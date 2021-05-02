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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского

Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского

Ниже плотины Белогорского водохранилища на реке Биюк-Карасу демонтировали земляную дамбу, сооруженную в 2020 году подразделениями российских трубопроводных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как рассказали корреспонденту Крым.Реалии в белогорском филиале подконтрольного Москве "Крыммелиоводхоза", дамбу демонтировали "как препятствие" в связи с возобновлением спуска воды из Белогорского водохранилища.

"Всю осень и первую часть зимы власти не использовали воды Белогорского водохранилища, позволяя водоему пополнить свои водные объемы. Зато, соорудив дамбу в русле Биюк-Карасу, в образовавшийся пруд сбрасывали воду из Тайганского водохранилища, которую военные качали по наземным трудопроводам на Симферополь. Сейчас в Тайганском водохранилище не осталось полезного объема воды – оно на грани высыхания. Поэтому теперь начали сброс с Белогорского водохранилища на нужды юго-восточного Крыма", – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

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При этом, по информации корреспондента Крым.Реалии, трубопровод, построенный российскими военными, остается не демонтированным.

Издание напоминает, что 10 августа 2020 года в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.

Российские власти использовали воду Белогорского и Тайганского водохранилищ на нужды Симферополя с сентября прошлого года. В декабре 2020 года российские войска, занимавшиеся строительством временного трубопровода и перекачкой воды с Тайганского водохранилища в Симферополь, вынуждено прекратили перекачку воды в связи с использованием всего полезного объема воды.

Также читайте: Оккупанты о наполненности водохранилищ Симферополя: "Хватит на 140 дней"

Автор: 

Крым (26375) Симферополь (657) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+61
Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского - Цензор.НЕТ 2103
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02.05.2021 22:00
+41
в Крыму запретили песню " Несе Галя воду" признав ее экстремистской
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02.05.2021 23:42
+39
Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 7888
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02.05.2021 22:39
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Страница 2 из 2
подразделениями российских трубопроводных войск.Источник: https://censor.net/ru/n3263354 а ще у кацапів існують "сантехніко-демонтажні" та "телевізоро-крадіжні" війська!
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02.05.2021 22:44 Ответить
Трубопроводные войска - это надо предателям Германии осознать, таким как меркеляка.
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02.05.2021 22:51 Ответить
Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского

Глупый Путя книжки не читал..

Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.
Диву дался тут Иван.
"Что, - сказал он, - за шайтан!
Шапок с пять найдётся свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо-огонёк!"
Говорит ему конёк:
"Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесёт оно с собою". (с)
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02.05.2021 22:52 Ответить
Кобзон (протяжно):«...лигиндарный сивастопаль,
Город руССких Дураков»
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02.05.2021 22:52 Ответить
вообще-то "руSSкииииииииих муууууууудаааааакоооооооооов"
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03.05.2021 08:44 Ответить
и не кобзон, а кабздон
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03.05.2021 08:45 Ответить
С 2008 года по 2010 бывал на всех крымских курортах регулярно поквартально . Начиная с Армянских госгостиниц поражал весь совецкий сервис . После 21 ноль ноль не было воды вообще никакой . В армянске иногда в совдеповского типа гостинице подставляли себя под ручеёк , но для питья эту воду даже не кипятили . .)) Работал водителем , объезжал почти все райцентры крыма .
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02.05.2021 22:57 Ответить
Вітаю вас ушльопки малороські! За то без Бандер!

Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 9092
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02.05.2021 23:08 Ответить
Ффу! Они канализацию подключили к водопроводу штоле?
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02.05.2021 23:13 Ответить
Закольцевали
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03.05.2021 10:34 Ответить
все что угодно, но точно не ********
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03.05.2021 11:49 Ответить
Суп-харчо из крана. Красиво жить не запретишь.
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03.05.2021 03:12 Ответить
Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 7962
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02.05.2021 23:19 Ответить
За ситуацию с кончающимися запасами пресной и гуманитарной катастрофой, которая последует после её окончания отвечает оккупант. Жители Крыма должны это четко понимать. Все от зеленых человечков и гоблина до ***** бункерного, кто участвовал в оккупации полуострова несут ответственность за это.
Оккупировав Крым, россия грубо отсоединила его от созданной за долгие годы инфраструктуры и начала на скорую руку лепить новую, которая никогда не заменит украинскую. Отсоединившись от Украины Крым потерял не только днепровскую воду, но и туристов. Миллионы украинцев ездили в Крым на автотранспорте, потому что это было близко и удобно. Кацапия не такая густонаселенная и очень растянута, поэтому через крымский мост никогда не будет такого потока туристов как это было со стороны Украины.
Я не знаю, на что рассчитывали ватники крыма, которые искренне радовались оккупации Крыма, но по большому счету это выстрел себе в ногу.
Сегодня Крым это непризнанная территория, без туристов, с электроэнергетическими проблемами, стоящая на грани гуманитарной катастрофы. Вот уж действительно камни с неба. Настоящие и очень тяжелые.
Поэтому единственное существующее решение водной проблемы и других возникших проблем это возвращение Крыма под контроль Украины.
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02.05.2021 23:33 Ответить
А чи потрібні вони нам?
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02.05.2021 23:44 Ответить
Прокацапське населення звісно не потрібне. Воеи нікому непотрібні, навіть кацапам. А територія і українське населення повинне бути в Уураїні, чого це ми повинні дапувати це свинособакам.
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03.05.2021 09:30 Ответить
Это типичное поведение лаптекопытных рапоедов. Засрали всю расею, превратили ее в выгребную яму и живут там, как опариши. Кацап живет по шею в говне, жрет говно, пьет говно, в говне и подохнет. Да и хрен с ними, кому интересны эти дикари. Так они суют свое свинное рыла везде где только можно. Стоит посмотреть, во что превратилась южная Осетия и Абхазия. Это полный амбец, во что превратились эти некогда процветающие территории Грузии. А Приднесровье, ОРДЛО. Поэтому я считаю правильной пословицу : хороший кацап - это дохлый кацап.
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03.05.2021 19:44 Ответить
Пересохло Тайганське , пересохне й Білогірське . Все , чого торкається рюзькє чілавєк - перетворюється в лайно .
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02.05.2021 23:36 Ответить
Сльози мєшают гаваріть...😪
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02.05.2021 23:36 Ответить
в Крыму запретили песню " Несе Галя воду" признав ее экстремистской
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02.05.2021 23:42 Ответить
Для них она звучит "Не сцы Галя в воду"
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03.05.2021 10:36 Ответить
гдето видел в каком то постапокалиптическом фильме, как воду питьевую из мочи добывали. Процесс на самом деле достаточно простой. я бы на месте крысян, пересмотрел бы
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03.05.2021 00:01 Ответить
,,Водный мир,,. Крысчанам можно не перерабатывать,а так пить.
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03.05.2021 04:58 Ответить
Куда поссать в качестве гуманитарки?
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03.05.2021 00:18 Ответить
лучший способ в бутылочку, закрить пробочкой и метнуть в сторону оккупированого Крыма Да, и наклеечку с "наилучшими пожеланиями"
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03.05.2021 16:21 Ответить
Лучше коктейль Молотова.
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03.05.2021 19:46 Ответить
С 1945 по 1954-1961 года Горный Крым водой снабжали исключительно крымские цыгане и их даже при сталинизме не расстреливали только потому, что ******* каммуняки понимали, что без их цыганской питьевой воды никакой "российский флот" в Севастополе не выживет. В 1945 году сталин это знал и в 1954 году Хрущев об этом знал.

А в степном Крыму, когда Московия в 1944 году всех крымских татар выслала, растреляла или депортировала в Среднюю Азию,то на их место в их татарские дома каммуняки переселили кацапов со всех областей своей кацапской РФСР.

Но рязанские и прочие кацапские вологодцы, поселившиеся в крымско-татарские дома в степном Крыму даже не представляли себе и не знали, что в крымских степных колодцах будет вода соленая.
Крымские татары за столетия проживания на этих территориях к такой воде в Своем степном Крыму привыкли, а вот рязанско-воронежско-кацапская халявная шушара к такому не привыкло, хотя и заняли чужие дома крымских татар в 1944-1945 годах.
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03.05.2021 00:46 Ответить
Маленков с Хрущёвым орут с того света: что вы творите, бидарасы ?
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03.05.2021 03:17 Ответить
Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 1448
Укроп! Уууу ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
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03.05.2021 07:10 Ответить
Давайте скинемся и пошлем в качестве благотворительности танкер мочи.
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03.05.2021 07:14 Ответить
І КОНТЕЙНЕР ЧАШОК З ДИРКАМИ ЗНИЗУ
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03.05.2021 08:52 Ответить
когда Крым сдавался кацапам, часто показывали деда-морячка, который подтанцовывал, махая ручонками... пусть еще потанцует и вызовет ливень, который смоет в Черное море весь Крым...
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03.05.2021 07:47 Ответить
Помер он уже, ад ему подземный... Не выдержала печень такого счастья...
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03.05.2021 08:05 Ответить
Нічого страшного, Гундяй організує хрестний хід до моря.
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03.05.2021 08:00 Ответить
Чув від кримчан ---хоть умру в росеє. Як не цинічно, але чим більше таких помре,тим земля очищиття від підлості і продажності таких людей.
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03.05.2021 08:13 Ответить
Слово "цинічно" може бути тільки відносно людей або тварин. Кацапи не являються не тим не тим.
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03.05.2021 09:37 Ответить
Так славно танцювали,
І це допомогло!
На шо вода крисчанам?!
У них же є )(уйло!
Його ви мудрість пийте,
І поливайте ним,
Без хунтівськой водички,
Прожиє гуський Кгим!
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03.05.2021 09:10 Ответить
Я выражаю обеспокоенность, шож они там пить будут.
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03.05.2021 09:44 Ответить
бояришник
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03.05.2021 22:16 Ответить
Главное, чтобы камней с неба было в достатке.
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03.05.2021 11:37 Ответить
российские трубопроводные войска. этим словосочетанием все сказано.
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03.05.2021 12:15 Ответить
Та забудьте вже про ту кримську воду. То їх проблеми.
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03.05.2021 15:29 Ответить
пора крысчанам создавать всекрысчанский банк мочи, дальше будет еще хуже
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03.05.2021 16:25 Ответить
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