Белорусская оппозиция планирует новую акцию протеста против режима Лукашенко 9 мая
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Белорусская оппозиция планирует 9 мая организовать массовые протесты против режима захватившего власть в стране "президента" Александр Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил экс-министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко.
"Через соцсети я буду призывать белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - отметил оппозиционер.
Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет. "Репрессии проникли во все слои общества", - отметил он, добавив, что сейчас белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.
По данным Латушко, в Беларуси была сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за рубежом и их ликвидации. "Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века. Но когда-то состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
(особливий сюр у тому, що діди-партизани ще й як воювали, партизанський движ у лісах та болотах був той іще. А онуки з квіточками гуляють...)
а это две большие разницы...
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
Подобаєтеся ви мені - у себе в країні пискнуть боїтеся, а українців критикуєте... Чи ти думаєш, що я не знаю, що у вас твориться? У мого зятя майже вся рідня - в Білорусі... Так він, разом з батьками, з ними спілкуваться давно перестав - задовбали "повчаннями" типу "как хахлам майданутым сваю Украину обустроить!...". Самі працюють найманими робітниками, без права звільниться за власним бажаннням". А у нього власний бізнес, сам собі господар... І їх не інакше, ніж "крепаками", не називає...
Смотрел недавно какую мразь от Беларуси на Евровидение отправили. Обидно за них стало. Представляю какое отвращение и злость испытывают белорусы.
Евровидение" отклонило песню белорусской группы "Галасы ЗМеста", которая высмеивала протестующих против Лукашенко.
Беларусь собиралась отправить на "Евровидение" группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В своих песнях группа "Галасы ЗМеста" высмеивает лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.
😡🤬🤬🤬
скорее всего этот Латушко один из многих агентов КГБ...
Прямо, як у старому анекдоті: "Приїжджає з відрядження чоловік. А у жінки - "трахальщик". Здоровенний дядько. Завів чоловіка на кухню, поставив посоед неї, обсипав сіллю кружок навкруг нього, і каже: "Я піду твої жінку трахать, а ти тут стій, і межу не переходь, бо приб"ю!" Пішов. Зробили свою справу. Виходить на кухню, води попить, а чоловік регоче. Той питає: "Чого іржеш, придурку?" Та чхав я на вас обох!... Поки ви трахалися, я тричі з кола виходив...".
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже який місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці, разом з Європейським Союзом, прийшли і за них усе зробили…