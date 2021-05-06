Блинкен прибыл в Киев

Самолет государственного секретаря США Энтони Блинкена приземлился в международном аэропорту "Борисполь" около 00:20 по киевскому времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ", - написал Блинкен в Twitter.

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он планировал посетить Украину 5-6 мая.

Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.