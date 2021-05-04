УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11504 відвідувача онлайн
Новини
5 054 67

Нуланд разом з Блінкеном приїде в Україну, - Держдеп

Нуланд разом з Блінкеном приїде в Україну, - Держдеп

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, який планує зустрітися з українським державним керівництвом цього тижня.

Про це сказано в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заступниця держсекретаря США (Віктоія) Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року", - зазначається в офіційному повідомленні.

При цьому зазначається, що Нуланд супроводжуватиме держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його європейського турне.

Читайте також: Україні потрібно побороти поголовну корупцію. Це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати країну зсередини, - Нуланд. ВIДЕО

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.

Автор: 

Нуланд (175) Блінкен (1156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Хорошая новость: эта дама отлично знает политические реалии Украины и отчётливо понимает фашистскую сучность путинского Мордора.
показати весь коментар
04.05.2021 08:47
+11
мевіну вам зєлєнськи на вуха вішає.
показати весь коментар
04.05.2021 08:50
+9
Ща угадаю. Придурок кацапский про печеньки кукарекнул?
показати весь коментар
04.05.2021 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ти голодний?
показати весь коментар
04.05.2021 08:49 Відповісти
Ща угадаю. Придурок кацапский про печеньки кукарекнул?
показати весь коментар
04.05.2021 09:13 Відповісти
Ну не про куличики же...
показати весь коментар
04.05.2021 09:16 Відповісти
А какая связь между кацапами и печеньем? Я например щирый патриот и не отказался бы пожувать Wagon Wills.
показати весь коментар
04.05.2021 09:29 Відповісти
У кацапов уже на генетическом уровне налажена связка Нуланд - печеньки.
показати весь коментар
04.05.2021 09:32 Відповісти
А у нас на генетическом уровне заложено- руцкий мир : нищета, враньё, гулаги и тюрьмы.
показати весь коментар
04.05.2021 09:53 Відповісти
Украинцам - печеньки. Кацапам - ********. Каждому по заслугам
показати весь коментар
04.05.2021 11:36 Відповісти
яРИК, бачок потік!
показати весь коментар
04.05.2021 15:32 Відповісти
мевіну вам зєлєнськи на вуха вішає.
показати весь коментар
04.05.2021 08:50 Відповісти
Эти два комментария - совковые по сути. Нуланд не обязана за нас РАБОТАТЬ и при этом не красть на ВСЕХ уровнях. Нуланд стремится поддержать нашу ДЕРЖАВУ, а не гребаные желудки......
показати весь коментар
04.05.2021 08:51 Відповісти
У Нуланд одна задача - обеспечить своему шефу комфортные 4 года правления и по возможности переизбраться. Ей в Украине может быть только водка с салом нравится.
Вспомни, как Обама себя вел во время захвата Крыма, обстрела украинских войск с территории РФ и сбития Боинга, имея прекрасные фото с разведспутников.
К власти пришел такой же демократ, друг, зам и политпреемник Обамы - Байден. Так шо вытри слюни...
показати весь коментар
04.05.2021 10:36 Відповісти
Хорошая новость: эта дама отлично знает политические реалии Украины и отчётливо понимает фашистскую сучность путинского Мордора.
показати весь коментар
04.05.2021 08:47 Відповісти
Только печеньки, а наколотых апельсинок разве не будет
показати весь коментар
04.05.2021 08:49 Відповісти
"Пєчєнькі" будуть в ОПі роздавати.
показати весь коментар
04.05.2021 09:38 Відповісти
Замгосдепа и глава госдепа... И оба из них. Мда...
показати весь коментар
04.05.2021 09:06 Відповісти
очень нужный визит сейчас в плане зафиксировать сложившуюся ситуацию и расставить приоритеты и точки над і
показати весь коментар
04.05.2021 09:10 Відповісти
Дивно . На такі новини , зазвичай набігають голодні кацапи і їх младшенькіе братья з України - ригобидло ,, але тут щось їх - не дуже . .

Альо , не проснулись ще , чи що .? .
показати весь коментар
04.05.2021 09:14 Відповісти
Ну ты сказал... голодные...
Посмотри какой у них шикарный пасхальный стол
Нуланд разом з Блінкеном приїде в Україну, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7013
показати весь коментар
04.05.2021 09:28 Відповісти
Лапи , мабуть з тієї курки -що на їх гербі , відірвали . ? .
показати весь коментар
04.05.2021 09:32 Відповісти
А не залишки "ніжок Буша"?
показати весь коментар
04.05.2021 09:39 Відповісти
Приедут с великого борцуна поржать? Скорее всего он опять будет в очередном турне.
показати весь коментар
04.05.2021 09:23 Відповісти
Приїдуть трохи заспокоїти "героїчного" гаранта, бо може обісратись і втонути у власному гівні... вже занадто очевидними стають панічні шугання дурня.. громадяни - спокійні і готові до найгіршого і не ********.. слабка ланка - верховний....
показати весь коментар
04.05.2021 09:23 Відповісти
Звісно він боїться. Бо нарешті зрозуміло, що немає ні економіки ні адекватного державного управління і як наслідок сильної армії та держави. А з голим задом орду важко перемогти.
показати весь коментар
04.05.2021 09:30 Відповісти
Два роки Зєля тим і займавсь, що довалював економіку на Пєціних корупційних схемах. Ну і давав олігархам добре збагатитись.
показати весь коментар
04.05.2021 09:56 Відповісти
А ніхто і не каже, що йдуть реформи. У тому то і проблема. Наче і є певне розуміння їх необхідності, але бабло перемагає.
показати весь коментар
04.05.2021 10:00 Відповісти
На так званих тобою -"корупційних схемах" Пороха економіка росла , а на схемах нєварующєго зе , вона 2 роки , тільки й робить те що - падає . .

