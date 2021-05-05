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Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая

Белорусская оппозиция планирует 9 мая организовать массовые протесты против режима захватившего власть в стране "президента" Александр Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил экс-министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко.

"Через соцсети я буду призывать белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - отметил оппозиционер.

Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет. "Репрессии проникли во все слои общества", - отметил он, добавив, что сейчас белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.

По данным Латушко, в Беларуси была сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за рубежом и их ликвидации. "Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века. Но когда-то состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 4734 - То есть, он еще не вошел в историю? В любой другой день можно избивать? Эти "белорусские оппозиционеры", реально такие идиоты?
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05.05.2021 02:42
+12
Это какой-то политический садомазохизм
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05.05.2021 01:58
+10
Не забудьте только 9 мая дидов на палках принести. А то получите по горбу вдвое больше. Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 6818
Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 8600
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05.05.2021 06:57
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Это какой-то политический садомазохизм
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05.05.2021 01:58 Ответить
это просто у Луки настолько сильные позиции, кстати почему именно 9 мая?
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05.05.2021 07:17 Ответить
логично же, чтобы поднастрать победобесию, но врядли у них получится, народ сильно запуган
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05.05.2021 07:42 Ответить
Запуганы и выходим против диктатора.... а вы смелые и 2 года как мыши под веником клоуном прибитые....прокацапы с бастами в Украине как у себя в лаптеногии ....где ваша логика((
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05.05.2021 08:52 Ответить
Клоун виявився дуже здатний до дресирування. Вже навіть на московських болотах виють, що він "гірший за Порошенка".
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05.05.2021 09:01 Ответить
Ти розкажи, як там йде будівництво "общего (з кацапами) саюзнага гасударства" під проводом "мудрих вождів" - ***** і кольхозенфюрера. Удавитися не хочеш? Хоча - у вас немає національної гідності, вам не властива ганьба.
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05.05.2021 17:16 Ответить
Ну да....выбрать предателя Украины это повод для гордости...гордо на коленях перед куйло в глаза смотреть....или назвать свою Родину продажной женщиной особо гордо....не позорь Украину,сын рабиновичей и медведчуков...
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05.05.2021 18:49 Ответить
єй там, белорусский федеральній округ! Кончайте дурака валять!
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05.05.2021 01:59 Ответить
Тебя снова ЗЕля из борделя выпустил....клиентов нет....может баста тебе поможет)
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05.05.2021 08:40 Ответить
что нибудь не так?что вас беспокоит?
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05.05.2021 11:10 Ответить
О!!! ЛАТУШКО... Проект "Светик Тихановская" свое отработал?
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05.05.2021 02:02 Ответить
"цветочки" - досвидос. ДаЙОшь "победобесие"!!! Ай-да, пыня...
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05.05.2021 02:14 Ответить
Цветы мусорам будут дарить? Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 3919
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05.05.2021 02:14 Ответить
Продуктовые наборы. Каждому по мешку бульбы.
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05.05.2021 02:59 Ответить
"мирным протестантам" пора на самообслуживание - шли бы сами сразу по камерам.
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05.05.2021 02:23 Ответить
Латушко не Свєта, може бути й стрілянина. Видно, пуйло незадоволений результатом заворушення, і хочуть додавити Луку до шлюбу з рашею.
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05.05.2021 14:58 Ответить
Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 4734 - То есть, он еще не вошел в историю? В любой другой день можно избивать? Эти "белорусские оппозиционеры", реально такие идиоты?
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05.05.2021 02:42 Ответить
Ну да.
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05.05.2021 03:17 Ответить
Диды воевали - внуки потерпали...
(особливий сюр у тому, що діди-партизани ще й як воювали, партизанський движ у лісах та болотах був той іще. А онуки з квіточками гуляють...)
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05.05.2021 05:14 Ответить
это партизанский движ был организован с Москвы отрядами НКВД и прочих Смершей...
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05.05.2021 05:23 Ответить
Маю на увазі фактичний масштаб, потенціал і природні умови. Біларусь, так само як джунглі В'єтнама, гірські печери Афганістану та Ічкерії, лісисто-болотисті країни Африки, Азії, Латинської Ґамерики - це від природи такі місця, де можна показати кому треба цапову морду, а не водити хороводи з квіточками.
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05.05.2021 05:32 Ответить
ну это да - только там не боевые вьетнамцы с китайскими и советскими калашами а белорусы с цветочками в руках Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 8620
а это две большие разницы...
