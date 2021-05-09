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Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией

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Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией

Два уголовных производства открыты в связи с нарушениями в ходе проведения мероприятий по празднованию победы над нацизмом во Второй мировой войне в г.Очаков Николаевской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Национальная полиция Украины.

"Утром в г.Очаков во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики. Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) и ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция
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Топ комментарии
+23
серп та молот -
смерть та голод !
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09.05.2021 14:44
+21
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 1138
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09.05.2021 14:46
+19
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 4615
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09.05.2021 15:03
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серп та молот -
смерть та голод !
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09.05.2021 14:44 Ответить
Ні корови, ні свині -- тільки сталін на стіні.
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09.05.2021 15:55 Ответить
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 1138
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09.05.2021 14:46 Ответить
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 5860
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09.05.2021 15:01 Ответить
Законом лишать гражданства и социальных выплат всех пророссийских коллаборантов.
Украина не может выплачивать пенсии пособникам оккупантов.
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09.05.2021 14:54 Ответить
согласен! давно пора принять такой закон!
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09.05.2021 15:12 Ответить
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 6870
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09.05.2021 14:57 Ответить
Всіх українців зв Святом Великої Перемоги ! Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 1318
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09.05.2021 14:58 Ответить
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 4589
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09.05.2021 15:03 Ответить
Только нужно никогда не забывать что первые два года Второй мировой Гитлер и Сталин были союзниками и страшная война началась совместной оккупацией Польши Германией и СССР в сентябре 1939 года.
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09.05.2021 15:05 Ответить
Сталин и Советский народ это несовместимо. Хрущев молодец , что не побоялся культ личности обьявить маньяку сталину.
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09.05.2021 15:07 Ответить
Т.е. это не советский народ неистово поддерживал Сталина до самой смерти и страшно рыдал с горя на его похоронах? Это кого-то с Луны спустили или с Марса?
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09.05.2021 15:14 Ответить
Советский народ заслуживает уважения , в отличии от сталинских лизеблюдов.
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09.05.2021 15:23 Ответить
Т.е. это не советский народ расстрелял украинскую интеллигенцию и "охранял" села в Украине во время Голодоиора?
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09.05.2021 15:40 Ответить
Це робили московські колонізатори і комуністи-колаборанти. Колонізатори завжди в першу чергу знищують інтелігенцію, а малоосвічений народ опрацьовують психологічно і інформаційно. Голодомор -- це справа московських бузувірів-нелюдів, як і депортація народів.
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09.05.2021 16:07 Ответить
Джамал, а как ты относишься к тому,что в 2014 москальная орда пришла на Украинскую землю,нас убивать?
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09.05.2021 15:14 Ответить
Московская орда заслуживает мирового презрения и позора.
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09.05.2021 15:17 Ответить
И это не советские солдаты оккупировали Польшу и Финляндию в 1939-40 годах?
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09.05.2021 15:15 Ответить
и советские солдаты убивали украинцев на Западной Украине и выселяли в Сибирь целыми селами Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 7697
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09.05.2021 15:16 Ответить
И это тоже. И в Крыму, и на Кавказе, и в Прибалтике
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09.05.2021 15:17 Ответить
В радянській армії було багато різних народів -- і християн, і мусульман. Ніхто не служив близько дому, всіх кидали подалі, в інші республіки, щоб їм не шкода було місцевого населення. Точно так деталі до техніки випускали в різних регіонах, щоб тримати країну в кулаці. До того ж, всі боялися гулагів .
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09.05.2021 16:20 Ответить
Может вспомнишь как Польша ударила в спину ЗУНР и оккупировала часть Украины ?
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09.05.2021 15:19 Ответить
Джамал, я понимаю, что ты типа Царева, но не до такой же степени. Так когда началась Вторая мировая война? А то я вспомню еще и Кавказ и Закавказье и Манжурию.
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09.05.2021 15:28 Ответить
Это помнят многие, как и то что СССР в союзе с Германией начал вторую мировую войну.
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09.05.2021 16:23 Ответить
Как преступления Польши, оправдывают преступления совка?
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09.05.2021 21:51 Ответить
Когда началась Вторая мировая война?
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09.05.2021 15:19 Ответить
кацапа, а зачем ты опубликовала памятник кацапам с куем во рту - сосущими сами у себя? Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 6226
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09.05.2021 15:04 Ответить
нехай в цей День цвіте бузок ,
й
в труну пуйла - заб'ють гвіздок !
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09.05.2021 15:01 Ответить
Хай живе кпрс на чорнобильській АС. Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 3309
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09.05.2021 15:02 Ответить
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 4615
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09.05.2021 15:03 Ответить
А як же СС галичина ? Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 6743
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09.05.2021 15:16 Ответить
а как РОА Власова? кстати у них был триколор
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 3637
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09.05.2021 15:18 Ответить
Власівців ненавидять всюди , як і інших фашистських прибічників.
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09.05.2021 15:25 Ответить
Только это единственные войска, где знаком отличия служила георгиевская ленточка. Да и воевали они под триколором.
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09.05.2021 15:33 Ответить
Потомки нацистских прихлебателей ,под их триколором и с их наградными георгиевскими лентами сейчас воюют против Украины .В этом прослеживается некий символизм
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09.05.2021 15:57 Ответить
Та да. Стругацких им нужно было читать в юности. А не зомбоящик смотреть. Может бы и поумнели бы.
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09.05.2021 16:35 Ответить
Гадаєте, вони вміють читати (не кажу вже про розуміння прочитаного)? Ви про лаптєногів надто гарної думки...
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 1837
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09.05.2021 18:26 Ответить
И памятники атаману Шкуро и Краснову до сих пор стоят у "ненавидящих" их рабсеян..
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09.05.2021 15:35 Ответить
ДЕСЬ В РАСЄЄ У ДРУГУ СВІТОВУ -


Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 9092
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09.05.2021 17:59 Ответить
СС Галичина была подразделением УПА?) Серьезно?)
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09.05.2021 21:55 Ответить
Я розмовляв з Западенцями і вони розповідали як ця дивізія допомагала німцям і вилизувала їм чоботи. Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 4420
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09.05.2021 15:22 Ответить
Гугл переводчик рулит Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 1218
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09.05.2021 15:43 Ответить
Скільки літ нам ще потрібно
В ярмах бідувати?
Щоб здобути рідну землю,
Її шанувати.
Як себе ми не шануєм --
Світ із нас сміється.
Кажуть, що не варті волі
Дурний народ між собою б'ється.
Ми співаєм, що ми браття
З козацького роду,
Що вмирали в страшних битвах
на захист народу.
Був Бандера, УПА було,
Бійців славних мали,
Молоденькі, в лісах жили,
В боях умирали.
Про героїв, що померли
Ми пісні співаєм,
А про тих, що ще живуть, --
Часто забуваєм...
Ті, що кров з народу пили,
Всі медалі носять.
Ті, що кров свою пролили,
Кусок хліба просять.
Замість слави -- їх плюгавлять
В рідній Україні.
Їм страшенну кривду діють
Бо брехати вміють.
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09.05.2021 16:51 Ответить
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 8804
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09.05.2021 15:08 Ответить
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 7255
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09.05.2021 15:34 Ответить
Дави жуков
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09.05.2021 15:58 Ответить
Загубить парашна вата Україну!
Воно видно секретар райкому, що до цього часу біга із кпss прапорцями!
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09.05.2021 15:17 Ответить
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 1364
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09.05.2021 18:01 Ответить
Оце дійсно заборонена символіка

Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 4074
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09.05.2021 18:02 Ответить
 
 