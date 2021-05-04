Нуланд вместе с Блинкеном приедет в Украину, - Госдеп

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, который планирует встретиться с украинским государственным руководством на этой неделе.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года", - говорится в официальном сообщении.

При этом отмечается, что Нуланд будет сопровождать госсекретаря США Энтони Блинкена во время его европейского турне.

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Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая.