В ЄС почали вивчення препарату Sotrovimab для лікування COVID-19

Європейський регулятор EMA почав вивчення препарату Sotrovimab для лікування коронавірусу. Препарат, більше відомий як VIR-7831 і GSK4182136, був розроблений компаніями GlaxoSmithKline та Vir Biotechnology.

Про це йдеться на сайті EMA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Почати безперервне вивчення препарату агентство EMA вирішило спираючись на попередні результати дослідження щодо його здатності запобігати госпіталізації або смерті пацієнтів із COVID-19.

"Однак EMA ще не отримала повного набору даних, тому ще рано робити якісь висновки щодо балансу користі і ризику від препарату", - сказано на сайті агентства.

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Поки європейський регулятор займатиметься вивченням першої частини даних, отриманих внаслідок лабораторних випробувань і випробувань на тваринах, на додаток до даних про якість ліків.

Як розповіли в EMA, Sotrovimab - це отримане лабораторним шляхом антитіло, яке призначене для стимуляції імунної системи людини шляхом зниження здатності шипового білка коронавірусу проникати в клітини людського організму.

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