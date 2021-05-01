Поліція не вимагає розширення повноважень, тільки актуалізацію підстав застосовувати електрошокери, - Білошицький

Використання електрошокерів контактно-дистанційної дії - це питання збереження життя і здоров'я громадян та правоохоронців.

Про це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив в прямому ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Ніхто не говорив про використання електрошокового пристрою просто за адміністративне порушення, у законі, який ми пропонували, було чітко прописано – використання такого спецпристрою лише у разі загрози життю та здоров’ю правоохоронцю. Питання було не про розширення повноважень, а про актуалізацію тих підстав, які б давали змогу поліцейським застосовувати електрошокери контактної та дистанційної дії TASER. Ми тут говоримо, перш за все, про безпеку, нанесення менших травм і про захист", - сказав Олексій Білошицький.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, електрошокер, на цей час, використовується у 107 провідних країнах світу. Саме TASER.

"Електрошокери довели свою ефективність та пройшли міжнародні дослідження, які доводять, що в 65% використання пристрою нанесло б менше травматизму, ніж інші спеціальні засоби – гумові кийки, газові балончики. Крім того, є суперечності, ніби-то електрошокери несуть загрозу здоров’ю людини. Але статистика досліджень говорить, що можливість летального випадку – 6,5 випадків на мільйон використань", - додав він.

Як повідомлялося, 29 квітня Рада не дозволила Нацполіціі застосовувати електрошокери під час затримання.

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