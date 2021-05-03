Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
Отмечается, что Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.
Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.
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2 Що стосується службових відряджень Президента України то Президент України має їздити світом. Це його прямий обовя'зок. Тільки від службових відряджень Президента має бути користь для Держави. Завдяки тому що Петро Олексійович Порошенко їздив світом , була сформована велика анти путінська коаліція, яку Зеленський повністю своїми безглуздими вчинками знищив. Було подолано велике міжнародне ембарго на прямий продаж Україні летальної зброї. Путін почав по зубам получати так що дзвеніло довго. Українці безвізово вільно стали подорожувати Європою. Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Цього всього для України не було б якби Президент не їздив світом.
Що стосується Зеленського, то ви правильно написали. Це покатушки без будь якої користі для України, і викидання на вітер великої кількості державних грошей. Толку там від того Зеленського.
"Іще Польща не загинула,Коли ми живемо.
Що в нас чужа сила взяла,Шаблею відберемо".
може кривороге і наш Гімн згадає?,мабудь це не до припіздента...
Так,як шмаркля стрибала та гавкала на пана Порошенка, справжнього українського Президента,на стадіоні?
Чи як срані ЗеБіли поливали його брудом та рашистською брехнею та поливають до цих пір?
А можливо, правда- це як у сраном кварталі гундосний членограй поливав брудом неньку Україну? Щоб воно здохло, непотріб криворіжській.
дурне попхалося в турне...
Відзначають відсутність реформ, абсолютно провалену боротьбу з корупцією і гебню в найближчому колі клована.
Хіба не так ?
А зечмо надовго прилетіло?