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05.05.2021 05:36 Ответить
Через отой партизанський движ було спалено десятки й сотні сіл.
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05.05.2021 05:47 Ответить
Було таке. Але режим Таргана - це не Рейх і не СРСР, не вистачить сечі чавити всенародний спротив. Якщо це буде справжній спротив, ясна річ.
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05.05.2021 05:59 Ответить
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
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05.05.2021 07:57 Ответить
Тебе легче ..2 года уже зеле с ермаками ботинки чистишь и нос боишься высунуть даже...революционер в загоне)
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05.05.2021 08:47 Ответить
Куди мені до вас... У вас досвід набагато більший... У мене дволітній, завдяки тому, що декому у нас захотілося "халяви"... А у вас те саме, але вдесятеро довше... Може, досвідом поділитеся?
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05.05.2021 08:55 Ответить
Ни одна революция не может принести результата без брожения в элитах,силовых структурах или среди военных.Историк,найди пример обратного..А у нас ПОЛНАЯ вертикаль выстроена.Остается только то что есть.Что непонятно? А у вас после 7 лет войны прокацапы у власти,триколоры власовские под аплодисменты заносят и басты питарасты в Киеве как дома.....
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05.05.2021 09:13 Ответить
Я не розумію - ти досвідом "будівлі вертикалі" ділиться будеш, чи ні? Я тебе просив поділиться саме цим... Адже без вашої підтримки її збудувать було "немажліва"... Це ж ми, "од нічого робить", "майданимо" друге десятиліття, а у вас - "парадак", "стабільнасць"!!! А тепер ви "з жиру казиться" чого почали? "Парадак" надоїв?
Подобаєтеся ви мені - у себе в країні пискнуть боїтеся, а українців критикуєте... Чи ти думаєш, що я не знаю, що у вас твориться? У мого зятя майже вся рідня - в Білорусі... Так він, разом з батьками, з ними спілкуваться давно перестав - задовбали "повчаннями" типу "как хахлам майданутым сваю Украину обустроить!...". Самі працюють найманими робітниками, без права звільниться за власним бажаннням". А у нього власний бізнес, сам собі господар... І їх не інакше, ніж "крепаками", не називає...
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05.05.2021 09:47 Ответить
Если у зятя родичи бульбаеды,причём Беларусь и народ...я Украину и украинцев ни разу не позволил себе оскорбить из-за ваших негодяев зеленых.Всегда лично доношу и сметунам хвастунам,типа тебя .....и ЗЕбилам породистым.Слава Украине!!!
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05.05.2021 10:03 Ответить
"Бомчик", де "досвід будування вертикалі"?... От ми не вміємо собі створювать "хомут на шию"... Тільки починають нам "на шию всідаться" - піднімаємо повстання... А білоруси все "сопуть в три дірки", та з "майданутих" посміюються. А коли ми їх "мордою в лайно власне тикать" починаємо, вони відразу починають нам у наші помилки тикать... Однак, у нас просто "тимчасові помилки", а у білорусів - "постійна вроджена звичка" до "хомута". Про тебе мова не ведеться - ти себе, провокатор лахтинський, "спалив" одним словом - "бульбоеди", без "лапок". Коли я пишу слово "хахли", то використовую його у переносному сенсі, іронічно. А ти написав "прямим текстом" - бульбоеди... Тобто, протиставив себе народу Білорусі... А щодо - "... я Украину и украинцев ни разу не позволил себе оскорбить из-за ваших негодяев зеленых...", то не бреши... Саме цим ти другий день, у переписці зі мною, і займаєшся... "Сонце моє", не забувай - одна з переваг професійних юристів - хороша пам"ять, уміння запам"ятовувать сказане іншими, аналізувать і співставлять... Так що "не крути очком", батрачок лахтинський... Саме ти розпалюєш ворожнечу між українцями та білорусами.... Бо я керуюся фактами, і критикую білорусів, опираючись на них, а ти просто "розводиш срач"...
