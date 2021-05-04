"Укравтодор" оперативно восстановит старый мост, обрушившийся на Львовщине
"Укравтодор" намерен в сжатые сроки построить автомобильный мост, обрушившийся вблизи села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области.
Для транспорта уже организован объезд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба агентства.
Обвал произошел в понедельник, 3 мая, на мостовом переходе через реку Западный Буг на трассе Н-17 Львов - Радехов - Луцк. Сам мост был построен в 1960 году, с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. В результате обрушения моста никто не пострадал.
"Более 5 лет искусственное сооружение находилась в предаварийном состоянии. В прошлом году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов - реконструкция перехода была запланирована на этот год. Работы должны начаться уже в ближайшие месяцы", - информирует Укравтодор.
В прошлом году состоялся тендер на изготовление проектно-сметной документации. В ближайшее время представят проект реконструкции, после чего определят подрядчика и в максимально короткие сроки начнут строительные работы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине стартует проект развития инфраструктуры для электротранспорта, - "Укравтодор"
"В прошлом году мы уже имели ситуацию, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу полностью восстановили. Аналогично пройдет реконструкция переправы через Западный Буг: оперативно и качественно", - комментируют в "Укравтодоре".
В 2020 году агентство провело обследование, показавшее, что срочного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 уже находятся в предаварийном состоянии. Основная причина такой ситуации - отсутствие надлежащего финансирования и игнорирование проблемы десятилетиями.
Именно поэтому в рамках "Большой стройки", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в 2020-м стартовала Национальная программа восстановления мостов. Ее цель - обновить почти 1400 искусственных сооружений до 2025 года. За прошлый год успели обновить и построить 158 искусственных сооружений, план на этот год - сделать не менее 160 сооружений. Для сравнения, в 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 объектов по всей стране.
Как сообщалось, в конце апреля в Винницкой области капитально отремонтировали мост на трассе национального значения Н-02, который не восстанавливали более 60 лет.
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Бетоновый навес двумя ржавыми трубами укреплён и все.
Рано или поздно кого то придавят.
Пока в Украине не начнут отвечать за халатность , за подпись под документом - порядка не будет
чесно кажучи ще трохи і завалиться частина дорожнього полотна, можливо будуть жертви, але то нікого не бентежить.
Та от що цікаво, той міст був аварійний до "великого будівництва" бо ШБУ 77 та ПБС було "накладно" робити гак в 30 км через обїзну дорогу, і вся важка техніка шурувала через той нещасний міст....
Все у нас робиться через жопу, тому в жопі і живемо, зате у можновладців хороми як у циганських баронів.
цуко, не дождался.
Обрушився- обвалився/завалився.