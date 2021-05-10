РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7328 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
20 047 44
карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

"Черный грибок" у COVID-пациентов появляется от сочетания антибиотиков и стероидов, - врач-инфекционист Логинова

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Инфекционист Татьяна Логинова объяснила, каким образом у переболевших коронавирусом пациентов может развиваться "черный грибок", поражающий носовые пазухи, легкие и мозг.

Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбиоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в этом случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие", - подчеркнула Логинова.

По словам инфекциониста, это очень серьезная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19.

"Это уже будет "лонгковид" усложненный, и будет требовать очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", - отметила Логинова.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Индии у выздоровевших от COVID-19 все чаще выявляют "черный грибок"

Как сообщалось, в Индии зафиксировали ряд случаев заражения мукормикозом (его еще называют "черным грибком") у людей, переболевших COVID-19.

Врачи считают, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван лекарствами, применяемыми для лечения COVID-19. Эти препараты уменьшают воспаление легких, но одновременно подавляют иммунную систему и повышают уровень сахара в крови.

Обычно у пациентов с этой инфекцией имеются такие симптомы: заложенность носа и кровотечение, отек и боль в глазу, потеря зрения, вокруг носа могут быть черные участки кожи.

Также на Цензор.НЕТ: Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль

По словам медиков, больным, которые обращаются слишком поздно, приходится удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях приходится удалять кость челюсти.

Противогрибковая инъекция стоит 48 долларов за дозу, ее нужно вводить ежедневно в течение восьми недель. Это единственное лекарство, эффективное против болезни.

Мукормикоз - редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и ​​овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг, легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом или онкозаболеванием.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Похоже что половина умерших от ковида умерли от лечения ковида ...а не от самого ковида..
показать весь комментарий
10.05.2021 21:09
+13
Лечить болезнь со смертностью 2%...что бы на выходе получить болезнь со смертностью 50%???
Это полный бред...
показать весь комментарий
10.05.2021 21:14
+8
Блин, а я по работе лажу по чердакам с голубями и иногда по подвалам с крысами...((((
Голубей я уничтожаю сразу вместе с яйцами и птенцами...самая грязная птица на земле..только жрет и срет(((((
показать весь комментарий
10.05.2021 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жесть!
показать весь комментарий
10.05.2021 20:43 Ответить
🤣 В чорній-чорній кімнаті...
показать весь комментарий
10.05.2021 20:55 Ответить
Примати вони від природи тупі та полохливі. В дитинстві моя улюблена передача на ТВ була "У світі тварин".
показать весь комментарий
10.05.2021 21:24 Ответить
Я при ковиде и пневмонии принимал и антибиотики и антигрибковые. Спасибо моему врачу. И по литру кефира выпивал в день.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:27 Ответить
Ну таки с дня пятого принятия антибиотиков врач обязан назначить противогрибковые . Обычно Флуконазол . Не говоря уже про бакпосев и проверку на резестивность
показать весь комментарий
10.05.2021 21:55 Ответить
Ні, трохи не так. Лікар, той, шо лікар, знає, шо антибіотики діють вибірково і не "дают дисбиоз организма" Источник: https://censor.net/ru/n3264376 Взагалі - шось важке грибкове отримати, треба мати дууже великі проблеми з імунітетом. Ці проблеми можна, мабуть, отримати з імунодепресантами з протоколу, які і є ці стероіди - певно не знаю. Інструкція до дексаметазону - у поміч.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:27 Ответить
дексаметазон - вообще жесть. помогает всем. но когда почитаешь побочку...
показать весь комментарий
11.05.2021 00:21 Ответить
Одно «лечим» - другое калечим......
Жесть конечно......☹️
показать весь комментарий
10.05.2021 21:04 Ответить
На чем они там все сидят? Что они принимают хором, новую наркоту какую изобрели?
показать весь комментарий
10.05.2021 21:05 Ответить
Похоже что половина умерших от ковида умерли от лечения ковида ...а не от самого ковида..
показать весь комментарий
10.05.2021 21:09 Ответить
Это уже достаточно давно известно, что людей залечивают
показать весь комментарий
10.05.2021 21:12 Ответить
все потому что нет ни одного лекарства от ковида кроме собственного иммунитета человека..
показать весь комментарий
10.05.2021 21:16 Ответить
Но когда человек задыхается от гипоксии, ему очень хочется кислорода, без него собственный иммунитет человека работает очень недолго.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:45 Ответить
Это не совсем другая история, а не такой уж и редкий симптом при ковиде.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:22 Ответить
Гипоксия может быть от разных факторов - и от ковида тоже..
показать весь комментарий
10.05.2021 23:57 Ответить
Гіпоксія може бути навіть від надлишку кисню в організмі, тобто нестачі СО2.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:07 Ответить
То Ви перемудрили. Нестача СО2 в легенях, яка може призвести до зупинки дихання, то гіпервінтеляція, а не гіпоксія.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:20 Ответить
От і шукай про фізіологію гіпервентиляції і до чого вона призводить.
показать весь комментарий
11.05.2021 08:16 Ответить
Лечить болезнь со смертностью 2%...что бы на выходе получить болезнь со смертностью 50%???
Это полный бред...
показать весь комментарий
10.05.2021 21:14 Ответить
Надо же... ты предлагаешь индусам не лечить 3,75 млн заболевших ковидом? Потому что там обнаружено 40 пациентов, которых надо 8 недель по 48 долларов в день тратить? Нуты и гуманист... Экономный такой...
показать весь комментарий
10.05.2021 21:43 Ответить
Пока 40...но еще не вечер..
показать весь комментарий
10.05.2021 22:00 Ответить
І летальність чомусь різна в кожній країні.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:45 Ответить
Главврач комунарки/ центральная ковидная в РФ/ сказал .что 70% умерших у них это от внутри больничной инфекции
показать весь комментарий
10.05.2021 21:58 Ответить
За допомогою ШВЛ.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:53 Ответить
"Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікар-інфекціоністка Логінова - Цензор.НЕТ 6984
показать весь комментарий
10.05.2021 21:20 Ответить
Блин, а я по работе лажу по чердакам с голубями и иногда по подвалам с крысами...((((
Голубей я уничтожаю сразу вместе с яйцами и птенцами...самая грязная птица на земле..только жрет и срет(((((
показать весь комментарий
10.05.2021 21:20 Ответить
Дочка спрашивает:
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»
©
Може цих "голубків" треба !!!👎🏻!!!
😁
показать весь комментарий
10.05.2021 21:27 Ответить
Вообще то они жрут на зерновом терминале...хезают там же в хлеб...и еще их любят сумассшедшие бабушки...почти как депетатов из ОПЗЖопы
показать весь комментарий
10.05.2021 21:30 Ответить
Один депутат с очень давней поры
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...

