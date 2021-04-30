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"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своих финансовых показателях 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об это говорится в расследовании программы "Схемы".

Так, согласно документу, доходы "Грин Филмс" в 2020 году выросли по сравнению с предыдущим.

В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16% по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти 772 тыс. долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тыс. долларов) компания получила из роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж в "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном "Схемами".

При этом, как отметили "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50% больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году.

Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 млн рублей (1,9 миллиона долларов). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжать работу.

В то же время, фундаментальных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.

Сергей Шефир не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.

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В начале 2019 "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыл бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".

Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.

Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 000 000 рублей (почти 12 миллионов гривен) на финансирование фильма-триллера "Вниз" .

В марте "Схемы" сообщали, что Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева - автора "Студии Квартал-95".

Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев - 20%, Борис Шефир - 15%, Сергей Шефир - 15%, Appex International LTD Тимура Миндича - 50%.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу 95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

21 мая 2019 г. Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского. Сын Сергея Шефира работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.

Также читайте: "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции

Автор: 

бизнес (1620) Квартал-95 (223) россия (95402) Шефир Борис (32) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+20
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3328
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30.04.2021 14:39
+18
торговля на крови
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30.04.2021 14:35
+18
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8303
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30.04.2021 14:38
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торговля на крови
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30.04.2021 14:35 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4848
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30.04.2021 14:36 Ответить
То всьо Липецкая фабрика
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30.04.2021 18:29 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4558
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30.04.2021 14:35 Ответить
Почему до сих пор идёт война,отбос зебильный,если твоя зелёная мразь обещала ее закончить?
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30.04.2021 15:12 Ответить
а квартал укатил в турляндию на месяц. у них чес в отеле который принадлежит конторе Онур. той самой которая "вдруг" выиграла тендеры на дороги на миллиарды гривен
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30.04.2021 14:36 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6273
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30.04.2021 14:36 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8654
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30.04.2021 14:37 Ответить
"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6307
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30.04.2021 20:59 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26644889.html Що ми кажемо московським попам на Великдень?
Платіть 17 000 гривень в бюджет!

У березні запорізький митрополит РПЦ Лука вирішив зібрати хресну ходу. Тисячі людей без масок і дистанції ходять містом, паралельно в країні діє заборона на масові заходи, бо карантин, коронавірус, а місця в лікарнях не безкінечні. Що ж могло піти не так?

Абсолютно все. Ми вирішили не лишати цю справу просто так і покарати організаторів цього вкрай небезпечного заходу. На превеликий жаль московських попів, у Запоріжжі Демократична Сокира має https://www.facebook.com/sokyra.party.zp/ крутезний та ефективний осередок , який одразу взявся за справу.

Наші активісти офіційно звернулися у прокуратуру. Ми попросили з усією жорстокістю та безбожністю провести перевірку та віддати організаторів ходи під каток репресій.

Пройшов місяць. Вся країна разом із Запоріжжям дружно стали червоною зоною. Карантинні заходи стали жорсткішими, а московські попи поховались. Але від закону не сховаєшся.

Сьогодні ми отримали відповідь на наше звернення. Управління превентивної діяльності Нацполіції повідомило, що організаторів антикарантинного шабашу притягнено до відповідальності і покарано штрафом у розмірі 17 000 гривень. Перефразувавши Армстронга, мусимо сказати що «це невеликі гроші для московського партріархату, але приємна перемога для нас».

Закликаємо вас берегти себе та не вестися на заклики московських попів. Ми ж подбаємо, аби вони ставали біднішими.
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3049
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30.04.2021 14:37 Ответить
Ну вот, а вы говорите... И не арестована компашка, как Липецкая фабрика, заметили? Куда же Зеле переть против *****, если его нежные органы в холодных жестоких тисках бункерного фюрера?
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30.04.2021 14:37 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3328
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30.04.2021 14:39 Ответить
Якщо комусь памʼять відібрало:

В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:

"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8433
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30.04.2021 14:43 Ответить
Так в 17-м и арестована....
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30.04.2021 14:48 Ответить
дебил ты конченый. налоги были принудительно перечислены со счета по решению. кацапского суда. фабрика была арестована в марте 2014 года
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30.04.2021 14:48 Ответить
что то не слышно копыт бихуса серлеща и пуштуна обрезанного. молчит даже ногомахатель парасюк. шабунька не хрюкнет из свежепостроенного домика. пропали "бурцуны" с коко-коруппцией
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30.04.2021 14:38 Ответить
ЗЕбарига на крові.
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30.04.2021 14:38 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8303
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30.04.2021 14:38 Ответить
надо шатать эту власть
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30.04.2021 14:45 Ответить
Чим гірше- тим краще, так?
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30.04.2021 14:49 Ответить
Хоть поржем
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30.04.2021 14:52 Ответить
На фонари и каштаны!
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30.04.2021 15:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/451550, послухайте, але ж "чим гірше" зробили виборці зеленського.
то чого ж тепер хапаєтесь за цю тезу?
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30.04.2021 15:31 Ответить
Що, зебіл упоровся?
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30.04.2021 14:46 Ответить
бізнес на краві? ТА БІГ МЕ! ТО В БАРИГИ ВІН БУВ!а тут всьо чєстно, тут і плюси носа не підточать
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30.04.2021 14:39 Ответить
клоуны - лицедеи -лицемеры- фарисеи
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30.04.2021 14:40 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6167
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30.04.2021 14:40 Ответить
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2522
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30.04.2021 14:49 Ответить
як говорила мамаша ЗЕленого ублюдка, улюбленою іграшкою Вовочки була м"ясорубка
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30.04.2021 15:22 Ответить
Сейчас выбегут Вова "Нога" Парасюк, Егорка Соболев и Серлещ против торговли на крови, хотя это не точно)))
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30.04.2021 14:40 Ответить
цены выросли в два раза-
Порох виноват, зараза ...
экономика стоит-
это Порох и ковид...
если впредь не будет роста-
это -Порох, всё ж так просто...
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30.04.2021 14:56 Ответить
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 г.(!) являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Для зеленских-шефиров-коломойских украинцы люди лишние, не нужные, Украину продавать российско-израильскому капиталу мешающие.
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30.04.2021 14:56 Ответить
Реальная торговля на совести куда более прибыльная штука, чем мифическая торговля на крови.
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30.04.2021 14:58 Ответить
Почему не слышно воя ЯрославнЫ? Эй, зелепухи , вы где? Бизнес с АкупАнтАм!!!!
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30.04.2021 14:59 Ответить
"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи - це через Порошенка і його Мінські угоди, Гідрант змушений торгувати з Мордоом)
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30.04.2021 15:57 Ответить
ЛИПЕЦКА ХФАБРИКА!!!
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30.04.2021 16:25 Ответить
Це не ліпєцкая фабріка, це не рахується. І взагалі бубочкам можна.
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30.04.2021 17:03 Ответить
"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6215
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30.04.2021 22:12 Ответить
 
 