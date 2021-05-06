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До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный Суд Украины ранее "работал против народа Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос о проведении реформ в Украине, в частности антикоррупционной, и не наблюдалось ли отката назад в активности процесса реформ, Зеленский отметил, что "важно не говорить, например, об антикоррупционном суде, а его ввести".

"И он должен работать. Именно это было сделано именно во время моей каденции. Его не существовало. Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня - независимый орган, который без антикоррупционного суда... Любое дело, если вы не довели до суда, - значит, нет приговора", - сказал президент.

Также он подчеркнул, что был "перезагружен" Конституционный Суд.

"Мы перезагрузили сейчас Конституционный Суд Украины, который работал против народа Украины", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что сейчас проходит конкурс на занятие должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн

Президент также напомнил о проведении в Украине, в частности, и земельной реформы и принятии закона о водном транспорте.

"Много всего сделано. Поэтому я не понимаю, что такое "откат назад". Как правило я только иду вперед", - подытожил он.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного Суда "на правильном пути".
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Топ комментарии
+32
Особливо коли літом 2019 року на основі його рішення цей президент розпустив Раду.
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06.05.2021 14:51
+25
Посмотрел пресс-конференцию. Первое, что подумалось, - слава Богу, что прессованной секретутки Мундель там не было, в халатике или в пижамке и с очками на вырезе. Второе, - да у нас в кресле президента не игрун пиписькой на пианино и трусливый вор, а мессия! Одних реХформоВ то столько провёло оно за два то года! И когда успел то только по 9-12 суток в месяце отдыхая. Третье, - какое же оно убогое.
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06.05.2021 14:56
+24
До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8448
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06.05.2021 14:52
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Так, Тупий таким був завжди, але й Зелений таким був завжди.
Бо доки нарід боронив свою країну від російської окупації він знімав фільми в Москві.
А коли став на чолі України пересадив до СІЗО чисельну кількість борців за незалежність 13-14 років. Вже навіть з Європи за фейковими справами намагається екстрадувати.
Власне, зараз в Україні відбувається наступна річ: вата яка прийшла до влади у 2019 році свариться між собою за владу та гроші.
Тож хай сваряться. Бо чим більше вони нагадять одне одному, тим менше шкоди завдадуть державі в цілому.
Якщо протриматися ще 3 років, буде шанс відновити проукраїнську владу яка надасть гідну оцінку як діям Тупого так і діям Зеленого.
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06.05.2021 16:22 Ответить
Знаєте, ви зі своїми розуміннями і баченням доведете до того, що через 3 роки (якщо протримаєтеся) про Україну будуть згадувати в минулому часі.
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06.05.2021 18:15 Ответить
Якраз навпаки.
Бо через те що цивілізований світ тримає Зеленого кота за яйці, зелений кіт гадить далеко не на повну силу і не перетинає тієї межі після якої від питання пестити кота не відкресатися.
І в даний час жодного ризику втрати країни толерантне ставлення до г*вна кота не несе. Просто тому, що демократичні способи позбуватися котового г*вна через раз, але діють. Факт політичних переслідувань вже визнано, Антоненко вже не за гратами, тощо.
Ризик втрати країни виник би якби патріоти почали тут і зараз пестити кота. Просто тому, що спроба пестити кота може перерости у громадянські взаємопоглажування між владою, патріотами, коллаборантами та іноземним агресором.
Стан який виник в українській політиці називається цугцвангом. Розумні люди у стані цугцвангу не ходять першими. Тим паче, що у стані промоксєльских медведиків стабільно збільшується бажання спробувати самостійно перевернути подушку на якій сидить кіт. Не виключено що вони походять першими. Якщо так, то замість пестити кота знадобиться разом з котом пестити медведиків. В цілому, хто б зараз не сходив першим, пестити будуть саме його. А через 3 роки кіт втратить владу, і тоді його вже мож буде пестити без шкоди для суспільства.
