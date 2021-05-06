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Зеленський (17387) КС (1153)

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Конституційний Суд України раніше "працював проти народу України".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном пресконференції в Києві.

Відповідаючи на питання щодо проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, і чи не спостерігалося відкату назад в активності процесу реформ, Зеленський зазначив, що "важливо не говорити, наприклад, про антикорупційний суд, а його запровадити".

"І він має працювати. Саме це було зроблено саме за мою каденцію. Його не існувало. Національне антикорупційне бюро України сьогодні - незалежний орган, який без антикорупційного суду... Будь-яку справу, якщо ви не довели до суду, - значить, немає вироку", - сказав президент.

Також він наголосив на тому, що було "перезавантажено" Конституційний Суд.

"Ми перезавантажили зараз Конституційний Суд України, який працював проти народу України", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що наразі проходить конкурс на зайняття посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ працює, протистояння між Зеленським і Тупицьким немає, - "слуга народу" Веніславський

Президент також нагадав про проведення в Україні, зокрема, і земельної реформи та ухвалення закону про водний транспорт.

"Багато всього зроблено. Тому я не розумію, що таке "відкат назад". Зазвичай я тільки йду вперед", - підсумував він.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного Суду "на правильному шляху".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Особливо коли літом 2019 року на основі його рішення цей президент розпустив Раду.
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06.05.2021 14:51
+25
Посмотрел пресс-конференцию. Первое, что подумалось, - слава Богу, что прессованной секретутки Мундель там не было, в халатике или в пижамке и с очками на вырезе. Второе, - да у нас в кресле президента не игрун пиписькой на пианино и трусливый вор, а мессия! Одних реХформоВ то столько провёло оно за два то года! И когда успел то только по 9-12 суток в месяце отдыхая. Третье, - какое же оно убогое.
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06.05.2021 14:56
+24
До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8448
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06.05.2021 14:52
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Так, Тупий таким був завжди, але й Зелений таким був завжди.
Бо доки нарід боронив свою країну від російської окупації він знімав фільми в Москві.
А коли став на чолі України пересадив до СІЗО чисельну кількість борців за незалежність 13-14 років. Вже навіть з Європи за фейковими справами намагається екстрадувати.
Власне, зараз в Україні відбувається наступна річ: вата яка прийшла до влади у 2019 році свариться між собою за владу та гроші.
Тож хай сваряться. Бо чим більше вони нагадять одне одному, тим менше шкоди завдадуть державі в цілому.
Якщо протриматися ще 3 років, буде шанс відновити проукраїнську владу яка надасть гідну оцінку як діям Тупого так і діям Зеленого.
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06.05.2021 16:22 Відповісти
Знаєте, ви зі своїми розуміннями і баченням доведете до того, що через 3 роки (якщо протримаєтеся) про Україну будуть згадувати в минулому часі.
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06.05.2021 18:15 Відповісти
Якраз навпаки.
Бо через те що цивілізований світ тримає Зеленого кота за яйці, зелений кіт гадить далеко не на повну силу і не перетинає тієї межі після якої від питання пестити кота не відкресатися.
І в даний час жодного ризику втрати країни толерантне ставлення до г*вна кота не несе. Просто тому, що демократичні способи позбуватися котового г*вна через раз, але діють. Факт політичних переслідувань вже визнано, Антоненко вже не за гратами, тощо.
Ризик втрати країни виник би якби патріоти почали тут і зараз пестити кота. Просто тому, що спроба пестити кота може перерости у громадянські взаємопоглажування між владою, патріотами, коллаборантами та іноземним агресором.
Стан який виник в українській політиці називається цугцвангом. Розумні люди у стані цугцвангу не ходять першими. Тим паче, що у стані промоксєльских медведиків стабільно збільшується бажання спробувати самостійно перевернути подушку на якій сидить кіт. Не виключено що вони походять першими. Якщо так, то замість пестити кота знадобиться разом з котом пестити медведиків. В цілому, хто б зараз не сходив першим, пестити будуть саме його. А через 3 роки кіт втратить владу, і тоді його вже мож буде пестити без шкоди для суспільства.
