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Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
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Азовське море (1500) армія РФ (13428) Кулеба Дмитро (3153)

"Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва може провести "повзучу анексію" Азовського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в інтерв'ю CNN

"(...) Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи", - сказав Кулеба.

Він також заявив, що військові навчання, які проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

"Але навіть якщо це лише навчання, те, що вони відпрацьовують, це оточення України і наступальні операції проти України", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

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22 квітня в Криму відбувся основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ. У маневрах, за даними Міноборони РФ, задіяли понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що після навчань війська повертаються з Криму до місць постійної дислокації.

США і європейські країни висловили стурбованість з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ поряд із кордоном України.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Зато у нас Гавнокомандующий по приколу. Зескот готов сдать Украину ,лишь бы не Порошенко.
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06.05.2021 07:11
+6
І проведе ! Повзучу анексію... якщо не буде спротиву України... все має ціну ! І воювати за нас ніхто не буде... допомагати будуть тільки тоді, коли Україна даватиме відсіч.. Все інше - пусте...
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06.05.2021 07:11
+6
Зеленський ніколи не пошле українського солдата чи моряка на землі чи у води, на котрі претендує РФ. Врешті, від Порошенка він відрізняється фізіологічно, як він сам же і казав.
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06.05.2021 07:18
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І проведе ! Повзучу анексію... якщо не буде спротиву України... все має ціну ! І воювати за нас ніхто не буде... допомагати будуть тільки тоді, коли Україна даватиме відсіч.. Все інше - пусте...
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06.05.2021 07:11 Відповісти
Зато у нас Гавнокомандующий по приколу. Зескот готов сдать Украину ,лишь бы не Порошенко.
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06.05.2021 07:11 Відповісти
Зеленський ніколи не пошле українського солдата чи моряка на землі чи у води, на котрі претендує РФ. Врешті, від Порошенка він відрізняється фізіологічно, як він сам же і казав.
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06.05.2021 07:18 Відповісти
Может...а вы не допустите. Россия многое может. Вы для того на должностях,чтобы противостоять их зотелкам всеми средствам и методами.
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06.05.2021 07:19 Відповісти
Эй,глава МИД, всегда казался единственным адекватным в этой земразоте,что значит МОЖЕТ? Да ведь море давно москальней аннексировано! Вы действительно этого не видите? Или вас там всех только Блинкен может в этот факт рылом ткнуть,как нагадивших щенков? Паскуды шмарклезадые!
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06.05.2021 07:19 Відповісти
Можно много говорить, но пока не будет кораблей ничего не изменится.
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06.05.2021 07:43 Відповісти
Я бы уточнил ,что для начала должно быть желание защищать Украину " Боишься-не делай, делаешь -не бойся, не сделаешь-погибнешь! " Чингисхан
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06.05.2021 08:12 Відповісти
Вопрос в том, будут ли китайцы спасать от голода рашу, как когда-то это сделал Буш ?
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06.05.2021 08:16 Відповісти
Чайники едят усё, им дешевле сожрать мардовских людоедов, чем их кармить. "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 335 "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 335 "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 335
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06.05.2021 11:15 Відповісти
ЧТО(!!!) делается со стороны «правительства»/МИДа Украины, чтобы ЭТОГО не допустить?!!...........
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06.05.2021 08:22 Відповісти
"Не клади ему пальца в рот, а то он локоть откусит. "
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06.05.2021 08:44 Відповісти
Ти ще не здогадуєшся,зелена мавпо,що вони з вами зроблять після "повзучої анексії",ти ж мабуть думаєш про ордена,посади і кошти?Якщо комусь з вашого чмириного кодлана пощастить втекти,то обслуживши місцевих чорношкірих корінних французів за дозвіл попорпатись на смітнику ти будеш відчувати себе дуже щасливим.
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06.05.2021 09:04 Відповісти
КУЛЕБУ НА ПЛЯЖ !)
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06.05.2021 09:12 Відповісти
Дмитрий уже давно провела, поздно усркакались.
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06.05.2021 09:31 Відповісти
пора украинцам азовских бычков импортозаместить заблудившимися торпедами.
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06.05.2021 09:46 Відповісти
Странно, что Кулеба не заметил, что аннексия Азовского моря РФ УЖЕ состоялась. Не далее как в апреле, РФ в очередной раз это продемонстрировало, шуганув наши катера береговой охраны.
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06.05.2021 10:26 Відповісти
Так они уже это и так сделали до самых буйков возле Мариуполя и Бердянска.
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06.05.2021 10:32 Відповісти
Росія вже давно захопила Азовське море, тільки чомусь всі мовчать. Не чути еврооптимістів, швабоди, нацсук - все ніби так і має бути.
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06.05.2021 12:44 Відповісти
 
 