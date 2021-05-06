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Новости Политика Украины
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визит (2802) США (23155) госсекретарь (100) Блинкен (745)

Блинкен прибыл в Киев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен прибыл в Киев

Самолет государственного секретаря США Энтони Блинкена приземлился в международном аэропорту "Борисполь" около 00:20 по киевскому времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ", - написал Блинкен в Twitter.

Блинкен прибыл в Киев 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он планировал посетить Украину 5-6 мая.

Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Добро пожаловать, надеюсь выпишет хорошего прочухана нашему Генеральному Гросс-фельдмаршалу? Да и Виктория Нуланд вселяет некоторый оптимизм, прекрасно понимая, с кем она имеет дело Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 3800
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06.05.2021 02:05
+13
Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 335
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06.05.2021 02:09
+12
У Ольги ********** инсульт... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1828 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1828
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06.05.2021 04:00
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Добро пожаловать, надеюсь выпишет хорошего прочухана нашему Генеральному Гросс-фельдмаршалу? Да и Виктория Нуланд вселяет некоторый оптимизм, прекрасно понимая, с кем она имеет дело Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 3800
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06.05.2021 02:05 Ответить
Казламордый ,выдай еще что нибудь этакое. Как тебя корчит от друзей Украины , прямо черт перед иконой. Ты еще осиновый кол для вас нечисти не видел.
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06.05.2021 06:54 Ответить
Репоед обосранный, а чо ты, быдло лаптекопытное, приползло на бандеровский сайт? Водки нет, *******, и тут репоедам не подают. Говноед лаптекопытный, иди к своим, на русвесна.сру
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06.05.2021 07:16 Ответить
Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 335
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06.05.2021 02:09 Ответить
У-хуу!Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1367
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06.05.2021 02:15 Ответить
batut is working)
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06.05.2021 02:18 Ответить
Трамплин)))) бугагагага
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06.05.2021 02:44 Ответить
Trampolin
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06.05.2021 02:49 Ответить
Сарказм не понял🤫😂
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06.05.2021 03:13 Ответить
он на ракете прилетел
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06.05.2021 07:17 Ответить
В Госдуме РФ предлагают запретить отрицание решающей роли США в развале СССР.
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06.05.2021 02:18 Ответить
Ну вони навіть можуть закон прийняти, що Сонце крутиться навколо кремля. А всіх незгодних на Магадан.
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06.05.2021 10:19 Ответить
Starship SN15!! Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 3831
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06.05.2021 02:18 Ответить
зелох готовь смазку
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06.05.2021 02:28 Ответить
Так зебанько уже приготовил. Целую 3-хлитровую банку. И для себя, и для Дерьмака.
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06.05.2021 07:18 Ответить
Welcome to Ukraine, Mr. Blinken! 🇺🇸🇺🇦

(не буду називати прізвищ, але комусь із "нашого" політикуму зараз пече)
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06.05.2021 02:39 Ответить
Звезда Зелени
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06.05.2021 02:44 Ответить
Может всё-таки начнется у нас внешнее управление?
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06.05.2021 02:47 Ответить
а зачем оно в Украине? - сами мо?

я пока еще не потерял надежду, шо вы сможете...
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06.05.2021 03:16 Ответить
буба и Украина?
еще раз - буба и Украина? - не уверен шо Блинкен поймет....

