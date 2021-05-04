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Нуланд вместе с Блинкеном приедет в Украину, - Госдеп

Нуланд вместе с Блинкеном приедет в Украину, - Госдеп

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, который планирует встретиться с украинским государственным руководством на этой неделе.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года", - говорится в официальном сообщении.

При этом отмечается, что Нуланд будет сопровождать госсекретаря США Энтони Блинкена во время его европейского турне.

Читайте также: В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией, - Госдеп

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая.

Автор: 

Нуланд (314) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+14
Хорошая новость: эта дама отлично знает политические реалии Украины и отчётливо понимает фашистскую сучность путинского Мордора.
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04.05.2021 08:47
+11
мевіну вам зєлєнськи на вуха вішає.
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04.05.2021 08:50
+9
Ща угадаю. Придурок кацапский про печеньки кукарекнул?
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04.05.2021 09:13
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Правила форума Совет форумчан
а ти голодний?
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04.05.2021 08:49 Ответить
Ща угадаю. Придурок кацапский про печеньки кукарекнул?
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04.05.2021 09:13 Ответить
Ну не про куличики же...
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04.05.2021 09:16 Ответить
А какая связь между кацапами и печеньем? Я например щирый патриот и не отказался бы пожувать Wagon Wills.
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04.05.2021 09:29 Ответить
У кацапов уже на генетическом уровне налажена связка Нуланд - печеньки.
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04.05.2021 09:32 Ответить
А у нас на генетическом уровне заложено- руцкий мир : нищета, враньё, гулаги и тюрьмы.
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04.05.2021 09:53 Ответить
Украинцам - печеньки. Кацапам - ********. Каждому по заслугам
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04.05.2021 11:36 Ответить
яРИК, бачок потік!
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04.05.2021 15:32 Ответить
мевіну вам зєлєнськи на вуха вішає.
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04.05.2021 08:50 Ответить
Эти два комментария - совковые по сути. Нуланд не обязана за нас РАБОТАТЬ и при этом не красть на ВСЕХ уровнях. Нуланд стремится поддержать нашу ДЕРЖАВУ, а не гребаные желудки......
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04.05.2021 08:51 Ответить
У Нуланд одна задача - обеспечить своему шефу комфортные 4 года правления и по возможности переизбраться. Ей в Украине может быть только водка с салом нравится.
Вспомни, как Обама себя вел во время захвата Крыма, обстрела украинских войск с территории РФ и сбития Боинга, имея прекрасные фото с разведспутников.
К власти пришел такой же демократ, друг, зам и политпреемник Обамы - Байден. Так шо вытри слюни...
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04.05.2021 10:36 Ответить
Хорошая новость: эта дама отлично знает политические реалии Украины и отчётливо понимает фашистскую сучность путинского Мордора.
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04.05.2021 08:47 Ответить
Только печеньки, а наколотых апельсинок разве не будет
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04.05.2021 08:49 Ответить
"Пєчєнькі" будуть в ОПі роздавати.
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04.05.2021 09:38 Ответить
Замгосдепа и глава госдепа... И оба из них. Мда...
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04.05.2021 09:06 Ответить
очень нужный визит сейчас в плане зафиксировать сложившуюся ситуацию и расставить приоритеты и точки над і
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04.05.2021 09:10 Ответить
Дивно . На такі новини , зазвичай набігають голодні кацапи і їх младшенькіе братья з України - ригобидло ,, але тут щось їх - не дуже . .

Альо , не проснулись ще , чи що .? .
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04.05.2021 09:14 Ответить
Ну ты сказал... голодные...
Посмотри какой у них шикарный пасхальный стол
Нуланд разом з Блінкеном приїде в Україну, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7013
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04.05.2021 09:28 Ответить
Лапи , мабуть з тієї курки -що на їх гербі , відірвали . ? .
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04.05.2021 09:32 Ответить
А не залишки "ніжок Буша"?
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04.05.2021 09:39 Ответить
Приедут с великого борцуна поржать? Скорее всего он опять будет в очередном турне.
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04.05.2021 09:23 Ответить
Приїдуть трохи заспокоїти "героїчного" гаранта, бо може обісратись і втонути у власному гівні... вже занадто очевидними стають панічні шугання дурня.. громадяни - спокійні і готові до найгіршого і не ********.. слабка ланка - верховний....
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04.05.2021 09:23 Ответить
Звісно він боїться. Бо нарешті зрозуміло, що немає ні економіки ні адекватного державного управління і як наслідок сильної армії та держави. А з голим задом орду важко перемогти.
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04.05.2021 09:30 Ответить
Два роки Зєля тим і займавсь, що довалював економіку на Пєціних корупційних схемах. Ну і давав олігархам добре збагатитись.
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04.05.2021 09:56 Ответить
А ніхто і не каже, що йдуть реформи. У тому то і проблема. Наче і є певне розуміння їх необхідності, але бабло перемагає.
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04.05.2021 10:00 Ответить
На так званих тобою -"корупційних схемах" Пороха економіка росла , а на схемах нєварующєго зе , вона 2 роки , тільки й робить те що - падає . .

