021 16:12 Відповісти
Спасибо Америка!!!Вы крутые чуаки!
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30.04.2021 13:51 Відповісти
Обережно, Америка зачиняється !

Салтіков-Щедрин із "унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла" відпочиває
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30.04.2021 14:06 Відповісти
Да нет, просто на уй послали.
Вы ведь себя мните центром вселенной, ну вот и живите своим умом.
Надо чтобы Европа перестала визы выдавать.
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30.04.2021 13:51 Відповісти
Чтобы жить умом, его надо как минимум иметь.
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30.04.2021 14:15 Відповісти
гуд ньюс! було б непогано кількість свинособак в европі відрегулювати під ноль також.
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30.04.2021 13:51 Відповісти
http://news.bigmir.net/world/2078036-V-Estonii-predlagaut-ne-pyskat-rossiyan-v-ES Ця гарна ідея вже відпрацьовується
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30.04.2021 14:18 Відповісти
Ага, тобто коли кацапи роблять хакерські атаки на структури США, платять талібам за вбивство американських солдат, втручаються у вибори США - це норм, "а чьо такова-то?". А коли прилетіла "атвєтка" зі Штатів - це "нєдружествєнниє дєйствія"... Кацапи - не люди!
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30.04.2021 13:52 Відповісти
Та хоч США ще в геноциді не звинувачують як Україну за те що дефіцит води в Криму.
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30.04.2021 16:56 Відповісти
А дружески по зубам не хочешь ли?
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30.04.2021 13:52 Відповісти
Я бы на месте путла его усыпил . Ну такая срамота !
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30.04.2021 13:52 Відповісти
***** потрібна свита з дегенератів, щоб на фоні них виглядати не зовсім кончено. Хоча членоликому щоразу вдається доводити, що він головний деган
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30.04.2021 14:07 Відповісти
Та ваще фошизды
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30.04.2021 13:52 Відповісти
Предлагаю парашникам за американскими визами ездить в КНДР. Не благодарите.
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30.04.2021 13:52 Відповісти
Вы - изгои. Примите это как обыденность.
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30.04.2021 13:53 Відповісти
Цивілізований світ має самоізолюватись від шовіністичних шизофреників "Русского мира" !!!)))
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30.04.2021 13:53 Відповісти
У писькова началася недружественная течя.
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30.04.2021 13:54 Відповісти
Ну вот и у залесья лаптеногого появился свой безвизовый режим. Пока только с США. Наблюдаем.
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30.04.2021 13:55 Відповісти
Ибо свинособаки должны жить в клетке
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30.04.2021 13:56 Відповісти
Песков о прекращении выдачи россиянам неиммиграционных виз американским посольством: Предтеча - недружественные действия США - Цензор.НЕТ 3321
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30.04.2021 13:57 Відповісти
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 7562
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30.04.2021 14:15 Відповісти
предтеча ваш дыбилизм...
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30.04.2021 13:58 Відповісти
Так вам,дуракам,і треба.Сидіть у своєму Мордорі і рахуйте рябчики...
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30.04.2021 13:58 Відповісти
Что скажет ершик когда по результатам понтов которое устраивает Х#йло к Параше применят эмбарго на нефть и газ...
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30.04.2021 14:00 Відповісти
А если доиграются и путляндию еще отключат от SWIFT, так кацапские банки даже между собой не смогут вести расчеты.
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30.04.2021 14:23 Відповісти
Сидите дома на бутылке. Нечего мир заражать бешенсктвом ватки
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30.04.2021 14:01 Відповісти
Дави их, Джо, бл* !!!
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30.04.2021 14:04 Відповісти
Ну, вот и начали скулить и пошли заявления типа, что обижают. Хотя, пока Россию еще никто не трогал. Цивилизованная страна решила не пускать к себе русскоговорящих, зачем им это дерьмо. После, чтобы Путин не заявлял, что он будет их защищать и не бросит. Пусть сначала Путин защитит русскоговорящих в своей стране, живут они ведь без канализации, водоснабжения, газа, без дорог, живут как свиньи. Там почему-то их никто не защищает. Все правильно делает Америка, скоро еще к этому присоединяться другие страны. Скоро еще отключат от Свифт. Так, что скоро Россия, как государство перестанет существовать на политической карте мира.
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30.04.2021 14:09 Відповісти
Я давно считаю, что кацапы наглые как обезьяны, но я ошибся, они во сто крат наглее их!!
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30.04.2021 14:15 Відповісти
"Единицы россиян могли в течение последнего года (получить визы), их просто невозможно было получить". - кацапня, а что вы там вообще забыли в это бездуховной и ненавистной вами Америке?!! ) Сидите в своём Челябинске, нехрен загаживать собою остальной мир
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30.04.2021 14:19 Відповісти
***********, йоршик унитазный ?
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30.04.2021 14:20 Відповісти
Так пескову нужно наоборот благодарность США выписать. Ведь исконно-руцкие люди кто не уехал с родной говени, а кто наоборот - "вернулся домой в родную говень"
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30.04.2021 14:20 Відповісти
Хорошо бы еще дочь писькова выслать нахрен в этот дикий мордор!
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30.04.2021 14:21 Відповісти
Она русского не знает. как она там жить то будет, "на родине".
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30.04.2021 14:30 Відповісти
Шикарно)
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30.04.2021 14:23 Відповісти
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 7039
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30.04.2021 14:28 Відповісти
Ну и на хера кацапам та Америка , у них же есть Крым и русскоговорящие мальчики в трусиках на Донбассе. А в Штатах кругом одни пиндосы , которые спят и видят как бы Мордор разбомбить.
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30.04.2021 14:30 Відповісти
тачняк
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30.04.2021 14:30 Відповісти
мокшанцам праклятая пиндосия и ни нужна, с их кокаколами и айфонами.. им балалайки, будуьонавки, лапти и бирьозы раднее
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30.04.2021 14:30 Відповісти
А нех шастать!
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30.04.2021 14:33 Відповісти
респект американцы !
мочите кацапню повсеместно, только без передышки
и вы увидите
как они сами прибегут к вам за ножками Байдена ...и как говаривал Воланд - сами всё что попросите - отдадут
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30.04.2021 14:35 Відповісти
Вот если бы нашим ватным политикам перестали визы выдавать. А то отправили детей в Америку, как Ленка Бондаренко, например, и рассказывают украинцам о внешнем управлении.
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30.04.2021 14:35 Відповісти
Зато наши, семь лет война идёт а на границе с Ордой проходной двор! Шо Пэтя шо Зэля подмахивают кацапам и хотят двойное гражданство в Украине... Одни выражения...
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30.04.2021 14:56 Відповісти
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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30.04.2021 15:07 Відповісти
Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США - Цензор.НЕТ 8401
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30.04.2021 16:37 Відповісти
Пустіть Пісю до Навки!
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30.04.2021 17:45 Відповісти
 
 