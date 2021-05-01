Полиция не требует расширения полномочий, только актуализацию оснований применять электрошокеры, - Билошицкий
Использование электрошокеров контактно-дистанционного действия - это вопрос сохранения жизни и здоровья граждан и правоохранителей.
Об этом первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил в прямом эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Никто не говорил об использовании электрошокового устройства просто за административное нарушение, в законе, который мы предлагали, было четко прописано - использование такого спецустройства только в случае угрозы жизни и здоровью правоохранителя. Вопрос был не о расширении полномочий, а об актуализации тех оснований, которые бы позволяли полицейским применять электрошокеры контактного и дистанционного действия TASER. Мы здесь говорим, прежде всего, о безопасности, нанесении меньших травм и о защите", - сказал Билошицкий.
По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции, электрошокер на данный момент используется в 107 ведущих странах мира. Именно TASER.
"Электрошокеры доказали свою эффективность и прошли международные исследования, которые доказывают, что в 65% использование устройства нанесло бы меньше травматизма, чем другие специальные средства - резиновые дубинки, газовые баллончики. Кроме того, есть противоречия, якобы электрошокеры несут угрозу здоровью человека. Но статистика исследований говорит, что возможность летального исхода - 6,5 случаев на миллион применений", - добавил он.
Как сообщалось, 29 апреля Рада не разрешила Нацполиции применять электрошокеры при задержании.
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.Вартість одного електрошокера у 65 штук гривасов ..а постріл обійдеться у 2500 грив !?
аваков и вся МВС НПУ шобла в очередь на статистическую погрешность шокера становись....
интересно, аваков уже повысил в звании своих братков насиловавших гражданку в отделении мусарни ?
Поэтому добавлять им еще одну возможность безнаказанно издеваться над людьми...нельзя..
Зебилы - мыслить и думать не могут и голосуют эмоциями.
Пропорции 25:75
Нельзя так издеватся над людьми
Тепер ще електрошокери дай.
Он вообще запрещен в большинстве стран мира. Это как заявлять что казнь через сожжение более гуманное чем расстрел потому что видите ли крови нет на виду.
Одна сраная вонь от крутых гнилозубых пацанов из подворотни.
"Мусоров, млять, на нажы !!!"
Вы перестальте гопничать, воровать и гадитиь - и шокер вам не угрожает!
"Менты - волки позорные!"?
Скоко ходок?