Я б зараз залюбки повернувся до - " корупційних схем " Порошенка .
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04.05.2021 10:27 Ответить
Економіка "росла" на кредитах, які Порох видавав за "перемоги"... Залюбки б повернувся? Добре, що в тебе дітей нема.
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04.05.2021 22:19 Ответить
И наколотые авокадо.
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04.05.2021 09:23 Ответить
Я требую организовать рассылку печенек Новой Почтой по Украине!
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04.05.2021 09:25 Ответить
Ник у тебя конечно-не прибавить не отнять.
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04.05.2021 09:40 Ответить
И тебя . Вылечат!
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04.05.2021 15:31 Ответить
Лдним словом, скрепным петухам здесь слова не давали, навіть українською
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04.05.2021 11:16 Ответить
Таке враження, що вони прибудуть попрощатись з помираючим громадянським суспільством в Україні. Було піднесення у 2013-14хх. Зараз - тільки скиглення в мережах. Хоч підстав виходити на вулиці ще більше, ніж за Янека.
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04.05.2021 09:52 Ответить
Вийти зараз на вулицю , для 73% це всеодно що -привселюдно розписатись в тому що вони довбо....дятли . Тому їм , вам тобто (бо ти теж сюди входиш , разом зі своєю -бахінєю ), нічого незалишається як тільки тихенько скиглити в інернеті . .
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04.05.2021 10:14 Ответить
.Чому це ми повинні прибирати чуже лайно ?

Е ні чувак . Ти нагидив , то виходь і прибирай за собою . .

А Петра згадуєм ,бо він кращий з усіх українських президентів . Є що згадувати, тому і згадуєм . Шо тобі не так ?
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04.05.2021 10:34 Ответить
Поки що ви наклали лише собі в штани , зебіляри кончені . То сидіть - вдихай-тє аромати , і не скигліть , про те шо - вже пора виходити на вулицю .

Ви ж про це скиглите - 73% ( суліма ) , а не ми . .
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04.05.2021 10:44 Ответить
оу, то горітимуть пердаки знатно чиїсь. як в нас, так і в раші
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04.05.2021 10:02 Ответить
Проктологи заморятся ушивать кацапье пердачье...
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04.05.2021 10:06 Ответить
Походу у вас с Ослом общий дилер
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04.05.2021 11:18 Ответить
Добру хворостину для Зе не забудьте)...
Але в нашому випадку як у тому прислів'ї "Удасться дитина - не потрібна й хворостина, а вдасться чорт зна що -не поможе ніщо"
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04.05.2021 10:51 Ответить
Хозяева едут осматривать свои владения.
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04.05.2021 14:18 Ответить
прочитав..., і вирішив вже і так всі все понаписали... Віка ж покаже Тоні де на Хресті, нашвидкоруч (Арсеній мемуарив), придбати саме ті "пєчєнькі-госдєпа"? (їх там часом брендом ніхто не зареєстрував?) ..жартую звісно...

Ну в решті решт, наскільки пам'ятаю саме вона буде куратором східноЇ-(якщо хочете центрально-східної Еуропи)...Вона тему знає, не гірше за дядька Джозефа. То ж - чудова новина.
як то кажуть, wellcome!
...таки сподіваюсь....
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04.05.2021 18:06 Ответить
...і ще сподіваюсь, що Андруша таки займеться прінтерами, віниками, папером, садово-городнім інвентарем. .. своїми штатними завданнями.... Це буде дуже цікавий момент...
Кулєба - це шанс...(хоч ти за луку й мовчиш як "партизан-з совітськой-кінохвільми")
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04.05.2021 18:14 Ответить
 
 