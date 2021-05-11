Кулеба впервые примет участие в заседании министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки
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12-13 мая Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом посетит Словацкую Республику, где по приглашению министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока впервые примет участие в заседании глав дипломатии Центральноевропейской пятерки: Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
Кулеба обсудит с коллегами ситуацию с безопасностью на востоке Украины и вблизи украинской границы, укрепление безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
Сообщается также, что министр также проведет во время визита ряд двусторонних встреч.
Центральноевропейская пятерка (Central 5, С5) - региональный формат взаимодействия министров иностранных дел Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии, созданный в 2020 году по инициативе главы австрийского внешнеполитического ведомства.
В рамках этого формата пять стран Центральной Европы обсуждают актуальные вопросы европейской и региональной политики.
Предыдущее заседание C5 произошло 1 марта 2021 в Брдо (Словения).
Министр иностранных дел Украины примет участие в заседании Центральноевропейской пятерки впервые.
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