УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10662 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
19 155 147

Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського

Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського

Нижче греблі Білогірського водосховища на річці Біюк-Карасу демонтували земляну дамбу, споруджену у 2020 році підрозділами російських трубопровідних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як розповіли кореспонденту Крим.Реалії в білогірській філії підконтрольного Москві "Криммеліоводгоспу", дамбу демонтували "як перешкоду" у зв'язку з поновленням спуску води з Білогірського водосховища.

"Всю осінь і першу частину зими влада не використовувала воду Білогірського водосховища, дозволяючи водоймі поповнити свій водний ресурс. Зате, спорудивши дамбу в руслі Біюк-Карасу, у ставок, що  утворився, скидали воду з Тайганського водосховища, яку військові качали наземними трудопроводам на Сімферополь. Зараз у Тайганському водосховищі не залишилося корисного об'єму води - воно на межі висихання. Тому тепер почали скидання з Білогірського водосховища на потреби південно-східного Криму", - прокоментував ситуацію Крим.Реалії активіст громадського руху "Вільний Крим" із Білогірського району Решад Меметов.

Дивіться також: На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі. ФОТОрепортаж

Водночас, за інформацією кореспондента Крим.Реалії, трубопровід, побудований російськими військовослужбовцями, залишається демонтованим.

Видання нагадує, що 10 серпня 2020 року в Криму керівництво Міноборони Росії і місцева влада запустили водовід, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району у Сімферополь.

Російська влада використовували воду Білогірського і Тайганського водосховищ на потреби Сімферополя із вересня минулого року. У грудні 2020 року російські війська, які займалися будівництвом тимчасового трубопроводу і перекачуванням води з Тайганського водосховища у Сімферополь, були вимушені припинили перекачування води у зв'язку з використанням всього корисного об'єму води.

Читайте також: Окупанти про наповненість водосховищ Сімферополя: "Вистачить на 140 днів"

Автор: 

Крим (14137) Сімферополь (219) водопостачання (832) вода (1176)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+61
Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского - Цензор.НЕТ 2103
показати весь коментар
02.05.2021 22:00
+41
в Крыму запретили песню " Несе Галя воду" признав ее экстремистской
показати весь коментар
02.05.2021 23:42
+39
Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 7888
показати весь коментар
02.05.2021 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
подразделениями российских трубопроводных войск.Источник: https://censor.net/ru/n3263354 а ще у кацапів існують "сантехніко-демонтажні" та "телевізоро-крадіжні" війська!
показати весь коментар
02.05.2021 22:44 Відповісти
Трубопроводные войска - это надо предателям Германии осознать, таким как меркеляка.
показати весь коментар
02.05.2021 22:51 Відповісти
Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского

Глупый Путя книжки не читал..

Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.
Диву дался тут Иван.
"Что, - сказал он, - за шайтан!
Шапок с пять найдётся свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо-огонёк!"
Говорит ему конёк:
"Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесёт оно с собою". (с)
показати весь коментар
02.05.2021 22:52 Відповісти
Кобзон (протяжно):«...лигиндарный сивастопаль,
Город руССких Дураков»
показати весь коментар
02.05.2021 22:52 Відповісти
вообще-то "руSSкииииииииих муууууууудаааааакоооооооооов"
показати весь коментар
03.05.2021 08:44 Відповісти
и не кобзон, а кабздон
показати весь коментар
03.05.2021 08:45 Відповісти
С 2008 года по 2010 бывал на всех крымских курортах регулярно поквартально . Начиная с Армянских госгостиниц поражал весь совецкий сервис . После 21 ноль ноль не было воды вообще никакой . В армянске иногда в совдеповского типа гостинице подставляли себя под ручеёк , но для питья эту воду даже не кипятили . .)) Работал водителем , объезжал почти все райцентры крыма .
показати весь коментар
02.05.2021 22:57 Відповісти
Вітаю вас ушльопки малороські! За то без Бандер!

Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 9092
показати весь коментар
02.05.2021 23:08 Відповісти
Ффу! Они канализацию подключили к водопроводу штоле?
показати весь коментар
02.05.2021 23:13 Відповісти
Закольцевали
показати весь коментар
03.05.2021 10:34 Відповісти
все что угодно, но точно не ********
показати весь коментар
03.05.2021 11:49 Відповісти
Суп-харчо из крана. Красиво жить не запретишь.
показати весь коментар
03.05.2021 03:12 Відповісти
Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 7962
показати весь коментар
02.05.2021 23:19 Відповісти
За ситуацию с кончающимися запасами пресной и гуманитарной катастрофой, которая последует после её окончания отвечает оккупант. Жители Крыма должны это четко понимать. Все от зеленых человечков и гоблина до ***** бункерного, кто участвовал в оккупации полуострова несут ответственность за это.
Оккупировав Крым, россия грубо отсоединила его от созданной за долгие годы инфраструктуры и начала на скорую руку лепить новую, которая никогда не заменит украинскую. Отсоединившись от Украины Крым потерял не только днепровскую воду, но и туристов. Миллионы украинцев ездили в Крым на автотранспорте, потому что это было близко и удобно. Кацапия не такая густонаселенная и очень растянута, поэтому через крымский мост никогда не будет такого потока туристов как это было со стороны Украины.
Я не знаю, на что рассчитывали ватники крыма, которые искренне радовались оккупации Крыма, но по большому счету это выстрел себе в ногу.
Сегодня Крым это непризнанная территория, без туристов, с электроэнергетическими проблемами, стоящая на грани гуманитарной катастрофы. Вот уж действительно камни с неба. Настоящие и очень тяжелые.
Поэтому единственное существующее решение водной проблемы и других возникших проблем это возвращение Крыма под контроль Украины.
показати весь коментар
02.05.2021 23:33 Відповісти
А чи потрібні вони нам?
показати весь коментар
02.05.2021 23:44 Відповісти
Прокацапське населення звісно не потрібне. Воеи нікому непотрібні, навіть кацапам. А територія і українське населення повинне бути в Уураїні, чого це ми повинні дапувати це свинособакам.
показати весь коментар
03.05.2021 09:30 Відповісти
Это типичное поведение лаптекопытных рапоедов. Засрали всю расею, превратили ее в выгребную яму и живут там, как опариши. Кацап живет по шею в говне, жрет говно, пьет говно, в говне и подохнет. Да и хрен с ними, кому интересны эти дикари. Так они суют свое свинное рыла везде где только можно. Стоит посмотреть, во что превратилась южная Осетия и Абхазия. Это полный амбец, во что превратились эти некогда процветающие территории Грузии. А Приднесровье, ОРДЛО. Поэтому я считаю правильной пословицу : хороший кацап - это дохлый кацап.
показати весь коментар
03.05.2021 19:44 Відповісти
Пересохло Тайганське , пересохне й Білогірське . Все , чого торкається рюзькє чілавєк - перетворюється в лайно .
показати весь коментар
02.05.2021 23:36 Відповісти
Сльози мєшают гаваріть...😪
показати весь коментар
02.05.2021 23:36 Відповісти
в Крыму запретили песню " Несе Галя воду" признав ее экстремистской
показати весь коментар
02.05.2021 23:42 Відповісти
Для них она звучит "Не сцы Галя в воду"
показати весь коментар
03.05.2021 10:36 Відповісти
гдето видел в каком то постапокалиптическом фильме, как воду питьевую из мочи добывали. Процесс на самом деле достаточно простой. я бы на месте крысян, пересмотрел бы
показати весь коментар
03.05.2021 00:01 Відповісти
,,Водный мир,,. Крысчанам можно не перерабатывать,а так пить.
показати весь коментар
03.05.2021 04:58 Відповісти
Куда поссать в качестве гуманитарки?
показати весь коментар
03.05.2021 00:18 Відповісти
лучший способ в бутылочку, закрить пробочкой и метнуть в сторону оккупированого Крыма Да, и наклеечку с "наилучшими пожеланиями"
показати весь коментар
03.05.2021 16:21 Відповісти
Лучше коктейль Молотова.
показати весь коментар
03.05.2021 19:46 Відповісти
С 1945 по 1954-1961 года Горный Крым водой снабжали исключительно крымские цыгане и их даже при сталинизме не расстреливали только потому, что ******* каммуняки понимали, что без их цыганской питьевой воды никакой "российский флот" в Севастополе не выживет. В 1945 году сталин это знал и в 1954 году Хрущев об этом знал.

