Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19 должно стать предметом широкого обсуждения, - Данилов
Нежелание значительной части украинского общества вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 следует сделать предметом широкого обсуждения.
Такое мнение в своей колонке на "УП" выразил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"По данным различных социологических исследований, от 45 до 55% украинцев не планируют проходить вакцинацию. У нас ситуация, когда одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую часть, и эта проблема также должна стать предметом широкого обсуждения", - написал Данилов.
По его словам, главным уроком из истории пандемии является "урок ответственности за свою деятельность и бездействие". "Защитная маска, социальная дистанция, своевременное тестирование - территория нашей ответственности… Как никогда остро осознается наша взаимосвязанность и взаимозависимость, важность социальных связей, которые нас объединяют, - то, что делает нас людьми и гражданами", - подчеркнул секретарь СНБО.
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То что есть нехватка вакцины, а вакцинацию организовали рукожопы, это не имеет значения!
Главный вывод - виноваты люди.
Если кто то не хочет, то колите тем кто хочет....
ще ж недавно казав, що часником, цибулею салом раельно подавити коронавірус...
такий безвідповідальний...але вони там всі такі...
по п,ятницях...кроме разумкова: той або в регіонах, або своя, якась особиста думка з приводу
А то смокчкте з пальця теми не про сучість влади а так ... пукнуть в воздух...
Вакцинировали 731 000 человек
Даже если 55% против, то 19 350 000 за!
Работы непочатый край.
Но провалив все что можно, остается толь обвинять граждан.
* обвинить народ в нежелании вакцинироваться
...
* PROFIT
То про що базар, пліснява?
- А кто ещё там будет участвовать?
- Пока записаны я, ты и твоя жена.
- Нет, я категорически против!
- Ладно, тогда тебя вычёркиваю...
А потом рассказывай про намордники.
Верю. Вот шкуру содрать это по ихнему.
О каких частях идёт речь?
Из контекста следует, что это "вакцинированные" vs "невакцинированные".
Так как вакцинированным нечего опасаться, то Данилов именно их обвиняет в том, что они "сознательно готовы подвергнуть риску заражения другую часть"
А кому надо - пусть вакцинируются, и все будут счастливы.
Ізраіль на своїй "світовій першості" добряче спалився.
"25 грудня 2019 року в мене на столі лежали два документи. У першому йшлося про появу в Китаї небезпечного невідомого вірусу, а в другому - про намагання через підставні фірми закупити і вивезти з території України максимально можливу кількість засобів захисту - масок, рукавичок, протиепідемічних комплектів тощо."
Т. е., сигнал был, а Радуцкий всё равно вывез.
Здравый смысл никто не отменял.
У нас нак работе из 20 человек только один уколося. Живой...
У нас нак работе из 20 человек только один уколося. Живой...
Не надо было вакцинироваться, но теперь уже поздно.
Пусть вакцинируются те, кому плохо.
Если вакцина работает, то вакцинированным ничто не будет угрожать.
А если всё же угрожает - то грош цена такой вакцине.
так что Данилов иди вхутор
Ай да Данілич, не даремно тебе на посаді тримають.
Я ще темку для РНБО несправедливо призабуту нагадаю:
треба широко обговорити можливість переходу з кирилиці на латиницю.
Тема бомба, дуже допомагає вирішувати питання падіння економіки, війни з РФ, корупції та зради у вищому керівництві держави.