"Бразильський" штам COVID-19 виявили в Польщі
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У Польщі підтверджено перші три випадки штаму коронавірусу, який вперше було виявлено в Бразилії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
"Сьогодні вранці ми отримали нову інформацію про появу в Польщі трьох випадків бразильського штаму, в Сілезькому воєводстві", - повідомив голові Міністерства охорони здоров'я країни Адам Недзельський.
Раніше Польща вже посилила правила карантину для людей, які приїжджають з Бразилії, Індії та Південної Африки. Це зробили після того, як в країні виявили кілька випадків зараження "індійським" штамом вірусу.
За минулу добу в Польщі зафіксували 6 431 випадок інфікування коронавірусом, померло 502 особи. При цьому станом на 6 травня в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень, понад 3 мільйони осіб вже отримали другу дозу препарату.
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Первый удар по производству смертельных вирусов был нанесен 10 апреля 1972 года, когда генсек Леонид Брежнев в числе других ста шестидесяти лидеров государств подписал Конвенцию о запрете разработки и распространения биологического и химического оружия. Мудрое человечество договорилось о том, что бактериологическое оружие - зло, обменялось заверениями о намерениях, пожало друг другу руки и… видимо, уже назавтра озаботилось получением новых образцов смертельных штаммов. Загорск-6 остался жить для того, чтобы и дальше производить смерть.