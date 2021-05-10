"Черный грибок" у COVID-пациентов появляется от сочетания антибиотиков и стероидов, - врач-инфекционист Логинова
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Инфекционист Татьяна Логинова объяснила, каким образом у переболевших коронавирусом пациентов может развиваться "черный грибок", поражающий носовые пазухи, легкие и мозг.
Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбиоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в этом случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие", - подчеркнула Логинова.
По словам инфекциониста, это очень серьезная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19.
"Это уже будет "лонгковид" усложненный, и будет требовать очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", - отметила Логинова.
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Как сообщалось, в Индии зафиксировали ряд случаев заражения мукормикозом (его еще называют "черным грибком") у людей, переболевших COVID-19.
Врачи считают, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван лекарствами, применяемыми для лечения COVID-19. Эти препараты уменьшают воспаление легких, но одновременно подавляют иммунную систему и повышают уровень сахара в крови.
Обычно у пациентов с этой инфекцией имеются такие симптомы: заложенность носа и кровотечение, отек и боль в глазу, потеря зрения, вокруг носа могут быть черные участки кожи.
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По словам медиков, больным, которые обращаются слишком поздно, приходится удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях приходится удалять кость челюсти.
Противогрибковая инъекция стоит 48 долларов за дозу, ее нужно вводить ежедневно в течение восьми недель. Это единственное лекарство, эффективное против болезни.
Мукормикоз - редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг, легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом или онкозаболеванием.
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Жесть конечно......☹️
Это полный бред...
Голубей я уничтожаю сразу вместе с яйцами и птенцами...самая грязная птица на земле..только жрет и срет(((((
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»
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Може цих "голубків" треба !!!👎🏻!!!
😁
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...
Всі вони такі падлюки, незалежно від партєйки..))
Принести голуба Миру та по команді відпусти...
І обісрані майже всі..
🤣
А чого тоді "академіки" мовчки "жвачку" жують??!
Якісь там лікарі-"ыкыксперди" мувлять??
Дивина..та й годі..
🤑