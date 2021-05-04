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"Укравтодор" оперативно восстановит старый мост, обрушившийся на Львовщине

"Укравтодор" намерен в сжатые сроки построить автомобильный мост, обрушившийся вблизи села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области.

Для транспорта уже организован объезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба агентства.

Укравтодор оперативно восстановит старый мост, обрушившийся на Львовщине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийный мост через Западный Буг обрушился на Львовщине, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

Обвал произошел в понедельник, 3 мая, на мостовом переходе через реку Западный Буг на трассе Н-17 Львов - Радехов - Луцк. Сам мост был построен в 1960 году, с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. В результате обрушения моста никто не пострадал.

"Более 5 лет искусственное сооружение находилась в предаварийном состоянии. В прошлом году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов - реконструкция перехода была запланирована на этот год. Работы должны начаться уже в ближайшие месяцы", - информирует Укравтодор.

В прошлом году состоялся тендер на изготовление проектно-сметной документации. В ближайшее время представят проект реконструкции, после чего определят подрядчика и в максимально короткие сроки начнут строительные работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине стартует проект развития инфраструктуры для электротранспорта, - "Укравтодор"

Укравтодор оперативно восстановит старый мост, обрушившийся на Львовщине 02

"В прошлом году мы уже имели ситуацию, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу полностью восстановили. Аналогично пройдет реконструкция переправы через Западный Буг: оперативно и качественно", - комментируют в "Укравтодоре".

В 2020 году агентство провело обследование, показавшее, что срочного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 уже находятся в предаварийном состоянии. Основная причина такой ситуации - отсутствие надлежащего финансирования и игнорирование проблемы десятилетиями.

Именно поэтому в рамках "Большой стройки", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в 2020-м стартовала Национальная программа восстановления мостов. Ее цель - обновить почти 1400 искусственных сооружений до 2025 года. За прошлый год успели обновить и построить 158 искусственных сооружений, план на этот год - сделать не менее 160 сооружений. Для сравнения, в 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 объектов по всей стране.

Как сообщалось, в конце апреля в Винницкой области капитально отремонтировали мост на трассе национального значения Н-02, который не восстанавливали более 60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитально отремонтированный мост открыли в Козятине, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (2512) мост (1027) ремонт (1180) Укравтодор (663) Львовская область (2891)


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Топ комментарии
+10
Обрушившийся мост...это что типа джекпота для зеленого стада...можно не плохо прибарахлиться...
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04.05.2021 10:55
+10
Що самое интересное это можно провести мимо ПРОЗОРО и прибарахлиться на 10 мостов! А краде все одно Порошенко?! Да ЗЕбилы?
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04.05.2021 11:11
+5
никому не нужный?! ну постоял бы ты в пробках на Преображенских мостах в час пик. я бы на тебя посмотрел.
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04.05.2021 11:44
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Обрушившийся мост...это что типа джекпота для зеленого стада...можно не плохо прибарахлиться...
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04.05.2021 10:55 Ответить
Що самое интересное это можно провести мимо ПРОЗОРО и прибарахлиться на 10 мостов! А краде все одно Порошенко?! Да ЗЕбилы?
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04.05.2021 11:11 Ответить
Зато в Запорожье мега мост. Никому не нужный турки строят, Миллиарды закапывают!!
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04.05.2021 11:12 Ответить
Даремно ви так. Це дуже потрібний міст. Уявіть, скільки мільярдів відкатами отримано.
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04.05.2021 11:15 Ответить
Сам придумал?
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04.05.2021 11:38 Ответить
никому не нужный?! ну постоял бы ты в пробках на Преображенских мостах в час пик. я бы на тебя посмотрел.
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04.05.2021 11:44 Ответить
Да пошел ты нахер ватник со своим Запаребриком ватным!
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04.05.2021 16:22 Ответить
откуда такие идиоты как ты берутся? Ты и Запорожье на географической карте не найдешь, а что то ляпаешь
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04.05.2021 12:31 Ответить
В Киеве на международном автовокзале скоро плита- навес упадет на головы. Ещё с советских времён и никто не меняет
Бетоновый навес двумя ржавыми трубами укреплён и все.
Рано или поздно кого то придавят.
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04.05.2021 11:18 Ответить
Восстановить ЗА СЧЁТ тех, кто упустил состояние конструкций , кто не сделал экспертизы . В результате чего нанёс финансовые убытки бюджету Украины, то есть ПРОС&рал деньги налогоплательщика
Пока в Украине не начнут отвечать за халатность , за подпись под документом - порядка не будет
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04.05.2021 11:26 Ответить
В Украине чиновники премии за убытки получают...а Вы о халатности...
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04.05.2021 11:33 Ответить
тю, у мене в районі є аварійний міст, спочатку обмежували рух транспорту з навантаженням 7.5 т, потім сталили обмежувач по висоті(нищили через деякий час)...
чесно кажучи ще трохи і завалиться частина дорожнього полотна, можливо будуть жертви, але то нікого не бентежить.
Та от що цікаво, той міст був аварійний до "великого будівництва" бо ШБУ 77 та ПБС було "накладно" робити гак в 30 км через обїзну дорогу, і вся важка техніка шурувала через той нещасний міст....
Все у нас робиться через жопу, тому в жопі і живемо, зате у можновладців хороми як у циганських баронів.
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04.05.2021 15:24 Ответить
Пох на мост,зато у нас новенькие камеры стоят на дрогах,полностью профинансирован офис мовного прокурора и есть кораблик для наблюдений за пингвинами.
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04.05.2021 11:41 Ответить
В сжатые сроки, с безграничным финансированием. А мосты кто то осматривает, или ждут когда обвалится?
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04.05.2021 11:44 Ответить
"В прошлом году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов - реконструкция перехода была запланирована на этот год."

цуко, не дождался.
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04.05.2021 11:46 Ответить
от на нього можна розписати бабло, і частину...спи...ти! як з мостом в моєму новоград-волинському районі с.чижівка! і мосту немає, і грошей
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04.05.2021 11:48 Ответить
"Велике крадівництво" триває !!!)
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04.05.2021 12:24 Ответить
А може, той міст не "обрушився", а обвалився? Як вважаєте, "Цензор-Нет"? ))
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04.05.2021 12:31 Ответить
в Николаеве про аварийное состояние Варваровского моста, что на трассе Одесса-Новоазовск, связывает районы города, и это единственный(!) мост, уже лет 10 не говорят, кричат!
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04.05.2021 12:34 Ответить
продавцы курток уже потирают руки...
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04.05.2021 12:45 Ответить
Редактори, пишіть грамотно, невігласи! Обрушився - обвалився/завалився.
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04.05.2021 14:11 Ответить
 
 