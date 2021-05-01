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Поліція не вимагає розширення повноважень, тільки актуалізацію підстав застосовувати електрошокери, - Білошицький

Поліція не вимагає розширення повноважень, тільки актуалізацію підстав застосовувати електрошокери, - Білошицький

Використання електрошокерів контактно-дистанційної дії - це питання збереження життя і здоров'я громадян та правоохоронців.

Про це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив в прямому ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Ніхто не говорив про використання електрошокового пристрою просто за адміністративне порушення, у законі, який ми пропонували, було чітко прописано – використання такого спецпристрою лише у разі загрози життю та здоров’ю правоохоронцю. Питання було не про розширення повноважень, а про актуалізацію тих підстав, які б давали змогу поліцейським застосовувати електрошокери контактної та дистанційної дії TASER. Ми тут говоримо, перш за все, про безпеку, нанесення менших травм і про захист", - сказав Олексій Білошицький.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, електрошокер, на цей час, використовується у 107 провідних країнах світу. Саме TASER.

"Електрошокери довели свою ефективність та пройшли міжнародні дослідження, які доводять, що в 65% використання пристрою нанесло б менше травматизму, ніж інші спеціальні засоби – гумові кийки, газові балончики. Крім того, є суперечності, ніби-то електрошокери несуть загрозу здоров’ю людини. Але статистика досліджень говорить, що можливість летального випадку – 6,5 випадків на мільйон використань", - додав він.

Як повідомлялося, 29 квітня Рада не дозволила Нацполіціі застосовувати електрошокери під час затримання.

Також читайте: Гра без правил: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну глави "Нафтогазу" і розширення повноважень поліції на застосування електрошокерів

