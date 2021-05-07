РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4841 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
2 540 26
Индия (327) карантин (16730) гуманитарная помощь (1202) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии.

Как передает Цензор.НЕТ, документ №186/2021 обнародован на сайте президента.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Индия", - указывается в документе.

Кабинету министров Украины поручается обеспечить предоставление гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина окажет Индии помощь медицинским кислородом, - Шмыгаль

Как сообщалось, Индия на данный момент занимает второе место после США в мире по числу заразившихся. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране продолжает расти высокими темпами, число заразившихся по состоянию на 7 мая достигло 21 млн 491 тыс. 598 человек.

Также читайте: Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Мене дивує одне: найрозвиненіші країни світу роблять все, щоб спочатку врятувати власне населення, а рештки передають іншим, а країна третього світу (якою, на жаль, є Україна) замість цього допомагає ще комусь? Індії, яка вже має власну вакцину? Це як московія, яка допомагає всім, окрім власного населення... Курва, яке ж воне совкодрочерне ніщо!
Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
07.05.2021 20:20
+12
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 2291
показать весь комментарий
07.05.2021 20:16
+11
Одне з двох - або Зєлєнскій не президент України, або Україна - не рідна країна Зєлєнского.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 2291
показать весь комментарий
07.05.2021 20:16 Ответить
Так спочатку потрібно було гуманітарну допомогу США надати, вони все ж таки наші союзники, а Індія це союзник нашого противника - терористичної росії! А якщо чесно то це банальне пограбування України. Зараз почнуть кисень купляти в олігархів за державний кошт і возити в Індію транспортними літаками. Це черговий безглуздий корупційний піар-проект влади, а отже скоро Зорян і Шкіряк знову полетять в Катманду поломаним транспортним літаком!
показать весь комментарий
07.05.2021 20:33 Ответить
Вже готовий Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 5899
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7357
показать весь комментарий
07.05.2021 21:20 Ответить
Ужас, в стране война, а зеленое падло весь бюджет проср- л, половину фармкомпаниям подарил за гадость - вакцины, половину на гуманитарную помощь Индии, а украинские военные пусть сидят без современного вооружения, погибают, и едят гнилые овощи, которые им поставляют олигархи. ЖАХ,
показать весь комментарий
07.05.2021 21:23 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, а хто це зробив разом під гаслом "абинепорох"?
Універсальна відповідь "Сатана" не приймається.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:28 Ответить
Мене дивує одне: найрозвиненіші країни світу роблять все, щоб спочатку врятувати власне населення, а рештки передають іншим, а країна третього світу (якою, на жаль, є Україна) замість цього допомагає ще комусь? Індії, яка вже має власну вакцину? Це як московія, яка допомагає всім, окрім власного населення... Курва, яке ж воне совкодрочерне ніщо!
Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
07.05.2021 20:20 Ответить
Одне з двох - або Зєлєнскій не президент України, або Україна - не рідна країна Зєлєнского.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:26 Ответить
І те, і друге.
ЗЕ навіть не преЗЕдент, а просто ширма. Медійна, з упізнаваним обличчам, позитивна. Реальний керманич держави десь за цією ширмою... Можливо не один...
А рідна країна для нього - совок. Він сам про це сказав.
Тому і те, і друге...
показать весь комментарий
07.05.2021 20:34 Ответить
"Понты дороже денег"...
показать весь комментарий
07.05.2021 20:30 Ответить
пафос родом из сэсэсэра....
показать весь комментарий
07.05.2021 20:28 Ответить
Класика жанру - "помощь трудящимся братской Индии" (братского Гондураса, Кубы, Кампучии, Буркина-Фасо...), металургійні заводи будувати у Бхілаї...
Хоча якось натрапив на публікацію про реальну аварійність на підприємствах СРСР, яку тоді старанно замовчували - там волосся дибки. Куди там комусь було іще допомагати, коли у себе фактично м'ясорубка коїлася.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:21 Ответить
Чому почали з Індії, яка на другому місці! Давайте допоможемо США, яке на першому місці в світі по кількості хворих. А потім напишем в новинах, що держсекретар США домовився про допомогу під час свого візиту))))))
показать весь комментарий
07.05.2021 20:32 Ответить
На этом можно неплохо прибарахлиться...внукам хватит((с)девиз зеленого стада)..
показать весь комментарий
07.05.2021 20:32 Ответить
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 3307
показать весь комментарий
07.05.2021 20:40 Ответить
Послал с гастролями туда Квартал 95 и ящик борщаговской зеленки?
показать весь комментарий
07.05.2021 20:51 Ответить
Квартал 95 в індійський штат Гоа, де московитів повно, давати концерти відправляє чи що?
показать весь комментарий
07.05.2021 20:55 Ответить
Отправят диск с записями выступлений квартала 95?
показать весь комментарий
07.05.2021 21:04 Ответить
За боллівудськими стандартами вони ще повинні усією ОПою заспівати і станцювати "джімі-джімі, ача-ача"... Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 1777
показать весь комментарий
07.05.2021 21:13 Ответить
третья волна короны надвигается в Украину, а кислорода дефицит в больницах и аппаратов тоже...накануне пандемии, если помните, все маски ушлые хорьки пораспродали, бабки по карманам порассовав, теперь накануне очередной волны, за кислород взялись ! Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 1704
показать весь комментарий
07.05.2021 21:19 Ответить
Он просто перепутал Украину и Индию местами...ну, в силу рукотворно изменившегося сознания, скажем так.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:55 Ответить
Поможем Индии...математика 2 кл. для Клоуна из Циркового училища - население Индии 1 366 000 000, население Украины ( оптимистично..хм.. скорее фантастично, думаю реальная цифра около 30 будет...) 42 000 000, в 32 раза меньше. умершие в Индии 3780 , умершие в Украине 379 - в 10 раз меньше. То есть смертность от ковида в Украине на число населения в 3,2 выше чем в Индии.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:20 Ответить
верно, в обмен на вакцины.
показать весь комментарий
08.05.2021 02:54 Ответить
 
 