Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило данные по коронавирусу в регионах страны. Так, по состоянию на утро воскресенья, 2 мая, эпидемиологический порог коронавируса COVID-19 превышен в 13 областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, эпидпорог не должен превышать 100%. Этот показатель выше в Волынской (141,4%), Днепропетровской (108,7%), Донецкой (157,4%), Житомирской (105,4%), Запорожской (104,7%), Кировоградской (113,6%), Луганской (125,6%), Ровенской (102,6%), Сумской (118,6%), Тернопольской (131,7%), Харьковской (110,2%), Черкасской (146,1%) и Черниговской (107,1%) областях.

Самый маленький показатель имеет Винницкая область - 54,4%. В Киеве - 67,3%.

При этом в восьми областях превышенным остается показатель госпитализаций, норма которых составляет 60 на 100 тысяч населения: в Днепропетровской (62,8), Донецкой (65,7), Житомирской (62,2), Луганской (63,2), Сумской (65,9), Хмельницкой (72,5), Черкасской (63,1) и Черниговской (65,7).

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В "красной" зоне карантина продолжают находиться Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Здесь запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта, но по решению местных властей.

В "оранжевой" зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные области Украины, а также Киев находятся в "желтой" зоне.

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