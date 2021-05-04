Три группы украинских ученых уже разработали прототипы вакцины от COVID-19, - Данилов

Украинские ученые уже разработали прототипы вакцины от COVID-19. Для завершения испытаний необходима соответствующая лаборатория.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке на "УП" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирному банку и многим другим организациям и структурам "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - добавил Данилова.

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