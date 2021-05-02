Киргизстан і Таджикистан домовилися почати процес опису спільного кордону
Киргизстан і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації і демаркації киргизько-таджицького кордону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в неділю, 2 травня, повідомляє пресслужба уряду Киргизії.
Сторони заявили про необхідність мирного врегулювання конфлікту на спільному кордоні.
"Досягнуто домовленості про активізацію подальшого опису проходження проєктної лінії киргизько-таджицької державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися. За підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол", - йдеться в повідомленні.
За останніми даними, під час конфлікту з киргизької сторони 166 людей постраждали, загинули 33. Серед загиблих три киргизьких військовослужбовці. 1-2 травня в Киргизії оголошені днями національного трауру.
Тривають переговори урядових делегацій щодо врегулювання ситуації на киргизько-таджицькому кордоні. Також два керівникаиприкордонних структур проводять переговори на території Таджикистану.
Жертвами конфлікту з боку Таджикистану стали від восьми до десяти громадян, понад 90 поранено, повідомили місцеві ЗМІ. Офіційних даних від Душанбе поки немає.
Увечері в четвер сторони домовилися про припинення вогню, проте протягом п'ятниці в прикордонних районах виникали локальні перестрілки. У ніч на суботу інцидентів зафіксовано не було, проте в суботу вранці повідомлення про перестрілки стали надходити знову.
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...и ты сомневаешься, а я знаю... -- это две разные разницы...*)
давно надо было пометить свои территории путем описания кустов... пеньков... деревьев...
а то как жеш так... не обписанными жить?
В Украине то же самое -- нарко-транзитная станция. ...давным -- давно...