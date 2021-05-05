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Из-за визита Блинкена возможны ограничения движения в центре Киева, - Управление госохраны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости Авто

Из-за визита Блинкена возможны ограничения движения в центре Киева, - Управление госохраны

В связи с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена 5-6 мая возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины.

Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения охраны Блинкена.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Автор: Ірина Дашківська
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Блинкен что, будет регулировать движение в центре ?
Не надо прятать свой дебилизм за приездом Блинкена.
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05.05.2021 09:39 Ответить
Много людей захотят увидеть этот акт. Можно сказать миссия прибыл воздать по заслугам иудеям.
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05.05.2021 09:49 Ответить
Приедет,животворящего Пенделя земанде дать..., им уже давно с разгона надо выдать...
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05.05.2021 09:46 Ответить
То це Блінкен кожного дня кортежем з 40 автомобілів проблем водіям створює! 😲 А я думав - то Порошенко! 🤔
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05.05.2021 09:47 Ответить
Для зебіла. Нехай 32 машини. Нехай 30. Менше 30 не буває. І так, не кожен день. Бо Зєлєнскій кожного дня на роботу не їздить. Так зрозуміло?
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05.05.2021 11:00 Ответить
Из-за визита Блинкена возможны ограничения движения в центре Киева, - Управление госохраны - Цензор.НЕТ 6762
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05.05.2021 09:48 Ответить
 
 