Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией
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Два уголовных производства открыты в связи с нарушениями в ходе проведения мероприятий по празднованию победы над нацизмом во Второй мировой войне в г.Очаков Николаевской области
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Национальная полиция Украины.
"Утром в г.Очаков во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики. Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) и ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
смерть та голод !
Украина не может выплачивать пенсии пособникам оккупантов.
й
в труну пуйла - заб'ють гвіздок !
В ярмах бідувати?
Щоб здобути рідну землю,
Її шанувати.
Як себе ми не шануєм --
Світ із нас сміється.
Кажуть, що не варті волі
Дурний народ між собою б'ється.
Ми співаєм, що ми браття
З козацького роду,
Що вмирали в страшних битвах
на захист народу.
Був Бандера, УПА було,
Бійців славних мали,
Молоденькі, в лісах жили,
В боях умирали.
Про героїв, що померли
Ми пісні співаєм,
А про тих, що ще живуть, --
Часто забуваєм...
Ті, що кров з народу пили,
Всі медалі носять.
Ті, що кров свою пролили,
Кусок хліба просять.
Замість слави -- їх плюгавлять
В рідній Україні.
Їм страшенну кривду діють
Бо брехати вміють.
Воно видно секретар райкому, що до цього часу біга із кпss прапорцями!