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07.05.2021 10:50 Ответить
Тому ваші натяки на іти пестити кота мені не до вподоби.
В ідеалі кіт має сидіти 3 роки бути прибраним з лотком виключно у цивілізований, демократичний спосіб.
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07.05.2021 10:58 Ответить
у вислюка оманського всё по Фрейду))
Теперь вовка-шмаркля подтвердило, что когда КС подтвердил розпуск ВР и новые выборы в ВР - это и была та самая "работа против народа Украины".. причем сам зеленский - в числе первых "работает" против народа Украины.
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06.05.2021 15:07 Ответить
ну звичайно, коли він працював на Зе Бєні інтереси все було гуд та кошерно. а коли на свої- то пробі, гвалт
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06.05.2021 14:47 Ответить
Він не виправний -буде тупо висвітлювати все, що йому напишуть.
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06.05.2021 14:49 Ответить
Особливо коли літом 2019 року на основі його рішення цей президент розпустив Раду.
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06.05.2021 14:51 Ответить
Никак не пойму так была у Петра Алексеевича потужна коалиция или, как утверждают некоторые его сторонники, ее не было и поэтому никак не принимались нужные реформаторские законы?
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06.05.2021 14:55 Ответить
Потужної коаліції в розумінні статті 83 Конституції України з більшістю голосів від конституційного складу ВР не інсувало вже з 19 лютого 2016 року - з моменту виходу з неї фракції "Самопоміч". Саме з того часу вже існували достатні і законні підстави для розпуску ВР, про що петики стидаються згадувати.
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06.05.2021 15:05 Ответить
Не знаю, як петики, а в юриспруденції є такі поняття як "де-юре" і "де-факто".
Так от "де-юре" коаліція перестала існувати влітку 2019-го, коли про це з трибуни ВРУ офіційно заявив її Голова. І це є саме ті "законні підстави", про які ви кажете.
А те що було "де-факто" - то не є об'єктом розгляду суду, бо відсутні юридичні підтвердження.
Самий відомий приклад - Аль Капоне: "де-факто" вбивця, рейдер, корупціонер, наркоторговець і ще багато чого іншого, а "де-юре" всього навсього злісний неплатник податків.
Чи ви теж прихильник "доцільності" при винесенні судових рішень, а не їх обґрунтованності?
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06.05.2021 15:19 Ответить
А дефакто у президента не полномочий снять главу Конституционного суда.
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06.05.2021 15:43 Ответить
А *********** можна.
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06.05.2021 16:38 Ответить
Саме де-юре коаліція з більшістю голосів від конституційного складу ВР перестає існувати тоді, коли кількість депутатів в ній стає меншою за цю більшість (226). А де-факто - коли про розпад коаліції заявляють в ній самій.
В протилежному випадку коаліція може бути сформована і з 10 нардепів, а існувати весь строк повноважень ВР без будь-яких підстав для дострокового припинення.
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06.05.2021 17:17 Ответить
Факт зменшення кількості членів коаліції до оголошення про припинення існування коаліції Головою ВРУ зафіксований документально? Чи ви спираєтесь тільки на заяви депутатів того скликання? Якщо документу про те, що кількість членів коаліції є меншою за визначену законом, то "де-юре" коаліція існувала до літа 2019-го. Все решта - забаганки та мрії
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06.05.2021 18:26 Ответить
Конституція передбачає чітке визначення коаліції депутатських фракцій - У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Документально зафіксовано кількість депутатів у кожній фракції ВР, входження їх у коаліцію і вихід звідти. А отже вихід "Самопомочі" з поданням відповідної письмової заяви до апарату ВР зі зменшенням кількості депутатів у коаліції до 215 мав наслідком автоматичне припинення існування коаліції більшості як такої за ознаками, передбаченими статтею 83 Конституції. Для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення, а БПП і НФ від цього часу могли називати себе як завгодно - з 2016 року коаліція згідно статті 83 вже перестала існувати автоматично, і так само автоматично виникли підстави для розпуску ВР.
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06.05.2021 19:11 Ответить
"коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України"

