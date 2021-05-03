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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу 01

Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский перед визитом в Польшу выразил почтение ее традициям законотворчества: Демократические ценности – признак истории страны

Автор: 

Зеленский (20185) Дуда (754)


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Топ комментарии
+32
Тікайте хлопці...
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03.05.2021 12:44
+25
Дурне припхалось в турне.
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03.05.2021 12:44
+16
Бідоносця сцаними ганчірками не били?
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03.05.2021 12:45
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Тікайте хлопці...
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03.05.2021 12:44 Ответить
Бідоносця сцаними ганчірками не били?
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03.05.2021 12:45 Ответить
Зеленський має більше працювати в Генштабі а не кататись по світу. Ці покатушки недоречні перед нападом росії
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03.05.2021 12:46 Ответить
в генштабі бракує ідіотів?
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03.05.2021 14:52 Ответить
Президент має бути на робочому місці щоб давати санкції на застосування військ у випадку ескалації бойових дій чи нападу ворога на інших ділянках кордону та узбережжя.
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03.05.2021 16:46 Ответить
.. от скажи...чувирло... якого чорта ЗеЛайно буде робити у Генштабі, коли воно гральні карти від картографічних не здатне розпізнати? Ти вже у себе у палаті всі варіанти нападу россії опрацював... Наполеон ти наш Глевахський!!!???)))
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03.05.2021 15:45 Ответить
1 Толку від Зеленського в Ген штабі вибачте як з козла молока. Зеленський в армії навідь не служив. Він втікав від неї 4 рази. Зеленському в ген штабі робити нічого навідь на посаді прибиральника туалетів.

2 Що стосується службових відряджень Президента України то Президент України має їздити світом. Це його прямий обовя'зок. Тільки від службових відряджень Президента має бути користь для Держави. Завдяки тому що Петро Олексійович Порошенко їздив світом , була сформована велика анти путінська коаліція, яку Зеленський повністю своїми безглуздими вчинками знищив. Було подолано велике міжнародне ембарго на прямий продаж Україні летальної зброї. Путін почав по зубам получати так що дзвеніло довго. Українці безвізово вільно стали подорожувати Європою. Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Цього всього для України не було б якби Президент не їздив світом.
Що стосується Зеленського, то ви правильно написали. Це покатушки без будь якої користі для України, і викидання на вітер великої кількості державних грошей. Толку там від того Зеленського.
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03.05.2021 15:50 Ответить
Обгрунтовуйте
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03.05.2021 16:52 Ответить
Тікайте хлопці, бо одного вже вбило 😂😂😂
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03.05.2021 12:46 Ответить
що он в польщу привез рузкий мир
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03.05.2021 13:01 Ответить
так і сказав, що він - "совецкий"...
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03.05.2021 14:31 Ответить
заспівайте вилупню
"Іще Польща не загинула,Коли ми живемо.
Що в нас чужа сила взяла,Шаблею відберемо".
може кривороге і наш Гімн згадає?,мабудь це не до припіздента...
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03.05.2021 13:04 Ответить
як завжди у броніку та памперсі
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03.05.2021 13:23 Ответить
Дурне припхалось в турне.
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03.05.2021 12:44 Ответить
Чекаємо ,на чергові перли, від найвеличнішего геополітика ********** !!!)))
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03.05.2021 12:56 Ответить
ох, уж эти бедоносцы... запасаемся, запасаемся...
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03.05.2021 12:45 Ответить
Куди вже далі,все є,таки треба скинутись на Лео,бо Шефира я не переживу..,ти його морду бачів?Я до гнид не толерантний....
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03.05.2021 13:10 Ответить
А где пианино?
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03.05.2021 12:47 Ответить
"Лєнка сдавала в багаж,диван,фортепьяну ,чумодан,саквояж....." !!!))))
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03.05.2021 13:05 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі - Цензор.НЕТ 5968
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03.05.2021 13:19 Ответить
Ну прибыл и прибыл...куда он уже только не прибывал...толку от этого всегда был ноль...от этого прибытия толку будет не больше...
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03.05.2021 12:48 Ответить
Мне очень жаль польшу, теперь ее ждет какой-то зашквар. Ведь главный бедоносец прилетел
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03.05.2021 12:48 Ответить
Тю, мож то Мендель была в теме
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03.05.2021 12:50 Ответить
это столько ватки красненькой повылезло?))..или длб инетные..
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03.05.2021 12:49 Ответить
До президентських виборів вилазила і верещала зелена вата. Тепер тримайте отвєтку і не кажіть шо мало.
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03.05.2021 13:02 Ответить
вы хоть по фактам каким верещите, а не огульно обо всем подряд и ни о чем!..это стиль руцке пропагандонов, чернуху постоянно гнать! ...боты вы все что ли малолетние?)
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03.05.2021 13:36 Ответить
Навчились у ЗЕботів.
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03.05.2021 13:39 Ответить
дурни вы, нет никаких зеботов, все ситуативно ...но нужно по фактом а не огульно...
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03.05.2021 13:42 Ответить
"по фактам" - це як?

Так,як шмаркля стрибала та гавкала на пана Порошенка, справжнього українського Президента,на стадіоні?

Чи як срані ЗеБіли поливали його брудом та рашистською брехнею та поливають до цих пір?
А можливо, правда- це як у сраном кварталі гундосний членограй поливав брудом неньку Україну? Щоб воно здохло, непотріб криворіжській.

