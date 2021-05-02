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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины. ИНФОГРАФИКА

Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило данные по коронавирусу в регионах страны. Так, по состоянию на утро воскресенья, 2 мая, эпидемиологический порог коронавируса COVID-19 превышен в 13 областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, эпидпорог не должен превышать 100%. Этот показатель выше в Волынской (141,4%), Днепропетровской (108,7%), Донецкой (157,4%), Житомирской (105,4%), Запорожской (104,7%), Кировоградской (113,6%), Луганской (125,6%), Ровенской (102,6%), Сумской (118,6%), Тернопольской (131,7%), Харьковской (110,2%), Черкасской (146,1%) и Черниговской (107,1%) областях.

Самый маленький показатель имеет Винницкая область - 54,4%. В Киеве - 67,3%.

При этом в восьми областях превышенным остается показатель госпитализаций, норма которых составляет 60 на 100 тысяч населения: в Днепропетровской (62,8), Донецкой (65,7), Житомирской (62,2), Луганской (63,2), Сумской (65,9), Хмельницкой (72,5), Черкасской (63,1) и Черниговской (65,7).

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В "красной" зоне карантина продолжают находиться Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Здесь запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта, но по решению местных властей.

В "оранжевой" зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные области Украины, а также Киев находятся в "желтой" зоне.

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Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А у нас безсмертні святять паски і пофігу ковід.
Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины - Цензор.НЕТ 9678
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02.05.2021 11:18
+4
Статистики блін, єдине що зрозуміло, від МОЗ України нічого не залежить.
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02.05.2021 11:24
+3
Їх мета - потрапити в рай. Вочевидь, багато хто з них хоче зробити спробу поза чергою ( "Я только спросить!" )
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02.05.2021 11:35
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Эпидемия эта на долго. Она превращается в политический инструмент.
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02.05.2021 11:22 Ответить
А как в Китае с эпидпорогом?
Теперь неуместно говорить, - дурной как 100 китайцев. Актуальнее - "украинцев"
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02.05.2021 11:02 Ответить
А у нас безсмертні святять паски і пофігу ковід.
Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины - Цензор.НЕТ 9678
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02.05.2021 11:18 Ответить
Їх мета - потрапити в рай. Вочевидь, багато хто з них хоче зробити спробу поза чергою ( "Я только спросить!" )
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02.05.2021 11:35 Ответить
Статистики блін, єдине що зрозуміло, від МОЗ України нічого не залежить.
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02.05.2021 11:24 Ответить
Самое "удивительное" как ровно к 1 мая Киев вышел из красной аж в желтую зону... Просто " чудо" Подтасовщики и манипуляторы.
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02.05.2021 12:14 Ответить
 
 