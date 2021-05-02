Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського

Нижче греблі Білогірського водосховища на річці Біюк-Карасу демонтували земляну дамбу, споруджену у 2020 році підрозділами російських трубопровідних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як розповіли кореспонденту Крим.Реалії в білогірській філії підконтрольного Москві "Криммеліоводгоспу", дамбу демонтували "як перешкоду" у зв'язку з поновленням спуску води з Білогірського водосховища.

"Всю осінь і першу частину зими влада не використовувала воду Білогірського водосховища, дозволяючи водоймі поповнити свій водний ресурс. Зате, спорудивши дамбу в руслі Біюк-Карасу, у ставок, що утворився, скидали воду з Тайганського водосховища, яку військові качали наземними трудопроводам на Сімферополь. Зараз у Тайганському водосховищі не залишилося корисного об'єму води - воно на межі висихання. Тому тепер почали скидання з Білогірського водосховища на потреби південно-східного Криму", - прокоментував ситуацію Крим.Реалії активіст громадського руху "Вільний Крим" із Білогірського району Решад Меметов.

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Водночас, за інформацією кореспондента Крим.Реалії, трубопровід, побудований російськими військовослужбовцями, залишається демонтованим.

Видання нагадує, що 10 серпня 2020 року в Криму керівництво Міноборони Росії і місцева влада запустили водовід, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району у Сімферополь.

Російська влада використовували воду Білогірського і Тайганського водосховищ на потреби Сімферополя із вересня минулого року. У грудні 2020 року російські війська, які займалися будівництвом тимчасового трубопроводу і перекачуванням води з Тайганського водосховища у Сімферополь, були вимушені припинили перекачування води у зв'язку з використанням всього корисного об'єму води.

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