А в степном Крыму, когда Московия в 1944 году всех крымских татар выслала, растреляла или депортировала в Среднюю Азию,то на их место в их татарские дома каммуняки переселили кацапов со всех областей своей кацапской РФСР.

Но рязанские и прочие кацапские вологодцы, поселившиеся в крымско-татарские дома в степном Крыму даже не представляли себе и не знали, что в крымских степных колодцах будет вода соленая.
Крымские татары за столетия проживания на этих территориях к такой воде в Своем степном Крыму привыкли, а вот рязанско-воронежско-кацапская халявная шушара к такому не привыкло, хотя и заняли чужие дома крымских татар в 1944-1945 годах.
показати весь коментар
03.05.2021 00:46 Відповісти
Маленков с Хрущёвым орут с того света: что вы творите, бидарасы ?
показати весь коментар
03.05.2021 03:17 Відповісти
Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського - Цензор.НЕТ 1448
Укроп! Уууу ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
показати весь коментар
03.05.2021 07:10 Відповісти
Давайте скинемся и пошлем в качестве благотворительности танкер мочи.
показати весь коментар
03.05.2021 07:14 Відповісти
І КОНТЕЙНЕР ЧАШОК З ДИРКАМИ ЗНИЗУ
показати весь коментар
03.05.2021 08:52 Відповісти
когда Крым сдавался кацапам, часто показывали деда-морячка, который подтанцовывал, махая ручонками... пусть еще потанцует и вызовет ливень, который смоет в Черное море весь Крым...
показати весь коментар
03.05.2021 07:47 Відповісти
Помер он уже, ад ему подземный... Не выдержала печень такого счастья...
показати весь коментар
03.05.2021 08:05 Відповісти
Нічого страшного, Гундяй організує хрестний хід до моря.
показати весь коментар
03.05.2021 08:00 Відповісти
Чув від кримчан ---хоть умру в росеє. Як не цинічно, але чим більше таких помре,тим земля очищиття від підлості і продажності таких людей.
показати весь коментар
03.05.2021 08:13 Відповісти
Слово "цинічно" може бути тільки відносно людей або тварин. Кацапи не являються не тим не тим.
показати весь коментар
03.05.2021 09:37 Відповісти
Так славно танцювали,
І це допомогло!
На шо вода крисчанам?!
У них же є )(уйло!
Його ви мудрість пийте,
І поливайте ним,
Без хунтівськой водички,
Прожиє гуський Кгим!
показати весь коментар
03.05.2021 09:10 Відповісти
Я выражаю обеспокоенность, шож они там пить будут.
показати весь коментар
03.05.2021 09:44 Відповісти
бояришник
показати весь коментар
03.05.2021 22:16 Відповісти
Главное, чтобы камней с неба было в достатке.
показати весь коментар
03.05.2021 11:37 Відповісти
российские трубопроводные войска. этим словосочетанием все сказано.
показати весь коментар
03.05.2021 12:15 Відповісти
Та забудьте вже про ту кримську воду. То їх проблеми.
показати весь коментар
03.05.2021 15:29 Відповісти
пора крысчанам создавать всекрысчанский банк мочи, дальше будет еще хуже
показати весь коментар
03.05.2021 16:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 