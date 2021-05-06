"Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше

В Польше подтверждены первые три случая штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Бразилии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Сегодня утром мы получили новую информацию о появлении в Польше трех случаев бразильского штамма, в Силезском воеводстве", - сообщил голове Министерства здравоохранения страны Адам Недзельский.

Ранее Польша уже ужесточила правила карантина для людей, приезжающих из Бразилии, Индии и Южной Африки. Это сделали после того, как в стране обнаружили несколько случаев заражения "индийским" штаммом вируса.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет

За минувшие сутки Польше зафиксировали 6 431 случай инфицирования коронавирусом, умерли 502 человека. При этом по состоянию на 6 мая в стране уже сделано более 12 млн прививок, более 3 миллионов человек уже получили вторую дозу препарата.