МВС (3500) Нацполіція (15141) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+20
Реформа полиции на жаль провалилась...менты остались ментами...и такими же скотами как и были...
Поэтому добавлять им еще одну возможность безнаказанно издеваться над людьми...нельзя..
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01.05.2021 10:01
+18
ТОЛЬКО ВОТ ТОЛКОВАТЬ и доказывать факт нападения будет сам полицай фашист котоырй убьет человека а мертвые сраму не имут покойник то уже ничего не скажет ехал остановили у вас лямпочка освещения номера не горит а ты а какие ваши доказательства а полицай фашист ах ты тварь украинская ты мне угрожаешь нападаешь и бамц шокером у человека того просто обычная тахиткардия бывает раз и пару минут и покойник... даже уерен что если водитель один за рулем в авто никого свидетелей никого на трассе вечерком или ночью так еще полицаи фашисты сдруснут с места происшествия типа нас там не було... этим приматам в форме вообще нельзщя давать такое оружие... ибо.. повторяться не буду....
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01.05.2021 10:03
+13
мусорской подонок
интересно, аваков уже повысил в звании своих братков насиловавших гражданку в отделении мусарни ?
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01.05.2021 09:58
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Вчора у *шустіка*подали інфу .
.Вартість одного електрошокера у 65 штук гривасов ..а постріл обійдеться у 2500 грив !?
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01.05.2021 09:55 Відповісти
Да-да... удовольствие не из дешевых.
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01.05.2021 09:57 Відповісти
За чьи гуляем?
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01.05.2021 10:24 Відповісти
Это очевидно: за бюджетные. Но, таки закупка оптовая, по идее, бо мне за такой дистанционный шокер заявили цену 110 тысяч гривен. Понятно, я обалдел и отказался.
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01.05.2021 10:27 Відповісти
справку о сердечно-сосудистых заболеваниях будут спрашивать перед применением?
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01.05.2021 09:55 Відповісти
ТОЛЬКО ВОТ ТОЛКОВАТЬ и доказывать факт нападения будет сам полицай фашист котоырй убьет человека а мертвые сраму не имут покойник то уже ничего не скажет ехал остановили у вас лямпочка освещения номера не горит а ты а какие ваши доказательства а полицай фашист ах ты тварь украинская ты мне угрожаешь нападаешь и бамц шокером у человека того просто обычная тахиткардия бывает раз и пару минут и покойник... даже уерен что если водитель один за рулем в авто никого свидетелей никого на трассе вечерком или ночью так еще полицаи фашисты сдруснут с места происшествия типа нас там не було... этим приматам в форме вообще нельзщя давать такое оружие... ибо.. повторяться не буду....
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01.05.2021 10:03 Відповісти
Но статистика исследований говорит, что возможность летального исхода - 6,5 случаев на миллион применений", Источник: https://censor.net/ru/n3263227
аваков и вся МВС НПУ шобла в очередь на статистическую погрешность шокера становись....
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01.05.2021 10:05 Відповісти
в разных станах разный процент больных на сердечно-сосудистые заболевания! в роде у нас один из самых высоких процентов смертности от этих заболеваний. сабаков откуда брал эти проценты?
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01.05.2021 10:49 Відповісти
Статистика говорит о том, что таких гнилозубых крутых пацанов из подворотни нужно подвергать звтаназии без всяких шокеров.
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01.05.2021 10:44 Відповісти
Хулиганы перед нападением на полицейского должны уведомлять, что сердечники, тогда их просто задуют баллончиком.
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01.05.2021 10:04 Відповісти
сначала справку от психиатра показывает мент с шокером, а потом справку о сердечных заболеваниях получает
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01.05.2021 10:05 Відповісти
и справку о вакцинации...не все пережившие не до закупорку сосудов благополучно перенесут ещё и электрошок...
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01.05.2021 10:06 Відповісти
У кого сердечно сосудистые заболевания права не выдают !
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01.05.2021 10:29 Відповісти
Как это связано? У нас пол страны с дистонией.
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01.05.2021 10:47 Відповісти
що ти мелеш?
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01.05.2021 20:39 Відповісти
конечно же ! можно даже потом будет обжаловать в справедливейшем и ни капли не продажном украинском суде последствия применения тупорылыми полицаями шокера и нанесения вреда здоровью - украина це ж европа , а америка- тряпка , вообще в подметки не годится украинскому правосудию
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01.05.2021 10:34 Відповісти
Спочатку варто на ньому самому протестувати ці електрошокери , разів з кільканадцять. І давати ці шокери тим неадекватам, що ходять в поліцейській формі,- це абсурд !
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01.05.2021 12:39 Відповісти
А не многовато ли ведущих стран в мире?? Их всего 193...
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01.05.2021 09:56 Відповісти
А непризнанные рэспублики? У Сабакова их тоже посчитали просто не включили в ведущие
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01.05.2021 10:21 Відповісти
Снова эта тема всплыла... Наверное- жаль. Я уже всё сказал позавчера, потому незачем повторяться. Короче: я за шокеры.
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01.05.2021 09:56 Відповісти
мусорской подонок
интересно, аваков уже повысил в звании своих братков насиловавших гражданку в отделении мусарни ?
