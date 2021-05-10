"Черный грибок" у COVID-пациентов появляется от сочетания антибиотиков и стероидов, - врач-инфекционист Логинова

Инфекционист Татьяна Логинова объяснила, каким образом у переболевших коронавирусом пациентов может развиваться "черный грибок", поражающий носовые пазухи, легкие и мозг.

Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбиоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в этом случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие", - подчеркнула Логинова.

По словам инфекциониста, это очень серьезная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19.

"Это уже будет "лонгковид" усложненный, и будет требовать очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", - отметила Логинова.

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Как сообщалось, в Индии зафиксировали ряд случаев заражения мукормикозом (его еще называют "черным грибком") у людей, переболевших COVID-19.

Врачи считают, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван лекарствами, применяемыми для лечения COVID-19. Эти препараты уменьшают воспаление легких, но одновременно подавляют иммунную систему и повышают уровень сахара в крови.

Обычно у пациентов с этой инфекцией имеются такие симптомы: заложенность носа и кровотечение, отек и боль в глазу, потеря зрения, вокруг носа могут быть черные участки кожи.

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По словам медиков, больным, которые обращаются слишком поздно, приходится удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях приходится удалять кость челюсти.

Противогрибковая инъекция стоит 48 долларов за дозу, ее нужно вводить ежедневно в течение восьми недель. Это единственное лекарство, эффективное против болезни.

Мукормикоз - редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и ​​овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг, легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом или онкозаболеванием.