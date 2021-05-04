РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10280 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 510 84

Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19 должно стать предметом широкого обсуждения, - Данилов

Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19 должно стать предметом широкого обсуждения, - Данилов

Нежелание значительной части украинского общества вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 следует сделать предметом широкого обсуждения.

Такое мнение в своей колонке на "УП" выразил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"По данным различных социологических исследований, от 45 до 55% украинцев не планируют проходить вакцинацию. У нас ситуация, когда одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую часть, и эта проблема также должна стать предметом широкого обсуждения", - написал Данилов.

Также читайте: Три группы украинских ученых уже разработали прототипы вакцины от COVID-19, - Данилов

По его словам, главным уроком из истории пандемии является "урок ответственности за свою деятельность и бездействие". "Защитная маска, социальная дистанция, своевременное тестирование - территория нашей ответственности… Как никогда остро осознается наша взаимосвязанность и взаимозависимость, важность социальных связей, которые нас объединяют, - то, что делает нас людьми и гражданами", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также читайте: За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав

вакцина (3814) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Как удобно: в провале вакцинации, обвинить собственных граждан!
То что есть нехватка вакцины, а вакцинацию организовали рукожопы, это не имеет значения!
Главный вывод - виноваты люди.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:38
+12
В стране живет 43 000 000 человек

Вакцинировали 731 000 человек
Даже если 55% против, то 19 350 000 за!
Работы непочатый край.
Но провалив все что можно, остается толь обвинять граждан.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:45
+8
* Провтыкать купить вакцину.
* обвинить народ в нежелании вакцинироваться
...
* PROFIT
показать весь комментарий
04.05.2021 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как удобно: в провале вакцинации, обвинить собственных граждан!
То что есть нехватка вакцины, а вакцинацию организовали рукожопы, это не имеет значения!
Главный вывод - виноваты люди.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:38 Ответить
Данілову Ерамак- "а ну рий нові бульбашки для наступних засідань", у вови падає...
показать весь комментарий
04.05.2021 19:43 Ответить
и куртка
показать весь комментарий
04.05.2021 20:00 Ответить
не того размера
показать весь комментарий
04.05.2021 20:00 Ответить
Его бла бла опровергает список записавшихся на вакцинацию...
Если кто то не хочет, то колите тем кто хочет....
показать весь комментарий
04.05.2021 20:49 Ответить
Поки хтось з близьких цих невігласів не захворіє - нічого на них не вплине.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:39 Ответить
так, хто ж встигне за зміною настроїв цього данилова...
ще ж недавно казав, що часником, цибулею салом раельно подавити коронавірус...
такий безвідповідальний...але вони там всі такі...
по п,ятницях...кроме разумкова: той або в регіонах, або своя, якась особиста думка з приводу
показать весь комментарий
04.05.2021 19:54 Ответить
А мо спочатку про вакцину подбати?
показать весь комментарий
04.05.2021 19:40 Ответить
...чим не тема для РНБО?
А то смокчкте з пальця теми не про сучість влади а так ... пукнуть в воздух...
показать весь комментарий
04.05.2021 19:42 Ответить
В стране живет 43 000 000 человек

