Пєсков про припинення видачі росіянам неімміграційних віз американським посольством: Предтеча - недружні дії США

У Кремлі відреагували на рішення посольства США в Москві про припинення оформлення неімміграційних віз.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що за останній час їх і так могли отримати одиниці росіян. Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Одиниці росіян могли протягом останнього року (отримати візи), їх просто неможливо було отримати. Потрібно дивитися на першопричину ситуації, яка складається в наших відносинах, очевидним стає те, що предтеча - недружні дії США", - запевняє представник Кремля.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, посольство США в Москві з 12 травня скоротить кількість надаваних консульських послуг у зв'язку з рішенням російської влади заборонити дипмісії наймання іноземців. Таким чином, чисельність консульського відділу посольства США в Москві скоротиться на 75%, зазначили в американській дипмісії.

Крім цього, оформлення неімміграційних віз, крім випадків дипломатичних поїздок, припиняється.

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