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В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград

Одна з мутацій у так званому індійському штамі коронавірусу забезпечує вислизання інфекції з-під імунної відповіді.

Про це на пресконференції в Києві повідомила епідеміологиня, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що в індійського штаму зафіксовано загалом 17 мутацій, але лише 3 із них мають медичне значення.

Також читайте: У людей із супутніми захворюваннями імунітет до коронавірусу може не вироблятися, - епідеміолог Падурару

Зокрема, дві мутації забезпечують пришвидшене проникнення вірусу в клітину, що суттєво впливає на його контагіозність. "А одна мутація - та, яка забезпечує вислизання з-під імунної відповіді", - сказала епідеміологиня.

За її словами, під час зараження індійським штамом початково спостерігається ураження шлунково-кишкового тракту з вираженою інтоксикацією і приєднанням поліорганної недостатності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікарка-інфекціоністка Логінова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Восхісчаюсь єтой жєнсчіной!
За лічені тижні вона самотужки спромоглась провести такі глибинні наукові досліди стосовно "індійського" штаму. Світоч української науки. Геній вірусологіїї
Думаю, можна сміливо ставити її в один ряд з Ківою.

Заслуговує на отримання почесного звання Нобелівського лауреата в галузі проведення пресконференцій.
Та, спочатку, дайте їй трохи сєльотки,- може вона сама заспокоїться..
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11.05.2021 16:17
+4
Нужно запретить людям путешествовать. Пусть сидят дома с хештегом: #нехершастать У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 5383
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11.05.2021 16:01
+3
И ко всем 17-и нужен отдельный шмурдяк, конечно.
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11.05.2021 16:09
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Нужно запретить людям путешествовать. Пусть сидят дома с хештегом: #нехершастать У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 5383
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11.05.2021 16:01 Відповісти
КОЛОТИСЬ АБО ВМРЕШ )) (c)

Он и умер... 29 апреля... зебилы блд В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 3821
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11.05.2021 16:43 Відповісти
спасибо за уточнение, буду теперь тебя "дебилом" вместо "зебила" величать. Тебя зебилом назвали не из-за причины его смерти, а из-за проявленной антивакцинаторской тупости.
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11.05.2021 18:48 Відповісти
х*йло ти кацапське, що ти там буде ще уточняте лішнєхромосомноє...
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11.05.2021 18:52 Відповісти
у зебила дебила пердак сгорел, прими мои искреннюю взволнованность от эскалации ситуации пониже спины у тебя.
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11.05.2021 18:56 Відповісти
кацап ти там ще не сдох від бояри ?
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11.05.2021 19:00 Відповісти
как ты определяешь кацапа от некацапа? Я обычно по тупости индивида. Твои антивакцинаторские припадке больше тянут на кацапскую дезинформацию.
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11.05.2021 19:11 Відповісти
бо такі питання і пости пишуть лише кацапи, до побачення ваня
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11.05.2021 21:22 Відповісти
И ко всем 17-и нужен отдельный шмурдяк, конечно.
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11.05.2021 16:09 Відповісти
А тебя не смущает, что основоположник вакцинации, Эдвард Дженнер, прививал коровьей оспой от натуральной оспы?
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11.05.2021 23:37 Відповісти
Ну так то оспа. Она не мутирует. А тут - каждый день мутация: британская, бразильская, габонская.
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12.05.2021 01:18 Відповісти
Время появления вируса натуральной оспы точно не известно. Скорее всего, его эволюционная линия обособилась между 68 и 16 тысячами лет назад[4][5]. Широкий диапазон дат связан с различными отсчётами, используемыми для калибровки молекулярных часов. Одна клада штаммов принадлежит Variola major (вируса, вызывающего клинически более тяжёлую форму заболевания), которая перешла на человека и распространялась из Азии между V и XVI веками. Вторая клада включает две разновидности Variola Alastrim minor (фенотипически мягкая форма оспы), описанная в Америке и изолированная в Западной Африке, которая отделилась от общего предка вируса натуральной оспы между XV веком до н. э. и VII веком н. э. В дальнейшем эта клада разошлась на две субклады около XIII века.

