Три группы украинских ученых уже разработали прототипы вакцины от COVID-19, - Данилов
Украинские ученые уже разработали прототипы вакцины от COVID-19. Для завершения испытаний необходима соответствующая лаборатория.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке на "УП" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирному банку и многим другим организациям и структурам "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".
"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - добавил Данилова.
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Данилова-в прорыве...
Бабло пилилось, асфальт катался,
При этом зеля везде катался.
Где не побудет, там катастрофа.
Все по заветам Манафорта.
Можно просто сказать, что это разработано.
Но здается мне, что это продолжение истории с "украинской вакциной" основанной на "оригинальном подходе" Михаила Фаворова, которая закончилась парой разоблачений и замолкла... А теперь видать решили сделать из нее сразу три вакцины и опять протянуть. Наперсточники были бы не наперсточниками если бы не достали три наперстка
Осталась кое какая мелочевка...
Причём сдесь государство...
Пусть ищут инвесторов..... Выпускают акции....
Как в нормальных странах делают....
Если они смогут убедить что их продукт принесёт прибыль - то думаю без проблем найдут инвесторов...
Тем более бубочка говорит что все делает и сделал для привлечения инвестиций...
Вон в Оман и ОАЭ ездил... Инвест няни....
А що до теми офтопіку, ви ж розумієте, що канабіс легалізований вже в дуже багатьох країнах світу, ним офіційно торгують та вирощують, це комерційна культура. А щоб створити продукт високої якості, вишуканого смаку з нотками гіркої полині та м'яти з карпатських полонин, гармонійного поєднання індійського канабісу та степової української сативи з якою відпочивало ще українське козацтво... потрібні студенти) Які по перше талановито напишуть всю цю куйню для реклами, по друге розрахують для агрофірм кількість добрив та пристроїв штучного світла в люменах, по третє накреслять систему водопостачання для тепличної гідропонікі. Без студентів тут ніяк. Не сприймайте все так серйозно
90% времени у вас уйдёт на тестирование. Даже если начать прямо сейчас. Вакцины до конца года у вас не будет (разве что тестировать сразу прививая). Это надо было делать год назад.