РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11330 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 436 1
карантин (16730) Евросоюз (15864) лечение (909) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В ЕС начали изучение препарата Sotrovimab для лечения COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В ЕС начали изучение препарата Sotrovimab для лечения COVID-19

Европейский регулятор EMA начал изучение препарата Sotrovimab для лечения коронавируса. Препарат, более известный как VIR-7831 и GSK4182136, был разработан компаниями GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology.

Об этом говорится на сайте EMA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Начать непрерывное изучение препарата агентство EMA решило опираясь на предварительные результаты исследования касательно его способности предотвращать госпитализации или смерти пациентов с COVID-19.

"Однако EMA еще не получило полного набора данных, поэтому еще рано делать какие-либо выводы относительно баланса пользы и риска от препарата", - говорится на сайте агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук

Пока европейский регулятор будет заниматься изучением первой части данных, полученных в результате лабораторных испытаний и испытаний на животных, в дополнение к данным о качестве лекарств.

Как рассказали в EMA, Sotrovimab - это полученное лабораторным путем антитело, которое предназначено для стимуляции иммунной системы человека путем снижения способности шипового белка коронавируса проникать в клетки человеческого организма.

Также читайте: "Мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности", - Степанов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Работы- непочатый край!
И притом денежной! Без вложений...
показать весь комментарий
07.05.2021 20:40 Ответить
 
 