Розрізняють такі клінічні форми:поширена форма з достатньо рясним висипом на шкірі та слизових оболонках (зустрічалася найчастіше);
геморагічна форма;
зливна віспа;
віспяна пурпура (або чорна віспа) - вкрай тяжка форма віспи з практично 100-відсотковою летальністю;
варіолоїд - атипова, легка, стерта форма хвороби у людей, в яких є імунітет після профілактичних щеплень.
Також виділяли аластрім (від порт. alastrar - горіти, розкидати іскри), форму з легким перебігом та малою контагіозністю, яка траплялася, переважно, в тропічних країнах серед місцевих мешканців.
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12.05.2021 07:16 Відповісти
Ну вот видишь, всё давно исследовали; а "ковид" - каждую неделю новый штамм ! Причём очень чётко придерживающийся государственных границ: британский, бразильский, а у нас в Австралии даже российский один раз нашли (правда, неизвестно: знают ли в РФ о том что у них свой, особый штамм). Далее, видимо, будет по границам областей и районов.
Сколько же для них новых шмурдяков потребуется !
Побегу покупать акции асрызенеки.
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12.05.2021 09:40 Відповісти
"очень чётко придерживающийся государственных границ". Ты недоисследовал, что уже давно и часто штаммы называют по городам, где их выделили. Например, штаммы кори - , Edmonston, Shanghai-191, Changhun-47, Ленинград-16.
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12.05.2021 11:22 Відповісти
Так и я том ! Новому штамму - новый шмурдяк !
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12.05.2021 12:16 Відповісти
И я о том - на все штаммы кори иммунитет индуцирует двукратная вакцинация вакциной одного типа.
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12.05.2021 12:23 Відповісти
Вот видите, а от простуды - каждый год новая нужна !
Бардак с этими вирусами.

Я вот думая: авторов идеи "ковидных паспортов" в итоге просто повесят, или всё же четвертуют ?
Эйхмана повесили, сожгли, а пепел развеяли над Средиземным морем.
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12.05.2021 12:52 Відповісти
Не столько в том проблема, что нужна новая, а в том, что заранее не знают, какой из известных штаммов даст вспышку. Делают прогноз и в вакцину от сезонного гриппа колотят вакцины от трех наиболее вероятных в будущем сезоне штаммов. Это как в старом анекдоте "по стае орлов из четырех стволов".
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12.05.2021 13:00 Відповісти
У тебя талант забалтывать тему.
Но, "ковидная" муть никуда не денется. Авторов будут отлавливать по всему миру, как это было с нацистами.
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12.05.2021 13:15 Відповісти
Да-да. Австралия тут впереди планеты всей
Международные авиакомпании положительно отзываются о вакцинных паспортах. В ноябре 2020 года австралийский перевозчик Qantas первым решил допускать на рейсы только привитых пассажиров.

Так что начинай отлов, ловильщик мамкин.
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12.05.2021 13:23 Відповісти
К сожалению, много компаний формально являются австралийскими, но де-факто принадлежат иностранцам; в их боардах заседают иностранцы, и пляшут они под иностранную дудку. Международные перевозчики вынуждены подчиняться наднациональным организациям, и потому свобода их действий крайне ограниченная.
В комментариях новостных каналов (Sky News Australia и 7 news) население искренне желает этой компании как можно быстрее разориться. Население у нас вообще прозревает со страшной скоростью в отношении этой фейко-демии. "Прививочные пункты" пустуют.
У нас самый главный ковидный премьер уже давно на излечении, после того как неудачно поскользнулся в загородном доме. Так что, отлов идёт !
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12.05.2021 13:38 Відповісти
ЗА ТЕ ФАРМКОМПАНІЇ З ПОЧАТКУ 2020 РОКУ ОТРИМАЛИ ТРИЛІОНИ ДОЛАРІВ ПРИБУТКУ.
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12.05.2021 13:41 Відповісти
Всех отловят. Главное - вернуть республиканцев в Белый Дом.
Зачистка будет страшная.
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12.05.2021 13:43 Відповісти
Чомусь думаю що там всі в "долі" і кожен має свою частку, на кону володарювання над людством. Тепер закинув у ЗМІ нову страшилку - люди носять маски, закинув іншу страшилку - люди носять медичні ошийники і так до нескінченості, свободи людей можна віднімати і віднімати. Вони влада і ім потрібно людство буквально на короткому повідку.
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12.05.2021 13:46 Відповісти
К сожалению, Вы правы. Вся эта муть продолжалась несколько десятилетий: человечество превращалось в сборище безвольных тряпок, неспособных ни к анализу событий, ни к взрослой реакции на них.
Сейчас эта мафия нанесла свой решающий удар: "ковидный" фейк.

