"Укравтодор" оперативно відновить старий міст, який обрушився на Львівщині

"Укравтодор" має намір у стислі терміни побудувати автомобільний міст, що обрушився поблизу села Гайок Кам'янка-Бузького району Львівської області.

Для транспорту вже організовано об'їзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба агентства.

Обвал стався у понеділок, 3 травня на мостовому переході через річку Західний Буг на дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Сам міст було збудовано у 1960 році, відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Унаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав.

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"Понад 5 років штучна споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів – реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці", - інформує Укравтодор.

Торік відбувся тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Найближчим часом буде представлено проєкт реконструкції, ісля чого визначать підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи.

"Минулого року ми вже мали ситуацію, в якій через обвал мосту були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно", - коментують в "Укравтодорі".

У 2020 році агентство провело обстеження, яке показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.

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Саме тому в межах "Великої будівництва", ініційованого президентом Володимиром Зеленським, в 2020-му стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ ціль - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року. За минулий рік встигли оновити і побудувати 158 штучних споруд, план на цей рік - зробити мінімум 160 споруд. Для порівняння – у 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 об'єктів по всій країні.

Як повідомлялося, наприкінці квітня у Вінницькій області капітально відремонтували міст на трасі національного значення Н-02, який не оновлювали понад 60 років.