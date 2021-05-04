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США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины

США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней русской эскалации.

Об этом они заявили во время брифинга по результатам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с Тони (Блинкеном. - Ред.) обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянная обеспокоенность относительно России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Госсекретарь Блинкен, со своей стороны, поблагодарил Соединенное Королевство за то, что они "присоединились к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен

"Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, куда я отправлюсь также на этой неделе", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен начал европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он посетит Украину 5-6 мая.

Автор: 

Великобритания (4913) россия (95326) США (26336) Рааб Доминик (31) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+16
США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины - Цензор.НЕТ 2269
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04.05.2021 03:06
+13
Учитывая, что и Великобритании И США есть ЛИЧНЫЙ смысл и интерес прибить рашку... Как развавшуюся обезьяну сбежавшую из клетки... Для их сейчас оказалось ОЧЕНЬ к стати Будапештский меморандум... Используя его, США и Великобритания получают совершенно легальный способ забить кацапов в стойло по самое нехочу... Объяснив любому слабопонимающему (в том числе и кацапам) "взятыми на себя обязательствами гарантии безопасности Украины"...
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04.05.2021 01:14
+12
США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины - Цензор.НЕТ 3108
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04.05.2021 03:05
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Правила форума Совет форумчан
Гуртом і батька легше бити 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
Гарна новина !
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04.05.2021 01:00 Ответить
Не розумію цю приказку. Що це означає? Чому треба батька бити, ще й гуртом?
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04.05.2021 01:46 Ответить
Пояснюю: це старовинний ідіоматичний вислів. В ті часи піднять руку на главу сім"ї вважалося неприйнятним, майже гріхом, "табу". І,для того, щоб піти на це, треба мать достатній привід. Коли ж бить починала вся сім"я, то це був своєрідний розподіл відповідальності між кількома людьми... Тобто, "колективна думка" переважала "гріховність" вчинку... Фактично, проходило своєрідне "голосування", коли "колектив" висловлював незгоду з думкою однієї людини... Тому ця "колективна думка" переважала і виправдовувала ті дії, що, фактично, суперечили "звичаєвому праву"...
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04.05.2021 07:53 Ответить
Дякую. Дуже цікаво. Така собі демократія в дії
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04.05.2021 12:27 Ответить
..."постоянная обеспокоенность относительно расеи"..)) Они наверное не представляют,как эта фраза смешно выглядит.
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04.05.2021 01:11 Ответить
Ни в чём. Узбагойзя.
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04.05.2021 09:15 Ответить
А иди-броди.
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04.05.2021 09:20 Ответить
Учитывая, что и Великобритании И США есть ЛИЧНЫЙ смысл и интерес прибить рашку... Как развавшуюся обезьяну сбежавшую из клетки... Для их сейчас оказалось ОЧЕНЬ к стати Будапештский меморандум... Используя его, США и Великобритания получают совершенно легальный способ забить кацапов в стойло по самое нехочу... Объяснив любому слабопонимающему (в том числе и кацапам) "взятыми на себя обязательствами гарантии безопасности Украины"...
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04.05.2021 01:14 Ответить
Самое ИНТЕРЕСНОЕ , что если США и Великобритания СИЛЬНО пожелают врезать по морде ************... Да еще сделать их "опущенными"... То самое лучшее место это сделать это в Украине... Так как все кацапы считая Украину "своей" - будут "посажены на бутылку" США и Великобританией в случае ввода их войск к нам...
КАК ? На каких основаниях ? Да вс е на тех же... выполнения Будапештский меморандума по ОБЕСПЕЧЕНИЮ территорияальной целоствности Украины... Нужно ли им формальное разрешенеи властей Украины...!?
В идеале - ДА... Но в самом ХУДШИМ раскладе, как "крайняя меря" может быть принято решение рассматривать тот самый меморандум, как "согласие Украины" на их участие в событиях любыми способами для достижения выполнения обязательст по меморандуму - где стоит подпись и Украины !
Ну например - признают власть Украины - как таковую, которая каким то образом утратила способность к сопротивлению и принятию самостоятельных решений в связи с влиянием гибридных политических и военных сил кацапов... Другими словами - власть Украины - взята в заложники и выполняет волю террористического государства Росии.
и вот с целью обеспечения ... - США и Великобритания могут осуществить военный меры - как это было сделано , например в Сирии...
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04.05.2021 01:39 Ответить
Европа как всегда в этом случае выскажет озабоченность... Но с юридической стороны... Будапештский меморандум - им будет выставлен перед мордой и они заткнуться !
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04.05.2021 01:41 Ответить
Меморандум - это не ДОГОВОР , а информационный документ, который не влечет за собой никаких юридических последствий.
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04.05.2021 10:44 Ответить
Это только в ТОМ случае, если ТАК считают его подписанты... Иначе не существовало самого понятия "меморандум"...
А они ВОЗЬМУТ и СОЧТУТ его ДОСТАТОЧНЫМ ...!
И что ты сделаешь ?! Будешь рассказывать, что они их подписали шутя ... ? ))
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04.05.2021 10:50 Ответить
Не сочтут , потому что это не договор , а обещание. Да, они его подписали , поэтому и молчат 7 лет тихо в тряпочку , к сожалению.
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04.05.2021 12:23 Ответить
Ну вот они это свое "ОБЕЩАНИЕ" и ИСПОЛНЯТ !
Или ты не знаешь, значение термина "ОБЕЩАНИЕ" ! )))
и ЛИ У ТЕБЯ снова БУДЕТ своё ТРАКТОВАНИЕ всего и вся , как у ************ !? )))
