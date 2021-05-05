Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая

Белорусская оппозиция планирует 9 мая организовать массовые протесты против режима захватившего власть в стране "президента" Александр Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил экс-министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко.

"Через соцсети я буду призывать белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - отметил оппозиционер.

Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет. "Репрессии проникли во все слои общества", - отметил он, добавив, что сейчас белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.

По данным Латушко, в Беларуси была сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за рубежом и их ликвидации. "Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века. Но когда-то состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен", - добавил он.

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