У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград
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Одна из мутаций в так называемом индийском штамме коронавируса обеспечивает выскальзывание инфекции из-под иммунного ответа.
Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрав по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она отметила, что у индийского штамма зафиксировано всего 17 мутаций, но только 3 из них имеют медицинское значение.
В частности, две мутации обеспечивают ускоренное проникновение вируса в клетку, что существенно влияет на его контагиозность. "А одна мутация - та, которая обеспечивает выскальзывание из-под иммунного ответа", - сказала эпидемиолог.
По ее словам, при заражении индийским штаммом изначально наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта с выраженной интоксикацией и присоединением полиорганной недостаточности.
Пожалуйста, подождите...
Он и умер... 29 апреля... зебилы блд
зебиладебила пердак сгорел, прими мои искреннюю взволнованность от эскалации ситуации пониже спины у тебя.
Розрізняють такі клінічні форми:поширена форма з достатньо рясним висипом на шкірі та слизових оболонках (зустрічалася найчастіше);
геморагічна форма;
зливна віспа;
віспяна пурпура (або чорна віспа) - вкрай тяжка форма віспи з практично 100-відсотковою летальністю;
варіолоїд - атипова, легка, стерта форма хвороби у людей, в яких є імунітет після профілактичних щеплень.
Також виділяли аластрім (від порт. alastrar - горіти, розкидати іскри), форму з легким перебігом та малою контагіозністю, яка траплялася, переважно, в тропічних країнах серед місцевих мешканців.
Сколько же для них новых шмурдяков потребуется !
Побегу покупать акции асрызенеки.
Бардак с этими вирусами.
Я вот думая: авторов идеи "ковидных паспортов" в итоге просто повесят, или всё же четвертуют ?
Эйхмана повесили, сожгли, а пепел развеяли над Средиземным морем.
Но, "ковидная" муть никуда не денется. Авторов будут отлавливать по всему миру, как это было с нацистами.
Международные авиакомпании положительно отзываются о вакцинных паспортах. В ноябре 2020 года австралийский перевозчик Qantas первым решил допускать на рейсы только привитых пассажиров.
Так что начинай отлов, ловильщик мамкин.
В комментариях новостных каналов (Sky News Australia и 7 news) население искренне желает этой компании как можно быстрее разориться. Население у нас вообще прозревает со страшной скоростью в отношении этой фейко-демии. "Прививочные пункты" пустуют.
У нас самый главный ковидный премьер уже давно на излечении, после того как неудачно поскользнулся в загородном доме. Так что, отлов идёт !
Зачистка будет страшная.
Сейчас эта мафия нанесла свой решающий удар: "ковидный" фейк.
Очень многое пошлО не по их плану. Эта война продлится ещё несколько лет как минимум.
Но, конечно, от расплаты им не уйти.
"WHO needs new powers to control future outbreaks, says expert panelThe report also urges world governments to allow WHO infection experts immediate access to inspect outbreaks anywhere in the world in an effort to prevent future cover-ups and delays."
А то що твої науковці фінансуються фаркорпораціями які випускають протиковідні ліки це "совпадєніє"
Ті науковці, що подають статті в журнали, вказують джерело фінансування та підписують повідомлення про конфлікт інтересів.
Прблема не в вірусі, а в його лікуванні, людям дають ліки які призначені для ХІМІОТЕРАПІЇ,
тому ні дихать ні мати імунітет ті хто попав у лікарні не можуть. Це "лікування" рекомендація ВОЗ.
За лічені тижні вона самотужки спромоглась провести такі глибинні наукові досліди стосовно "індійського" штаму. Світоч української науки. Геній вірусологіїї
Думаю, можна сміливо ставити її в один ряд з Ківою.
Заслуговує на отримання почесного звання Нобелівського лауреата в галузі проведення пресконференцій.
Та, спочатку, дайте їй трохи сєльотки,- може вона сама заспокоїться..
НОВАЯ вакцина будет требоваться КАЖДЫЙ сезон.
Дивись не пропий.
Всі віруси грипу мають форму корони, погугли акадємік.
тримай, це зображення вірусу грипу, по ссилці не забудь на сайт зайти
проїфєсор
ВСЬО - ВЄШАЛКА ВСІМ З ЦИМИ МУТАЦІЯМИ
ВИ ЩЕ ДО КІНЦЯ НЕ ЗАШУГАНІ, ТОДІ ВОНИ ЙДУТЬ ДО ВАС