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04.05.2021 12:44 Ответить
Обещать , не значит жениться ! )) Обещание не несёт НИКАКИХ юридических последствий , поэтому ЭТА ТЕМА закрыта и не подымается . Успокойтесь дружище , есть масса других способов давить на ************ ))
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04.05.2021 12:56 Ответить
Ты сам себе противоречишь... Если "пообещали", и ИСПОЛНИТЬ могут ! Тут им НИКТО не указ ! Наше согласие есть в виде ПОДПИСИ под тем же меморандумом !!!
НЕТ причин "выдумывать колесо"... для того, что бы посадить на бутылку кацапстан в полном составе ! Всё уже для этого существует ! И этот меморандум - как ни что КСТАТИ будет в этом вопросе !
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04.05.2021 13:12 Ответить
Смотрю ты засраный козачёк...
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04.05.2021 14:16 Ответить
А никто и не "выдумывает", кацапы все это и сделали !!!
И для тех, кто РЕШИЛ им отвешать пил.лей - всего этого на 1000% ДОСТАТОЧНО !
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04.05.2021 14:19 Ответить
Не переживай... Вас, кацапів, "поставлять перед фактом"... А потім доводьте кому завгодно, що "Росія - не верблюд...". Ви ж любите застособувать "фаустрехт"? "Право сильного...". Ну, як в Молдові, наприклад... У Грузії... "Принуждение к миру..."От до вас це і почали застосовувать... І ви відразу згадали про міжнародне законодавство... Однак, в 2014 твої господарі оголосили, що визнають міднародні конвенції лише в тому випадку, коли вони не суперечать їх внутрішньому законодавству (насправді, їх "хотєлкам"). А тепер цей "підхід" почали застосовувать до них самих... Тобто змушують їх жерти кашу, заварену по їх же рецептах... "Палиця має два кінці...". І "другим кінцем" стали діставать вас по "хребтині" і "ребрах"... Скоро почнуть "перебивать ноги"...
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04.05.2021 12:58 Ответить
Ну, давай, "постав"... Побачимо, чи довго ти "ставить" зможеш, "постановщик"... Спробуй лише тут "рот роззявить" - "затопчуть"... І "народ" твій "діждеться"... Притчу про жабу, що Сонце ковтнуть хотла, знаєш? Так це Росія і є... Молдовани вже від шовінізму 1992 року "вилікувалися"... А тільки-но твоїм господарями" накрутять хвіст на палицю", їм буде не до Придністров"я. Україна "кисень перекриє" з одного боку, молдовани з румунами - з іншого... Висадять десант "іхтамнєтів", у молдовській формі, прямо на території складів ***********. І що тоді в ПМР робить будуть? Воювать? Ким і чим? Техніка "на ладан дише", більша половина військовозобов"язаних - у Росії, на заробітках. А ми їх назад не пропустимо через свою територію... Підривать склади? І що тоді від "ПМР" залишиться? "Випалена земля"? Так молдовани її швидко відбудують... У них землі не вистачає... А так ви самі її, від самих себе, "очистите"... А куди рештки подінуться - ваші проблеми... В Молдові ви потрібні не будете, в Україні - теж... (У нас свого "говна русскаязичнава" вистачає...).
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04.05.2021 13:25 Ответить
Бидло, вами, до цих пір, просто ніхто не займався... Бо ви "нахрєн" нікому не були потрібні... А Європа не бажала роздування конфлікту у себе під боком... Тим більше, що туди Росія "рило упхнула"... Однак, "часи змінилися"... Тепер "ПМР",для Європи - просто "шматок лайна", не потрібний навіть Росії... Причина проста - "дєнех нет...". Так що "не валнавайся"... "Прийде коза до воза і скаже "ме-е-е!...". І куди ви подінетеся? Молдовани вам Дубосари нагадають... А наші прикордонники будуть депортувать у Молдову - ви ж, де-юре, "громадяни Молдови"... А більше вам "нема куди рипаться"...
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04.05.2021 13:55 Ответить
Пішли ви, кацапи, "козі в тріщину...". Гнийте там, у своєму "ПМР" самі... Ми вам заважать не будемо...
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04.05.2021 14:14 Ответить
Сирожа,яж тоби казав,шо ти як людина на цьому сайти пысаты не будешь😂🌷×××
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04.05.2021 14:29 Ответить
От так... Я не встиг навіть його"у носик цьомнуть"... Попереджав же - "Гагарін "долітався", а ти - допишешся"... "Супершвидкість" перебування на "Цензорі" - кілька годин всього... І що йому скаже на це куратор? Це ж треба йому новий нік придумувать... А у кацапів, з цим, "напряг"! Фантазії не вистачає...
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04.05.2021 14:47 Ответить
Я обратил внимание, что кацапы в инете и особенно в ФБ изменили свою тактику...
Начинают писать КАК БУДТО от имени проукраинского пользователя... И даже текст как будто не против Украины... А по сути идет прекрученная лгика , как бы ставящая Украину в искажённом виде... И очень часто в БФ это делается под женскими бот-аккаунтами... Например, женские аккаунты начинают писать за мир о всем мире и за дружбу между братскими народами... Когда нас=чинаешь с нми спорить - они отправляют на тебя жалобу как на такого кто разжигает розь... тебе от БФ бан...
Так они "освобождают" ФБ от проукраинских пользователей и убирают соответственно их диалогов проукраинские и антироссийские тексты...
На цензоре, я наблюда. от некоторых пользователей нечто подоюное... Пишут вроде от имени украинцев и даже бывает по украински - а вчитываешься в СУТЬ - она скорее про ватная анти "западная", опровергают или пишут о нецелеообразноти западной помощи т .д....
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04.05.2021 19:50 Ответить
Я це вже давно помітив... Тому "ставлю раком" подібні екземпляри... Бо маю для цього відповідні знання і навички... Саме тому багато хто з них уникає відповідать на мої коментарі, навіть коли вони "каменя на камені не залишають" від їх доводів... Бояться, що на їх "гав!" отримають "дрюком по хребту"...
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04.05.2021 19:57 Ответить
До речі, "остряк-самодрочка", ти змішав два різні українські прислів"я... "Баран", що й казать... За що вас, кацапів, весь світ зневажає...
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04.05.2021 14:16 Ответить
НАТО в данном случае послужит "обеспечением"... Формально как бы не участвующаяя... А а по сути её ресурс будет использоваться по полной !
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04.05.2021 01:44 Ответить
Учитывая, что и Великобритании И США есть ЛИЧНЫЙ смысл и интерес прибить рашку...

