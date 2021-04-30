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Новости Коронавирус и карантин
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Во Франции и Чехии выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

Во Франции и Чехии выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

Индийский штамм COVID-19 уже попал во Францию и Чехию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, французские органы здравоохранения подтвердили первые случаи заражения людей индийским штаммом COVID-19.

Первый случай заболевания был подтвержден в четверг: заболела женщина, которая путешествовала по Индии до усиления мер на границах.

Позже индийский штамм COVID-19 был диагностирован у двух человек, которые приехали из Индии в разные дни.

Во Франции с 24 апреля были усилены меры пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из стран, где циркулирует индийский штамм коронавируса.

В столице Чешской республики также обнаружили первый случай индийского штамма COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые выяснили, почему COVID-19, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен

"Санитарно-гигиеническая станция Праги (HSHMP) зарегистрировала первый случай заболевания COVID-19 штаммом B. 1.617 в городе", - сказано в сообщении.

Это первый случай индийского штамма в Чехии. Мутацию обнаружили у мужчины из Индии, который приехал в страну. Сейчас начато эпидемиологическое расследование и отслеживают возможные контакты этого человека, чтобы предотвратить передачу индийской мутации другим людям.

"Проявлением заболевания у инфицированного были повышенная температура, мышечные и головные боли. Никаких других проблем со здоровьем выявлено не было", - сказано в сообщении HSHMP.

Напомним, в Индии за минувшие сутки выявили 386 452 новых случая заражения коронавирусом, это очередной антирекорд прироста заболеваемости. За сутки умерли 3498 заболевших. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на "черном рынке". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

BBC News отмечает острую нехватку мест для кремации умерших.

Всего с начала пандемии в Индии, по официальным данным, выявили 18 762 976 случаев COVID-19, умерли 2 08 330 заразившихся.

Как отмечают СМИ, по мнению индийских медицинских экспертов, реальные показатели заражаемости COVID-19 и связанной с коронавирусом смертности в стране в действительности выше в 5-10 раз.

Индия (404) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Щось пандемія нічого не вчить. Знову літаками рознесуть по всьому світові.
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30.04.2021 15:10
+1
Це все, що потрібно знати про статистику і маніпуляцію цифрами.
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30.04.2021 15:33
+1
Йо...нутим дурантинофілам -антивакцинаторам...
Британія,котра ВАКЦИНЦИНується.
Вчора лише 15 померло.
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01.05.2021 12:41
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Правила форума Совет форумчан
Щось пандемія нічого не вчить. Знову літаками рознесуть по всьому світові.
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30.04.2021 15:10 Ответить
Населення Індії - 1 366 000 000. Померло за добу 3498 людей. Тобто 0,0002561% населення.

Населення України 40 000 000. Померло за добу 396 людей. Тобто 0,00099%.

Різниця майже в 4 рази не на користь України!
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30.04.2021 15:29 Ответить
Це все, що потрібно знати про статистику і маніпуляцію цифрами.
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30.04.2021 15:33 Ответить
Випадків ковіду на мільйон населення
Україна 47,558
Індія 13,487

А взагалі добова смертність більше пов"язана з числом активно хворіючих

Україна 387556 Добова смертність 307*100/387556=0.0792%
Індія 3,172906 Добова смертність 3501*100/3172906=0.110%
https://www.worldometers.info/coronavirus/

По Ваших цифрах

Україна 396*100/387556=0.102%

Індія 3498*100/3172906=0.110%
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30.04.2021 16:52 Ответить
Йо...нутим дурантинофілам -антивакцинаторам...
Британія,котра ВАКЦИНЦИНується.
Вчора лише 15 померло.
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01.05.2021 12:41 Ответить
Фига.. Почти полмиллиона в сутки.
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30.04.2021 15:41 Ответить
В пік третьої хвилі в Україні хворіло по 20 000 людей в день, що становить 0,05% від усього населення.

В Індії зараз хворіє 386 452 людей в день, що становить 0,028% від усього населення.

І знову різниця не на користь України майже в два рази.
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30.04.2021 16:07 Ответить
А в Індії вже пік захворюваності? Уті-путі які ми оптимісти... (с)
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01.05.2021 12:55 Ответить
У попа була собака....
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30.04.2021 18:27 Ответить
 
 