Крім депутатських фракцій до складу коаліції можуть входити позафракційні депутати. Це по-перше. По-друге: скільки депутатів вийшло після цього (або до) з фракції "Самопомочі"?
Але то все танці навколо теми...
Я ще раз повторюю: є документ серктаріату ВРУ про невідповідність кількості членів коаліції визначеному законом числу?
Ну і знов ваша фраза: "Для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення"...
Тобто вас можна сміливо заарештувати та саджати за ґрати за зґвалтування без суда і слідства? Анатомічно ви це можете зробити і, за вашими ж словами, "для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення".
Бажання та забаганки - то для влади, а решті лишається "де-факто" та "де-юре"
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06.05.2021 19:41 Ответить
А про Конституцію, яку ці зелені просто зґвалтували, навіть не згадуйте.
Достатньо так званої "справи Шеремета"...
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06.05.2021 19:45 Ответить
Особливо, коли освятив розпуск парламенту Шмарклею.
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06.05.2021 14:52 Ответить
До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8448
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06.05.2021 14:52 Ответить
З 40 осіб стало психологами 2, решта 38 має всі шанси стати президентами.
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06.05.2021 14:54 Ответить
100050% оно самое
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06.05.2021 14:55 Ответить
До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 634
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06.05.2021 15:07 Ответить
А после "перезагрузки" он будет работать за народ Украины игоря коломойского.
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06.05.2021 14:52 Ответить
"перезакрузки" Вова, ты не в "квартале", - твой "юмор" никто не оценит.
Перегрузка будет, когда, тебя, дурака, в СИЗО СБУ упекут=) и твоего сослужевца по детскому садику тоже.
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06.05.2021 14:52 Ответить
Т.е. поддержка твоего решения о роспуске Рады в 2014 -- неконституционна? А как-же "я сразу уйду...."?
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06.05.2021 14:52 Ответить
... 2019 ... До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2987
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06.05.2021 15:49 Ответить
Боже! За шо нам ОЦЕ?!
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06.05.2021 14:53 Ответить
Та все логічно. Більшість таке саме жлобьйо як і ЗЕ
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06.05.2021 14:55 Ответить
"А што, ваш Порох был лучше? они адинакавые"
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06.05.2021 15:33 Ответить
"Конституционный Суд работал против народа Украины" - когда одобрил роспуск ВР в 2019.
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06.05.2021 14:53 Ответить
забавно как БЕНИАн переврал зашквар зели с вопросом про коррупцию от BBС. А бубося там обделалась по ноздри.
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06.05.2021 14:54 Ответить
Экономика Украина с самого начала деятельности Зеленского на посту президента только падает, соответственно ухудшается материальное положение подавляющего большинства народа. Это, что не откат назад? Что стоят любые изменения, если они не ведут к росту ВВП и материального благосостояния народа?
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06.05.2021 14:55 Ответить
зе-команда - это рыбка с клешнями, которая ходит раком и "не понимает" где зад, где перед.

До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2173
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06.05.2021 14:55 Ответить
Посмотрел пресс-конференцию. Первое, что подумалось, - слава Богу, что прессованной секретутки Мундель там не было, в халатике или в пижамке и с очками на вырезе. Второе, - да у нас в кресле президента не игрун пиписькой на пианино и трусливый вор, а мессия! Одних реХформоВ то столько провёло оно за два то года! И когда успел то только по 9-12 суток в месяце отдыхая. Третье, - какое же оно убогое.
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06.05.2021 14:56 Ответить
цікаво що перше питання довірили ТРК Україна Ахмєтова До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 330

