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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе. ФОТОрепортаж

В оккупированном Симферополе прошло пасхальное богослужение в соборе Крымской епархии ПЦУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Освящение пасок происходило не в главном, верхнем, а в нижнем храме кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. Митрополит Крымской епархии ПЦУ Климент, который совершил обряд освящения и провел всенощную службу, объяснил это практическими соображениями: мол, из-за воды во время освящения разбухает старый паркет.

По словам владыки, освящение пасок в нижнем храме происходит по мере наполнения его прихожанами и с соблюдением социальной дистанции. На всенощном бдении на праздник Пасхи вся площадка перед храмом была заполнена верующими ПЦУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ. ФОТО

На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе 01
На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе 02
На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе 03

Также смотрите: В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26384) Пасха (377) Симферополь (658) архиепископ Климент (43) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+80
На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 8724
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02.05.2021 19:04
+40
https://censor.net/ru/user/384310 - "Украинской Православной Церкви" нет такой церкви, разве, что в головах руских свиноскотов. Є одна єдина Православна Церква України
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02.05.2021 19:06
+31
Христос Воскрес - смерть руским та лугандонским свинособакам та любітелям *****-путена
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02.05.2021 19:04
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эти "3.5 калеки" как первохристиане в римском колизее среди хищных зверей



еще не известно где они очутятся завтра, как двое из поклавших цветы к памятнику Тарасу в этом году

Симферополь, бульвар Франко, здание за зловещим номером 13, где «живет» госбезопасность.
Рождались и умирали целые страны, приходили, а потом уходили вожди, менялась аббревиатура (сначала КГБ, потом СБУ, теперь вот ФСБ), но проклятый старый дом построен на совесть и рушиться отнюдь не собирается. Еще в украинские времена от этого здания исходили тревожные флюиды, а год назад оно стало пожирать людей.
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02.05.2021 19:19 Ответить
Помнится, как гнобили рашистские прихвостни бедного КЛИМЕНТА, отбирали у него утварь из храмов и сами храмы! Выстоял или пошел на какие-то компромиссы? Главное, чтобы остался верен Украинской Православной Церкви и не поддался на происки рпц.
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02.05.2021 19:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/384310 - "Украинской Православной Церкви" нет такой церкви, разве, что в головах руских свиноскотов. Є одна єдина Православна Церква України
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02.05.2021 19:06 Ответить
Игра слов. Но я согласна.
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02.05.2021 19:16 Ответить
https://www.pomisna.info/uk/document-post/patriarshyj-i-synodalnyj-tomos-nadannya-avtokefalnogo-tserkovnogo-ustroyu-pravoslavnij-tserkvi-v-********/ Томос вообще никто не читал? Хотя бы до четвертого абзаца.
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02.05.2021 19:42 Ответить
На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 8724
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02.05.2021 19:04 Ответить
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02.05.2021 19:19 Ответить
Мы там Доцю старшую крестили...
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02.05.2021 19:22 Ответить
Эту тему решить просто. Не стоит ускорять переход, что либо требовать и критиковать. Везде есть храмы ПЦУ. Их пока мало. Та идите туда, но помните---это дорога к Богу. Кому нужен ритуал---идите куда хотите---но и Бога тогда и Веру в него не трогайте---не поможет. Дежурное---хуже равнодушия.
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02.05.2021 21:08 Ответить
як пояснити віруючим, що церква МП це лже церква створена кегебістами, і що вона поза законом?
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02.05.2021 21:13 Ответить
А никак не обьяснить. Это уже будет пропаганда или идеология. Ведь Вера в Бога вне этих понятий.Только время нужно. И терпение.
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02.05.2021 21:23 Ответить
згоден але не в повній мірі. є більш дієві методи.
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02.05.2021 21:25 Ответить
Конечно есть иные методы---и не силовые кстати. Только результат тут важнее.
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02.05.2021 23:13 Ответить
Христос Воскрес - смерть руским та лугандонским свинособакам та любітелям *****-путена
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02.05.2021 19:04 Ответить
да и жидоугробурятов,называющими себя русскими також нема...тупой прыкмэтнык.нэ бильше...орда ордой...
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02.05.2021 19:16 Ответить
Пачем омиум для народу??
21-й вік..
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02.05.2021 19:08 Ответить
?
...опіум... sorry....
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02.05.2021 19:09 Ответить
Шо, споткнулся на злословии? -- так тебе и надо...*)
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02.05.2021 19:23 Ответить
Шо бухнул и словеный понос пошёл?
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02.05.2021 19:35 Ответить
Фокус с Фикусом увидел... *)
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02.05.2021 19:37 Ответить
Halte die Ordnung des Gottes! ( немецкий язык несколько грубоват, но очень выразителен.)
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02.05.2021 19:51 Ответить
Для немцев русский -- ухи вянут -- ...и даже не несколько...*)
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02.05.2021 19:54 Ответить
Lecken die mir Arsch!!
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02.05.2021 20:13 Ответить
Es ist kein Deutsch! -- versuchst du noch ein Mal... *)
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02.05.2021 20:21 Ответить
ARBEIT MACHT FREI

