На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе. ФОТОрепортаж
В оккупированном Симферополе прошло пасхальное богослужение в соборе Крымской епархии ПЦУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Освящение пасок происходило не в главном, верхнем, а в нижнем храме кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. Митрополит Крымской епархии ПЦУ Климент, который совершил обряд освящения и провел всенощную службу, объяснил это практическими соображениями: мол, из-за воды во время освящения разбухает старый паркет.
По словам владыки, освящение пасок в нижнем храме происходит по мере наполнения его прихожанами и с соблюдением социальной дистанции. На всенощном бдении на праздник Пасхи вся площадка перед храмом была заполнена верующими ПЦУ.
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еще не известно где они очутятся завтра, как двое из поклавших цветы к памятнику Тарасу в этом году
Симферополь, бульвар Франко, здание за зловещим номером 13, где «живет» госбезопасность.
Рождались и умирали целые страны, приходили, а потом уходили вожди, менялась аббревиатура (сначала КГБ, потом СБУ, теперь вот ФСБ), но проклятый старый дом построен на совесть и рушиться отнюдь не собирается. Еще в украинские времена от этого здания исходили тревожные флюиды, а год назад оно стало пожирать людей.
21-й вік..
...опіум... sorry....
Fotzenlecker!!
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...
Пошли... ...через час звонит обратно: Мы до церкви не дошли -- народу, за квартал не протолкнуться...
...ну шо? -- зато в Беларуси вируса нету... ...ага...
Ща напряг с крематориями.
В Минск звоню -- говорю своей Кохане: Поведи ребёнка в церкву -- нехай, хоть посмотрит, для интересу...
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...
бред сивой кобылы
Відомий український співак https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr/?hl=ru Олександр Пономарьов записав унікальну мелодію для піснеспіву "Христос Воскрес!" до Великодня. Участь у грандіозному проєкті взяли 12 популярних артистів, оркестр, дитячий хор та диригент Дмитро Антонюк - художній керівник і головний режисер Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.
Серед учасників проєкту: Віктор Павлик, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталія Холоденко, Злата Огнєвіч, оперний співак Хе Му, DZIDZIO.
Вперше уніфікований пасхальний піснеспів "Христос Воскрес", слова якого сотні років не змінювалися, лунає однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим.
А Моісей отримав ці Заповіді на 40 день виходу з Єгипетського рабства, тобто це Стародавній Заповіт, тобто Тора. Христос тоді ще навіть не народився!
Так що - Московській Патріархат проповідує вірянам Іудаізм?
На рахунок вивчення і святості всього Старого Завіту - то глюки всього класичного християнства, не тільки моськовського сатанату. Деякі неохристиянські церкви, до речі, Старий Завіт взагалі не канонізують.