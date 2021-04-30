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Новини
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"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи, - ЗМІ

Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої весною 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента Сергій Шефір, відзвітувала про свої фінансові показники 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Так, згідно з документом, доходи "Грин Филмс" у 2020 році зросли порівняно з попереднім.

У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16 відсотків у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 мільйонів рублів (майже 772 тисячі доларів). З них майже 32 мільйони рублів (понад 440 тисяч доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат. Збільшення продажів у "Грин Филмс" анонсували у попередньому річному звіті, проаналізованому "Схемами".

При цьому, як вказали "Грин Филмс" у своїй звітності, фірма отримала на 50 відсотків більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у попередньому році.

Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18 відсотків, до майже 139 мільйонів рублів (1,9 мільйони доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки – дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.

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В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.

Сергій Шефір не відповів на прохання "Схем" прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.

Восени 2020 року "Схеми" повідомляли, що у звіті "Грин Филмс" за попередній рік зазначалося: у компанії "не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності", скоротили збитки на 32 відсотки і планують збільшити продажі.

На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95". ​

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 542 тисячі доларів) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У березні 2019 року "Схеми"​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".

Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20 відсотків, Борис Шефір – 15 відсотків, Сергій Шефір – 15 відсотків, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50 відсотків.

Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по "Кварталу 95". Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.

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21 травня 2019 р Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. Син Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кисіля.

Автор: 

бізнес (1974) Квартал-95 (183) росія (64984) Шефір Борис (33) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+20
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3328
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30.04.2021 14:39
+18
торговля на крови
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30.04.2021 14:35
+18
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8303
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30.04.2021 14:38
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торговля на крови
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30.04.2021 14:35 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4848
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30.04.2021 14:36 Відповісти
То всьо Липецкая фабрика
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30.04.2021 18:29 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4558
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30.04.2021 14:35 Відповісти
Почему до сих пор идёт война,отбос зебильный,если твоя зелёная мразь обещала ее закончить?
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30.04.2021 15:12 Відповісти
а квартал укатил в турляндию на месяц. у них чес в отеле который принадлежит конторе Онур. той самой которая "вдруг" выиграла тендеры на дороги на миллиарды гривен
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30.04.2021 14:36 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6273
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30.04.2021 14:36 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8654
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30.04.2021 14:37 Відповісти
"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6307
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30.04.2021 20:59 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26644889.html Що ми кажемо московським попам на Великдень?
Платіть 17 000 гривень в бюджет!

У березні запорізький митрополит РПЦ Лука вирішив зібрати хресну ходу. Тисячі людей без масок і дистанції ходять містом, паралельно в країні діє заборона на масові заходи, бо карантин, коронавірус, а місця в лікарнях не безкінечні. Що ж могло піти не так?

Абсолютно все. Ми вирішили не лишати цю справу просто так і покарати організаторів цього вкрай небезпечного заходу. На превеликий жаль московських попів, у Запоріжжі Демократична Сокира має https://www.facebook.com/sokyra.party.zp/ крутезний та ефективний осередок , який одразу взявся за справу.

Наші активісти офіційно звернулися у прокуратуру. Ми попросили з усією жорстокістю та безбожністю провести перевірку та віддати організаторів ходи під каток репресій.

Пройшов місяць. Вся країна разом із Запоріжжям дружно стали червоною зоною. Карантинні заходи стали жорсткішими, а московські попи поховались. Але від закону не сховаєшся.

Сьогодні ми отримали відповідь на наше звернення. Управління превентивної діяльності Нацполіції повідомило, що організаторів антикарантинного шабашу притягнено до відповідальності і покарано штрафом у розмірі 17 000 гривень. Перефразувавши Армстронга, мусимо сказати що «це невеликі гроші для московського партріархату, але приємна перемога для нас».

Закликаємо вас берегти себе та не вестися на заклики московських попів. Ми ж подбаємо, аби вони ставали біднішими.
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3049
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30.04.2021 14:37 Відповісти
Ну вот, а вы говорите... И не арестована компашка, как Липецкая фабрика, заметили? Куда же Зеле переть против *****, если его нежные органы в холодных жестоких тисках бункерного фюрера?
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30.04.2021 14:37 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3328
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30.04.2021 14:39 Відповісти
Якщо комусь памʼять відібрало:

В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:

"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8433
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30.04.2021 14:43 Відповісти
Так в 17-м и арестована....
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30.04.2021 14:48 Відповісти
дебил ты конченый. налоги были принудительно перечислены со счета по решению. кацапского суда. фабрика была арестована в марте 2014 года
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30.04.2021 14:48 Відповісти
что то не слышно копыт бихуса серлеща и пуштуна обрезанного. молчит даже ногомахатель парасюк. шабунька не хрюкнет из свежепостроенного домика. пропали "бурцуны" с коко-коруппцией
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30.04.2021 14:38 Відповісти
ЗЕбарига на крові.
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30.04.2021 14:38 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8303
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30.04.2021 14:38 Відповісти
надо шатать эту власть
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30.04.2021 14:45 Відповісти
Чим гірше- тим краще, так?
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30.04.2021 14:49 Відповісти
Хоть поржем
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30.04.2021 14:52 Відповісти
На фонари и каштаны!
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30.04.2021 15:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/451550, послухайте, але ж "чим гірше" зробили виборці зеленського.
то чого ж тепер хапаєтесь за цю тезу?
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30.04.2021 15:31 Відповісти
Що, зебіл упоровся?
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30.04.2021 14:46 Відповісти
бізнес на краві? ТА БІГ МЕ! ТО В БАРИГИ ВІН БУВ!а тут всьо чєстно, тут і плюси носа не підточать
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30.04.2021 14:39 Відповісти
клоуны - лицедеи -лицемеры- фарисеи
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30.04.2021 14:40 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6167
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30.04.2021 14:40 Відповісти
"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2522
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30.04.2021 14:49 Відповісти
як говорила мамаша ЗЕленого ублюдка, улюбленою іграшкою Вовочки була м"ясорубка
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30.04.2021 15:22 Відповісти
Сейчас выбегут Вова "Нога" Парасюк, Егорка Соболев и Серлещ против торговли на крови, хотя это не точно)))
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30.04.2021 14:40 Відповісти
цены выросли в два раза-
Порох виноват, зараза ...
экономика стоит-
это Порох и ковид...
если впредь не будет роста-
это -Порох, всё ж так просто...
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30.04.2021 14:56 Відповісти
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 г.(!) являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Для зеленских-шефиров-коломойских украинцы люди лишние, не нужные, Украину продавать российско-израильскому капиталу мешающие.
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30.04.2021 14:56 Відповісти
Реальная торговля на совести куда более прибыльная штука, чем мифическая торговля на крови.
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30.04.2021 14:58 Відповісти
Почему не слышно воя ЯрославнЫ? Эй, зелепухи , вы где? Бизнес с АкупАнтАм!!!!
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30.04.2021 14:59 Відповісти
"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи - це через Порошенка і його Мінські угоди, Гідрант змушений торгувати з Мордоом)
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30.04.2021 15:57 Відповісти
ЛИПЕЦКА ХФАБРИКА!!!
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30.04.2021 16:25 Відповісти
Це не ліпєцкая фабріка, це не рахується. І взагалі бубочкам можна.
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30.04.2021 17:03 Відповісти
"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6215
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30.04.2021 22:12 Відповісти
 
 