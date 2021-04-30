Во Франции и Чехии выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

Индийский штамм COVID-19 уже попал во Францию и Чехию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, французские органы здравоохранения подтвердили первые случаи заражения людей индийским штаммом COVID-19.

Первый случай заболевания был подтвержден в четверг: заболела женщина, которая путешествовала по Индии до усиления мер на границах.

Позже индийский штамм COVID-19 был диагностирован у двух человек, которые приехали из Индии в разные дни.

Во Франции с 24 апреля были усилены меры пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из стран, где циркулирует индийский штамм коронавируса.

В столице Чешской республики также обнаружили первый случай индийского штамма COVID-19.

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"Санитарно-гигиеническая станция Праги (HSHMP) зарегистрировала первый случай заболевания COVID-19 штаммом B. 1.617 в городе", - сказано в сообщении.

Это первый случай индийского штамма в Чехии. Мутацию обнаружили у мужчины из Индии, который приехал в страну. Сейчас начато эпидемиологическое расследование и отслеживают возможные контакты этого человека, чтобы предотвратить передачу индийской мутации другим людям.

"Проявлением заболевания у инфицированного были повышенная температура, мышечные и головные боли. Никаких других проблем со здоровьем выявлено не было", - сказано в сообщении HSHMP.

Напомним, в Индии за минувшие сутки выявили 386 452 новых случая заражения коронавирусом, это очередной антирекорд прироста заболеваемости. За сутки умерли 3498 заболевших.

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BBC News отмечает острую нехватку мест для кремации умерших.

Всего с начала пандемии в Индии, по официальным данным, выявили 18 762 976 случаев COVID-19, умерли 2 08 330 заразившихся.

Как отмечают СМИ, по мнению индийских медицинских экспертов, реальные показатели заражаемости COVID-19 и связанной с коронавирусом смертности в стране в действительности выше в 5-10 раз.