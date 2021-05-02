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Новини Коронавірус і карантин
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Епідпоріг щодо COVID-19 перевищено в 13 областях України. ІНФОГРАФІКА

Епідпоріг щодо COVID-19 перевищено в 13 областях України. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило дані щодо коронавірусу в регіонах країни. Так, станом на ранок неділі, 2 травня, епідеміологічний поріг коронавірусу COVID-19 перевищено в 13 областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, епідпоріг не повинен перевищувати 100%. Цей показник вищий у Волинській (141,4%), Дніпропетровській (108,7%), Донецькій (157,4%), Житомирській (105,4%), Запорізькій (104,7%), Кіровоградській (113,6% ), Луганській (125,6%), Рівненській (102,6%), Сумській (118,6%), Тернопільській (131,7%), Харківській (110,2%), Черкаській (146,1%) та Чернігівській (107,1%) областях.

Найменший показник має Вінницька область - 54,4%. У Києві - 67,3%.

Також читайте: За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу менше 2,7 тис. осіб, - МОЗ

При цьому в восьми областях перевищеним залишається показник госпіталізацій, норма яких становить 60 на 100 тисяч населення: у Дніпропетровській (62,8), Донецькій (65,7), Житомирській (62,2), Луганській (63,2), Сумській ( 65,9), Хмельницькій (72,5), Черкаській (63,1) і Чернігівській (65,7).

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У "червоній" зоні карантину продовжують перебувати Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Тут заборонено роботу ТРЦ, театрів і розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть вводитися обмеження на роботу громадського транспорту, але за рішенням місцевої влади.

В "помаранчевій" зоні карантину - Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Решта областей України, а також Київ - у "жовтій" зоні.

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Епідпоріг щодо COVID-19 перевищено в 13 областях України 01

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А у нас безсмертні святять паски і пофігу ковід.
Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины - Цензор.НЕТ 9678
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02.05.2021 11:18
+4
Статистики блін, єдине що зрозуміло, від МОЗ України нічого не залежить.
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02.05.2021 11:24
+3
Їх мета - потрапити в рай. Вочевидь, багато хто з них хоче зробити спробу поза чергою ( "Я только спросить!" )
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02.05.2021 11:35
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Эпидемия эта на долго. Она превращается в политический инструмент.
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02.05.2021 11:22 Відповісти
А как в Китае с эпидпорогом?
Теперь неуместно говорить, - дурной как 100 китайцев. Актуальнее - "украинцев"
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02.05.2021 11:02 Відповісти
А у нас безсмертні святять паски і пофігу ковід.
Эпидпорог по COVID-19 превышен в 13 областях Украины - Цензор.НЕТ 9678
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02.05.2021 11:18 Відповісти
Їх мета - потрапити в рай. Вочевидь, багато хто з них хоче зробити спробу поза чергою ( "Я только спросить!" )
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02.05.2021 11:35 Відповісти
Статистики блін, єдине що зрозуміло, від МОЗ України нічого не залежить.
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02.05.2021 11:24 Відповісти
Самое "удивительное" как ровно к 1 мая Киев вышел из красной аж в желтую зону... Просто " чудо" Подтасовщики и манипуляторы.
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02.05.2021 12:14 Відповісти
 
 