Вакцинировали 731 000 человек
Даже если 55% против, то 19 350 000 за!
Работы непочатый край.
Но провалив все что можно, остается толь обвинять граждан.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:45 Ответить
43 млн - это кому-то хочется, чтоб было так
показать весь комментарий
04.05.2021 20:00 Ответить
* Провтыкать купить вакцину.
* обвинить народ в нежелании вакцинироваться
...
* PROFIT
показать весь комментарий
04.05.2021 19:42 Ответить
А що вже вакцин різних завезли, тільки народ не хоче?
показать весь комментарий
04.05.2021 19:43 Ответить
Как удобно. Такими разговорами, можно потом людей стравить между собой. И вот тут к счастью, что у нас дураков не больше не меньше. Их уровень постоянный.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:44 Ответить
а давай мы лучше широко обсудим как зелёная сопля не смогла нормальную вакцину купить и куда она деньги из ковид-фонда дела..
показать весь комментарий
04.05.2021 19:48 Ответить
Яка кільківсть вакцини є в наявності? Вже не кажучи про те, що це за вакцина.
То про що базар, пліснява?
показать весь комментарий
04.05.2021 19:49 Ответить
А давайте перевіремо,хто з дописувачів Цензору бажає вакцинуватись?Ставте лайк.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:49 Ответить
Я хочу вакцинуватись, пфайзером або модерною.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:57 Ответить
А переспати з Монікой Белучі?
показать весь комментарий
04.05.2021 20:06 Ответить
Провакцинуюсь, отримаю паспорт вакцинованого і літом планую поїхати з дружиною по безвізу до Європи відпочивати. А ти будеш дома дрочити на фото Моніки І радіти прививкою шмурдяка ковішильдом.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:22 Ответить
Хотів зробити і я те саме, ну в розумінні прищепити себе та сім'ю, щоб вільно поїхати на відпочинок за кордон.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:50 Ответить
До літа це зробити можна, пфайзер в Україні вже є.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:55 Ответить
він лише для голубих кров"ю.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:16 Ответить
Ага, отдых в аэропорту 2 недели на карантине.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:44 Ответить
Общаюсь постоянно со знакомым . У него мама работает в ковидном отделении медсестрой . Не хочет вакцинироваться ( не китайской , не индийской вакциной ) , говорит , что лучше подождёт пфайзер , - потом подумает .
показать весь комментарий
04.05.2021 19:50 Ответить
також друг працює в лікарні обласній каже багато відмовляються робити,ніхто ж за це не звільнить з роботи,а вакцина просто лежить на зберіганні, тим часом деякі охочі її зробити записалися на щеплення та вже кілька місяців чекають,отака країна.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:06 Ответить
бо тягнуть, щоб не закінчилась раніше строку, бо якщо виколоти 500 000 за пару тижнів (що є можливим, Бутан навіть зміг), то нічого буде робити до наступної поставки, і їх на вилах піднімуть. тому уключили кран на режим в-очко-крапельний режим.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:20 Ответить
Супер, предметом широкого обсуждения! Совочный Данилов угрожает нежелающих колоться шмурдюком наказать. Зеля, привет, тебе же говорила мама Римма "кудв ты леЗЕшь, сыночек?"
показать весь комментарий
04.05.2021 19:58 Ответить
- Иванов, ты будешь участвовать в групповой оргии?
- А кто ещё там будет участвовать?
- Пока записаны я, ты и твоя жена.
- Нет, я категорически против!
- Ладно, тогда тебя вычёркиваю...
показать весь комментарий
04.05.2021 20:02 Ответить
Ага,з Катлєти починай,жінчиного Скічка,буковельского кретина і решти брахманов.Ти дивись,яке хитрожопе зачаїлось поблизу керма.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:06 Ответить
Так у нас же уголовно наказуемо вакцинироваться вне очереди. А очередь для людей средних лет гдето года через 4
показать весь комментарий
04.05.2021 20:06 Ответить
Ваше штрикання може прокатити будь-де, тіки не в Україні, в нас давній імунітет до відвертої брехні.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:09 Ответить
*Вакцинация-чипизация* - это все вписывается в концепцию и сущность малограмотного тупоВатого *мудрогонарита*
показать весь комментарий
04.05.2021 20:10 Ответить
Вакцинація - сертифікація, то ти шось наплутав.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:11 Ответить
А какая сертификация вакцин в Украине тебя не устраивает ,ватный длбб?
показать весь комментарий
04.05.2021 20:15 Ответить
Хочеш сказати, в нас 50% вати? ))
показать весь комментарий
04.05.2021 20:29 Ответить
а чим запис усіх у дію не чіпізація?
показать весь комментарий
04.05.2021 21:22 Ответить
В мене її нема.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:41 Ответить
тк не в тому питання. а сама дія хіба не чіп? усі данні там і гаджет відслідкувати ******* технології дозволяють, і з гаджетом не розстаються. чим не чіп, хіба шо ще не вшитий у сраку.
показать весь комментарий
04.05.2021 22:07 Ответить
Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19 - рожденное , постоянной ложью власти ,украинскому народу
показать весь комментарий
04.05.2021 20:13 Ответить
Питання, якщо ти вакцинований, то чого боятись?,що тебе хтось заразить? Тоді навіщо вакцинуватись?
показать весь комментарий
04.05.2021 20:15 Ответить
ото мене теж цікавить: якщо усі миють руки перед їжою, то яка різниця, чи помиті руки після походу у туалет.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:24 Ответить
Какого "обсуждения"? Вы сначала привезите американскую вакцину, предложите ею вакцинироваться всех - а уже опосля думайте над "обсуждение". Перенял у Осла заниматься словоблудием. На пианино.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:18 Ответить
пфайзер американо-німецька.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:25 Ответить
Dima 30 , думаю що більшість українців вже перехворіли на ковід 19 . Тепер ждемо ще індійський . Цікаво , - шо може зробити южноафриканський ковід вперемішку з індійським для Українців )) .
показать весь комментарий
04.05.2021 20:23 Ответить
Рагульно виконана програма вакцинації та насмішки над каломийського кварталу над тими хто хоче вакцинуватися має стати предметом дискусії в суді!
показать весь комментарий
04.05.2021 20:35 Ответить
От безсоромні співвітчизники! Отримати ускладнення від вакцини1:100000, а вони вперті не хочуть.... А вмерти від Ковіду 1:827000, до речі....Треба жорсткіше нахиляти впертих українців!
показать весь комментарий
04.05.2021 20:41 Ответить
В штатах уже 4 штата отказались полностью от всего и вакцин в тч. Прививайтесь и намордники носите дальше
показать весь комментарий
04.05.2021 20:41 Ответить
Ссылочку сбрось на официальные ресурсы этих штатов, где есть эта информация.
А потом рассказывай про намордники.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:07 Ответить
Ещё в марте "Техас и Миссисипи отменили масочный режим и сняли ограничения для бизнеса" . Новость гуглится. К данному моменту таких штатов намного больше.
показать весь комментарий
05.05.2021 00:55 Ответить
т е , кому не хватает, широкого обсуждения не должно быть? Тут лучше помолчать, чем говорить.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:42 Ответить
Дзядзя, ти дурко шоле чи з луганска?
показать весь комментарий
04.05.2021 20:48 Ответить
Повестка дня как у Элочки людоедки ситечко . Чтоб эти мародеры да про наше здоровье не
Верю. Вот шкуру содрать это по ихнему.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:54 Ответить
"одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую часть"
О каких частях идёт речь?
Из контекста следует, что это "вакцинированные" vs "невакцинированные".
Так как вакцинированным нечего опасаться, то Данилов именно их обвиняет в том, что они "сознательно готовы подвергнуть риску заражения другую часть"
показать весь комментарий
04.05.2021 20:56 Ответить
про тих, кому вакцинація може бути протипоказана. 1. вакциновані, 2.невакциновані за показниками, 3.невакциновані за небажанням. останні небезпечні для 2.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:28 Ответить
Мысль правильная, но в первоисточнике такого нет.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:38 Ответить
Тут вже писали-писали, ніхто не дає гарантії від зараження, тіки від важкого перебігу, тому небезпечні для других всі.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:46 Ответить
а хіба нетяжкий перебіг - це не альтернатива тяжкому і смерті?
показать весь комментарий
04.05.2021 22:05 Ответить
Ну, а шо робити невакцинованим за показниками?
показать весь комментарий
04.05.2021 22:24 Ответить
нічого, їх прикривають вакциновані, бо їх більше і Дарвін, коли невакцинованому все ж випадає зустрітись із болячкою. зараз Дарвін усім нянька.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:35 Ответить
Чим прикривають, де є про неможливість заразитись/заразити?
показать весь комментарий
04.05.2021 23:47 Ответить
грип теж кажуть бушує і від нього мруть, і від нього вакцинують, і теж процент малий тих, хто бажає на початку сезону укольчика. і теж немає гарантії, що не захворієш. але знов таки перебіг буде не такий тяжкий, як без вакцинації.
показать весь комментарий
04.05.2021 22:12 Ответить
Кто не хочет - имеет на это полное право.

