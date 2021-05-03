Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.

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