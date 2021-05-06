"Бразильський" штам COVID-19 виявили в Польщі

У Польщі підтверджено перші три випадки штаму коронавірусу, який вперше було виявлено в Бразилії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Сьогодні вранці ми отримали нову інформацію про появу в Польщі трьох випадків бразильського штаму, в Сілезькому воєводстві", - повідомив голові Міністерства охорони здоров'я країни Адам Недзельський.

Раніше Польща вже посилила правила карантину для людей, які приїжджають з Бразилії, Індії та Південної Африки. Це зробили після того, як в країні виявили кілька випадків зараження "індійським" штамом вірусу.

За минулу добу в Польщі зафіксували 6 431 випадок інфікування коронавірусом, померло 502 особи. При цьому станом на 6 травня в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень, понад 3 мільйони осіб вже отримали другу дозу препарату.

Читайте також: Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта