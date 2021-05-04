Нуланд разом з Блінкеном приїде в Україну, - Держдеп

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, який планує зустрітися з українським державним керівництвом цього тижня.

Про це сказано в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заступниця держсекретаря США (Віктоія) Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року", - зазначається в офіційному повідомленні.

При цьому зазначається, що Нуланд супроводжуватиме держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його європейського турне.

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Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.