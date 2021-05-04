"Укравтодор" оперативно відновить старий міст, який обрушився на Львівщині
"Укравтодор" має намір у стислі терміни побудувати автомобільний міст, що обрушився поблизу села Гайок Кам'янка-Бузького району Львівської області.
Для транспорту вже організовано об'їзд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба агентства.
Обвал стався у понеділок, 3 травня на мостовому переході через річку Західний Буг на дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Сам міст було збудовано у 1960 році, відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Унаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав.
"Понад 5 років штучна споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів – реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці", - інформує Укравтодор.
Торік відбувся тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Найближчим часом буде представлено проєкт реконструкції, ісля чого визначать підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи.
"Минулого року ми вже мали ситуацію, в якій через обвал мосту були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно", - коментують в "Укравтодорі".
У 2020 році агентство провело обстеження, яке показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.
Саме тому в межах "Великої будівництва", ініційованого президентом Володимиром Зеленським, в 2020-му стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ ціль - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року. За минулий рік встигли оновити і побудувати 158 штучних споруд, план на цей рік - зробити мінімум 160 споруд. Для порівняння – у 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 об'єктів по всій країні.
Як повідомлялося, наприкінці квітня у Вінницькій області капітально відремонтували міст на трасі національного значення Н-02, який не оновлювали понад 60 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бетоновый навес двумя ржавыми трубами укреплён и все.
Рано или поздно кого то придавят.
Пока в Украине не начнут отвечать за халатность , за подпись под документом - порядка не будет
чесно кажучи ще трохи і завалиться частина дорожнього полотна, можливо будуть жертви, але то нікого не бентежить.
Та от що цікаво, той міст був аварійний до "великого будівництва" бо ШБУ 77 та ПБС було "накладно" робити гак в 30 км через обїзну дорогу, і вся важка техніка шурувала через той нещасний міст....
Все у нас робиться через жопу, тому в жопі і живемо, зате у можновладців хороми як у циганських баронів.
цуко, не дождался.
Обрушився- обвалився/завалився.