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01.05.2021 09:58 Відповісти
А давайте сразу гранаты Ф-ки
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01.05.2021 10:00 Відповісти
Реформа полиции на жаль провалилась...менты остались ментами...и такими же скотами как и были...
Поэтому добавлять им еще одну возможность безнаказанно издеваться над людьми...нельзя..
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01.05.2021 10:01 Відповісти
В цього провала є прізвище, як і того хто взяв його під особисту відповідальність.
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01.05.2021 10:03 Відповісти
..Невже барига ...та його *бепепе * разом *кулею в лоб * !?
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01.05.2021 10:08 Відповісти
Та "кулят в лоба" просто ангел по сравнению с любым из новоявленных чмырей типа Ермака, Арахани и Коли - котлеты
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01.05.2021 10:23 Відповісти
Человек - существо разумно, способное мыслить.
Зебилы - мыслить и думать не могут и голосуют эмоциями.
Пропорции 25:75
Нельзя так издеватся над людьми
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01.05.2021 10:09 Відповісти
та стало еще хуже, этих даунов набирают по олх, Вы посмотрите на его лицо это же дегенерат. С шокерами вообще будет пздц, откройте ютуб там с этими идиотами они тупые как овцы. Ну а дурочка с топором нужно было пристрелить либо колени прострелить. Срок ему 7 лет + 150 к заплатить атб. Это по минимуму
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01.05.2021 10:10 Відповісти
Ви пріуси ті нещасні потовкли.
Тепер ще електрошокери дай.
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01.05.2021 10:09 Відповісти
Полиция не требует расширения полномочий, только актуализацию оснований применять электрошокеры, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 3121
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01.05.2021 10:09 Відповісти
Придурків на прохання показати документи, особливо на бляхах, що тикають камерою в обличчя мєнту, треба заряджати,підтримую.
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01.05.2021 10:14 Відповісти
Доки у відділках гвалтують людей, це питання не на часі.
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01.05.2021 10:18 Відповісти
Всю ту шоблу аваковскую надо разогнать на хер без всякого сожаления ,по тому что не к полиции, не к правоохранительной деятельности эти мудаки отношения не имеют .Эта структура еще при Кучме и Ющере превратилась в ОПГ по выбиванию бабла с населения , такой и осталась до сих пор , просто форма и название поменялось.
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01.05.2021 10:19 Відповісти
Герашенко тот шокер воткните в задницу. Или Киве. Все они Аваковские вікормыши
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01.05.2021 10:20 Відповісти
Согласен, Геращенко засунь в зажницу шокер и пойми как насилуют мусора дятел
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01.05.2021 10:31 Відповісти
Дятел кто?
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01.05.2021 10:37 Відповісти
Приця така є. Перевірте причетність даної особи провсяк випадок до випадків перевищення службових
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01.05.2021 10:42 Відповісти
Аваківським тваринам для повного щастя не вистачає права довбонути вас безпідставно струмом...
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01.05.2021 10:24 Відповісти
Білошицький .Прізвища цих ідіотів треба записувати. Потім буде стверджувати, що він ніколи такого не казав.
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01.05.2021 10:28 Відповісти
То ти за злочинців поліцейських?
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01.05.2021 10:33 Відповісти
Можливо забув хто студентів бив? А так би електрошокерами їх виконуючі злочинні накази, адже мізків мусора не мають
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01.05.2021 10:34 Відповісти
Скільки коштує відмазати поліцейського від наприклад вбивства Шеремета з підробленням доказової бази?
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01.05.2021 10:39 Відповісти
мразям безграмотным еще и шокеры теперь выдадут - це перемога ! вот теперь можно будет вдоволь издеваться над населением- еще один способ появился! только умники не учли возможности обжалования не законного применения и нанесения вреда здоровью пересичного американца , и возможности пересичного украинца....ото таке галопом по европам.... сколько же вы умертвите еще людей мрази ?
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01.05.2021 10:30 Відповісти
Мєнти хочуть легально катувати людей.
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01.05.2021 10:39 Відповісти
Пуля наносит точечный урон а електрошокер всем внутренним органам.
Он вообще запрещен в большинстве стран мира. Это как заявлять что казнь через сожжение более гуманное чем расстрел потому что видите ли крови нет на виду.
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01.05.2021 10:41 Відповісти
Все проблема в том что поступают в полицию дистрофики и рахиты у которых нет сил и ума одеть наручники вот здесь им и нужны шокеры чтоб валить наповал всех подряд...И крикуны за их внедрение это дебилы из мусорских рядов которым не терпится издеваться над людьми.
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01.05.2021 10:42 Відповісти
Ти сильний,розумний--іди ЗАХИЩАТИ слабих ,іди лови вбивць і злодіїв. Ти просто тупа мерзота,а можливо і бандит. Замість базікання--докажи,що ти можеш боротись за справедливість .
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01.05.2021 18:51 Відповісти
Скажи ще що-небудь, я таких дурників ще не бачив, дивно цікаво звідки ти такий намалювався?
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01.05.2021 18:58 Відповісти
Только при условии что все высшее руководство ментов во главе с геращенко сядет на нары на 20 лет за первый труп от шокера.
