Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии.
Как передает Цензор.НЕТ, документ №186/2021 обнародован на сайте президента.
"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Индия", - указывается в документе.
Кабинету министров Украины поручается обеспечить предоставление гуманитарной помощи.
Как сообщалось, Индия на данный момент занимает второе место после США в мире по числу заразившихся. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране продолжает расти высокими темпами, число заразившихся по состоянию на 7 мая достигло 21 млн 491 тыс. 598 человек.
Пожалуйста, подождите...
Універсальна відповідь "Сатана" не приймається.
Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
ЗЕ навіть не преЗЕдент, а просто ширма. Медійна, з упізнаваним обличчам, позитивна. Реальний керманич держави десь за цією ширмою... Можливо не один...
А рідна країна для нього - совок. Він сам про це сказав.
Тому і те, і друге...
Хоча якось натрапив на публікацію про реальну аварійність на підприємствах СРСР, яку тоді старанно замовчували - там волосся дибки. Куди там комусь було іще допомагати, коли у себе фактично м'ясорубка коїлася.