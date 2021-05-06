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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Азовское море (1575) армия РФ (15319) Кулеба Дмитрий (2619)

"Россия может провести ползучую аннексию Азовского моря", - глава МИД Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в интервью CNN

"(...) Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", - сказал Кулеба.

Он также заявил, что проводившиеся на юге России военные учения были отработкой военных действий против Украины.

"Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, это окружение Украины и наступательные операции против Украины", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

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22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины

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Топ комментарии
+9
Зато у нас Гавнокомандующий по приколу. Зескот готов сдать Украину ,лишь бы не Порошенко.
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06.05.2021 07:11
+6
І проведе ! Повзучу анексію... якщо не буде спротиву України... все має ціну ! І воювати за нас ніхто не буде... допомагати будуть тільки тоді, коли Україна даватиме відсіч.. Все інше - пусте...
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06.05.2021 07:11
+6
Зеленський ніколи не пошле українського солдата чи моряка на землі чи у води, на котрі претендує РФ. Врешті, від Порошенка він відрізняється фізіологічно, як він сам же і казав.
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06.05.2021 07:18
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І проведе ! Повзучу анексію... якщо не буде спротиву України... все має ціну ! І воювати за нас ніхто не буде... допомагати будуть тільки тоді, коли Україна даватиме відсіч.. Все інше - пусте...
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06.05.2021 07:11 Ответить
Зато у нас Гавнокомандующий по приколу. Зескот готов сдать Украину ,лишь бы не Порошенко.
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06.05.2021 07:11 Ответить
Зеленський ніколи не пошле українського солдата чи моряка на землі чи у води, на котрі претендує РФ. Врешті, від Порошенка він відрізняється фізіологічно, як він сам же і казав.
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06.05.2021 07:18 Ответить
Может...а вы не допустите. Россия многое может. Вы для того на должностях,чтобы противостоять их зотелкам всеми средствам и методами.
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06.05.2021 07:19 Ответить
Эй,глава МИД, всегда казался единственным адекватным в этой земразоте,что значит МОЖЕТ? Да ведь море давно москальней аннексировано! Вы действительно этого не видите? Или вас там всех только Блинкен может в этот факт рылом ткнуть,как нагадивших щенков? Паскуды шмарклезадые!
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06.05.2021 07:19 Ответить
Можно много говорить, но пока не будет кораблей ничего не изменится.
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06.05.2021 07:43 Ответить
Я бы уточнил ,что для начала должно быть желание защищать Украину " Боишься-не делай, делаешь -не бойся, не сделаешь-погибнешь! " Чингисхан
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06.05.2021 08:12 Ответить
Вопрос в том, будут ли китайцы спасать от голода рашу, как когда-то это сделал Буш ?
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06.05.2021 08:16 Ответить
Чайники едят усё, им дешевле сожрать мардовских людоедов, чем их кармить. "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 335 "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 335 "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 335
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06.05.2021 11:15 Ответить
ЧТО(!!!) делается со стороны «правительства»/МИДа Украины, чтобы ЭТОГО не допустить?!!...........
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06.05.2021 08:22 Ответить
"Не клади ему пальца в рот, а то он локоть откусит. "
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06.05.2021 08:44 Ответить
Ти ще не здогадуєшся,зелена мавпо,що вони з вами зроблять після "повзучої анексії",ти ж мабуть думаєш про ордена,посади і кошти?Якщо комусь з вашого чмириного кодлана пощастить втекти,то обслуживши місцевих чорношкірих корінних французів за дозвіл попорпатись на смітнику ти будеш відчувати себе дуже щасливим.
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06.05.2021 09:04 Ответить
КУЛЕБУ НА ПЛЯЖ !)
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06.05.2021 09:12 Ответить
Дмитрий уже давно провела, поздно усркакались.
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06.05.2021 09:31 Ответить
пора украинцам азовских бычков импортозаместить заблудившимися торпедами.
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06.05.2021 09:46 Ответить
Странно, что Кулеба не заметил, что аннексия Азовского моря РФ УЖЕ состоялась. Не далее как в апреле, РФ в очередной раз это продемонстрировало, шуганув наши катера береговой охраны.
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06.05.2021 10:26 Ответить
Так они уже это и так сделали до самых буйков возле Мариуполя и Бердянска.
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06.05.2021 10:32 Ответить
Росія вже давно захопила Азовське море, тільки чомусь всі мовчать. Не чути еврооптимістів, швабоди, нацсук - все ніби так і має бути.
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06.05.2021 12:44 Ответить
 
 