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01.05.2021 10:44 Відповісти
Млять!
Одна сраная вонь от крутых гнилозубых пацанов из подворотни.
"Мусоров, млять, на нажы !!!"
Вы перестальте гопничать, воровать и гадитиь - и шокер вам не угрожает!
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01.05.2021 10:47 Відповісти
Методичку смени. От тебя прям несет аваковщиной. Задорого продал украинцев сограждан?
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01.05.2021 10:50 Відповісти
Ты зеком был и зону хавал?
"Менты - волки позорные!"?
Скоко ходок?
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01.05.2021 11:15 Відповісти
Процитируй где я это говорил, балабол.
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01.05.2021 15:42 Відповісти
Пригадав фразу зі старої дитячої книги: "Товариство "Чистих тарілок".
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01.05.2021 10:47 Відповісти
Скоро пропихнут потихоньку диктаторские февральские законы и все, к оккупации готовы.
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01.05.2021 10:48 Відповісти
Феодалы с.. аные.
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01.05.2021 10:51 Відповісти
"Использование электрошокеров контактно-дистанционного действия - это вопрос сохранения жизни и здоровья граждан и правоохранителей." А я думаю, что это вопрос сохранения нынешней власти в 24г.
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01.05.2021 10:54 Відповісти
Следующим этапом будет "Электрический стул".
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01.05.2021 10:55 Відповісти
Сначала надо щокер использовать на жёппе авакяна и геращенко. Толстую волосатую шкуру пробъет или нет.
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01.05.2021 11:08 Відповісти
даже не мечтайте....лет через 20, когда поймете стоимость жизни человека..а пока трудимся по старинке... ...
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01.05.2021 11:10 Відповісти
Ви, хлопці повністю втратили повагу і довіру людей.Аваков готовить аналогів білоруських псів-поліцейських. От для цього вам потрібні шокери. Та ще й за казкові гроші, щоб трішечки підзаробити...
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01.05.2021 11:37 Відповісти
Використання шокової зброї має бути дозволено тільки проти озброєних злодіїв під час правопорушення. Так само, як і табельної вогнепальної. За використання кожного заряду мусор має писати пояснення, як за патрон до його табельної вогнепальної зброї.
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01.05.2021 11:40 Відповісти
Сначала разрешить гражданам легальный короткоствол, а потом уже разрешить применение полицией шокеров.
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01.05.2021 12:01 Відповісти
Вам гадам из МВД только дай повод в использовании электоршокеров,а дальше вы будете использовать их даже при приеме пищи и сексе !! Гандоны, вы из СССР!! А сколько при этом погибнет людей страдающих сердечными заболеваниями?? ВЫ об этом подумали?? Скоты!! согласен С мнениями:" Дайте мне разрешение на ношение короткоствола, а мы вам, может быть, дадим разрешение на пользование электрошокером!! А то получается игра в одни ворота!! скоро эта банда из МВД, В свободной Украине, будет по вседозволенности, лучше и шире , чем в СССР!! А хрен вам всем в МВД!! Работайте с тем , что есть, Соблюдайте нормы международного права по защите людей от насильства и пыток! В том числе от тиранов МВД!! Примеров насильников в МВД Украины море!!!
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01.05.2021 12:25 Відповісти
Вам,чмирям,тільки вібратори для особистого користування,на чергування видавати потрібно.
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01.05.2021 13:28 Відповісти
Машины свои все уже разбили , за шокеры теперь принялись, делать им нечего, кровь ментовская требует жертв. Грамада нанимает себе милицию,а дальше хоть на броневиках разьезжают. Если громада закажет такую услугу. Менять систему. Поздно пить боржоми.
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01.05.2021 13:35 Відповісти
Бандитизм,вбивства,грабунки, нічому не учать наших громадян. Непорушуй і до тебе небудуть застосовувати насилля зі сторони поліцейських. Кричать ті,хто найбільше порушує закони. і це аксіома.
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01.05.2021 18:46 Відповісти
Піди розкажи цю нісенітницю жертвам із Врадіївки.
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01.05.2021 23:47 Відповісти
Звездит этот Белошицкий, как дышит !! Сначала этакое ЧМО и такие как он будет защищать себя от народа украины , на расстоянии, электрошокером, что бы не дай бог он получил царапинку!! А потом уже у мертвого мнимого нарушителя, этот ублюдок собирается спрашивать, о том или ином правонарушении!! У нас В Украине , что наступает ПУТИНИЗМ?? Такими темпами эти Аваковы и белошицкие и Геращенки, скоро и фашисткий Беркут вернут из росссии в Украину!!
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01.05.2021 19:13 Відповісти
бєркутасти нікуди не дівались із 2014 року.
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05.05.2021 10:21 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, ЧТО ДЕЛАТЬ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ ЕСЛИ ПОЛИЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ !?
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02.05.2021 00:20 Відповісти
Полиция рюкзакова окончательно превратилась в мусоров захарченка.
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02.05.2021 02:46 Відповісти
правильно, неадекватный скот надо усмирять с минимальными для них же повреждениями.
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02.05.2021 05:32 Відповісти
У мусорів і гумові кийки треба позабирати.
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05.05.2021 10:22 Відповісти
 
 