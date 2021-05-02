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Кыргызстан и Таджикистан договорились начать процесс описания общей границы

Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Кыргызстан и Таджикистан договорились начать процесс описания общей границы 01

Стороны заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на общей границе.

"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы. По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Также два руководителя пограничных структур проводят переговоры на территории Таджикистана.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако в субботу утром сообщения о перестрелках стали поступать вновь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники

Автор: 

Кыргызстан (260) Таджикистан (92)


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Топ комментарии
+3
России это не выгодно... -- ничего у кыргызов и таджиков не замирится...
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02.05.2021 12:53
+2
с 1991 года по 2021 год не умудрились это сделать ( провести границу между двумя странами на местности)
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02.05.2021 12:40
+1
правильно!
давно надо было пометить свои территории путем описания кустов... пеньков... деревьев...
а то как жеш так... не обписанными жить?
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02.05.2021 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Цивилизованных из себя корчат.
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02.05.2021 12:34 Ответить
Они там все уже почти, русскоязычные... -- как в Беларуси -- говорящий на родном языке -- бродячий экзотический рудимент...
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02.05.2021 13:07 Ответить
Сильно сомневаюсь.
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02.05.2021 13:11 Ответить
В чём?
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02.05.2021 13:20 Ответить
В том, что там массово остались носители русского языка.
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02.05.2021 13:29 Ответить
Не остались, а появились...
...и ты сомневаешься, а я знаю... -- это две разные разницы...*)
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02.05.2021 13:33 Ответить
Катался там?
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02.05.2021 13:35 Ответить
Служил с тамошними... -- общаемся иногда до сих пор...
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02.05.2021 13:45 Ответить
Там перешли на русский? Зачем?
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02.05.2021 13:47 Ответить
...патамушо, таджико-кыргызские дворники и мусорщики в Москве, у себя на родине -- уважаемые миллионеры! *)
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02.05.2021 13:55 Ответить
Аргумент.
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02.05.2021 13:56 Ответить
А вот Туркмения и Узбекистан -- то совсем другое -- там Национальная Наркотическая Диктатура! ...там я бывал...
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02.05.2021 13:47 Ответить
по уму - давно надо было брать вторым государственным китайский, толк будет
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02.05.2021 13:28 Ответить
... по уму -- это не по-деньгам...*)
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02.05.2021 13:56 Ответить
сложно так сразу конечно, но китай в ближайшее столетие сменит дряхлые англоязычные империи у руля планеты, а когда мир переворачивается - главное успеть первым встать на голову
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02.05.2021 14:00 Ответить
...нам-то что? ...уже в этом столетии, нас всех, в гробу это не заинтересует...*)
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02.05.2021 14:03 Ответить
уже погибло немало - это дружба народов СССР такая была
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02.05.2021 12:38 Ответить
с 1991 года по 2021 год не умудрились это сделать ( провести границу между двумя странами на местности)
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02.05.2021 12:40 Ответить
Здесь пока семь годиков такое же...
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02.05.2021 13:23 Ответить
правильно!
давно надо было пометить свои территории путем описания кустов... пеньков... деревьев...
а то как жеш так... не обписанными жить?
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02.05.2021 12:46 Ответить
Если бы написали "демаркация границы" -- вы бы ничего не поняли, но вам бы больше понравилось -- чисто словосочетальчески с иностранщийной...*)
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02.05.2021 12:56 Ответить
Што ти дарагой? Какой такой демаркация-шмаркация? Лимон, кизил, гранат, апилсин, хурама...
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02.05.2021 13:15 Ответить
В гірсько-пустельній місцевості, у місцевостях із посушливим кліматом місця із кущиками, деревцями, джерельцем - це таки предмети не тільки для описування, а й для конфліктів.
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05.05.2021 11:35 Ответить
России это не выгодно... -- ничего у кыргызов и таджиков не замирится...
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02.05.2021 12:53 Ответить
учитывая что таджикистан имеет длиннющий участок границы с афганом, откуда сша сейчас выводит войска, скорее наоборот, небось с подачи кремля и начали переговоры, рф выгоден нормальный присмотр за границей с талибами и контроль над наркотраффиком, пусть лучше в нужную сторону смотрят, чем между собой впустую собачатся
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02.05.2021 13:32 Ответить
Киргизам и таджикам выгодно соблюдать мир. Они лежат на " новом шелковом пути". И если договорятся с Китаем, то будут иметь странзита китайских товаров в обход РФ. Да и война всегда невыгодна. Надеюсь они это понимают и не поддадутся на провокации, как например Польша, когда ей предлагали территории Львова в 2014 году. Конечно РФ постарается раздуть конфликт. Но к счастью у них нет границ с РФ. Так что у них есть шанс сохранить мир.
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02.05.2021 13:35 Ответить
Зачем параше запретный контоль над наркотрафиком в Европу? ...дело-то доходное!
В Украине то же самое -- нарко-транзитная станция. ...давным -- давно...
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02.05.2021 13:37 Ответить
 
 