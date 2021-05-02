Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського
Нижче греблі Білогірського водосховища на річці Біюк-Карасу демонтували земляну дамбу, споруджену у 2020 році підрозділами російських трубопровідних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Як розповіли кореспонденту Крим.Реалії в білогірській філії підконтрольного Москві "Криммеліоводгоспу", дамбу демонтували "як перешкоду" у зв'язку з поновленням спуску води з Білогірського водосховища.
"Всю осінь і першу частину зими влада не використовувала воду Білогірського водосховища, дозволяючи водоймі поповнити свій водний ресурс. Зате, спорудивши дамбу в руслі Біюк-Карасу, у ставок, що утворився, скидали воду з Тайганського водосховища, яку військові качали наземними трудопроводам на Сімферополь. Зараз у Тайганському водосховищі не залишилося корисного об'єму води - воно на межі висихання. Тому тепер почали скидання з Білогірського водосховища на потреби південно-східного Криму", - прокоментував ситуацію Крим.Реалії активіст громадського руху "Вільний Крим" із Білогірського району Решад Меметов.
Водночас, за інформацією кореспондента Крим.Реалії, трубопровід, побудований російськими військовослужбовцями, залишається демонтованим.
Видання нагадує, що 10 серпня 2020 року в Криму керівництво Міноборони Росії і місцева влада запустили водовід, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району у Сімферополь.
Російська влада використовували воду Білогірського і Тайганського водосховищ на потреби Сімферополя із вересня минулого року. У грудні 2020 року російські війська, які займалися будівництвом тимчасового трубопроводу і перекачуванням води з Тайганського водосховища у Сімферополь, були вимушені припинили перекачування води у зв'язку з використанням всього корисного об'єму води.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Глупый Путя книжки не читал..
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.
Диву дался тут Иван.
"Что, - сказал он, - за шайтан!
Шапок с пять найдётся свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо-огонёк!"
Говорит ему конёк:
"Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесёт оно с собою". (с)
Город руССких Дураков»
Оккупировав Крым, россия грубо отсоединила его от созданной за долгие годы инфраструктуры и начала на скорую руку лепить новую, которая никогда не заменит украинскую. Отсоединившись от Украины Крым потерял не только днепровскую воду, но и туристов. Миллионы украинцев ездили в Крым на автотранспорте, потому что это было близко и удобно. Кацапия не такая густонаселенная и очень растянута, поэтому через крымский мост никогда не будет такого потока туристов как это было со стороны Украины.
Я не знаю, на что рассчитывали ватники крыма, которые искренне радовались оккупации Крыма, но по большому счету это выстрел себе в ногу.
Сегодня Крым это непризнанная территория, без туристов, с электроэнергетическими проблемами, стоящая на грани гуманитарной катастрофы. Вот уж действительно камни с неба. Настоящие и очень тяжелые.
Поэтому единственное существующее решение водной проблемы и других возникших проблем это возвращение Крыма под контроль Украины.
А в степном Крыму, когда Московия в 1944 году всех крымских татар выслала, растреляла или депортировала в Среднюю Азию,то на их место в их татарские дома каммуняки переселили кацапов со всех областей своей кацапской РФСР.
Но рязанские и прочие кацапские вологодцы, поселившиеся в крымско-татарские дома в степном Крыму даже не представляли себе и не знали, что в крымских степных колодцах будет вода соленая.
Крымские татары за столетия проживания на этих территориях к такой воде в Своем степном Крыму привыкли, а вот рязанско-воронежско-кацапская халявная шушара к такому не привыкло, хотя и заняли чужие дома крымских татар в 1944-1945 годах.
Укроп! Уууу ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
І це допомогло!
На шо вода крисчанам?!
У них же є )(уйло!
Його ви мудрість пийте,
І поливайте ним,
Без хунтівськой водички,
Прожиє гуський Кгим!