Блінкен прибув до Києва

Літак державного секретаря США Ентоні Блінкена приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приблизно о 00:20 за київським часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - написав Блінкен у Twitter.

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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого заплановано його візити до Великої Британії для участі в зустрічі G7, а також до України. Він планував відвідати Україну 5-6 травня.

Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії.