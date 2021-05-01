Полиция не требует расширения полномочий, только актуализацию оснований применять электрошокеры, - Билошицкий

Использование электрошокеров контактно-дистанционного действия - это вопрос сохранения жизни и здоровья граждан и правоохранителей.

Об этом первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил в прямом эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Никто не говорил об использовании электрошокового устройства просто за административное нарушение, в законе, который мы предлагали, было четко прописано - использование такого спецустройства только в случае угрозы жизни и здоровью правоохранителя. Вопрос был не о расширении полномочий, а об актуализации тех оснований, которые бы позволяли полицейским применять электрошокеры контактного и дистанционного действия TASER. Мы здесь говорим, прежде всего, о безопасности, нанесении меньших травм и о защите", - сказал Билошицкий.

По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции, электрошокер на данный момент используется в 107 ведущих странах мира. Именно TASER.

"Электрошокеры доказали свою эффективность и прошли международные исследования, которые доказывают, что в 65% использование устройства нанесло бы меньше травматизма, чем другие специальные средства - резиновые дубинки, газовые баллончики. Кроме того, есть противоречия, якобы электрошокеры несут угрозу здоровью человека. Но статистика исследований говорит, что возможность летального исхода - 6,5 случаев на миллион применений", - добавил он.

Как сообщалось, 29 апреля Рада не разрешила Нацполиции применять электрошокеры при задержании.

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