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Новини
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Киргизстан і Таджикистан домовилися почати процес опису спільного кордону

Киргизстан і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації і демаркації киргизько-таджицького кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в неділю, 2 травня, повідомляє пресслужба уряду Киргизії.

Киргизстан і Таджикистан домовилися почати процес опису спільного кордону 01

Сторони заявили про необхідність мирного врегулювання конфлікту на спільному кордоні.

"Досягнуто домовленості про активізацію подальшого опису проходження проєктної лінії киргизько-таджицької державного кордону на  ділянках державного кордону, що залишилися. За підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

За останніми даними, під час  конфлікту з киргизької сторони 166 людей постраждали, загинули 33. Серед загиблих три киргизьких військовослужбовці. 1-2 травня в Киргизії оголошені днями національного трауру.

Тривають переговори урядових делегацій щодо врегулювання ситуації на киргизько-таджицькому кордоні. Також два керівникаиприкордонних структур проводять переговори на території Таджикистану.

Жертвами конфлікту з боку Таджикистану стали від восьми до десяти громадян, понад 90 поранено, повідомили місцеві ЗМІ. Офіційних даних від Душанбе поки немає.

Увечері в четвер сторони домовилися про припинення вогню, проте протягом п'ятниці в прикордонних районах виникали локальні перестрілки. У ніч на суботу інцидентів зафіксовано не було, проте в суботу вранці повідомлення про перестрілки стали надходити знову.

Киргизстан (145) Таджикистан (43)


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Топ коментарі
+3
России это не выгодно... -- ничего у кыргызов и таджиков не замирится...
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02.05.2021 12:53
+2
с 1991 года по 2021 год не умудрились это сделать ( провести границу между двумя странами на местности)
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02.05.2021 12:40
+1
правильно!
давно надо было пометить свои территории путем описания кустов... пеньков... деревьев...
а то как жеш так... не обписанными жить?
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02.05.2021 12:46
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Цивилизованных из себя корчат.
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02.05.2021 12:34 Відповісти
Они там все уже почти, русскоязычные... -- как в Беларуси -- говорящий на родном языке -- бродячий экзотический рудимент...
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02.05.2021 13:07 Відповісти
Сильно сомневаюсь.
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02.05.2021 13:11 Відповісти
В чём?
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02.05.2021 13:20 Відповісти
В том, что там массово остались носители русского языка.
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02.05.2021 13:29 Відповісти
Не остались, а появились...
...и ты сомневаешься, а я знаю... -- это две разные разницы...*)
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02.05.2021 13:33 Відповісти
Катался там?
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02.05.2021 13:35 Відповісти
Служил с тамошними... -- общаемся иногда до сих пор...
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02.05.2021 13:45 Відповісти
Там перешли на русский? Зачем?
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02.05.2021 13:47 Відповісти
...патамушо, таджико-кыргызские дворники и мусорщики в Москве, у себя на родине -- уважаемые миллионеры! *)
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02.05.2021 13:55 Відповісти
Аргумент.
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02.05.2021 13:56 Відповісти
А вот Туркмения и Узбекистан -- то совсем другое -- там Национальная Наркотическая Диктатура! ...там я бывал...
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02.05.2021 13:47 Відповісти
по уму - давно надо было брать вторым государственным китайский, толк будет
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02.05.2021 13:28 Відповісти
... по уму -- это не по-деньгам...*)
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02.05.2021 13:56 Відповісти
сложно так сразу конечно, но китай в ближайшее столетие сменит дряхлые англоязычные империи у руля планеты, а когда мир переворачивается - главное успеть первым встать на голову
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02.05.2021 14:00 Відповісти
...нам-то что? ...уже в этом столетии, нас всех, в гробу это не заинтересует...*)
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02.05.2021 14:03 Відповісти
уже погибло немало - это дружба народов СССР такая была
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02.05.2021 12:38 Відповісти
с 1991 года по 2021 год не умудрились это сделать ( провести границу между двумя странами на местности)
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02.05.2021 12:40 Відповісти
Здесь пока семь годиков такое же...
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02.05.2021 13:23 Відповісти
правильно!
давно надо было пометить свои территории путем описания кустов... пеньков... деревьев...
а то как жеш так... не обписанными жить?
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02.05.2021 12:46 Відповісти
Если бы написали "демаркация границы" -- вы бы ничего не поняли, но вам бы больше понравилось -- чисто словосочетальчески с иностранщийной...*)
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02.05.2021 12:56 Відповісти
Што ти дарагой? Какой такой демаркация-шмаркация? Лимон, кизил, гранат, апилсин, хурама...
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02.05.2021 13:15 Відповісти
В гірсько-пустельній місцевості, у місцевостях із посушливим кліматом місця із кущиками, деревцями, джерельцем - це таки предмети не тільки для описування, а й для конфліктів.
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05.05.2021 11:35 Відповісти
России это не выгодно... -- ничего у кыргызов и таджиков не замирится...
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02.05.2021 12:53 Відповісти
учитывая что таджикистан имеет длиннющий участок границы с афганом, откуда сша сейчас выводит войска, скорее наоборот, небось с подачи кремля и начали переговоры, рф выгоден нормальный присмотр за границей с талибами и контроль над наркотраффиком, пусть лучше в нужную сторону смотрят, чем между собой впустую собачатся
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02.05.2021 13:32 Відповісти
Киргизам и таджикам выгодно соблюдать мир. Они лежат на " новом шелковом пути". И если договорятся с Китаем, то будут иметь странзита китайских товаров в обход РФ. Да и война всегда невыгодна. Надеюсь они это понимают и не поддадутся на провокации, как например Польша, когда ей предлагали территории Львова в 2014 году. Конечно РФ постарается раздуть конфликт. Но к счастью у них нет границ с РФ. Так что у них есть шанс сохранить мир.
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02.05.2021 13:35 Відповісти
Зачем параше запретный контоль над наркотрафиком в Европу? ...дело-то доходное!
В Украине то же самое -- нарко-транзитная станция. ...давным -- давно...
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02.05.2021 13:37 Відповісти
 
 