Во Франции и Чехии выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
Индийский штамм COVID-19 уже попал во Францию и Чехию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на зарубежные СМИ.
Так, французские органы здравоохранения подтвердили первые случаи заражения людей индийским штаммом COVID-19.
Первый случай заболевания был подтвержден в четверг: заболела женщина, которая путешествовала по Индии до усиления мер на границах.
Позже индийский штамм COVID-19 был диагностирован у двух человек, которые приехали из Индии в разные дни.
Во Франции с 24 апреля были усилены меры пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из стран, где циркулирует индийский штамм коронавируса.
В столице Чешской республики также обнаружили первый случай индийского штамма COVID-19.
"Санитарно-гигиеническая станция Праги (HSHMP) зарегистрировала первый случай заболевания COVID-19 штаммом B. 1.617 в городе", - сказано в сообщении.
Это первый случай индийского штамма в Чехии. Мутацию обнаружили у мужчины из Индии, который приехал в страну. Сейчас начато эпидемиологическое расследование и отслеживают возможные контакты этого человека, чтобы предотвратить передачу индийской мутации другим людям.
"Проявлением заболевания у инфицированного были повышенная температура, мышечные и головные боли. Никаких других проблем со здоровьем выявлено не было", - сказано в сообщении HSHMP.
Напомним, в Индии за минувшие сутки выявили 386 452 новых случая заражения коронавирусом, это очередной антирекорд прироста заболеваемости. За сутки умерли 3498 заболевших.
BBC News отмечает острую нехватку мест для кремации умерших.
Всего с начала пандемии в Индии, по официальным данным, выявили 18 762 976 случаев COVID-19, умерли 2 08 330 заразившихся.
Как отмечают СМИ, по мнению индийских медицинских экспертов, реальные показатели заражаемости COVID-19 и связанной с коронавирусом смертности в стране в действительности выше в 5-10 раз.
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Населення України 40 000 000. Померло за добу 396 людей. Тобто 0,00099%.
Різниця майже в 4 рази не на користь України!
Україна 47,558
Індія 13,487
А взагалі добова смертність більше пов"язана з числом активно хворіючих
Україна 387556 Добова смертність 307*100/387556=0.0792%
Індія 3,172906 Добова смертність 3501*100/3172906=0.110%
https://www.worldometers.info/coronavirus/
По Ваших цифрах
Україна 396*100/387556=0.102%
Індія 3498*100/3172906=0.110%
Британія,котра ВАКЦИНЦИНується.
Вчора лише 15 померло.
В Індії зараз хворіє 386 452 людей в день, що становить 0,028% від усього населення.
І знову різниця не на користь України майже в два рази.