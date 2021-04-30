Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

В частности, недалеко от поселка Красногоровка противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки российские оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 55 взрывоопасных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы вторжения РФ в Украине на данный момент нет, но опасность существует, - Наев