"Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
В Польше подтверждены первые три случая штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Бразилии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"Сегодня утром мы получили новую информацию о появлении в Польше трех случаев бразильского штамма, в Силезском воеводстве", - сообщил голове Министерства здравоохранения страны Адам Недзельский.
Ранее Польша уже ужесточила правила карантина для людей, приезжающих из Бразилии, Индии и Южной Африки. Это сделали после того, как в стране обнаружили несколько случаев заражения "индийским" штаммом вируса.
Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет
За минувшие сутки Польше зафиксировали 6 431 случай инфицирования коронавирусом, умерли 502 человека. При этом по состоянию на 6 мая в стране уже сделано более 12 млн прививок, более 3 миллионов человек уже получили вторую дозу препарата.
Пожалуйста, подождите...
Первый удар по производству смертельных вирусов был нанесен 10 апреля 1972 года, когда генсек Леонид Брежнев в числе других ста шестидесяти лидеров государств подписал Конвенцию о запрете разработки и распространения биологического и химического оружия. Мудрое человечество договорилось о том, что бактериологическое оружие - зло, обменялось заверениями о намерениях, пожало друг другу руки и… видимо, уже назавтра озаботилось получением новых образцов смертельных штаммов. Загорск-6 остался жить для того, чтобы и дальше производить смерть.