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05.05.2021 10:23 Ответить
Много букв, а смысл утерян.Вижу обидела тебя правда....на личности переходишь.Но это не оправдывает твоё трусливое нутро перед зеленой властью предателей.Поэтому и пытаешься найти виновных на стороне,стрелки передвигая .Весь твой героизм бздеть в диван и на Байдена с Америкой надеяться.Из патриотов только Маруся Зверобой осталась.....остальные портфели ухватили,бабусики накосили...и при темах и делах давно.Это правда и есть....а ты халва халва все кричишь как потерпевший.ВОКАК
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05.05.2021 12:11 Ответить
Та досить уже скавчать, прикриваючись Марусею... Троль лахтинський, у Ходжі Насредіна вислів є - "Скільки не кричи "Халва!", в роті солодко не стане...". Скільки ти Звіробій не згадуй, скільки не кричи - "Слава Україні!", моя думка про тебе, як про лахтинського провокатора, не зміниться... Працюєш тонко, ніде правди діть... Але ж і я, "не пальцем роблений"... Я тобі про "просрану" білорусами, "ліваруцію", а ти мені, чисто по-кацапськи - "Сам ти дурак!!!". Без будь-яких доказів...
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05.05.2021 12:39 Ответить
Декорация праворуция....Зиновию вашему Хмельницкому все равно было под кого ложиться....дружбу поляков и литвинов променял на татар,казаков омоновцев и прячутсяю набрал в банду ....а потом под Алексея Михайловича решил рюзького прилечь...заметь, ты эту тему поднял и этим гордишься даже,лапоть ты рязанский...А за. Марусей Зверобой это такие как ты дрЫщи комнатные прячутся....а я в неё влюблён давно...
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05.05.2021 12:52 Ответить
Та пішов ти в сраку... Навалив у купу чотири століття, перемішав козаків, ляхів, литвинів з ОМОНовцями (у нас "ОМОНУ" ніколи не було, телепню). Ти б ще "марсіан" додав, з "Таукитянами", для "повноти", щоб краще повірили... Все... Більше я витрачать на тебе час не буду... Можеш "пердіть у пустоту...". Те, що ти - телепень і неук навіть в історії Білорусі та її ********* законодавстві, вже ясно. Те, що ти телепень і неук в новітній історії України, ясно тим більше... То який сенс мені з тобою "просвітництвом " займаться? Щоб ти більше грошей на пиво заробив?
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05.05.2021 13:01 Ответить
))) вот тебя пучит.....только это твою трусость не оправдывает сегодня,сметун ты из ЗЕленого борделя..
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05.05.2021 13:07 Ответить
А Богдан Хмельницький зрадив Речь Посполиту, яка й заснувала Запорозьку Січ і дала їй повноваження, та ліг під московського царя, а козаки воювали за нього та розбудовували Московську державу.
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05.05.2021 15:33 Ответить
Зебилам и скрепным диванным сметунам эти факты не выгодно признавать....настанет время когда они с пеной у рта будут доказывать что за ЗЕленого предатели Порохоботы голосовали.Признавать свои ошибки удел сильных...
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05.05.2021 15:55 Ответить
Оксаночка, Січ заснував Байда Вишневецький, український шляхтич, і Річ Посполита ніякого стосунку до цього не мала... Навпаки, вона весь час рвалася "підім"ять під себе" козаків. Саме тому було побудовано Кодак, що перекривав сухопутний та водний шлях з центральних районів України, в Запоріжжя. І хто кого "зрадив"? Хмельницький Річ Посполиту, чи вона - його? Адже до з"явлення на Січі Богдан вірою і правдою служив їй, воюючи під Цецорою, у рядах польського війська... А коли йому знадобився захист від підстарости Чаплинського, що позбавив його маєтності, "Річ на нього "забила" і "поклала"... Лише тоді він вирішив "добиться правди" шаблею... І козаки не "розбудовували "Московську державу" при ньому, бо тоді Україна була самостійною державою - мала навіть своє "міністерство зовнішніх справ" у столиці Гетьманату - Чигирині, і мала дипломатичні стосунки з сусідніми країнами... Зазирайте частіше в підручники з історії, та не ганьбіть себе...
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05.05.2021 17:36 Ответить
Вот так кацапы ложью людей и кормят.Даже советское радио так не брехало как ты.Он продался с потрохами москалям,интриг наплёл,людской кровью землю залил....и как последняя проститутка в верности клялся рюзькому царю батюшке......ну как Зелька сегодня перед куйло на коленях в глаза посмотреть...Дежавю...
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05.05.2021 23:00 Ответить
Не ображайтеся, це від заздрості, що Білорусь успішніша, ніж Україна. Шмигаль казав, що маємо тепер стратегічну мету -- досягти рівня Білорусі.