Fotzenlecker!!
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02.05.2021 20:28 Ответить
Lek mi am Orsch! ... *)
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02.05.2021 20:30 Ответить
Geil!
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02.05.2021 20:34 Ответить
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02.05.2021 22:23 Ответить
В Минске вообще никаких мер профилактики. Раньше хоть в магазине на кассе просили маску одеть, сейчас и на это забили. 15 минут по магазину ходишь без маски, на кассе резко коронавирус объявляется. И у вас поди так.
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02.05.2021 19:14 Ответить
ты одень маску чырвона -белы колеру или даже обувь такого цвета .
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02.05.2021 19:21 Ответить
Я в коронавирус не верю. Избыточная смертность из-за последствий борьбы с ним. Как в Дагестане, очередь из машин скорой помощи 400 человек. Звонят с насморком, кашлем. К тем кому действительно нужна помощь, сутками машина не едет.
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02.05.2021 19:43 Ответить
Тому що ти дебіл невірячий. В мене дві близькі мені людини за 2 тижні хвороби померли. Причому без хронічних захворювань. При допомозі лікарів, які чекають щоб проявилося запалення легенів, а потім вже госпіталізація.
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02.05.2021 19:59 Ответить
От коронавируса погибнуть почётно. У человека букет хронических заболеваний. Родственники кричат: нет, нет, он умер от короны...
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02.05.2021 20:04 Ответить
Ще раз пишу тобі ти ДЕБІЛ! Людина помирає від задухи, а не від гіпертонії хронічної або бронхіту! Спілкуючись з людьми за день до їх смерті ти чуєш як вони себе почувають і що говорять, і як говорять. Саме від задухи яку викликає запалення легенів і помирають.
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02.05.2021 20:31 Ответить
Задуха это где? По статистике почти все умершие от ковида с хроническими...
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02.05.2021 20:35 Ответить
В спамі будеш виясняти що таке удушение! Дебіл Трахин
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02.05.2021 21:55 Ответить
Где у нас "поди так" ????
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02.05.2021 21:23 Ответить
Хріново. На їх місце завезуть чистокровних русскіх з Бурятії.
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02.05.2021 19:17 Ответить
Гадя вона така гадя, за що б не взялась... щось з Металіки наярює.

На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 6585
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02.05.2021 19:19 Ответить
Мачуха паломніца, і Гадя туди ж.
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02.05.2021 19:24 Ответить
В Минск звоню -- говорю своей Кохане: Поведи ребёнка в церкву -- нехай, хоть посмотрит, для интересу...
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...
Пошли... ...через час звонит обратно: Мы до церкви не дошли -- народу, за квартал не протолкнуться...

