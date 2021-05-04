США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней русской эскалации.
Об этом они заявили во время брифинга по результатам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы с Тони (Блинкеном. - Ред.) обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянная обеспокоенность относительно России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Госсекретарь Блинкен, со своей стороны, поблагодарил Соединенное Королевство за то, что они "присоединились к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.
"Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, куда я отправлюсь также на этой неделе", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен начал европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он посетит Украину 5-6 мая.
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Гарна новина !
КАК ? На каких основаниях ? Да вс е на тех же... выполнения Будапештский меморандума по ОБЕСПЕЧЕНИЮ территорияальной целоствности Украины... Нужно ли им формальное разрешенеи властей Украины...!?
В идеале - ДА... Но в самом ХУДШИМ раскладе, как "крайняя меря" может быть принято решение рассматривать тот самый меморандум, как "согласие Украины" на их участие в событиях любыми способами для достижения выполнения обязательст по меморандуму - где стоит подпись и Украины !
Ну например - признают власть Украины - как таковую, которая каким то образом утратила способность к сопротивлению и принятию самостоятельных решений в связи с влиянием гибридных политических и военных сил кацапов... Другими словами - власть Украины - взята в заложники и выполняет волю террористического государства Росии.
и вот с целью обеспечения ... - США и Великобритания могут осуществить военный меры - как это было сделано , например в Сирии...
А они ВОЗЬМУТ и СОЧТУТ его ДОСТАТОЧНЫМ ...!
И что ты сделаешь ?! Будешь рассказывать, что они их подписали шутя ... ? ))
Или ты не знаешь, значение термина "ОБЕЩАНИЕ" ! )))
и ЛИ У ТЕБЯ снова БУДЕТ своё ТРАКТОВАНИЕ всего и вся , как у ************ !? )))
НЕТ причин "выдумывать колесо"... для того, что бы посадить на бутылку кацапстан в полном составе ! Всё уже для этого существует ! И этот меморандум - как ни что КСТАТИ будет в этом вопросе !
И для тех, кто РЕШИЛ им отвешать пил.лей - всего этого на 1000% ДОСТАТОЧНО !
Начинают писать КАК БУДТО от имени проукраинского пользователя... И даже текст как будто не против Украины... А по сути идет прекрученная лгика , как бы ставящая Украину в искажённом виде... И очень часто в БФ это делается под женскими бот-аккаунтами... Например, женские аккаунты начинают писать за мир о всем мире и за дружбу между братскими народами... Когда нас=чинаешь с нми спорить - они отправляют на тебя жалобу как на такого кто разжигает розь... тебе от БФ бан...
Так они "освобождают" ФБ от проукраинских пользователей и убирают соответственно их диалогов проукраинские и антироссийские тексты...
На цензоре, я наблюда. от некоторых пользователей нечто подоюное... Пишут вроде от имени украинцев и даже бывает по украински - а вчитываешься в СУТЬ - она скорее про ватная анти "западная", опровергают или пишут о нецелеообразноти западной помощи т .д....
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(https://www.youtube.com/watch?v=Ud9oJEXq8iU ссылка )
апельсинкипідсрачники.