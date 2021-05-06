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Майдановец Дмитрий Липовой задержан в Испании за убийство "беркутовцев" на Майдане по запросу ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Майдановец Дмитрий Липовой задержан в Испании за убийство

Сегодня полиция Испании по запросу ГБР задержала участника событий на Майдане Дмитрия Липового из Харькова, который подозревается в убийстве двух сотрудников "Беркута".

Об этом идет речь в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами".

Как отмечается, задержание произведено на основании незаконного запроса правоохранительных органов Украины, которые обманули Испанию в реальных обстоятельствах дела.

По данным источников Цензор.НЕТ, по запросу Государственного бюро расследований задержан Дмитрий Липовой, харьковчанин, который 19 февраля 2014 года передал свой охотничий карабин "Сайга" и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание консерватории - Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по "Беркуту" и внутренним войскам.

"Осуждения этой группы добивается соратник Януковича Андрей Портнов, адвокатом которого был Олег Татаров, действующий заместитель главы Офиса Президента.

31 марта 2020 года Печерский суд - карманный суд Портнова и Татарова - принял решение об аресте Липового. Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участников протеста на Майдане. Однако Печерскому суду на закон как всегда наплевать. Также наплевать на закон оказалось и сотрудникам Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора, которые оформили запрос на экстрадицию в Испанию, где в области Валенсия проживал Липовой", - говорится в материале.

Согласно релизу на сайте испанской полиции, Липовой разыскивается по подозрению в убийстве двух сотрудников милиции с помощью его карабина и патронов. Однако, как подчеркивается в материале, основания для экстрадиции Липового в Украину сфальсифицированы.

Журналист напомнил, что дело против Липового было открыто незаконно, в 2018 году: "Согласно запросу управления спецрасследований Генпрокуратуры, Липового объявили в розыск на сайте МВД, но следователи решили его не задерживать. Поэтому Липовой находился в Испании, однако расследование не мешало его жизни". 

На сайте полиции Испании указано, что задержание Липового произведено на основании получения в апреле 2021 года информации от правоохранительных органов Украины о местонахождении Липового.

"То есть Татаров контролирует розыск и способствует экстрадиции", - подчеркнул Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании

Вместе с тем, как говорится в сообщении паблика "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" в Facebook, Дмитрий Липовой - один из тех Героев, благодаря которым устоял Майдан: "С оружием в руках они были вынуждены восстать против террора, который развязала тогдашняя власть руками ментов. Недавно также начали прессовать другого майдановца - Игоря Солонинку, которого обвиняют в убийстве пяти "беркутовцев". Мы видим четкие и неоднозначные сигналы, когда умышленно разваливают и саботируют дела против силовиков, которые убивали и калечили мирных протестующих. Вместо этого репрессивная система решила запугать и показательно наказать людей, которые были вынуждены прибегнуть к крайним шагам в противостоянии террору. Людей, которые встали на защиту свободы и достойной жизни. То, что майдановцы были вынуждены взять в руки оружие - неотъемлемое право любого человека на самозащиту, когда другие, мирные методы, оказались недейственными. Когда на твоих глазах погибают собратья, которых расстреливают, травят газом и забивают до смерти озверевшие мусора и бандиты, ты не можешь оставаться в стороне".

Напомним, 5 мая испанская полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к убийству как минимум двух правоохранителей на Майдане в 2013 году. По версии следствия, он жил Барселоне, Мадриде и Валенсии, а в последнее время - в удаленном сельском доме близ Пусоля. Мужчину выследили при помощи специального устройства и задержали во время похода в кафе.

Также читайте: "Происходящее в судебном процессе по делам Майдана – это вялотекущая шизофрения", - адвокат Титыч