А кому надо - пусть вакцинируются, и все будут счастливы.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:36 Ответить
Как обычно - зеленая манипуляция. Проведите очень простой опрос - какой вакциной Вы готовы вакцинироваться? И - окажется, что пфайзером готовы будут вакцинироваться 95%.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:04 Ответить
А на шприце не написано что там - Пфайзер, Шмайссер, или Энерджайзер.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:37 Ответить
Цікаво, на кого працює ця скотина? Що не на український народ - це точно.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:20 Ответить
Блииин! Месяц тыкаюсь по амбулаториям Днепра - где ***, можно привиться от КОРОНЫ!!! Записался где только можно. Везде один ответ - вакцины нет, идите к своему семейнику. А семейник смотрит на меня выпученными глазами и говорит - откуда у нас вакцина?!!! Ее - нет! И не было! И не обещают! Отправил жалобу на МОЗ - ответ тот же - обращайтесь к своему семейному врачу! Я вот не могу понять, кто же все таки врет?! То ли я дурак, то ли министр врет.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:30 Ответить
В Києві (в передмісті) був завоз невеликою партією китайчаної вакцини, все розхапали. Мої родичи зробили щеплення, тьїу-тьху все гаразд поки що, ні тромбозів, ні ускладнень. Але цих вакцин вистачило на два- три дні і тільки для 60+ і ще якихось категорій, і то не всім.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:38 Ответить
Всі мої знайомі не кололи жодної вакцини і, ви не повірите, в них теж ні тромбозів, ні ускладнень
показать весь комментарий
04.05.2021 21:46 Ответить
Данілов іди лісом! Вези Файзер і все буде гаразд. Я дивлюсь на статистику Ізраїлю, там вакциновано 80% населення Файзером та Модерна, захворівших сьогодні 67, тобто майже нуль.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:31 Ответить
У Ізраїлі свої колють своїм, тому в людей нема страху чи недовіри.
Ізраіль на своїй "світовій першості" добряче спалився.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:31 Ответить
В этом же посте Данилов написал:
"25 грудня 2019 року в мене на столі лежали два документи. У першому йшлося про появу в Китаї небезпечного невідомого вірусу, а в другому - про намагання через підставні фірми закупити і вивезти з території України максимально можливу кількість засобів захисту - масок, рукавичок, протиепідемічних комплектів тощо."
Т. е., сигнал был, а Радуцкий всё равно вывез.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:41 Ответить
В Эстонии где-то 60% не хотят колоть в себя экспериментальную жижу, с неизвестными последствиями. Так, что тут не большая разница с Украиной.
показать весь комментарий
04.05.2021 21:57 Ответить
И во Франции люди не хотят колоться непонятно чем, и в Германии.
Здравый смысл никто не отменял.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:27 Ответить
Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19

У нас нак работе из 20 человек только один уколося. Живой...
показать весь комментарий
04.05.2021 22:10 Ответить
Погодите радоваться - проследите какими вырастут его детки, если они родятся вообще.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:32 Ответить
Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19

У нас нак работе из 20 человек только один уколося. Живой...
показать весь комментарий
04.05.2021 22:10 Ответить
Вы уже заговариваетесь, либо память отшибло.
Не надо было вакцинироваться, но теперь уже поздно.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:40 Ответить
"По данным различных социологических исследований, от 45 до 55% украинцев не планируют проходить вакцинацию. _________ лучше бы "социологические" исследования проводили с вакцинами, а убеждать что 60-82% гарантии есть панацея, смелости и ума хватает, а сделать 100% - кишка тонка... мне более красноречиво говорит тот случай что товарищ после прививки попал в реанимацию, а "умник" давал 100% - ю гарантию что после прививки никто в реанимацию не попадет... и как то уж совсем не хочется чтоб эти, даже 82%, закончились именно на тебе... (т.е. быть 83 процентом или 90-м...)
показать весь комментарий
04.05.2021 22:17 Ответить
Если люди чувствуют себя хорошо - то зачем им вакцинироваться ?
Пусть вакцинируются те, кому плохо.
Если вакцина работает, то вакцинированным ничто не будет угрожать.
А если всё же угрожает - то грош цена такой вакцине.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:25 Ответить
1) судя по словам Данилова у нас 50% готовы вакцинироваться, это значит порядка 20000000 (20 миллионов), их что уже провакцинировали.. а если нет то сколько на это уйдет времени. ( пардон лет), тем более что нужно сделать 2, а то и три прививки... 2) для убедительности все медработники и служащие мед учреждений любой формы собственности должны 100% быть провакцинированы. Т.е. все кто имеет к медицине хоть какое то отношения, от министра до уборщицы и работницы аптеки. Пока этого не будет народ не поверит в действенность и безопасность вакцинированя. ( а как я вижу медики тоже не спешат этого делать.. тогда естественно возникают " смутные подозрения" 3) то тут то там появляются сообщения что ведущие страны ( т.е. Сев. Америки и Европы) категорически отказываются от той или иной вакцины из за ее качества и побочных эффектов , за этим нужно внимательно наблюдать ( сообщения об этом идут очень часто), и принимать соответствующие меры, если идет отказ от этих вакцин, Украине нельзя их тоже использовать для прививки собственного населения. Люди естественно откажутся ими вакцинироваться, и будут совершенно правы. ( в конце концов они не подопытные кролики)
показать весь комментарий
04.05.2021 23:47 Ответить
55%-точно не будут + 25 скорее всего не будут и может будут 10% и точно будут 8%
так что Данилов иди вхутор
показать весь комментарий
05.05.2021 01:37 Ответить
В РНБО висмоктали чергову тему для розгону срача в суспільстві.
Ай да Данілич, не даремно тебе на посаді тримають.
Я ще темку для РНБО несправедливо призабуту нагадаю:
треба широко обговорити можливість переходу з кирилиці на латиницю.
Тема бомба, дуже допомагає вирішувати питання падіння економіки, війни з РФ, корупції та зради у вищому керівництві держави.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:37 Ответить
 
 