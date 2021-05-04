Нуланд вместе с Блинкеном приедет в Украину, - Госдеп
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, который планирует встретиться с украинским государственным руководством на этой неделе.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года", - говорится в официальном сообщении.
При этом отмечается, что Нуланд будет сопровождать госсекретаря США Энтони Блинкена во время его европейского турне.
Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая.
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Вспомни, как Обама себя вел во время захвата Крыма, обстрела украинских войск с территории РФ и сбития Боинга, имея прекрасные фото с разведспутников.
К власти пришел такой же демократ, друг, зам и политпреемник Обамы - Байден. Так шо вытри слюни...
Альо , не проснулись ще , чи що .? .
Посмотри какой у них шикарный пасхальный стол
Я б зараз залюбки повернувся до - " корупційних схем " Порошенка .
Е ні чувак . Ти нагидив , то виходь і прибирай за собою . .
А Петра згадуєм ,бо він кращий з усіх українських президентів . Є що згадувати, тому і згадуєм . Шо тобі не так ?
Ви ж про це скиглите - 73% ( суліма ) , а не ми . .
Але в нашому випадку як у тому прислів'ї "Удасться дитина - не потрібна й хворостина, а вдасться чорт зна що -не поможе ніщо"
Ну в решті решт, наскільки пам'ятаю саме вона буде куратором східноЇ-(якщо хочете центрально-східної Еуропи)...Вона тему знає, не гірше за дядька Джозефа. То ж - чудова новина.
як то кажуть, wellcome!
...таки сподіваюсь....
Кулєба - це шанс...(хоч ти за луку й мовчиш як "партизан-з совітськой-кінохвільми")