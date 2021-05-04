"Укравтодор" оперативно восстановит старый мост, обрушившийся на Львовщине

"Укравтодор" намерен в сжатые сроки построить автомобильный мост, обрушившийся вблизи села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области.

Для транспорта уже организован объезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба агентства.







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Обвал произошел в понедельник, 3 мая, на мостовом переходе через реку Западный Буг на трассе Н-17 Львов - Радехов - Луцк. Сам мост был построен в 1960 году, с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. В результате обрушения моста никто не пострадал.

"Более 5 лет искусственное сооружение находилась в предаварийном состоянии. В прошлом году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов - реконструкция перехода была запланирована на этот год. Работы должны начаться уже в ближайшие месяцы", - информирует Укравтодор.

В прошлом году состоялся тендер на изготовление проектно-сметной документации. В ближайшее время представят проект реконструкции, после чего определят подрядчика и в максимально короткие сроки начнут строительные работы.

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"В прошлом году мы уже имели ситуацию, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу полностью восстановили. Аналогично пройдет реконструкция переправы через Западный Буг: оперативно и качественно", - комментируют в "Укравтодоре".

В 2020 году агентство провело обследование, показавшее, что срочного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 уже находятся в предаварийном состоянии. Основная причина такой ситуации - отсутствие надлежащего финансирования и игнорирование проблемы десятилетиями.

Именно поэтому в рамках "Большой стройки", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в 2020-м стартовала Национальная программа восстановления мостов. Ее цель - обновить почти 1400 искусственных сооружений до 2025 года. За прошлый год успели обновить и построить 158 искусственных сооружений, план на этот год - сделать не менее 160 сооружений. Для сравнения, в 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 объектов по всей стране.

Как сообщалось, в конце апреля в Винницкой области капитально отремонтировали мост на трассе национального значения Н-02, который не восстанавливали более 60 лет.

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