США і Велика Британія підтвердили спільну протидію агресії РФ проти України
Глави зовнішньополітичних відомств США й Великої Британії Ентоні Блінкен і Домінік Рааб обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію в підтримці України на тлі останньої російської ескалації.
Про це вони заявили під час брифінгу за результатами переговорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми з Тоні (Блінкеном – ред.) обговорили цілий комплекс питань безпеки - Іран, Афганістан, постійні занепокоєння щодо Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч у цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО", - підкреслив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.
Держсекретар Блінкен, зі свого боку, подякував Сполученому Королівству за те, що вони "приєдналися до США в процесі притягнення Росії до відповідальності" за її безрозсудні та агресивні дії.
"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України, куди я відправлюсь також цього тижня", - зауважив глава американського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розпочав європейське турне, під час якого заплановані його візити до Великої Британії для участі в зустрічі G7, а також до України. Він відвідає Україну 5-6 травня.
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Гарна новина !
КАК ? На каких основаниях ? Да вс е на тех же... выполнения Будапештский меморандума по ОБЕСПЕЧЕНИЮ территорияальной целоствности Украины... Нужно ли им формальное разрешенеи властей Украины...!?
В идеале - ДА... Но в самом ХУДШИМ раскладе, как "крайняя меря" может быть принято решение рассматривать тот самый меморандум, как "согласие Украины" на их участие в событиях любыми способами для достижения выполнения обязательст по меморандуму - где стоит подпись и Украины !
Ну например - признают власть Украины - как таковую, которая каким то образом утратила способность к сопротивлению и принятию самостоятельных решений в связи с влиянием гибридных политических и военных сил кацапов... Другими словами - власть Украины - взята в заложники и выполняет волю террористического государства Росии.
и вот с целью обеспечения ... - США и Великобритания могут осуществить военный меры - как это было сделано , например в Сирии...
А они ВОЗЬМУТ и СОЧТУТ его ДОСТАТОЧНЫМ ...!
И что ты сделаешь ?! Будешь рассказывать, что они их подписали шутя ... ? ))
Или ты не знаешь, значение термина "ОБЕЩАНИЕ" ! )))
и ЛИ У ТЕБЯ снова БУДЕТ своё ТРАКТОВАНИЕ всего и вся , как у ************ !? )))
НЕТ причин "выдумывать колесо"... для того, что бы посадить на бутылку кацапстан в полном составе ! Всё уже для этого существует ! И этот меморандум - как ни что КСТАТИ будет в этом вопросе !
И для тех, кто РЕШИЛ им отвешать пил.лей - всего этого на 1000% ДОСТАТОЧНО !
Начинают писать КАК БУДТО от имени проукраинского пользователя... И даже текст как будто не против Украины... А по сути идет прекрученная лгика , как бы ставящая Украину в искажённом виде... И очень часто в БФ это делается под женскими бот-аккаунтами... Например, женские аккаунты начинают писать за мир о всем мире и за дружбу между братскими народами... Когда нас=чинаешь с нми спорить - они отправляют на тебя жалобу как на такого кто разжигает розь... тебе от БФ бан...
Так они "освобождают" ФБ от проукраинских пользователей и убирают соответственно их диалогов проукраинские и антироссийские тексты...
На цензоре, я наблюда. от некоторых пользователей нечто подоюное... Пишут вроде от имени украинцев и даже бывает по украински - а вчитываешься в СУТЬ - она скорее про ватная анти "западная", опровергают или пишут о нецелеообразноти западной помощи т .д....
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(https://www.youtube.com/watch?v=Ud9oJEXq8iU ссылка )
апельсинкипідсрачники.