Видно на букву "А"
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06.05.2021 15:05 Ответить
Я так же обратил сразу на это внимание. До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7052
Ну, вы же знаете, кто девушку кормит, у того и и право первой ночи. До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2280
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06.05.2021 15:07 Ответить
Куда солидней выглядит офшорный До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5204 Зайцев от Инкогнито с мебелью и антиквариатом.
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06.05.2021 15:49 Ответить
И теперь зеленский судьям ещё добавит бабла за счёт лохобанов ?
Или по тысяче гектар судейкой падали отвесит ?
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06.05.2021 14:56 Ответить
зєля, чючєло квартальне, а ти на кого працюєш? на яку башню крємля?
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06.05.2021 14:58 Ответить
Интересно, как это охметов разрешил зеленскому с американцами общаться ?
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06.05.2021 14:58 Ответить
Должен быть кнут и пряник . Заоблачные зарплаты судей это пряник и он уже есть .а какой же кнут ?
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06.05.2021 14:59 Ответить
Тю. А раніше так подобався.
"КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту"
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06.05.2021 15:00 Ответить
В Израиле нет Конституции. Конституция Великобритании не является главным законом страны. И скажи что они дураки.
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06.05.2021 15:02 Ответить
Я щось пропустив? 🤔 Хтось, якось перещавантажив Конституційний Суд? 😵 Це заява ідійота, чи явка з повиною злочинця? Яким чином можна ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ КС не порушуючи закон і Конституцію? 😵😵😵😵
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06.05.2021 15:04 Ответить
Можна подумати,що зараз цей суд працює для українського народу. Як і будь який інший суд в нашій державі...
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06.05.2021 15:04 Ответить
Сегодня - международный день паролей. Я подозреваю, что клоун хотел сказать что-то умное, но в результате запаролил свой текст тупым набором пустых слов. Может кто расшифрует, чего гидрант имел в виду?
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06.05.2021 15:07 Ответить
Це непосильне завдання.
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06.05.2021 15:16 Ответить
Останньому етапу пограбунку українців - розпродажу землі іноземним корпораціям, заважав КСУ. Зєля його нейтралізував. Хоч без референдума такі справи не вирішуються
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06.05.2021 15:23 Ответить
Ваню, які референдуми в твоїй голові ? Земля є наша територія, наша держава , наш дім .Продамо землю, залишимося без держави , Україна зникне без війни... В конституції повинні записати закон на повну заборону продажі землі ,на завжди. Хто порушить питання, той є зрадник --розстріляти !
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06.05.2021 15:38 Ответить
Щось у нас всі з патологіями: у Вови одні, у Петі інші.
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06.05.2021 15:33 Ответить
На Цензорі так подають цитати наріка,ніби це змістовна думка,а не потік галіматьї.

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9584 З- Ви запитали з приводу пана Джуліані, що як він вплинув я просто не зовсім зрозумів питання як він вплинув на НАК Нафтогаз і-і-і-і що саме я просто не знав, що він і на наш Нафтогаз?

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9584 - Ні, то були два окремі запитання. Чи його активність тут на той час - чи це якимось чином вплинуло на відкат... те що було повернення або зниження активності реформ, сповзання назад мається на увазі.

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9584З - Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед...
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06.05.2021 15:45 Ответить
Зеля мав на увазі маланських українців, а не українського наріду.
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06.05.2021 15:55 Ответить
та все работали против народа Украины, кроме квартала-95 и канала г+г
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06.05.2021 16:06 Ответить
А Блінкін говорив про верховенство права...
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06.05.2021 16:31 Ответить
а шо зе має на увазі під "ми перезагрузили"?
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06.05.2021 17:00 Ответить
Я шо то пропустил?
Когда это КС перезагрузили? Там только руководителя отодвинули.... И то не факт что он не восстановится и бабки за простой получит....
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06.05.2021 17:35 Ответить
А кто наказан за нанесённый вред?
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06.05.2021 17:58 Ответить
Зеля не будь лохом!Тебя разводят...А тебе ещё нужно закончить кулинарный техникум
До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4974 До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7220
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06.05.2021 19:19 Ответить
Теж так вважаю . Шкідники в мантіях . 100%
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06.05.2021 23:45 Ответить
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