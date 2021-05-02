На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе. ФОТОрепортаж

В оккупированном Симферополе прошло пасхальное богослужение в соборе Крымской епархии ПЦУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Освящение пасок происходило не в главном, верхнем, а в нижнем храме кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. Митрополит Крымской епархии ПЦУ Климент, который совершил обряд освящения и провел всенощную службу, объяснил это практическими соображениями: мол, из-за воды во время освящения разбухает старый паркет.

По словам владыки, освящение пасок в нижнем храме происходит по мере наполнения его прихожанами и с соблюдением социальной дистанции. На всенощном бдении на праздник Пасхи вся площадка перед храмом была заполнена верующими ПЦУ.

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