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Новини
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"Укравтодор" оперативно відновить старий міст, який обрушився на Львівщині

"Укравтодор" має намір у стислі терміни побудувати автомобільний міст, що обрушився поблизу села Гайок Кам'янка-Бузького району Львівської області.

Для транспорту вже організовано об'їзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба агентства.

Укравтодор оперативно відновить старий міст, який обрушився на Львівщині 01

Обвал стався у понеділок, 3 травня на мостовому переході через річку Західний Буг на дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Сам міст було збудовано у 1960 році, відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Унаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав.

Дивіться також: Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

"Понад 5 років штучна споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів – реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці", - інформує Укравтодор.

Торік відбувся тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Найближчим часом буде представлено проєкт реконструкції, ісля чого визначать підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи.

Укравтодор оперативно відновить старий міст, який обрушився на Львівщині 02

"Минулого року ми вже мали ситуацію, в якій через обвал мосту були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно", - коментують в "Укравтодорі".

У 2020 році агентство провело обстеження, яке показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.

Читайте також: Капітально відремонтований міст відкрили в Козятині, - "Укравтодор"

Саме тому в межах "Великої будівництва", ініційованого президентом Володимиром Зеленським, в 2020-му стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ ціль - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року. За минулий рік встигли оновити і побудувати 158 штучних споруд, план на цей рік - зробити мінімум 160 споруд. Для порівняння – у 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 об'єктів по всій країні.

Як повідомлялося, наприкінці квітня у Вінницькій області капітально відремонтували міст на трасі національного значення Н-02, який не оновлювали понад 60 років.

Автор: 

дороги (3055) міст (1229) ремонт (2295) Укравтодор (1200) Львівська область (2414)


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Топ коментарі
+10
Обрушившийся мост...это что типа джекпота для зеленого стада...можно не плохо прибарахлиться...
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04.05.2021 10:55
+10
Що самое интересное это можно провести мимо ПРОЗОРО и прибарахлиться на 10 мостов! А краде все одно Порошенко?! Да ЗЕбилы?
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04.05.2021 11:11
+5
никому не нужный?! ну постоял бы ты в пробках на Преображенских мостах в час пик. я бы на тебя посмотрел.
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04.05.2021 11:44
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Обрушившийся мост...это что типа джекпота для зеленого стада...можно не плохо прибарахлиться...
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04.05.2021 10:55 Відповісти
Що самое интересное это можно провести мимо ПРОЗОРО и прибарахлиться на 10 мостов! А краде все одно Порошенко?! Да ЗЕбилы?
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04.05.2021 11:11 Відповісти
Зато в Запорожье мега мост. Никому не нужный турки строят, Миллиарды закапывают!!
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04.05.2021 11:12 Відповісти
Даремно ви так. Це дуже потрібний міст. Уявіть, скільки мільярдів відкатами отримано.
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04.05.2021 11:15 Відповісти
Сам придумал?
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04.05.2021 11:38 Відповісти
никому не нужный?! ну постоял бы ты в пробках на Преображенских мостах в час пик. я бы на тебя посмотрел.
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04.05.2021 11:44 Відповісти
Да пошел ты нахер ватник со своим Запаребриком ватным!
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04.05.2021 16:22 Відповісти
откуда такие идиоты как ты берутся? Ты и Запорожье на географической карте не найдешь, а что то ляпаешь
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04.05.2021 12:31 Відповісти
В Киеве на международном автовокзале скоро плита- навес упадет на головы. Ещё с советских времён и никто не меняет
Бетоновый навес двумя ржавыми трубами укреплён и все.
Рано или поздно кого то придавят.
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04.05.2021 11:18 Відповісти
Восстановить ЗА СЧЁТ тех, кто упустил состояние конструкций , кто не сделал экспертизы . В результате чего нанёс финансовые убытки бюджету Украины, то есть ПРОС&рал деньги налогоплательщика
Пока в Украине не начнут отвечать за халатность , за подпись под документом - порядка не будет
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04.05.2021 11:26 Відповісти
В Украине чиновники премии за убытки получают...а Вы о халатности...
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04.05.2021 11:33 Відповісти
тю, у мене в районі є аварійний міст, спочатку обмежували рух транспорту з навантаженням 7.5 т, потім сталили обмежувач по висоті(нищили через деякий час)...
чесно кажучи ще трохи і завалиться частина дорожнього полотна, можливо будуть жертви, але то нікого не бентежить.
Та от що цікаво, той міст був аварійний до "великого будівництва" бо ШБУ 77 та ПБС було "накладно" робити гак в 30 км через обїзну дорогу, і вся важка техніка шурувала через той нещасний міст....
Все у нас робиться через жопу, тому в жопі і живемо, зате у можновладців хороми як у циганських баронів.
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04.05.2021 15:24 Відповісти
Пох на мост,зато у нас новенькие камеры стоят на дрогах,полностью профинансирован офис мовного прокурора и есть кораблик для наблюдений за пингвинами.
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04.05.2021 11:41 Відповісти
В сжатые сроки, с безграничным финансированием. А мосты кто то осматривает, или ждут когда обвалится?
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04.05.2021 11:44 Відповісти
"В прошлом году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов - реконструкция перехода была запланирована на этот год."

цуко, не дождался.
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04.05.2021 11:46 Відповісти
от на нього можна розписати бабло, і частину...спи...ти! як з мостом в моєму новоград-волинському районі с.чижівка! і мосту немає, і грошей
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04.05.2021 11:48 Відповісти
"Велике крадівництво" триває !!!)
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04.05.2021 12:24 Відповісти
А може, той міст не "обрушився", а обвалився? Як вважаєте, "Цензор-Нет"? ))
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04.05.2021 12:31 Відповісти
в Николаеве про аварийное состояние Варваровского моста, что на трассе Одесса-Новоазовск, связывает районы города, и это единственный(!) мост, уже лет 10 не говорят, кричат!
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04.05.2021 12:34 Відповісти
продавцы курток уже потирают руки...
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04.05.2021 12:45 Відповісти
Редактори, пишіть грамотно, невігласи! Обрушився - обвалився/завалився.
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04.05.2021 14:11 Відповісти
 
 