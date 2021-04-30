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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС. 

В частности, недалеко от поселка Красногоровка противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки российские оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 55 взрывоопасных предметов.

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обстрел (26975) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Отаке воно зелене перемир"я !! А все через те що за "пасхальне" перемир"я не домовились !!!)))
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30.04.2021 17:57 Ответить
Безумовно і це треба пам"ятати ,як досвід та робити висновки ,але жити слід сьогоденням і чинна влада має відповідати за державу і життя народу !!!)))
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30.04.2021 18:45 Ответить
война это хитрость и обман
а мы вылазим в инет и телевизор
и всем кацапам всё рассказываем и показываем
на всех каналах и сайтах
разве так можно победить кремлёвскую мразь ?
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30.04.2021 18:02 Ответить
 
 