если не дурак то не поймет.....
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06.05.2021 03:10 Ответить
Надеюсь амери трахнут зебильониша.
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06.05.2021 03:23 Ответить
давай домой, Тони.... - пустые напряги .....
наши выберут следуй7ущим бойко - неисправимые они...
домой давай - тут дел еще непеределаныx, ох мать...
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06.05.2021 03:25 Ответить
как по мне у нас все хорошо и ничего не надо переделывать
нынешняя власть умеет только чужие деньги перераспределять
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06.05.2021 05:19 Ответить
У Ольги ********** инсульт... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1828 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1828
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06.05.2021 04:00 Ответить
И ураганная диарея. Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1375
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06.05.2021 07:20 Ответить
помойте бубу, шо бы тварь не воняла и носки смените гетьману...
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06.05.2021 04:03 Ответить
С Блинкэном прилетела и большая любительница сраных Мавзолейцев Путлера Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 2469 Виктория Нуланд....,третья за рангом в Госдепе США...
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06.05.2021 04:04 Ответить
засранец ты, Сенатор...
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06.05.2021 04:10 Ответить
Был есть и буду...,я агент Госдепа с Майдана студентов в Киеве.... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 4967 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 4967а ты? наверное косишь траву с штате Монтана?
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06.05.2021 04:18 Ответить
ты и правда знать хочешь?
ну знай - старый горобец с крыши серет на кого хочешь.,,..
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06.05.2021 04:21 Ответить
Значит тогда крутой фермер из Калифорнии... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 5054горобец птичка певчая....
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06.05.2021 04:22 Ответить
среднего пошиба программер тебя устроит? - ну так я он! Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 8225
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06.05.2021 04:28 Ответить
и ето - старая гвардия....
не пропадай надолго...
ну неделя, две - отматюкнись уже потом, шо бы знали, шо все на месте, не трудно ведь....
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06.05.2021 04:25 Ответить
Мама умерла недавно у меня...пропадал...капец
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06.05.2021 04:26 Ответить
поклон и слезы....
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06.05.2021 04:31 Ответить
шо надо? - маякни...
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06.05.2021 04:33 Ответить
Ок Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 4227спасибо
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06.05.2021 04:36 Ответить
......
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06.05.2021 04:37 Ответить
Сенатор, я всегда тебя услышу, даже если сразу не отвечу - слышу....
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06.05.2021 04:47 Ответить
тоже думал, когда батя ушел, шо не смогу я...
вынесли внуки - от так от....
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06.05.2021 04:51 Ответить
Мої співчуття, Сенаторе.
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06.05.2021 05:46 Ответить
Мои искренние соболезнования... Держись.
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06.05.2021 10:05 Ответить
Если сравнивать алкашку и вечно немытую Маньку Аблигацыю от говорящей кобылы Хаврова...,и Нуланд,то это зашквар.... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 5334 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 5334
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06.05.2021 04:08 Ответить
Хорошо, правильно.
Ну и зрада-зрада-зрада, конечно же.
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06.05.2021 04:09 Ответить
Блинкэн делать для Украины НИЧЕГО не будет от слова совсем.....
73 % баранов должны делать все сами....убрать хмыря Мавзолейного Козыря к примеру... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1531 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1531
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06.05.2021 04:11 Ответить
К примеру за что сидел Рифмастер 500 дней в тюряге...? Зеле не нравятся АТОШники?
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06.05.2021 04:14 Ответить
Зеля, когда их видит, сразу вспоминает свои 4 призывные повестки и жиденько обсирается.
Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 434 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 434 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 434
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06.05.2021 07:24 Ответить
Вопросов будет много Чуваки....,или к примеру почему убрали Коболева?... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 5976 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 5976За то что Хмыря Путлера обул на 5 ярдов долларов?
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06.05.2021 04:15 Ответить
Не 5 а на 3,5 лярдов.
Там был встречный иск, который ТОЖЕ удовлетворили.
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06.05.2021 04:17 Ответить
Прилетел...
Ох беда, свиноферма осуждает визит и немножко надеется.
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06.05.2021 04:16 Ответить
Сраный ГрязьПром проиграл в международных Судах 26 исков из 27...Мавзолейные паскуды бароанами рождаются...тут Украина не мешает СРАНИ РАБссиянской... Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 9489 Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 9489
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06.05.2021 04:20 Ответить
По примеру Украины,Польша отсудила у РАБссии нехилое бабло...,Крысы кремлевские....ВЫ ИДИОТЫ Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 1409
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06.05.2021 04:24 Ответить
- Слушай, Андрей Борисович! Американцы прилетели, Блинкен с Нуланд! Что делать будем?
- Как всегда - врать…
- Да мы уже так заврались, что уже концы с концами не сведём! Они же потребуют конкретно «за базар ответить»…
- Ну, не знаю… На всякий случай готовь «тревожный чемоданчик», с деньгами и реквизитом клоунским - в ростовском цирке выступать…
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06.05.2021 06:00 Ответить
Помню к нам приезжал с той же партии здоровенный дебил Керри, жал всем руки и улыбался. Но не сделал нихрена. А ныне Керри выполняет мелкие поручения Путина на разных саммитах, как говорит Пионтковский.
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06.05.2021 06:03 Ответить
Піонтковському вірити - це обманювати самого себе. Цей старий провокатор дуже ймовірно зарплату від ФСБ отримує.
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06.05.2021 10:27 Ответить
Успіхів йому в "мочилові" зеленої плісняви та її "вождя"-недоумка.
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06.05.2021 06:16 Ответить
А в делегації з США лікар- психіатр є ? Щоб визначитись, чи потрібно взагалі ганяти боїнг в Україну... ?
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06.05.2021 06:25 Ответить
Сейчас тебя без вазелина будут, Вова. И без рояля
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06.05.2021 06:33 Ответить
Та то він до Петі прилетів поздороватись )
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06.05.2021 06:40 Ответить
Трудно сказать что для ишака мучительней , воспитание без вазелина или встреча американцев с Порошенко.
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06.05.2021 07:06 Ответить
Нам не радіти треба, а очі додолу опускати. Всрались ми, коли обрали собі кота в мішку і клоуна. А американці вимушені з нами, обісраними, справи вирішувати. А деякі хочуть, щоб американці нам ще й штані попрали - Єрмака вигнали.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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06.05.2021 06:53 Ответить
Ванька ,я тебя считал деревенским дурачком. А ты оказывается подленькое существо, шакаленок мелкого розлива.
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06.05.2021 07:01 Ответить
Невже такий сами продажний, як ти? Блінкен прибув до Києва - Цензор.НЕТ 1385
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06.05.2021 10:57 Ответить
ваня, напрасно ты разкукарекался из-под старухиной юбки, твоей хозяйке бабе Тюле ничего не светит.
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06.05.2021 07:27 Ответить
Стыдно конечно, проголосовали за подонка зеленского,
Но и союзники молодцы, джулиани мафиози и ещё два бандита с ним от президента Трампа,
Хорошая помощь, а вот что ЮВТ за дела с ублюдком Олежком Ляжком имеет ?
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06.05.2021 08:23 Ответить
какое счастье
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06.05.2021 07:03 Ответить
Особенно для зескота Блинкен прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 5227
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06.05.2021 07:07 Ответить
Аваков встречал в аэропорту ?
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06.05.2021 07:18 Ответить
Авакян с членограем людей в тюрьму определяет
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06.05.2021 08:24 Ответить
Мазлтов. А шо там Нуланд? Таки исчо не приехала? Пока что неполный комплект получается...
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06.05.2021 08:11 Ответить
Зеленский скот и подонок
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06.05.2021 08:25 Ответить
лично не знаком, но осуждаю Блінкен прибув до Києва - Цензор.НЕТ 3992
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06.05.2021 09:08 Ответить
 
 