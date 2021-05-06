Блинкен прибыл в Киев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Самолет государственного секретаря США Энтони Блинкена приземлился в международном аэропорту "Борисполь" около 00:20 по киевскому времени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ", - написал Блинкен в Twitter.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он планировал посетить Украину 5-6 мая.
Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.
Пожалуйста, подождите...
(не буду називати прізвищ, але комусь із "нашого" політикуму зараз пече)
я пока еще не потерял надежду, шо вы сможете...
еще раз - буба и Украина? - не уверен шо Блинкен поймет....
если не дурак то не поймет.....
наши выберут следуй7ущим бойко - неисправимые они...
домой давай - тут дел еще непеределаныx, ох мать...
нынешняя власть умеет только чужие деньги перераспределять
ну знай - старый горобец с крыши серет на кого хочешь.,,..
не пропадай надолго...
ну неделя, две - отматюкнись уже потом, шо бы знали, шо все на месте, не трудно ведь....
вынесли внуки - от так от....
Ну и зрада-зрада-зрада, конечно же.
73 % баранов должны делать все сами....убрать хмыря Мавзолейного Козыря к примеру...
Там был встречный иск, который ТОЖЕ удовлетворили.
Ох беда, свиноферма осуждает визит и немножко надеется.
- Как всегда - врать…
- Да мы уже так заврались, что уже концы с концами не сведём! Они же потребуют конкретно «за базар ответить»…
- Ну, не знаю… На всякий случай готовь «тревожный чемоданчик», с деньгами и реквизитом клоунским - в ростовском цирке выступать…
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Зєлю геть. Дострокові.
Но и союзники молодцы, джулиани мафиози и ещё два бандита с ним от президента Трампа,
Хорошая помощь, а вот что ЮВТ за дела с ублюдком Олежком Ляжком имеет ?