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07.05.2021 10:50 Відповісти
Тому ваші натяки на іти пестити кота мені не до вподоби.
В ідеалі кіт має сидіти 3 роки бути прибраним з лотком виключно у цивілізований, демократичний спосіб.
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07.05.2021 10:58 Відповісти
у вислюка оманського всё по Фрейду))
Теперь вовка-шмаркля подтвердило, что когда КС подтвердил розпуск ВР и новые выборы в ВР - это и была та самая "работа против народа Украины".. причем сам зеленский - в числе первых "работает" против народа Украины.
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06.05.2021 15:07 Відповісти
ну звичайно, коли він працював на Зе Бєні інтереси все було гуд та кошерно. а коли на свої- то пробі, гвалт
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06.05.2021 14:47 Відповісти
Він не виправний -буде тупо висвітлювати все, що йому напишуть.
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06.05.2021 14:49 Відповісти
Особливо коли літом 2019 року на основі його рішення цей президент розпустив Раду.
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06.05.2021 14:51 Відповісти
Никак не пойму так была у Петра Алексеевича потужна коалиция или, как утверждают некоторые его сторонники, ее не было и поэтому никак не принимались нужные реформаторские законы?
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06.05.2021 14:55 Відповісти
Потужної коаліції в розумінні статті 83 Конституції України з більшістю голосів від конституційного складу ВР не інсувало вже з 19 лютого 2016 року - з моменту виходу з неї фракції "Самопоміч". Саме з того часу вже існували достатні і законні підстави для розпуску ВР, про що петики стидаються згадувати.
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06.05.2021 15:05 Відповісти
Не знаю, як петики, а в юриспруденції є такі поняття як "де-юре" і "де-факто".
Так от "де-юре" коаліція перестала існувати влітку 2019-го, коли про це з трибуни ВРУ офіційно заявив її Голова. І це є саме ті "законні підстави", про які ви кажете.
А те що було "де-факто" - то не є об'єктом розгляду суду, бо відсутні юридичні підтвердження.
Самий відомий приклад - Аль Капоне: "де-факто" вбивця, рейдер, корупціонер, наркоторговець і ще багато чого іншого, а "де-юре" всього навсього злісний неплатник податків.
Чи ви теж прихильник "доцільності" при винесенні судових рішень, а не їх обґрунтованності?
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06.05.2021 15:19 Відповісти
А дефакто у президента не полномочий снять главу Конституционного суда.
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06.05.2021 15:43 Відповісти
А *********** можна.
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06.05.2021 16:38 Відповісти
Саме де-юре коаліція з більшістю голосів від конституційного складу ВР перестає існувати тоді, коли кількість депутатів в ній стає меншою за цю більшість (226). А де-факто - коли про розпад коаліції заявляють в ній самій.
В протилежному випадку коаліція може бути сформована і з 10 нардепів, а існувати весь строк повноважень ВР без будь-яких підстав для дострокового припинення.
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06.05.2021 17:17 Відповісти
Факт зменшення кількості членів коаліції до оголошення про припинення існування коаліції Головою ВРУ зафіксований документально? Чи ви спираєтесь тільки на заяви депутатів того скликання? Якщо документу про те, що кількість членів коаліції є меншою за визначену законом, то "де-юре" коаліція існувала до літа 2019-го. Все решта - забаганки та мрії
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06.05.2021 18:26 Відповісти
Конституція передбачає чітке визначення коаліції депутатських фракцій - У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Документально зафіксовано кількість депутатів у кожній фракції ВР, входження їх у коаліцію і вихід звідти. А отже вихід "Самопомочі" з поданням відповідної письмової заяви до апарату ВР зі зменшенням кількості депутатів у коаліції до 215 мав наслідком автоматичне припинення існування коаліції більшості як такої за ознаками, передбаченими статтею 83 Конституції. Для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення, а БПП і НФ від цього часу могли називати себе як завгодно - з 2016 року коаліція згідно статті 83 вже перестала існувати автоматично, і так само автоматично виникли підстави для розпуску ВР.
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06.05.2021 19:11 Відповісти
"коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України"

