Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Зазначається, що Володимир Зеленський візьме участь у святкуванні 230-річчя Конституції Польщі, а також проведе зустрічі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою і лідерами інших держав.

Як повідомлялося, Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві.

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