Подробнее о ситуации с задержанием и незаконным преследованием майдановца Дмитрия Липового можно ознакомиться в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами" по ссылке здесь.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+66
Майдановца Липового задержали в Испании по сфальсифицированному запросу ГБР - Цензор.НЕТ 976
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06.05.2021 00:37
+64
Майдановца Липового задержали в Испании по сфальсифицированному запросу ГБР - Цензор.НЕТ 9347 Майдановца Липового задержали в Испании по сфальсифицированному запросу ГБР - Цензор.НЕТ 6773
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06.05.2021 00:16
+47
Мудрий нарід обрав у владу риганалів.
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06.05.2021 00:08
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Страница 3 из 3
Журналіст нагадав, що справу проти Липового було відкрито незаконно, в 2018 році: "Згідно із запитом управління спецрозслідування Генпрокуратури, Липового оголосили в розшук на сайті МВСДжерело: https://censor.net/ua/n3263748
Ой, а хто це у 2018 році був Геплокулолом, а хто Президентом?
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06.05.2021 11:45 Ответить
Как кто, патриоты! Майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР - Цензор.НЕТ 3826
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06.05.2021 13:32 Ответить
А хто на військову прокуратуру поставив ******* -тєпловізора і на патріотів і добровольців натравив?
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06.05.2021 15:37 Ответить
Скідьки будемо терпіти отой печерський суд,який переповнений суддями-запроданцями України і їхніми вельми відомими українцям діточками? Також,пропоную негайно притягти до кримінальної відповідальності чинуш із "Управління спецрозслідуваннь Генпрокуратури",які причетні до затримуваннь по усьому світу Героїв України. Допоки будемо терпіти 5 запроданську колону у себе в хаті?
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28.06.2021 14:40 Ответить
Подібні новини мене уже не дивують... Реванш іде повним ходом, і дякувати за це треба 73% імбецилів
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06.05.2021 12:15 Ответить
Не может быть? Хуже точно не будет! Кто тут строчил этот бред весь 18-19 год? Порох сажает и преследует добровольцев!? Все что заказывали ,получите помощники зедебилов,это именно ВАША вина,что это отребье у власти.
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06.05.2021 12:19 Ответить
73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойський, але не зміг обманути Порох. 25% це ті що навпаки. Ну скільки нам ще обирати зі ставленників олігархії.
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06.05.2021 12:31 Ответить
Зеленське декларує одне, а робить протилежне. Ще раз дякую 73% дебілів. Обгадили все, що тільки можна, і заховалися, думають що воно якось саме пройде. Не пройде ніколи - ви вибрали партію регаонів, яка привела в Україну війну, які обікрала цю бідну країну і добиває тих, хто залишився в живих.
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06.05.2021 12:43 Ответить
Roman Podolin, Позвольте с Вами не согласиться . Во-первых в уставе есть определение ,как приступный приказ , во-вторых милиция и вв не имеют права выступать против собственного народа ,ну и в-третьих всегда можно уйти на больничный ,если ты видишь ,что что-то не так 🙂
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06.05.2021 13:08 Ответить
Помилка. Народ захищає Армія, а поліція захищає ВЛАДУ. Тому армійці традиційно не дружать з поліцією.
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06.05.2021 13:29 Ответить
Откуда вы взяли что там был народ. Если там был народ, то почему народ не проголосовал сам за себя, сразу после этого. То есть не прогодосовали за правый сектор, Свободу,Яроша.
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06.05.2021 15:36 Ответить
Вспоминаю главную цитату Зелескокого с 95 квартала: "А в это время...." В это время садят борцов за свободу, но не садят воров и убийц: https://kurs.com.ua/novost/363581-samie-bogatie-ukrainci-po-versii-forbes?source=ukrnet
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06.05.2021 13:29 Ответить
Бо революцію так і не зробили. Революція - це знищення попереднього правління (або посадка у в'язницю - що не можливо без належної судової реформи - а отже тільки знищення). І ніяких виборів (бо розумний нарід вибере таких самих) - спочатку років 5 проукраїнська військова хунта - потім див по обставинам.
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06.05.2021 13:29 Ответить
Проблема тільки в тому, що в наших умовах, за "проукраїнською" хунтою може стояти зовсім не український клан олігархів ворюг дерибанщиків. Отаких як зараз.
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06.05.2021 15:29 Ответить
Ще добавлю. Олігархи в нас дуже хитрі. Все можуть зпланувати (покроково) й зімітувати. І ботів запустять повний інтернет, щоб верещали, що це справжня проукраїнська влада.
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06.05.2021 15:51 Ответить
Если не виновен - суд отпустит, в чем проблема, уважаемые? Майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР - Цензор.НЕТ 6848
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06.05.2021 13:30 Ответить
А зе-дебілам пох..., бо вони проголосували папріколу.
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06.05.2021 13:33 Ответить
Зеленые мрази делают свое дело... зебилы молодцы
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06.05.2021 13:55 Ответить
молодцы то молодцы, но шеретовку пусть не роззявляють: их постигнет участь Парасюка-Липового. Не долго осталось.
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06.05.2021 17:21 Ответить
Никто никого не посадит. Тем более что все активисты давно продались Коломойскому. Эта шумиха нужна для отвлечения от надвигающейся аферы тысячелетия - дерибана международными олигархами украинской земли.
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07.05.2021 06:20 Ответить
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