дурне попхалося в турне...
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03.05.2021 15:14 Ответить
послушайте, все это было и не красит исполнителей, но нарид непуганный таки выбрал, то что выбрал и с этим нужно считаться...тем более что косяков критических он пока не допустил, во всем должна быть мера...
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03.05.2021 15:55 Ответить
не знав, що квартальне чючєло вміє работать.
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03.05.2021 12:51 Ответить
Ну тепер настане піс..ць, тобто хана Варшаві. Дустом, дустом його і женить скоріше за місто.
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03.05.2021 12:52 Ответить
Роботяга млять. Так і хочеться спитати, чи не переробився цей утирок квартальний, бо роботи дуже багато виконує!
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03.05.2021 12:52 Ответить
Всё в трудах ,великий государь,аки пчела !!!))))
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03.05.2021 12:58 Ответить
Трутень.
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03.05.2021 13:51 Ответить
а де еРмак- невже відпустив самого...
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03.05.2021 12:53 Ответить
Козирь іде позаду нього.
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03.05.2021 13:15 Ответить
не він
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06.05.2021 19:21 Ответить
дааа...без мендель и настроение не то )))))
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03.05.2021 12:54 Ответить
Дам концерт . начну с https://www.youtube.com/watch?v=7XX9HIYIX8c Полонеза Огинского "Прощание с Родиной"
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі - Цензор.НЕТ 8277
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03.05.2021 12:55 Ответить
Клубніки ще немає,їдь на будову
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03.05.2021 12:55 Ответить
клоун приехал с гастролями
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03.05.2021 12:56 Ответить
сколько часов он держится без наркоты?
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03.05.2021 12:57 Ответить
Для очистки организма Янелоха предварительно вывезли в карпаты и там прочистили суровой клизмой с минералкой. Думаю на пару дней его хватит, чтобы дожить до белой дороги.
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03.05.2021 14:58 Ответить
Але ж... "з кловуном ніхто не розмовлятиме в цивілізованому світі" - саме так лякали перед виборами президента в 2019-му
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03.05.2021 12:57 Ответить
Не сильно і розмовляють, якщо порівнювати з попередником.
Відзначають відсутність реформ, абсолютно провалену боротьбу з корупцією і гебню в найближчому колі клована.
Хіба не так ?
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03.05.2021 13:01 Ответить
Але ж... "з кловуном ніхто не розмовлятиме в цивілізованому світі" - саме так лякали перед виборами президента в 2019-му.- Мендель им растолковала: "Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.
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03.05.2021 13:01 Ответить
А что толку от того что с ним разговаривают?? Я со своим котом тоже разговариваю...хотя точно знаю что он нефига не понимает..
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03.05.2021 13:03 Ответить
Помиляєшся. Коти багато чого розуміють.
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03.05.2021 13:11 Ответить
А це ще велике питання, хто кого не розуміє.
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03.05.2021 13:52 Ответить
Хоть бы оно рот пореже открывало, а то случайно ещё назовёт кремлёвскую крысу путена агрессором, убийцей или террористом....Вот, будет неудобно перед кремлёвской мразью - обидится она.... И не будет покупать продукцию "95 квартала".... И квартиру в Ялте конфискует.... И бородатую свиную жопу "кабздыра" натравит....
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03.05.2021 12:59 Ответить
Лялька не спроможна самостійно діяти та мислити ,дійство відбуається за сценарієм та волею ляльковода !!!))
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03.05.2021 13:02 Ответить
Чего дома сидеть нужно ехать смотреть как люди живут вероятно фуршет будет тем более на дурняк.
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03.05.2021 13:00 Ответить
"На халяву и уксус сладкий" !!!)))
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03.05.2021 13:03 Ответить
щось згорить
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03.05.2021 13:03 Ответить
стихії на вибір: вогонь, вода, вітер.
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03.05.2021 13:08 Ответить
А хто його зустрічав, не митники?
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03.05.2021 13:05 Ответить
С Ленкой полетел?Смотрите,чтоб её там опять не попердолило.
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі - Цензор.НЕТ 8161
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03.05.2021 13:07 Ответить
Поляк, готовь рояль - артист приехал.
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03.05.2021 13:08 Ответить
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03.05.2021 13:19 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі - Цензор.НЕТ 1473
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03.05.2021 13:19 Ответить
🤣
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03.05.2021 14:02 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі - Цензор.НЕТ 3224
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03.05.2021 13:43 Ответить
за что воюем и гибнем за вот это?за то чтобы Украиной владела жи2 -за копейки скупив
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03.05.2021 13:45 Ответить
Особливо істеричним нагадую: ваші два кв.метри гарантовані вам навіть без Конституції.
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03.05.2021 13:55 Ответить
так вот именно это и не устраивает нормальных людей в отличие от быдла рагулятского которому от его хозяев пайка помоев и два метра уготована а оно тем и довольно
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03.05.2021 16:29 Ответить
А кто встречает ? Директор аэропорта и таможенник ?
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03.05.2021 13:54 Ответить
Да насрать куда это мацуедное ЧМО прибыло .
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03.05.2021 13:55 Ответить
Блін, тепер хоч з квартири не виходь...
А зечмо надовго прилетіло?
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03.05.2021 14:01 Ответить
сломают челюсть и тайно вывезут в Оман...
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03.05.2021 14:09 Ответить
щойно виступило на спільному брифінгу. Вже визнає, що України - в стані війни. Але знову замовчує, з ким воюємо...
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03.05.2021 14:29 Ответить
********** вирушив до Польщі, щоб влаштувати Мандель збирати полуницю, - джерело
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03.05.2021 14:35 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі - Цензор.НЕТ 702
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03.05.2021 15:33 Ответить
Скільки концертів планує дати?
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03.05.2021 20:14 Ответить
 
 