Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
В частности, недалеко от поселка Красногоровка противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки российские оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 55 взрывоопасных предметов.
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