Крім депутатських фракцій до складу коаліції можуть входити позафракційні депутати. Це по-перше. По-друге: скільки депутатів вийшло після цього (або до) з фракції "Самопомочі"?
Але то все танці навколо теми...
Я ще раз повторюю: є документ серктаріату ВРУ про невідповідність кількості членів коаліції визначеному законом числу?
Ну і знов ваша фраза: "Для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення"...
Тобто вас можна сміливо заарештувати та саджати за ґрати за зґвалтування без суда і слідства? Анатомічно ви це можете зробити і, за вашими ж словами, "для цього не треба видавати окремих документів чи робити окремі оголошення".
Бажання та забаганки - то для влади, а решті лишається "де-факто" та "де-юре"
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06.05.2021 19:41 Відповісти
А про Конституцію, яку ці зелені просто зґвалтували, навіть не згадуйте.
Достатньо так званої "справи Шеремета"...
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06.05.2021 19:45 Відповісти
Особливо, коли освятив розпуск парламенту Шмарклею.
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06.05.2021 14:52 Відповісти
До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8448
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06.05.2021 14:52 Відповісти
З 40 осіб стало психологами 2, решта 38 має всі шанси стати президентами.
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06.05.2021 14:54 Відповісти
100050% оно самое
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06.05.2021 14:55 Відповісти
До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 634
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06.05.2021 15:07 Відповісти
А после "перезагрузки" он будет работать за народ Украины игоря коломойского.
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06.05.2021 14:52 Відповісти
"перезакрузки" Вова, ты не в "квартале", - твой "юмор" никто не оценит.
Перегрузка будет, когда, тебя, дурака, в СИЗО СБУ упекут=) и твоего сослужевца по детскому садику тоже.
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06.05.2021 14:52 Відповісти
Т.е. поддержка твоего решения о роспуске Рады в 2014 -- неконституционна? А как-же "я сразу уйду...."?
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06.05.2021 14:52 Відповісти
... 2019 ... До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2987
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06.05.2021 15:49 Відповісти
Боже! За шо нам ОЦЕ?!
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06.05.2021 14:53 Відповісти
Та все логічно. Більшість таке саме жлобьйо як і ЗЕ
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06.05.2021 14:55 Відповісти
"А што, ваш Порох был лучше? они адинакавые"
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06.05.2021 15:33 Відповісти
"Конституционный Суд работал против народа Украины" - когда одобрил роспуск ВР в 2019.
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06.05.2021 14:53 Відповісти
забавно как БЕНИАн переврал зашквар зели с вопросом про коррупцию от BBС. А бубося там обделалась по ноздри.
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06.05.2021 14:54 Відповісти
Экономика Украина с самого начала деятельности Зеленского на посту президента только падает, соответственно ухудшается материальное положение подавляющего большинства народа. Это, что не откат назад? Что стоят любые изменения, если они не ведут к росту ВВП и материального благосостояния народа?
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06.05.2021 14:55 Відповісти
зе-команда - это рыбка с клешнями, которая ходит раком и "не понимает" где зад, где перед.

До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2173
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06.05.2021 14:55 Відповісти
Посмотрел пресс-конференцию. Первое, что подумалось, - слава Богу, что прессованной секретутки Мундель там не было, в халатике или в пижамке и с очками на вырезе. Второе, - да у нас в кресле президента не игрун пиписькой на пианино и трусливый вор, а мессия! Одних реХформоВ то столько провёло оно за два то года! И когда успел то только по 9-12 суток в месяце отдыхая. Третье, - какое же оно убогое.
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06.05.2021 14:56 Відповісти
цікаво що перше питання довірили ТРК Україна Ахмєтова До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 330

