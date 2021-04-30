Денісова вимагає від Москалькової забезпечити медобстеження 11 українських політв'язнів: РФ продовжує застосовувати тортури до громадян України

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової забезпечити медичне обстеження для 11 незаконно утримуваних громадян України.

Про це Денісова проінформувала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України, а саме, забезпечити відповідні умови утримання, медичні обстеження і за їх результатами надати кваліфіковане лікування", - розповіла Денісова.

За її словами, країна-агресор РФ продовжує застосовувати тортури до українців, які незаконно утримуються на її території.

Зокрема, як уточнила Денісова, політв'язень Теймур Абдуллаєв вже 334 дні перебуває у ШІЗО в нелюдських умовах тримання – у камерному приміщення висока вологість та антисанітарія. Після перенесеного COVID-19 він скаржиться на ускладнення роботи серцево-судинної системи, а також на періодичні гіпертонічні кризи.

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"Муслім Алієв провів більше п’яти місяців у ШІЗО, зараз переведений в камеру з суворими умовами тримання. Крім того, в цих умовах тримання побачення дозволяються раз на півроку, а передачі та посилки він взагалі не може отримувати. Тімур Ібрагімов, інвалід третьої групи по зору, має суттєві проблеми з серцем, що супроводжується онімінням рук. Нещодавно лікар-окуліст діагностувала відшарування сітківки очей. Наразі будь-яке фахове лікування йому не надається", - уточнила український омбудсмен.

За інформацією Денісової, кримськотатарський активіст Фарход Базаров страждає на сечокам'яну хворобу, що супроводжується сильними болями, через що на кожному судовому засіданні доводиться викликати швидку допомогу. Будь-яка медична допомога в умова СІЗО йому не надається.

"Також суттєві проблеми зі здоров’ям мають Зекір’я Муратов, Сервет Газієв, Енвер Омеров, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалієв. За час їхнього незаконного ув’язнення відповідної медичної допомоги жоден з них не отримував", - уточнила Денісова.

Вона підкреслила, що керівництво місць несвободи, де незаконно утримуються згадані українські громадяни-кримські татари, цинічно та свідомо вчиняють дії, які прирівнюються до катувань та порушують їхні права на життя, на отримання медичної допомоги, належні умови тримання та повагу до приватного і сімейного життя, які закріплені статтями 2, 3, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

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Уповноважений ВРУ з прав людини також закликала міжнародну спільноту відреагувати на кожен ганебний факт порушення прав українських громадян, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, та продовжувати тиск на країну-агресора задля їх звільнення.