...ну шо? -- зато в Беларуси вируса нету... ...ага...
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02.05.2021 19:20 Ответить
Ну Индусы свою типа пасху справили недавно, в Ганге там скупались все дела.
Ща напряг с крематориями.
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02.05.2021 19:48 Ответить
ну там не столько с крематориями, а с энергоносителями ( дровами)
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02.05.2021 19:53 Ответить
А ещё ты писал, твоя коханая Лукашенко мужиком считает, белорусов трусами. Живя здесь и зная, бабы такими оборотами о политике никогда не кидаются. Да и церквей навалом. Толпа на входе, возле забора движуха... Ты походу сказочник. Нет у тебя в Минске никакой Коханы.
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02.05.2021 19:49 Ответить
-- ну нет, так нет... -- тебе-то что? ...пользуйся тем, что есть у тебя... *)
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02.05.2021 19:51 Ответить
Сам подумай, где в твоих словах логика?

В Минск звоню -- говорю своей Кохане: Поведи ребёнка в церкву -- нехай, хоть посмотрит, для интересу...
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...



бред сивой кобылы
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02.05.2021 20:08 Ответить
И где на фото заполненость ? Стоит 10 человек.
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02.05.2021 19:21 Ответить
На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 2290
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02.05.2021 19:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Av2fLgt1Ap8&t=76s ХРИСТОС ВОСКРЕС 12 голосів/Voices 12 мов/Languages

Відомий український співак https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr/?hl=ru Олександр Пономарьов записав унікальну мелодію для піснеспіву "Христос Воскрес!" до Великодня. Участь у грандіозному проєкті взяли 12 популярних артистів, оркестр, дитячий хор та диригент Дмитро Антонюк - художній керівник і головний режисер Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Серед учасників проєкту: Віктор Павлик, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталія Холоденко, Злата Огнєвіч, оперний співак Хе Му, DZIDZIO.
Вперше уніфікований пасхальний піснеспів "Христос Воскрес", слова якого сотні років не змінювалися, лунає однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим.
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02.05.2021 19:32 Ответить
Дякую. Подивилась, а то і не знала про таку красу.
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02.05.2021 20:56 Ответить
На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 8329
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02.05.2021 20:19 Ответить
Невжелі там вода ще є ? ))
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02.05.2021 21:04 Ответить
А спитай у тих вірян, особливо які без маски, які Заповіді Христові вони знають, так 95% почнуть тобі говорити про Моісеєві заповіді, та ще і першу, найголовнішу, обов'язково забудуть.
А Моісей отримав ці Заповіді на 40 день виходу з Єгипетського рабства, тобто це Стародавній Заповіт, тобто Тора. Христос тоді ще навіть не народився!
Так що - Московській Патріархат проповідує вірянам Іудаізм?
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02.05.2021 23:01 Ответить
"Стародавній" , правильно "Старий", завіт - це не тора. Тора - то всього 5 книг із завіту, т.н. "п'ятикнижжя Мойсея". Інші книги Старого Завіту в більшості то типа розповідей про Геракла, Персея, Котигорошка чи Іллі Муромця.
На рахунок вивчення і святості всього Старого Завіту - то глюки всього класичного християнства, не тільки моськовського сатанату. Деякі неохристиянські церкви, до речі, Старий Завіт взагалі не канонізують.
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03.05.2021 02:48 Ответить
Ваш Иисус был раввином и естественно проповедовал иудаизм. Не один он такой тогда был. Тогда вообще в иудаизме была куча сект. С чего вы вдруг решили на основе секты создать самостоятельную религию?
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03.05.2021 06:23 Ответить
Якби він був раввіном то його б не віддали б на страту інші раввіни
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03.05.2021 19:50 Ответить
Однако логика! А изучить первоисточник, в виде Нового Завета, не судьба?
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04.05.2021 05:27 Ответить
Тримайтесь брати!
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03.05.2021 01:29 Ответить
Вас обманули. Руська Православна церква от слова Русь, Киiвська Русь вiд рiки Рось. про яку. ви,запроданцi. забули. Так ось . То наша церква. Порох. вместо того.чтоб отобрать украденную Масквою. создал новую. Теперь люди бьются. не понимая. но фото прихожан УПЦ и ПЦУ показывает-в пцу бабы простоволоски. но в масках.... итд.Эх.мудрый нарид...
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03.05.2021 13:58 Ответить
 
 