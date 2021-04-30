Денисова требует от Москальковой обеспечить медобследование 11 украинских политзаключенных: РФ продолжает применять пытки к гражданам Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой обеспечить медицинское обследование для 11 незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом Денисова проинформировала в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В безотлагательном порядке обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, а именно, обеспечить соответствующие условия содержания, медицинские обследования и по их результатам предоставить квалифицированное лечение", - рассказала Денисова.

По ее словам, страна-агрессор РФ продолжает применять пытки к украинцам, которые незаконно удерживаются на ее территории.

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В частности, как уточнила Денисова, политзаключенный Теймур Абдуллаев уже 334 дня находится в ШИЗО в нечеловеческих условиях - в камерном помещении высокая влажность и антисанитария. После перенесенного COVID-19 Абдуллаев жалуется на проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, а также на периодические гипертонические кризы, сообщила Денисова.

"Муслим Алиев провел более пяти месяцев в ШИЗО, сейчас переведен в камеру с суровыми условиями содержания. Кроме того, в этих условиях содержания свидания разрешаются раз в полгода, а передачи и посылки он вообще не может получать. Тимур Ибрагимов, инвалид третьей группы по зрению, имеет серьезные проблемы с сердцем, что сопровождается онемением рук. Недавно врач-окулист диагностировала отслойку сетчатки глаз. Сейчас профессиональное лечение ему не предоставляется", - уточнила украинский омбудсмен.

По информации Денисовой, крымскотатарский активист Фарход Базаров страдает мочекаменной болезнью, которая сопровождается сильными болями, из-за чего на каждом судебном заседании приходится вызывать скорую помощь, и какая-либо медицинская помощь в условиях СИЗО ему не оказывается.

"Также существенные проблемы со здоровьем имеют Зекирья Муратов, Сервет Газиев, Энвер Омеров, Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев. За время их незаконного заключения соответствующей медицинской помощи никто из них не получал", - уточнила Денисова.

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Она подчеркнула, что руководство мест несвободы, где незаконно находятся эти украинцы - крымские татары, цинично и сознательно совершает действия, которые приравниваются к пыткам и нарушают их права на жизнь, на получение медпомощи, надлежащие условия содержания и уважение частной и семейной жизни, которые закреплены статьями 2, 3, 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также пунктами 10 и 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Уполномоченный ВРУ по правам человека также призвала международное сообщество отреагировать на каждый позорный факт нарушения прав украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории РФ, и продолжать давление на страну-агрессора для их освобождения.