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05.05.2021 21:10 Ответить
Оксана,у нас такая же Ж,,только без войны пока.Луку ненавидят все ...кроме прикорытников.Но лапти враги в разы больше.Их цель была проста как трусы семейные....загнать луку в угол с помощью народа и ввести войска по его же просьбе.А потом мясо наших детей на фарш как в совке по разнорядкам из Москвы.И пока Лука кацапам мула строит, он нужен Беларуси .Дурням дай тихановских и они сразу запануют,а лапти Беларусь отпустят в НАТО и ЕС:Народ думать не привык о последствиях,как правило.Вот такие восьмиряки путанные у нас...
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05.05.2021 23:24 Ответить
Свиня в хліву теж "успішніша", ніж та, що в лісі живе... Тепло, сухо, м"яка солома під боком, на голову сніг з дощем не падає, пійло тепле двічі в день у кориті... І "піка" у господаря за халявою - з Різдвом "поздоровлять"... Білоруська опозиція планує нову акцію протесту проти режиму Лукашенка 9 травня - Цензор.НЕТ 4468
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06.05.2021 04:53 Ответить
Странный выбрали день. Когда их враги празднуют.
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05.05.2021 03:00 Ответить
Враги й вибрали день.
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05.05.2021 15:16 Ответить
БДСМ-марш.
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05.05.2021 03:16 Ответить
Разуться не забудьте Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 279
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05.05.2021 03:58 Ответить
А вообще удачи им. Не хочу быть токсичным.
Смотрел недавно какую мразь от Беларуси на Евровидение отправили. Обидно за них стало. Представляю какое отвращение и злость испытывают белорусы.
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05.05.2021 04:20 Ответить
Мля... Загуглив. "Волосня З (Прычыннаго) Места" - це дійсно знизу постукали.

Евровидение" отклонило песню белорусской группы "Галасы ЗМеста", которая высмеивала протестующих против Лукашенко.
Беларусь собиралась отправить на "Евровидение" группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В своих песнях группа "Галасы ЗМеста" высмеивает лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.

😡🤬🤬🤬
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05.05.2021 05:25 Ответить
Оппозиция решила что еще один мирный и поэтому бессмысленный марш поможет Луке выявить оставшихся недовольных для последующих репрессий..
скорее всего этот Латушко один из многих агентов КГБ...
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05.05.2021 05:21 Ответить
Хоча насправді там достатньо одного-двох расово біларуських важких самоскидів (із нескладними протикульовими апґрейдами, які присобачуються у польових умовах за допомогою зварювального ґапарату і якоїсь матері) - і можна протаранити нахрін усе на шляху, в тому числі стіну резиденції. І вуаля - PEOPLE FORCE WINS
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05.05.2021 05:41 Ответить
В котрий раз білоруси вийдуть на вулиці у білих бюстгальтерах і червоних трусах, щоб їм в черговий раз морди натовкли... Мазохізм в усій красі...
Прямо, як у старому анекдоті: "Приїжджає з відрядження чоловік. А у жінки - "трахальщик". Здоровенний дядько. Завів чоловіка на кухню, поставив посоед неї, обсипав сіллю кружок навкруг нього, і каже: "Я піду твої жінку трахать, а ти тут стій, і межу не переходь, бо приб"ю!" Пішов. Зробили свою справу. Виходить на кухню, води попить, а чоловік регоче. Той питає: "Чого іржеш, придурку?" Та чхав я на вас обох!... Поки ви трахалися, я тричі з кола виходив...".
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже який місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці, разом з Європейським Союзом, прийшли і за них усе зробили…
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05.05.2021 07:12 Ответить
Ну, не ругай нашу оппозицию. Што маемо,то маемо.
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05.05.2021 09:16 Ответить
Та вас нема за що "ругать"... Я перестав "ругать" ще восени... Зараз лише сміюся... Зборище клоунів, а не "опозиція"...
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05.05.2021 09:49 Ответить
А ведь Лукашенко ещё как-то сопротивляется присоединению Беларуси к РФ. Боюсь в случае успеха оппозиции результатом будет присоединение белорусской области к РФ.
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05.05.2021 05:56 Ответить
Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 7519
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05.05.2021 06:18 Ответить
Лукашеску что генерал Антонеску в Румыниии...не буду слушаться Гитлера,а поведу Румынию в светлое будущее человечества своим особым путьом Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 3757 ....
