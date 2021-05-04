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Три группы украинских ученых уже разработали прототипы вакцины от COVID-19, - Данилов

Три группы украинских ученых уже разработали прототипы вакцины от COVID-19, - Данилов

Украинские ученые уже разработали прототипы вакцины от COVID-19. Для завершения испытаний необходима соответствующая лаборатория.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке на "УП" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирному банку и многим другим организациям и структурам "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - добавил Данилова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника V" в Украине не будет", - Степанов

Автор: 

вакцина (3814) Данилов (1066) СНБО (4430) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
100%. Главное получить бабло на (доработку\тестирование\производство\свой_вариант). А там "или ишак сдохнет, или падишах" (С)...
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04.05.2021 19:32
+3
Группа Ляшко. Группа Степанова! Группа юзика))))
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04.05.2021 19:18
+2
воз, моз,оон-.....Н!
Данилова-в прорыве...
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04.05.2021 19:11
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воз, моз,оон-.....Н!
Данилова-в прорыве...
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04.05.2021 19:11 Ответить
Группа Ляшко. Группа Степанова! Группа юзика))))
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04.05.2021 19:18 Ответить
Ждем на сытное финансирование этого проекта! ВЕЛИКА ВАКЦЫНИДЗЕ. ПРОГРАММА
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04.05.2021 19:19 Ответить
Группу Кивы забыли
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04.05.2021 21:48 Ответить
Фишка открытия, видимо, в том что зараженные территории закатывать в асфальт.
Бабло пилилось, асфальт катался,
При этом зеля везде катался.
Где не побудет, там катастрофа.
Все по заветам Манафорта.
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04.05.2021 19:20 Ответить
Я так понял, разработать прототип - это фигня. Куча народа прототипы поразрабатывали, даже кацапы сподобились. Самое весёлое начинается, когда пытаешься эти прототипы протестировать, да ещё так, чтоб 1) он реально помогал, 2) от него не дохли люди.
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04.05.2021 19:21 Ответить
В Украине, это еще большая фигня: не обязательно разрабатывать что либо.
Можно просто сказать, что это разработано.
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04.05.2021 19:23 Ответить
100%. Главное получить бабло на (доработку\тестирование\производство\свой_вариант). А там "или ишак сдохнет, или падишах" (С)...
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04.05.2021 19:32 Ответить
как то уже давно, на работе был случай, подробности уже не помню, но то что сцепился с руководителем - запомнилось... дело было в связи, нужен был какой то блочок-схема из-за которого что то не могли запустить... я предложил что спаяю эту схемку сам... дальше было очень "интересно", начальник сказал что:" это в мире давно ест, надо просто купить..." я спросил так почему же не купят?" ответ:" денег нет"... я снова говорю давайте спаяю." - нет надо купить но нет денег" ?????? вот такие у нас в стране мозговитые начальники...
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04.05.2021 22:34 Ответить
Качапы ее еще раньше разработали,только хреновую. так как эта зараза от них пошла.
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04.05.2021 19:36 Ответить
Но разработали же . "Да ты посмотри! О ней писали в журнале Ланцет!" (С)
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04.05.2021 19:40 Ответить
Как бы это не оказалась расейская разработка, просто с новым ярлычком.
Но здается мне, что это продолжение истории с "украинской вакциной" основанной на "оригинальном подходе" Михаила Фаворова, которая закончилась парой разоблачений и замолкла... А теперь видать решили сделать из нее сразу три вакцины и опять протянуть. Наперсточники были бы не наперсточниками если бы не достали три наперстка
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04.05.2021 19:55 Ответить
Уже есть бак физраствора, образцы взятые у заболевших людей и образцы взятые у выздоровевших людей.
Осталась кое какая мелочевка...
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04.05.2021 19:22 Ответить
Ківі науковий керівник в усіх групах...За сало ті свої дипломи друг дружці повидавалиа тепер вакцину шукають,в аптеці спробуйте.
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04.05.2021 19:22 Ответить
Зачем изобретать велосипед ? Думаю , что лучше вкладывать деньги в больницы . Там не хватает нормальных койко-мест . На будущее тоже , - наверно , лучше оснащать больнички хорошей аппаратурой , чем разрабатывать ( разбазаривать ) деньги на одноразовые вакцины .
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04.05.2021 19:26 Ответить
Українські науковці вже давно розробили лазерний апарат для лазерної терапії і посиленню імунної системи, що на порядок випереджає всіх розробки застарілого підходу - щеплення.
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04.05.2021 19:29 Ответить
Прототипи це чудово, тепер Оболонь може запускати у серійне виробництво...)))
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04.05.2021 19:35 Ответить
Вже в жовтні минулого року піарники зе-влади вигадали Уувз - "Унікальну українську вакцину Зеленського". Певно, це як мазь Вишневського, тільки зеленого кольору. Тоді Зе заявив наступне, цитую: ""Вона унікальна - це не пафос і не популізм. Вона унікальна, вона не така як інші, це ключ цієї вакцини. Ви не розумієте, що зі мною і деякими іншими серйозними людьми відбувалося, коли ми почули результати цієї саме української вакцини". Що ж із ними відбулося? Їх часто ковбасить. Тоді точно так само обіцяли почати клінічні випробування. Враховуючи що пам'ять зе-лохтората сягає тільки 5 днів у минуле, дивно що по другому колу цю піарастію влада запускає аж через 7 місяців.
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04.05.2021 19:39 Ответить
В борьбе с безвизом Зеля совсем не жалеет денег украинских налогоплательщиков.
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04.05.2021 19:39 Ответить
ага, квартал 95, 1+1, канали ахметова та пінчука
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04.05.2021 19:40 Ответить
Уже)
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04.05.2021 19:46 Ответить
Опять заблудилось?😂🌷
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04.05.2021 19:47 Ответить
і куди з тим прототипом їм йти?
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04.05.2021 20:15 Ответить
А Кива в какой?
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04.05.2021 20:18 Ответить
Для завершения испытаний необходима соответствующая лаборатория.- так что же за "зелье" создали, если без лаборатории и испытаний???
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04.05.2021 20:25 Ответить
Гиперлуп 2?
Причём сдесь государство...
Пусть ищут инвесторов..... Выпускают акции....
Как в нормальных странах делают....
Если они смогут убедить что их продукт принесёт прибыль - то думаю без проблем найдут инвесторов...
Тем более бубочка говорит что все делает и сделал для привлечения инвестиций...
Вон в Оман и ОАЭ ездил... Инвест няни....
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04.05.2021 20:47 Ответить
В Україні є приватні лабораторії побудовані на кошти інвесторів. А якщо нормальною мовою, то є перспективна група студентів біотехнічного, які на зекономлені на обідах гроші зробили в якомусь підвалі лабу і дійсно досягли результатів. Виглядає смішно, але працює. І ще, колись медведчуківці і росіяни верещали стосовно розташування в Україні американських біолабораторій. Так от це перекручування, але не повний фейк. Лаби у нас є, єдине треба домовитись з американцями стосовно можливо якогось обладнання. Але лаби є, далі справа за Зе.

Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 2557
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04.05.2021 21:15 Ответить
вчера попал на статью в интернете, называлась - "студентов будут обучать правильно выращивать марихуану"! а? как статейка?
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04.05.2021 22:24 Ответить
Не має відношення до теми, офтопік) https://texty.org.ua/articles/102931/znajomtes-dariya-danceva-20-rokiv-bio-hakerka-zrobyla-i-vyprobuvala-na-sobi-vakcynu-vid-koronavirusu/ Я кажу про серйозні, дійсно існуючи речи .

А що до теми офтопіку, ви ж розумієте, що канабіс легалізований вже в дуже багатьох країнах світу, ним офіційно торгують та вирощують, це комерційна культура. А щоб створити продукт високої якості, вишуканого смаку з нотками гіркої полині та м'яти з карпатських полонин, гармонійного поєднання індійського канабісу та степової української сативи з якою відпочивало ще українське козацтво... потрібні студенти) Які по перше талановито напишуть всю цю куйню для реклами, по друге розрахують для агрофірм кількість добрив та пристроїв штучного світла в люменах, по третє накреслять систему водопостачання для тепличної гідропонікі. Без студентів тут ніяк. Не сприймайте все так серйозно

Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 7531
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04.05.2021 23:16 Ответить
створити продукт високої якості, вишуканого смаку з нотками гіркої полині та м'яти з карпатських полонин, гармонійного поєднання індійського канабісу та степової української сативи з якою відпочивало ще українське козацтво...__________ как много этим сказано! так вот почему в стране много, ну так скажем - "не з повна розуму"... и наркоте еще нотки смаку... гурманы оказывается... в связи с этими последствиями, с которыми еще козаки отдыхали, вряд ли в стране можно навести европейский порядок в скором будущем...
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05.05.2021 21:31 Ответить
Питання порядку ніяк не пов'язане з канабісом, він легалізований в більшості країн Європи, і порядок нікуди не подівся. Я наразі не маю сталого погляду на проблему, не визначився. Не вживаю, тема мені далека. Об'єктивно він менш шкідливий ніж горілка, просто по наслідкам для здоров'я. Плюс не викликає агресії, масових бійок, стрілянини, і тому подібне. Те що його вживання не є традиційним для нашої місцевості, ну так.

Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 2385
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06.05.2021 01:50 Ответить
и что или кто мешает такую нужную лабораторию получить?....мест свободных аж за гланды в МОЗ!
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04.05.2021 22:00 Ответить
Разработать вакцину, относительно быстро.

90% времени у вас уйдёт на тестирование. Даже если начать прямо сейчас. Вакцины до конца года у вас не будет (разве что тестировать сразу прививая). Это надо было делать год назад.
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04.05.2021 22:13 Ответить
Три группы украинских ученых уже разработали прототипы вакцины от COVID-19, - Данилов__________ УРА! только денег нету... ну ка везде и всегда...
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04.05.2021 22:21 Ответить
українські вчені... українські інженери... рукожопі та без мізків...
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05.05.2021 06:43 Ответить
 
 