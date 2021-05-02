Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского
Ниже плотины Белогорского водохранилища на реке Биюк-Карасу демонтировали земляную дамбу, сооруженную в 2020 году подразделениями российских трубопроводных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Как рассказали корреспонденту Крым.Реалии в белогорском филиале подконтрольного Москве "Крыммелиоводхоза", дамбу демонтировали "как препятствие" в связи с возобновлением спуска воды из Белогорского водохранилища.
"Всю осень и первую часть зимы власти не использовали воды Белогорского водохранилища, позволяя водоему пополнить свои водные объемы. Зато, соорудив дамбу в русле Биюк-Карасу, в образовавшийся пруд сбрасывали воду из Тайганского водохранилища, которую военные качали по наземным трудопроводам на Симферополь. Сейчас в Тайганском водохранилище не осталось полезного объема воды – оно на грани высыхания. Поэтому теперь начали сброс с Белогорского водохранилища на нужды юго-восточного Крыма", – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.
При этом, по информации корреспондента Крым.Реалии, трубопровод, построенный российскими военными, остается не демонтированным.
Издание напоминает, что 10 августа 2020 года в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.
Российские власти использовали воду Белогорского и Тайганского водохранилищ на нужды Симферополя с сентября прошлого года. В декабре 2020 года российские войска, занимавшиеся строительством временного трубопровода и перекачкой воды с Тайганского водохранилища в Симферополь, вынуждено прекратили перекачку воды в связи с использованием всего полезного объема воды.
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"Что, - сказал он, - за шайтан!
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"Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесёт оно с собою". (с)
Город руССких Дураков»
Оккупировав Крым, россия грубо отсоединила его от созданной за долгие годы инфраструктуры и начала на скорую руку лепить новую, которая никогда не заменит украинскую. Отсоединившись от Украины Крым потерял не только днепровскую воду, но и туристов. Миллионы украинцев ездили в Крым на автотранспорте, потому что это было близко и удобно. Кацапия не такая густонаселенная и очень растянута, поэтому через крымский мост никогда не будет такого потока туристов как это было со стороны Украины.
Я не знаю, на что рассчитывали ватники крыма, которые искренне радовались оккупации Крыма, но по большому счету это выстрел себе в ногу.
Сегодня Крым это непризнанная территория, без туристов, с электроэнергетическими проблемами, стоящая на грани гуманитарной катастрофы. Вот уж действительно камни с неба. Настоящие и очень тяжелые.
Поэтому единственное существующее решение водной проблемы и других возникших проблем это возвращение Крыма под контроль Украины.
А в степном Крыму, когда Московия в 1944 году всех крымских татар выслала, растреляла или депортировала в Среднюю Азию,то на их место в их татарские дома каммуняки переселили кацапов со всех областей своей кацапской РФСР.
Но рязанские и прочие кацапские вологодцы, поселившиеся в крымско-татарские дома в степном Крыму даже не представляли себе и не знали, что в крымских степных колодцах будет вода соленая.
Крымские татары за столетия проживания на этих территориях к такой воде в Своем степном Крыму привыкли, а вот рязанско-воронежско-кацапская халявная шушара к такому не привыкло, хотя и заняли чужие дома крымских татар в 1944-1945 годах.
Укроп! Уууу ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
І це допомогло!
На шо вода крисчанам?!
У них же є )(уйло!
Його ви мудрість пийте,
І поливайте ним,
Без хунтівськой водички,
Прожиє гуський Кгим!