США і Велика Британія підтвердили спільну протидію агресії РФ проти України

Глави зовнішньополітичних відомств США й Великої Британії Ентоні Блінкен і Домінік Рааб обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію в підтримці України на тлі останньої російської ескалації.

Про це вони заявили під час брифінгу за результатами переговорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з Тоні (Блінкеном – ред.) обговорили цілий комплекс питань безпеки - Іран, Афганістан, постійні занепокоєння щодо Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч у цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО", - підкреслив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Держсекретар Блінкен, зі свого боку, подякував Сполученому Королівству за те, що вони "приєдналися до США в процесі притягнення Росії до відповідальності" за її безрозсудні та агресивні дії.

Читайте також: Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен

"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України, куди я відправлюсь також цього тижня", - зауважив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розпочав європейське турне, під час якого заплановані його візити до Великої Британії для участі в зустрічі G7, а також до України. Він відвідає Україну 5-6 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нуланд разом з Блінкеном приїде в Україну, - Держдеп