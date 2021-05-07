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Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії.

Як передає Цензор.НЕТ, документ №186/2021 оприлюднено на сайті президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія", - вказується в документі.

Кабінету міністрів України доручається забезпечити надання гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, Індія на даний момент займає друге місце після США у світі за кількістю тих, що заразилися. Кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні продовжує зростати високими темпами, кількість тих, що заразилися станом на 7 травня досягла 21 млн 491 тис. 598 осіб.

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Топ коментарі
+13
Мене дивує одне: найрозвиненіші країни світу роблять все, щоб спочатку врятувати власне населення, а рештки передають іншим, а країна третього світу (якою, на жаль, є Україна) замість цього допомагає ще комусь? Індії, яка вже має власну вакцину? Це як московія, яка допомагає всім, окрім власного населення... Курва, яке ж воне совкодрочерне ніщо!
Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
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07.05.2021 20:20
+12
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 2291
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07.05.2021 20:16
+11
Одне з двох - або Зєлєнскій не президент України, або Україна - не рідна країна Зєлєнского.
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07.05.2021 20:26
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Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 2291
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07.05.2021 20:16 Відповісти
Так спочатку потрібно було гуманітарну допомогу США надати, вони все ж таки наші союзники, а Індія це союзник нашого противника - терористичної росії! А якщо чесно то це банальне пограбування України. Зараз почнуть кисень купляти в олігархів за державний кошт і возити в Індію транспортними літаками. Це черговий безглуздий корупційний піар-проект влади, а отже скоро Зорян і Шкіряк знову полетять в Катманду поломаним транспортним літаком!
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07.05.2021 20:33 Відповісти
Вже готовий Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 5899
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7357
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07.05.2021 21:20 Відповісти
Ужас, в стране война, а зеленое падло весь бюджет проср- л, половину фармкомпаниям подарил за гадость - вакцины, половину на гуманитарную помощь Индии, а украинские военные пусть сидят без современного вооружения, погибают, и едят гнилые овощи, которые им поставляют олигархи. ЖАХ,
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07.05.2021 21:23 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся, а хто це зробив разом під гаслом "абинепорох"?
Універсальна відповідь "Сатана" не приймається.
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07.05.2021 21:28 Відповісти
Мене дивує одне: найрозвиненіші країни світу роблять все, щоб спочатку врятувати власне населення, а рештки передають іншим, а країна третього світу (якою, на жаль, є Україна) замість цього допомагає ще комусь? Індії, яка вже має власну вакцину? Це як московія, яка допомагає всім, окрім власного населення... Курва, яке ж воне совкодрочерне ніщо!
Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
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07.05.2021 20:20 Відповісти
Одне з двох - або Зєлєнскій не президент України, або Україна - не рідна країна Зєлєнского.
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07.05.2021 20:26 Відповісти
І те, і друге.
ЗЕ навіть не преЗЕдент, а просто ширма. Медійна, з упізнаваним обличчам, позитивна. Реальний керманич держави десь за цією ширмою... Можливо не один...
А рідна країна для нього - совок. Він сам про це сказав.
Тому і те, і друге...
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07.05.2021 20:34 Відповісти
"Понты дороже денег"...
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07.05.2021 20:30 Відповісти
пафос родом из сэсэсэра....
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07.05.2021 20:28 Відповісти
Класика жанру - "помощь трудящимся братской Индии" (братского Гондураса, Кубы, Кампучии, Буркина-Фасо...), металургійні заводи будувати у Бхілаї...
Хоча якось натрапив на публікацію про реальну аварійність на підприємствах СРСР, яку тоді старанно замовчували - там волосся дибки. Куди там комусь було іще допомагати, коли у себе фактично м'ясорубка коїлася.
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07.05.2021 21:21 Відповісти
Чому почали з Індії, яка на другому місці! Давайте допоможемо США, яке на першому місці в світі по кількості хворих. А потім напишем в новинах, що держсекретар США домовився про допомогу під час свого візиту))))))
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07.05.2021 20:32 Відповісти
На этом можно неплохо прибарахлиться...внукам хватит((с)девиз зеленого стада)..
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07.05.2021 20:32 Відповісти
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 3307
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07.05.2021 20:40 Відповісти
Послал с гастролями туда Квартал 95 и ящик борщаговской зеленки?
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07.05.2021 20:51 Відповісти
Квартал 95 в індійський штат Гоа, де московитів повно, давати концерти відправляє чи що?
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07.05.2021 20:55 Відповісти
Отправят диск с записями выступлений квартала 95?
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07.05.2021 21:04 Відповісти
За боллівудськими стандартами вони ще повинні усією ОПою заспівати і станцювати "джімі-джімі, ача-ача"... Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 1777
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07.05.2021 21:13 Відповісти
третья волна короны надвигается в Украину, а кислорода дефицит в больницах и аппаратов тоже...накануне пандемии, если помните, все маски ушлые хорьки пораспродали, бабки по карманам порассовав, теперь накануне очередной волны, за кислород взялись ! Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 1704
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07.05.2021 21:19 Відповісти
Он просто перепутал Украину и Индию местами...ну, в силу рукотворно изменившегося сознания, скажем так.
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07.05.2021 21:55 Відповісти
Поможем Индии...математика 2 кл. для Клоуна из Циркового училища - население Индии 1 366 000 000, население Украины ( оптимистично..хм.. скорее фантастично, думаю реальная цифра около 30 будет...) 42 000 000, в 32 раза меньше. умершие в Индии 3780 , умершие в Украине 379 - в 10 раз меньше. То есть смертность от ковида в Украине на число населения в 3,2 выше чем в Индии.
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08.05.2021 01:20 Відповісти
верно, в обмен на вакцины.
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08.05.2021 02:54 Відповісти
 
 