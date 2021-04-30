У Франції та Чехії виявили перші випадки зараження індійським штамом COVID-19

Індійський штам COVID-19 вже потрапив до Франції та Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" із посиланням на зарубіжні ЗМІ.

Так, французькі органи охорони здоров’я підтвердили перші випадки зараження людей індійським штамом COVID-19.

Перший випадок захворювання був підтверджений у четвер: захворіла жінка, яка подорожувала Індією до посилення заходів на кордонах.

Пізніше індійський штам COVID-19 був діагностований у двох осіб, які приїхали з Індії в різні дні.

У Франції з 24 квітня були посилені заходи прикордонного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, де циркулює індійський штам коронавірусу.

У столиці Чеської республіки також виявили перший випадок індійського штаму COVID-19.

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"Санітарно-гігієнічна станція міста Праги (HSHMP) зареєструвала перший випадок захворювання на COVID-19 штамом B. 1.617 у місті", – йдеться в повідомленні.

Це перший випадок подібного штаму в Чехії. Мутацію виявили у чоловіка з Індії, який приїхав у країну. Наразі розпочато епідеміологічне розслідування і відстежують можливі контакти чоловіка, щоб запобігти передачі індійської мутації іншим особам.

"Проявом захворювання в інфікованого були підвищена температура, м’язові та головні болі. Жодних інших проблем зі здоров’ям виявлено не було", – йдеться в повідомленні HSHMP.

Нагадаємо, в Індії за минулу добу виявили 386 452 нові випадки зараження коронавірусом, це черговий антирекорд приросту захворюваності. За добу померли 3498 хворих.

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BBC News відзначає гострий брак місць для кремації померлих.

Загалом від початку пандемії в Індії, за офіційними даними, виявили 18 762 976 випадків COVID-19, померли 208 330 заражених.

Як зазначають ЗМІ, на думку індійських медичних експертів, реальні показники зараження COVID-19 і пов'язаної з коронавірусом смертності в країні насправді вищв у 5-10 разів.