Из-за визита Блинкена возможны ограничения движения в центре Киева, - Управление госохраны
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В связи с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена 5-6 мая возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины.
Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения охраны Блинкена.
Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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Не надо прятать свой дебилизм за приездом Блинкена.