Поліція не вимагає розширення повноважень, тільки актуалізацію підстав застосовувати електрошокери, - Білошицький
Використання електрошокерів контактно-дистанційної дії - це питання збереження життя і здоров'я громадян та правоохоронців.
Про це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив в прямому ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Ніхто не говорив про використання електрошокового пристрою просто за адміністративне порушення, у законі, який ми пропонували, було чітко прописано – використання такого спецпристрою лише у разі загрози життю та здоров’ю правоохоронцю. Питання було не про розширення повноважень, а про актуалізацію тих підстав, які б давали змогу поліцейським застосовувати електрошокери контактної та дистанційної дії TASER. Ми тут говоримо, перш за все, про безпеку, нанесення менших травм і про захист", - сказав Олексій Білошицький.
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, електрошокер, на цей час, використовується у 107 провідних країнах світу. Саме TASER.
"Електрошокери довели свою ефективність та пройшли міжнародні дослідження, які доводять, що в 65% використання пристрою нанесло б менше травматизму, ніж інші спеціальні засоби – гумові кийки, газові балончики. Крім того, є суперечності, ніби-то електрошокери несуть загрозу здоров’ю людини. Але статистика досліджень говорить, що можливість летального випадку – 6,5 випадків на мільйон використань", - додав він.
Як повідомлялося, 29 квітня Рада не дозволила Нацполіціі застосовувати електрошокери під час затримання.
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.Вартість одного електрошокера у 65 штук гривасов ..а постріл обійдеться у 2500 грив !?
аваков и вся МВС НПУ шобла в очередь на статистическую погрешность шокера становись....
интересно, аваков уже повысил в звании своих братков насиловавших гражданку в отделении мусарни ?
Поэтому добавлять им еще одну возможность безнаказанно издеваться над людьми...нельзя..
Зебилы - мыслить и думать не могут и голосуют эмоциями.
Пропорции 25:75
Нельзя так издеватся над людьми
Тепер ще електрошокери дай.
Он вообще запрещен в большинстве стран мира. Это как заявлять что казнь через сожжение более гуманное чем расстрел потому что видите ли крови нет на виду.
Одна сраная вонь от крутых гнилозубых пацанов из подворотни.
"Мусоров, млять, на нажы !!!"
Вы перестальте гопничать, воровать и гадитиь - и шокер вам не угрожает!
"Менты - волки позорные!"?
Скоко ходок?