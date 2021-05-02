Киргизстан і Таджикистан домовилися почати процес опису спільного кордону

Киргизстан і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації і демаркації киргизько-таджицького кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в неділю, 2 травня, повідомляє пресслужба уряду Киргизії.

Сторони заявили про необхідність мирного врегулювання конфлікту на спільному кордоні.

"Досягнуто домовленості про активізацію подальшого опису проходження проєктної лінії киргизько-таджицької державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися. За підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол", - йдеться в повідомленні.

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За останніми даними, під час конфлікту з киргизької сторони 166 людей постраждали, загинули 33. Серед загиблих три киргизьких військовослужбовці. 1-2 травня в Киргизії оголошені днями національного трауру.

Тривають переговори урядових делегацій щодо врегулювання ситуації на киргизько-таджицькому кордоні. Також два керівникаиприкордонних структур проводять переговори на території Таджикистану.

Жертвами конфлікту з боку Таджикистану стали від восьми до десяти громадян, понад 90 поранено, повідомили місцеві ЗМІ. Офіційних даних від Душанбе поки немає.

Увечері в четвер сторони домовилися про припинення вогню, проте протягом п'ятниці в прикордонних районах виникали локальні перестрілки. У ніч на суботу інцидентів зафіксовано не було, проте в суботу вранці повідомлення про перестрілки стали надходити знову.