Я б зараз залюбки повернувся до - " корупційних схем " Порошенка .
показати весь коментар
04.05.2021 10:27 Відповісти
Економіка "росла" на кредитах, які Порох видавав за "перемоги"... Залюбки б повернувся? Добре, що в тебе дітей нема.
показати весь коментар
04.05.2021 22:19 Відповісти
И наколотые авокадо.
показати весь коментар
04.05.2021 09:23 Відповісти
Я требую организовать рассылку печенек Новой Почтой по Украине!
показати весь коментар
04.05.2021 09:25 Відповісти
Ник у тебя конечно-не прибавить не отнять.
показати весь коментар
04.05.2021 09:40 Відповісти
И тебя . Вылечат!
показати весь коментар
04.05.2021 15:31 Відповісти
Лдним словом, скрепным петухам здесь слова не давали, навіть українською
показати весь коментар
04.05.2021 11:16 Відповісти
Таке враження, що вони прибудуть попрощатись з помираючим громадянським суспільством в Україні. Було піднесення у 2013-14хх. Зараз - тільки скиглення в мережах. Хоч підстав виходити на вулиці ще більше, ніж за Янека.
показати весь коментар
04.05.2021 09:52 Відповісти
Вийти зараз на вулицю , для 73% це всеодно що -привселюдно розписатись в тому що вони довбо....дятли . Тому їм , вам тобто (бо ти теж сюди входиш , разом зі своєю -бахінєю ), нічого незалишається як тільки тихенько скиглити в інернеті . .
показати весь коментар
04.05.2021 10:14 Відповісти
.Чому це ми повинні прибирати чуже лайно ?

Е ні чувак . Ти нагидив , то виходь і прибирай за собою . .

А Петра згадуєм ,бо він кращий з усіх українських президентів . Є що згадувати, тому і згадуєм . Шо тобі не так ?
показати весь коментар
04.05.2021 10:34 Відповісти
Поки що ви наклали лише собі в штани , зебіляри кончені . То сидіть - вдихай-тє аромати , і не скигліть , про те шо - вже пора виходити на вулицю .

Ви ж про це скиглите - 73% ( суліма ) , а не ми . .
показати весь коментар
04.05.2021 10:44 Відповісти
оу, то горітимуть пердаки знатно чиїсь. як в нас, так і в раші
показати весь коментар
04.05.2021 10:02 Відповісти
Проктологи заморятся ушивать кацапье пердачье...
показати весь коментар
04.05.2021 10:06 Відповісти
Походу у вас с Ослом общий дилер
показати весь коментар
04.05.2021 11:18 Відповісти
Добру хворостину для Зе не забудьте)...
Але в нашому випадку як у тому прислів'ї "Удасться дитина - не потрібна й хворостина, а вдасться чорт зна що -не поможе ніщо"
показати весь коментар
04.05.2021 10:51 Відповісти
Хозяева едут осматривать свои владения.
показати весь коментар
04.05.2021 14:18 Відповісти
прочитав..., і вирішив вже і так всі все понаписали... Віка ж покаже Тоні де на Хресті, нашвидкоруч (Арсеній мемуарив), придбати саме ті "пєчєнькі-госдєпа"? (їх там часом брендом ніхто не зареєстрував?) ..жартую звісно...

Ну в решті решт, наскільки пам'ятаю саме вона буде куратором східноЇ-(якщо хочете центрально-східної Еуропи)...Вона тему знає, не гірше за дядька Джозефа. То ж - чудова новина.
як то кажуть, wellcome!
...таки сподіваюсь....
показати весь коментар
04.05.2021 18:06 Відповісти
...і ще сподіваюсь, що Андруша таки займеться прінтерами, віниками, папером, садово-городнім інвентарем. .. своїми штатними завданнями.... Це буде дуже цікавий момент...
Кулєба - це шанс...(хоч ти за луку й мовчиш як "партизан-з совітськой-кінохвільми")
показати весь коментар
04.05.2021 18:14 Відповісти
 
 