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"Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Польше подтверждены первые три случая штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Бразилии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Сегодня утром мы получили новую информацию о появлении в Польше трех случаев бразильского штамма, в Силезском воеводстве", - сообщил голове Министерства здравоохранения страны Адам Недзельский.

Ранее Польша уже ужесточила правила карантина для людей, приезжающих из Бразилии, Индии и Южной Африки. Это сделали после того, как в стране обнаружили несколько случаев заражения "индийским" штаммом вируса.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет

За минувшие сутки Польше зафиксировали 6 431 случай инфицирования коронавирусом, умерли 502 человека. При этом по состоянию на 6 мая в стране уже сделано более 12 млн прививок, более 3 миллионов человек уже получили вторую дозу препарата.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
думаю і в Україні є якісь такі-сякі штами...інша справа що встановити і виявити їх важко, з тим рівнем тестування і аналізів...і небажанням деяких лікарів заморочувати собі головоньку...
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06.05.2021 18:09
+2
Ну вот і почалося, А попереджали же про можливі наслідки візити "бєдоносца"!
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06.05.2021 18:07
+2
каждая уважающая себя страна должна иметь свой штам..(тьху тьху))))
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06.05.2021 18:10
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Да сколько же их?
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06.05.2021 17:53 Ответить
каждая уважающая себя страна должна иметь свой штам..(тьху тьху))))
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06.05.2021 18:10 Ответить
Спросите в НПО "Вектор" Кольцово. Как правило у авторов-изготовителей самая полная информация. Лаборатория с схожими задачами как и в Сергиевом - Пасаде (Загорск-6 (в/ч 44026)) недалеко от Москвы (разработке наступательного биологического оружия). Вакцины это как побочный продукт. Основной продукт это оружие предназначенное УБИВАТЬ а не лечить людей. Занимается генной модификацией штамов вирусов и бактерий. Основная задача улучшение контагиозности и патогенных свойств.
Первый удар по производству смертельных вирусов был нанесен 10 апреля 1972 года, когда генсек Леонид Брежнев в числе других ста шестидесяти лидеров государств подписал Конвенцию о запрете разработки и распространения биологического и химического оружия. Мудрое человечество договорилось о том, что бактериологическое оружие - зло, обменялось заверениями о намерениях, пожало друг другу руки и… видимо, уже назавтра озаботилось получением новых образцов смертельных штаммов. Загорск-6 остался жить для того, чтобы и дальше производить смерть. "Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше - Цензор.НЕТ 8613
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06.05.2021 19:02 Ответить
Смешно, Бразильский уже штамм
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06.05.2021 18:04 Ответить
Ну вот і почалося, А попереджали же про можливі наслідки візити "бєдоносца"!
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06.05.2021 18:07 Ответить
думаю і в Україні є якісь такі-сякі штами...інша справа що встановити і виявити їх важко, з тим рівнем тестування і аналізів...і небажанням деяких лікарів заморочувати собі головоньку...
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06.05.2021 18:09 Ответить
по Польше все штаммы смертельные прошлись. Там живые хоть остались? "Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше - Цензор.НЕТ 1496
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06.05.2021 18:12 Ответить
Наші поїхали заселяти спорожнілу Польщу, бачив черги?
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06.05.2021 18:28 Ответить
Цапы из рассеи завезли после легализации в Бразилии.
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06.05.2021 18:44 Ответить
Лихорадочная zона Секреты пронумерованных Загорсков
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06.05.2021 19:06 Ответить
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