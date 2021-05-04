Нуланд разом з Блінкеном приїде в Україну, - Держдеп
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, який планує зустрітися з українським державним керівництвом цього тижня.
Про це сказано в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Заступниця держсекретаря США (Віктоія) Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року", - зазначається в офіційному повідомленні.
При цьому зазначається, що Нуланд супроводжуватиме держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його європейського турне.
Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.
Топ коментарі
+14 Denis Ternovskij
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+11 саша паламарчук
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+9 Garry Grant
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Вспомни, как Обама себя вел во время захвата Крыма, обстрела украинских войск с территории РФ и сбития Боинга, имея прекрасные фото с разведспутников.
К власти пришел такой же демократ, друг, зам и политпреемник Обамы - Байден. Так шо вытри слюни...
Альо , не проснулись ще , чи що .? .
Посмотри какой у них шикарный пасхальный стол
Я б зараз залюбки повернувся до - " корупційних схем " Порошенка .
Е ні чувак . Ти нагидив , то виходь і прибирай за собою . .
А Петра згадуєм ,бо він кращий з усіх українських президентів . Є що згадувати, тому і згадуєм . Шо тобі не так ?
Ви ж про це скиглите - 73% ( суліма ) , а не ми . .
Але в нашому випадку як у тому прислів'ї "Удасться дитина - не потрібна й хворостина, а вдасться чорт зна що -не поможе ніщо"
Ну в решті решт, наскільки пам'ятаю саме вона буде куратором східноЇ-(якщо хочете центрально-східної Еуропи)...Вона тему знає, не гірше за дядька Джозефа. То ж - чудова новина.
як то кажуть, wellcome!
...таки сподіваюсь....
Кулєба - це шанс...(хоч ти за луку й мовчиш як "партизан-з совітськой-кінохвільми")