Всі вони такі падлюки, незалежно від партєйки..))
показать весь комментарий
10.05.2021 21:33 Ответить
Хочеш знищити голубів - тюкай про їхню шкідливість кожного дня з тєлєку. А за совка мода була на свята голубів миру випускати, завдання - по 2 від дитсадка, воспєтки тазиками ловили на прогулянках. І ніхто не парився. Я після цього теж не парюся, навіть після страшилок.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:04 Ответить
Ага, було в часи піонерії...))
Принести голуба Миру та по команді відпусти...
І обісрані майже всі..
🤣
показать весь комментарий
10.05.2021 22:13 Ответить
А тепер нас чорними шмарклями хочуть налякати.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:26 Ответить
Про магазини з крисами-мишами мовчу.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:29 Ответить
🤣
показать весь комментарий
10.05.2021 22:31 Ответить
В деяких країнах західної Європи голубів називають "літаючими щурами". І цілком справедливо: жеруть все що попало, гадять скрізь де попало, мобільно разносять усілякі зарази, і, подібно до щурів, їх фактично неможливо позбутися.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:53 Ответить
ну теперь всё понятно, мелких давишь, случайно не живодёр по специальности? самая грязная птица на Земле это депутатло, вот их и уничтожал бы вместе с ихними птенцами.. между прочим куры, тоже тока жрут&срут, их еще уничтожать не решился, или поклевать серьёзно могут?
показать весь комментарий
11.05.2021 02:29 Ответить
"Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікар-інфекціоністка Логінова - Цензор.НЕТ 4431 "Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікар-інфекціоністка Логінова - Цензор.НЕТ 3041
показать весь комментарий
10.05.2021 21:20 Ответить
У Нас, напевно, ще залишилися Академія МедНаук?
А чого тоді "академіки" мовчки "жвачку" жують??!
Якісь там лікарі-"ыкыксперди" мувлять??
Дивина..та й годі..
🤑
показать весь комментарий
10.05.2021 21:20 Ответить
Думаю, чаще всего такая хрень у больных спидом развивается.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:55 Ответить
Значит так, нет ни какой жести, пьем против грибковые препараты и все в норме, то есть те рекомендации после выписки соблюдаем обязательно. Короче народ если вы думаете, что схема по лечению по ковиду надо ограничить, это чушь, бес ее можно попасть на тот свет, а это хреново.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:43 Ответить
 
 