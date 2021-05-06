Блінкен прибув до Києва
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Літак державного секретаря США Ентоні Блінкена приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приблизно о 00:20 за київським часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - написав Блінкен у Twitter.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого заплановано його візити до Великої Британії для участі в зустрічі G7, а також до України. Він планував відвідати Україну 5-6 травня.
Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії.
Будь ласка, зачекайте...
(не буду називати прізвищ, але комусь із "нашого" політикуму зараз пече)
я пока еще не потерял надежду, шо вы сможете...
еще раз - буба и Украина? - не уверен шо Блинкен поймет....
если не дурак то не поймет.....
наши выберут следуй7ущим бойко - неисправимые они...
домой давай - тут дел еще непеределаныx, ох мать...
нынешняя власть умеет только чужие деньги перераспределять
ну знай - старый горобец с крыши серет на кого хочешь.,,..
не пропадай надолго...
ну неделя, две - отматюкнись уже потом, шо бы знали, шо все на месте, не трудно ведь....
вынесли внуки - от так от....
Ну и зрада-зрада-зрада, конечно же.
73 % баранов должны делать все сами....убрать хмыря Мавзолейного Козыря к примеру...
Там был встречный иск, который ТОЖЕ удовлетворили.
Ох беда, свиноферма осуждает визит и немножко надеется.
- Как всегда - врать…
- Да мы уже так заврались, что уже концы с концами не сведём! Они же потребуют конкретно «за базар ответить»…
- Ну, не знаю… На всякий случай готовь «тревожный чемоданчик», с деньгами и реквизитом клоунским - в ростовском цирке выступать…
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Зєлю геть. Дострокові.
Но и союзники молодцы, джулиани мафиози и ещё два бандита с ним от президента Трампа,
Хорошая помощь, а вот что ЮВТ за дела с ублюдком Олежком Ляжком имеет ?