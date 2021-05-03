Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
Зазначається, що Володимир Зеленський візьме участь у святкуванні 230-річчя Конституції Польщі, а також проведе зустрічі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою і лідерами інших держав.
Як повідомлялося, Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві.
Топ коментарі
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2 Що стосується службових відряджень Президента України то Президент України має їздити світом. Це його прямий обовя'зок. Тільки від службових відряджень Президента має бути користь для Держави. Завдяки тому що Петро Олексійович Порошенко їздив світом , була сформована велика анти путінська коаліція, яку Зеленський повністю своїми безглуздими вчинками знищив. Було подолано велике міжнародне ембарго на прямий продаж Україні летальної зброї. Путін почав по зубам получати так що дзвеніло довго. Українці безвізово вільно стали подорожувати Європою. Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Цього всього для України не було б якби Президент не їздив світом.
Що стосується Зеленського, то ви правильно написали. Це покатушки без будь якої користі для України, і викидання на вітер великої кількості державних грошей. Толку там від того Зеленського.
"Іще Польща не загинула,Коли ми живемо.
Що в нас чужа сила взяла,Шаблею відберемо".
може кривороге і наш Гімн згадає?,мабудь це не до припіздента...
Так,як шмаркля стрибала та гавкала на пана Порошенка, справжнього українського Президента,на стадіоні?
Чи як срані ЗеБіли поливали його брудом та рашистською брехнею та поливають до цих пір?
А можливо, правда- це як у сраном кварталі гундосний членограй поливав брудом неньку Україну? Щоб воно здохло, непотріб криворіжській.
дурне попхалося в турне...
Відзначають відсутність реформ, абсолютно провалену боротьбу з корупцією і гебню в найближчому колі клована.
Хіба не так ?
А зечмо надовго прилетіло?