Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії.
Як передає Цензор.НЕТ, документ №186/2021 оприлюднено на сайті президента.
"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія", - вказується в документі.
Кабінету міністрів України доручається забезпечити надання гуманітарної допомоги.
Як повідомлялося, Індія на даний момент займає друге місце після США у світі за кількістю тих, що заразилися. Кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні продовжує зростати високими темпами, кількість тих, що заразилися станом на 7 травня досягла 21 млн 491 тис. 598 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Універсальна відповідь "Сатана" не приймається.
Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
ЗЕ навіть не преЗЕдент, а просто ширма. Медійна, з упізнаваним обличчам, позитивна. Реальний керманич держави десь за цією ширмою... Можливо не один...
А рідна країна для нього - совок. Він сам про це сказав.
Тому і те, і друге...
Хоча якось натрапив на публікацію про реальну аварійність на підприємствах СРСР, яку тоді старанно замовчували - там волосся дибки. Куди там комусь було іще допомагати, коли у себе фактично м'ясорубка коїлася.