США и Великобритания подтвердили совместное противодействие агрессии РФ против Украины

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней русской эскалации.

Об этом они заявили во время брифинга по результатам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с Тони (Блинкеном. - Ред.) обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянная обеспокоенность относительно России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Госсекретарь Блинкен, со своей стороны, поблагодарил Соединенное Королевство за то, что они "присоединились к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.

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"Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, куда я отправлюсь также на этой неделе", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен начал европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он посетит Украину 5-6 мая.