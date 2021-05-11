У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград

Одна из мутаций в так называемом индийском штамме коронавируса обеспечивает выскальзывание инфекции из-под иммунного ответа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрав по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что у индийского штамма зафиксировано всего 17 мутаций, но только 3 из них имеют медицинское значение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о симптомах индийского штамма коронавируса: Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский варианты

В частности, две мутации обеспечивают ускоренное проникновение вируса в клетку, что существенно влияет на его контагиозность. "А одна мутация - та, которая обеспечивает выскальзывание из-под иммунного ответа", - сказала эпидемиолог.

По ее словам, при заражении индийским штаммом изначально наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта с выраженной интоксикацией и присоединением полиорганной недостаточности.

Также читайте: "Черный грибок" у COVID-пациентов появляется от сочетания антибиотиков и стероидов, - врач-инфекционист Логинова