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05.05.2021 06:33 Ответить
"Через соцсети я буду призывать белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист" - а сейчас он добрый дедушка? И как назвать человека, который, находясь за пределами Белоруссии, призывает к массовым протестам 9 мая, прекрасно зная, что режим не даст людям даже во дворы выйти, отметелят и арестуют прямо у подъезда? Белоруссы просрали свой шанс. Сейчас им осталось только молча гнуться перед режимом. И ждать "воссоединения" с РФ
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05.05.2021 06:46 Ответить
Можна подумати, що в ЄС чи США поліція не дубасить протестувальників. Дубасять і стріляють травматичною аж гай шумить.
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05.05.2021 15:52 Ответить
Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 7683....
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05.05.2021 06:48 Ответить
Это ты поздоровался с 1%. А 99% Украины где здрасте?
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05.05.2021 07:35 Ответить
Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 80.....
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05.05.2021 06:49 Ответить
Мавзолейные хмыри умудрились саму вооруженную республику дохлого ССсра Белоруссию сдать Гитлеру за неделю....,генерала армии Павлова расстреляли,а начальника Генштаба РККА генерала армии Жюкова почему то нет... странный Сраный Ссср был...Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 3990
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05.05.2021 06:53 Ответить
Не забудьте только 9 мая дидов на палках принести. А то получите по горбу вдвое больше. Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 6818
Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 8600
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05.05.2021 06:57 Ответить
Кстати Белоруссию защищала 10-я армия генерала Голубева,самая обученная и оснащенная армия Мира на 22 июня 1941 года...,но даже самая крутая армия СССр не смогла защитить белорусов...,маршал Жюков предатель... Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 8710
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05.05.2021 06:59 Ответить
Бо всі радянські армії не хотіли воювати за радянську владу після голодоморів, репресій і знищення інтелігенції в республіках.
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05.05.2021 15:57 Ответить
Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 6586 Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 1275позорище крупным планов.разгром Запрадного фрона генерала армии Павлова в Белоуси...
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05.05.2021 07:08 Ответить
Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 8767 Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 8488Двойной котел...что там про Дебальцево пели Хмыри Мавзолейные?Вот это я понимаю КОТЕЛ
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05.05.2021 07:10 Ответить
Итог.за 10 дней 800 000 пленных красных армейцев в Белораше...и согласно приказу Сралина №270 все они и их семьи ПРЕДАТЕЛИ... Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 2037
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05.05.2021 07:16 Ответить
Так само було і в Україні, і на Росії. Німеччині навіть довелося створити спеціальне управління східних військ (з місцевих жителів) на чолі з генералом Кестлером, колишнім військовим атташе у Москві. Генерал фон Бок запропонував створити антисталінський уряд у Смоленську, але Гітлер відмовився. Так що багато здавалися в полон, розбігалися з армії. А скільки йшли в поліцаї на росії ...
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05.05.2021 16:16 Ответить
тупизм этой нации зашкаливает...вы уже все просрали....
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05.05.2021 07:38 Ответить
Тупізм це коли любиш свою країну мовою окупанта. Білоруська опозиція планує нову акцію протесту проти режиму Лукашенка 9 травня - Цензор.НЕТ 3754
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05.05.2021 08:05 Ответить
людей в очередной раз выведут на улицы, но основные шаги так и не будут сделаны....вегетарианская опозиция против людоеда лукашенко.......
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05.05.2021 07:47 Ответить
Чим будуть озброюватись,ще кульбабка не виросла. Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая - Цензор.НЕТ 8848
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05.05.2021 07:50 Ответить
это уже извращенством каким-то попахивает. я бы даже сказал - пованивает. их уже не просто пинают, а вытирают о них ноги, а они и рады подставляться. о том, чтобы взять в каждую руку оп покрышке даже не думают. мирнопротестанты...
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05.05.2021 08:28 Ответить
там уже не против лукашенко надо протестовать, а против путина))) Усатый отдал под оккупацию Беларусь уже пару месяцев назад. А белорусы все глаза не протрут.
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05.05.2021 09:02 Ответить
Лукашенко решили протестующие запугать дидами на палках?
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05.05.2021 09:30 Ответить
Стоит фундаментальный вопрос: хотят ли беларусы быть федеральным округом расейской *********. Если да, тогда вопросов нет. Если нет, то что беларусы могут сделать против путина, если они практически ничего не могут сделать против лукашенка??? Білоруська опозиція планує нову акцію протесту проти режиму Лукашенка 9 травня - Цензор.НЕТ 4997
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05.05.2021 09:45 Ответить
Проти Лукашенка виступає 5-та промосковська колона.
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05.05.2021 16:24 Ответить
 
 