Видно на букву "А"
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06.05.2021 15:05 Відповісти
Я так же обратил сразу на это внимание. До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7052
Ну, вы же знаете, кто девушку кормит, у того и и право первой ночи. До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2280
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06.05.2021 15:07 Відповісти
Куда солидней выглядит офшорный До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5204 Зайцев от Инкогнито с мебелью и антиквариатом.
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06.05.2021 15:49 Відповісти
И теперь зеленский судьям ещё добавит бабла за счёт лохобанов ?
Или по тысяче гектар судейкой падали отвесит ?
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06.05.2021 14:56 Відповісти
зєля, чючєло квартальне, а ти на кого працюєш? на яку башню крємля?
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06.05.2021 14:58 Відповісти
Интересно, как это охметов разрешил зеленскому с американцами общаться ?
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06.05.2021 14:58 Відповісти
Должен быть кнут и пряник . Заоблачные зарплаты судей это пряник и он уже есть .а какой же кнут ?
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06.05.2021 14:59 Відповісти
Тю. А раніше так подобався.
"КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту"
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06.05.2021 15:00 Відповісти
В Израиле нет Конституции. Конституция Великобритании не является главным законом страны. И скажи что они дураки.
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06.05.2021 15:02 Відповісти
Я щось пропустив? 🤔 Хтось, якось перещавантажив Конституційний Суд? 😵 Це заява ідійота, чи явка з повиною злочинця? Яким чином можна ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ КС не порушуючи закон і Конституцію? 😵😵😵😵
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06.05.2021 15:04 Відповісти
Можна подумати,що зараз цей суд працює для українського народу. Як і будь який інший суд в нашій державі...
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06.05.2021 15:04 Відповісти
Сегодня - международный день паролей. Я подозреваю, что клоун хотел сказать что-то умное, но в результате запаролил свой текст тупым набором пустых слов. Может кто расшифрует, чего гидрант имел в виду?
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06.05.2021 15:07 Відповісти
Це непосильне завдання.
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06.05.2021 15:16 Відповісти
Останньому етапу пограбунку українців - розпродажу землі іноземним корпораціям, заважав КСУ. Зєля його нейтралізував. Хоч без референдума такі справи не вирішуються
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06.05.2021 15:23 Відповісти
Ваню, які референдуми в твоїй голові ? Земля є наша територія, наша держава , наш дім .Продамо землю, залишимося без держави , Україна зникне без війни... В конституції повинні записати закон на повну заборону продажі землі ,на завжди. Хто порушить питання, той є зрадник --розстріляти !
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06.05.2021 15:38 Відповісти
Щось у нас всі з патологіями: у Вови одні, у Петі інші.
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06.05.2021 15:33 Відповісти
На Цензорі так подають цитати наріка,ніби це змістовна думка,а не потік галіматьї.

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9584 З- Ви запитали з приводу пана Джуліані, що як він вплинув я просто не зовсім зрозумів питання як він вплинув на НАК Нафтогаз і-і-і-і що саме я просто не знав, що він і на наш Нафтогаз?

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9584 - Ні, то були два окремі запитання. Чи його активність тут на той час - чи це якимось чином вплинуло на відкат... те що було повернення або зниження активності реформ, сповзання назад мається на увазі.

До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9584З - Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед...
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06.05.2021 15:45 Відповісти
Зеля мав на увазі маланських українців, а не українського наріду.
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06.05.2021 15:55 Відповісти
та все работали против народа Украины, кроме квартала-95 и канала г+г
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06.05.2021 16:06 Відповісти
А Блінкін говорив про верховенство права...
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06.05.2021 16:31 Відповісти
а шо зе має на увазі під "ми перезагрузили"?
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06.05.2021 17:00 Відповісти
Я шо то пропустил?
Когда это КС перезагрузили? Там только руководителя отодвинули.... И то не факт что он не восстановится и бабки за простой получит....
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06.05.2021 17:35 Відповісти
А кто наказан за нанесённый вред?
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06.05.2021 17:58 Відповісти
Зеля не будь лохом!Тебя разводят...А тебе ещё нужно закончить кулинарный техникум
До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4974 До перезавантаження Конституційний Суд працював проти народу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7220
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06.05.2021 19:19 Відповісти
Теж так вважаю . Шкідники в мантіях . 100%
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06.05.2021 23:45 Відповісти
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