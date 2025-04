"Кварталівська" кінокомпанія "Грин Филмс" у Росії за рік збільшила доходи, - ЗМІ

Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої весною 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента Сергій Шефір, відзвітувала про свої фінансові показники 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Так, згідно з документом, доходи "Грин Филмс" у 2020 році зросли порівняно з попереднім.

У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16 відсотків у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 мільйонів рублів (майже 772 тисячі доларів). З них майже 32 мільйони рублів (понад 440 тисяч доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат. Збільшення продажів у "Грин Филмс" анонсували у попередньому річному звіті, проаналізованому "Схемами".

При цьому, як вказали "Грин Филмс" у своїй звітності, фірма отримала на 50 відсотків більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у попередньому році.

Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18 відсотків, до майже 139 мільйонів рублів (1,9 мільйони доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки – дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.

В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.

Сергій Шефір не відповів на прохання "Схем" прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.

Восени 2020 року "Схеми" повідомляли, що у звіті "Грин Филмс" за попередній рік зазначалося: у компанії "не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності", скоротили збитки на 32 відсотки і планують збільшити продажі.

На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95". ​

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 542 тисячі доларів) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У березні 2019 року "Схеми"​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".

Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20 відсотків, Борис Шефір – 15 відсотків, Сергій Шефір – 15 відсотків, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50 відсотків.

Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по "Кварталу 95". Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.

21 травня 2019 р Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. Син Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кисіля.