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(https://www.youtube.com/watch?v=Ud9oJEXq8iU ссылка )
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04.05.2021 08:21 Ответить
Думается, прежде, чем выступить перед представителями мировых СМИ, Блинкен и Рааб позвонили отдыхающему на Кипре Порошенко и согласовали с ним основные тезисы заявления.
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04.05.2021 01:25 Ответить
Не думаю... Он каким боком к ним...!
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04.05.2021 01:27 Ответить
Ну, учитывая постоянные вопли главзебила и его подданных и холопов, то получается, что Порошенко до сих пор президент Украины Два года, как Вовочка стал президентом, но Порошенко до сих пор ему не дает спокойно спать. Да и недавно послы G7 с Порохом встречались. Казалось бы, каким боком послы G7 к Порошенко?...
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04.05.2021 01:51 Ответить
У меня есть мысль... но я пока её не буду озвучивать... Что бы не вызывать брызг чужих слюней...
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04.05.2021 01:54 Ответить
США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины - Цензор.НЕТ 1402
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04.05.2021 06:05 Ответить
США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины - Цензор.НЕТ 3108
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04.05.2021 03:05 Ответить
США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины - Цензор.НЕТ 2269
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04.05.2021 03:06 Ответить
Мавзолейные Хмыри....один вопрос к вам баранам...немцев во 2 Мировой погибло 7,5 миллионов,украинцев более 10 миллионов...,вопрос ....сколько погибло РАБссиянцев?
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04.05.2021 06:00 Ответить
Блінкен привезе для Вави наколоті апельсинки підсрачники.
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04.05.2021 06:27 Ответить
вместо бесконечных бла-бла-бла можно было предложить военный союз с прописанными обязательствами о взаимной защите
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04.05.2021 06:42 Ответить
Якщо на США, або Британію нападе Зімбабве, то ми станемо на їхній захист.
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04.05.2021 06:48 Ответить
Невже щось схоже на виконання Будапештського меморандуму? Що ж, краще пізно ніж ніколи.
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04.05.2021 08:00 Ответить
Штатам и Бритам парашку с двух сторон сподручнее драть будет.
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04.05.2021 08:18 Ответить
Так они и дерут усиливая санкции по любому поводу против парашки , не войной же на кацапов идти .
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04.05.2021 12:31 Ответить
Идти никуда не надо. Надо полностью парашу уничтожить.
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04.05.2021 13:01 Ответить
Есть предложение на этом начать создание обновленного НАТО. США и Великобритания ( + Канада) для начала подойдет К ним с удовольствием присоединятся Польша, три прибалтийских государства, Украина и Грузия.. А дальше будет по нарастающей и очень даже быстро. А то соглашательская позиция Франции и Германии и по сути предательская ( по отношению к НАТО) позиция Венгрии и Италии как то постепенно нивелирует этот оборонительный, по сути, союз.
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04.05.2021 09:39 Ответить
 
 