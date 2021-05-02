Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского

Ниже плотины Белогорского водохранилища на реке Биюк-Карасу демонтировали земляную дамбу, сооруженную в 2020 году подразделениями российских трубопроводных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как рассказали корреспонденту Крым.Реалии в белогорском филиале подконтрольного Москве "Крыммелиоводхоза", дамбу демонтировали "как препятствие" в связи с возобновлением спуска воды из Белогорского водохранилища.

"Всю осень и первую часть зимы власти не использовали воды Белогорского водохранилища, позволяя водоему пополнить свои водные объемы. Зато, соорудив дамбу в русле Биюк-Карасу, в образовавшийся пруд сбрасывали воду из Тайганского водохранилища, которую военные качали по наземным трудопроводам на Симферополь. Сейчас в Тайганском водохранилище не осталось полезного объема воды – оно на грани высыхания. Поэтому теперь начали сброс с Белогорского водохранилища на нужды юго-восточного Крыма", – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

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При этом, по информации корреспондента Крым.Реалии, трубопровод, построенный российскими военными, остается не демонтированным.

Издание напоминает, что 10 августа 2020 года в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.

Российские власти использовали воду Белогорского и Тайганского водохранилищ на нужды Симферополя с сентября прошлого года. В декабре 2020 года российские войска, занимавшиеся строительством временного трубопровода и перекачкой воды с Тайганского водохранилища в Симферополь, вынуждено прекратили перекачку воды в связи с использованием всего полезного объема воды.

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