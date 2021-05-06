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"Бразильський" штам COVID-19 виявили в Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Польщі підтверджено перші три випадки штаму коронавірусу, який вперше було виявлено в Бразилії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Сьогодні вранці ми отримали нову інформацію про появу в Польщі трьох випадків бразильського штаму, в Сілезькому воєводстві", - повідомив голові Міністерства охорони здоров'я країни Адам Недзельський.

Раніше Польща вже посилила правила карантину для людей, які приїжджають з Бразилії, Індії та Південної Африки. Це зробили після того, як в країні виявили кілька випадків зараження "індійським" штамом вірусу.

За минулу добу в Польщі зафіксували 6 431 випадок інфікування коронавірусом, померло 502 особи. При цьому станом на 6 травня в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень, понад 3 мільйони осіб вже отримали другу дозу препарату.

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Топ коментарі
+3
думаю і в Україні є якісь такі-сякі штами...інша справа що встановити і виявити їх важко, з тим рівнем тестування і аналізів...і небажанням деяких лікарів заморочувати собі головоньку...
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06.05.2021 18:09
+2
Ну вот і почалося, А попереджали же про можливі наслідки візити "бєдоносца"!
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06.05.2021 18:07
+2
каждая уважающая себя страна должна иметь свой штам..(тьху тьху))))
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06.05.2021 18:10
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Да сколько же их?
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06.05.2021 17:53 Відповісти
каждая уважающая себя страна должна иметь свой штам..(тьху тьху))))
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06.05.2021 18:10 Відповісти
Спросите в НПО "Вектор" Кольцово. Как правило у авторов-изготовителей самая полная информация. Лаборатория с схожими задачами как и в Сергиевом - Пасаде (Загорск-6 (в/ч 44026)) недалеко от Москвы (разработке наступательного биологического оружия). Вакцины это как побочный продукт. Основной продукт это оружие предназначенное УБИВАТЬ а не лечить людей. Занимается генной модификацией штамов вирусов и бактерий. Основная задача улучшение контагиозности и патогенных свойств.
Первый удар по производству смертельных вирусов был нанесен 10 апреля 1972 года, когда генсек Леонид Брежнев в числе других ста шестидесяти лидеров государств подписал Конвенцию о запрете разработки и распространения биологического и химического оружия. Мудрое человечество договорилось о том, что бактериологическое оружие - зло, обменялось заверениями о намерениях, пожало друг другу руки и… видимо, уже назавтра озаботилось получением новых образцов смертельных штаммов. Загорск-6 остался жить для того, чтобы и дальше производить смерть. "Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше - Цензор.НЕТ 8613
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06.05.2021 19:02 Відповісти
Смешно, Бразильский уже штамм
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06.05.2021 18:04 Відповісти
Ну вот і почалося, А попереджали же про можливі наслідки візити "бєдоносца"!
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06.05.2021 18:07 Відповісти
думаю і в Україні є якісь такі-сякі штами...інша справа що встановити і виявити їх важко, з тим рівнем тестування і аналізів...і небажанням деяких лікарів заморочувати собі головоньку...
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06.05.2021 18:09 Відповісти
по Польше все штаммы смертельные прошлись. Там живые хоть остались? "Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше - Цензор.НЕТ 1496
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06.05.2021 18:12 Відповісти
Наші поїхали заселяти спорожнілу Польщу, бачив черги?
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06.05.2021 18:28 Відповісти
Цапы из рассеи завезли после легализации в Бразилии.
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06.05.2021 18:44 Відповісти
Лихорадочная zона Секреты пронумерованных Загорсков
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06.05.2021 19:06 Відповісти
Фармацевти знайшли золоту жилу.
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06.05.2021 19:43 Відповісти
 
 