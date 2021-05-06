До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Конституційний Суд України раніше "працював проти народу України".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном пресконференції в Києві.
Відповідаючи на питання щодо проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, і чи не спостерігалося відкату назад в активності процесу реформ, Зеленський зазначив, що "важливо не говорити, наприклад, про антикорупційний суд, а його запровадити".
"І він має працювати. Саме це було зроблено саме за мою каденцію. Його не існувало. Національне антикорупційне бюро України сьогодні - незалежний орган, який без антикорупційного суду... Будь-яку справу, якщо ви не довели до суду, - значить, немає вироку", - сказав президент.
Також він наголосив на тому, що було "перезавантажено" Конституційний Суд.
"Ми перезавантажили зараз Конституційний Суд України, який працював проти народу України", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський зауважив, що наразі проходить конкурс на зайняття посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.
Президент також нагадав про проведення в Україні, зокрема, і земельної реформи та ухвалення закону про водний транспорт.
"Багато всього зроблено. Тому я не розумію, що таке "відкат назад". Зазвичай я тільки йду вперед", - підсумував він.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного Суду "на правильному шляху".
Будь ласка, зачекайте...
Бо доки нарід боронив свою країну від російської окупації він знімав фільми в Москві.
А коли став на чолі України пересадив до СІЗО чисельну кількість борців за незалежність 13-14 років. Вже навіть з Європи за фейковими справами намагається екстрадувати.
Власне, зараз в Україні відбувається наступна річ: вата яка прийшла до влади у 2019 році свариться між собою за владу та гроші.
Тож хай сваряться. Бо чим більше вони нагадять одне одному, тим менше шкоди завдадуть державі в цілому.
Якщо протриматися ще 3 років, буде шанс відновити проукраїнську владу яка надасть гідну оцінку як діям Тупого так і діям Зеленого.
Бо через те що цивілізований світ тримає Зеленого кота за яйці, зелений кіт гадить далеко не на повну силу і не перетинає тієї межі після якої від питання пестити кота не відкресатися.
І в даний час жодного ризику втрати країни толерантне ставлення до г*вна кота не несе. Просто тому, що демократичні способи позбуватися котового г*вна через раз, але діють. Факт політичних переслідувань вже визнано, Антоненко вже не за гратами, тощо.
Ризик втрати країни виник би якби патріоти почали тут і зараз пестити кота. Просто тому, що спроба пестити кота може перерости у громадянські взаємопоглажування між владою, патріотами, коллаборантами та іноземним агресором.
Стан який виник в українській політиці називається цугцвангом. Розумні люди у стані цугцвангу не ходять першими. Тим паче, що у стані промоксєльских медведиків стабільно збільшується бажання спробувати самостійно перевернути подушку на якій сидить кіт. Не виключено що вони походять першими. Якщо так, то замість пестити кота знадобиться разом з котом пестити медведиків. В цілому, хто б зараз не сходив першим, пестити будуть саме його. А через 3 роки кіт втратить владу, і тоді його вже мож буде пестити без шкоди для суспільства.
В ідеалі кіт має сидіти 3 роки бути прибраним з лотком виключно у цивілізований, демократичний спосіб.
Теперь вовка-шмаркля подтвердило, что когда КС подтвердил розпуск ВР и новые выборы в ВР - это и была та самая "работа против народа Украины".. причем сам зеленский - в числе первых "работает" против народа Украины.
Так от "де-юре" коаліція перестала існувати влітку 2019-го, коли про це з трибуни ВРУ офіційно заявив її Голова. І це є саме ті "законні підстави", про які ви кажете.
А те що було "де-факто" - то не є об'єктом розгляду суду, бо відсутні юридичні підтвердження.
Самий відомий приклад - Аль Капоне: "де-факто" вбивця, рейдер, корупціонер, наркоторговець і ще багато чого іншого, а "де-юре" всього навсього злісний неплатник податків.
Чи ви теж прихильник "доцільності" при винесенні судових рішень, а не їх обґрунтованності?
В протилежному випадку коаліція може бути сформована і з 10 нардепів, а існувати весь строк повноважень ВР без будь-яких підстав для дострокового припинення.
Документально зафіксовано кількість депутатів у кожній фракції ВР, входження їх у коаліцію і вихід звідти. А отже вихід "Самопомочі" з поданням відповідної письмової заяви до апарату ВР зі зменшенням кількості депутатів у коаліції до 215 мав наслідком автоматичне припинення існування коаліції більшості як такої за ознаками, передбаченими статтею 83 Конституції. Для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення, а БПП і НФ від цього часу могли називати себе як завгодно - з 2016 року коаліція згідно статті 83 вже перестала існувати автоматично, і так само автоматично виникли підстави для розпуску ВР.
Крім депутатських фракцій до складу коаліції можуть входити позафракційні депутати. Це по-перше. По-друге: скільки депутатів вийшло після цього (або до) з фракції "Самопомочі"?
Але то все танці навколо теми...
Я ще раз повторюю: є документ серктаріату ВРУ про невідповідність кількості членів коаліції визначеному законом числу?
Ну і знов ваша фраза: "Для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення"...
Тобто вас можна сміливо заарештувати та саджати за ґрати за зґвалтування без суда і слідства? Анатомічно ви це можете зробити і, за вашими ж словами, "для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення".
Бажання та забаганки - то для влади, а решті лишається "де-факто" та "де-юре"
Достатньо так званої "справи Шеремета"...
народ Украиныигоря коломойского.
Перегрузка будет, когда, тебя, дурака, в СИЗО СБУ упекут=) и твоего сослужевца по детскому садику тоже.
Видно на букву "А"
Ну, вы же знаете, кто девушку кормит, у того и и право первой ночи.
Или по тысяче гектар судейкой падали отвесит ?
"КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту"
З- Ви запитали з приводу пана Джуліані, що як він вплинув я просто не зовсім зрозумів питання як він вплинув на НАК Нафтогаз і-і-і-і що саме я просто не знав, що він і на наш Нафтогаз?
- Ні, то були два окремі запитання. Чи його активність тут на той час - чи це якимось чином вплинуло на відкат... те що було повернення або зниження активності реформ, сповзання назад мається на увазі.
З - Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед...
Когда это КС перезагрузили? Там только руководителя отодвинули.... И то не факт что он не восстановится и бабки за простой получит....