Очень многое пошлО не по их плану. Эта война продлится ещё несколько лет как минимум.
Но, конечно, от расплаты им не уйти.
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12.05.2021 13:51 Відповісти
То есть одна лестница в загородном доме сделала больше, чем несметные толпы прозревших "ловильщиков"? В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 9406 И вы еще и гордитесь этим...
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12.05.2021 13:47 Відповісти
Я не вмешиваюсь в дела Провидения, а лишь сообщаю результаты Его деятельности.
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12.05.2021 13:48 Відповісти
Ну, с такой позицией "ловильщиков", вам лет 50-60 надо ждать пока Провидение "отомстит" всем вашим ковидным обидчикам.
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12.05.2021 13:56 Відповісти
После падения фюрера с лестницы, ситуация начала резко меняться к лучшему. Правда, они до сих пор не осмеливаются отменить ЧП, установленное год назад. Надеюсь что эта лейбористская банда вылетит из власти навсегда.
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12.05.2021 14:00 Відповісти
Ну, а какая лестница Нюрнберг-2 будет организовывать? И когда?
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12.05.2021 14:09 Відповісти
Мы с тобой уже это обсуждали.
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12.05.2021 14:11 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57
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12.05.2021 14:11 Відповісти
Понятно. Никогда.
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12.05.2021 14:51 Відповісти
Не унимается эфиопский у6людок
"WHO needs new powers to control future outbreaks, says expert panelThe report also urges world governments to allow WHO infection experts immediate access to inspect outbreaks anywhere in the world in an effort to prevent future cover-ups and delays."
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12.05.2021 14:08 Відповісти
Попробуй ему лестницу выслать. А вдруг?
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12.05.2021 14:12 Відповісти
А ведь тебе страшно.
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12.05.2021 14:15 Відповісти
В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 7562
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12.05.2021 14:21 Відповісти
А ти впевнений що "вспишкі" є, чи тупо віриш журналістам ))
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12.05.2021 13:42 Відповісти
Я вірю науковцям, але не тупо. В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 4225
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12.05.2021 13:45 Відповісти
А, ти не тупий )
А то що твої науковці фінансуються фаркорпораціями які випускають протиковідні ліки це "совпадєніє" В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 9254
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12.05.2021 13:48 Відповісти
То не "совпадєніє", а твої вигадки.
Ті науковці, що подають статті в журнали, вказують джерело фінансування та підписують повідомлення про конфлікт інтересів.
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12.05.2021 13:52 Відповісти
Для тебе новина - з початку ковідної істерії навіть YouTube видаляє відео з інтерв ю вчених і вірусологів які кажуть правде про твій "ковід". З вух локшину познімай.
Прблема не в вірусі, а в його лікуванні, людям дають ліки які призначені для ХІМІОТЕРАПІЇ,
тому ні дихать ні мати імунітет ті хто попав у лікарні не можуть. Це "лікування" рекомендація ВОЗ.
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12.05.2021 13:57 Відповісти
"Навіть з YouTube видаляє"... Нічогенький науковий ресурс ти знайшов...
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12.05.2021 14:07 Відповісти
Кстати, а как же "она не мутирует."? В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 829
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12.05.2021 12:25 Відповісти
Восхісчаюсь єтой жєнсчіной!
За лічені тижні вона самотужки спромоглась провести такі глибинні наукові досліди стосовно "індійського" штаму. Світоч української науки. Геній вірусологіїї
Думаю, можна сміливо ставити її в один ряд з Ківою.

Заслуговує на отримання почесного звання Нобелівського лауреата в галузі проведення пресконференцій.
Та, спочатку, дайте їй трохи сєльотки,- може вона сама заспокоїться..
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11.05.2021 16:17 Відповісти
Всё идёт к тому, что будет как с гриппом.

НОВАЯ вакцина будет требоваться КАЖДЫЙ сезон. В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 9538
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11.05.2021 19:04 Відповісти
Це і є вірус грипу короновірусного типу.
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11.05.2021 21:28 Відповісти
Біжи за Нобелевською премією.
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12.05.2021 00:16 Відповісти
Бєсполєзно, ту премію тобі дали за самі тупі комєнти на Цензорі.
Дивись не пропий.
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12.05.2021 02:31 Відповісти
То ти свою пропив? Ну ти й кацап...
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12.05.2021 07:10 Відповісти
Ні кацапе, я не ти...Не суди по собі.
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12.05.2021 13:39 Відповісти
Придумати "вірус грипу короновірусного типу" можна було тільки з перепою.
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12.05.2021 13:48 Відповісти
Чому ти такий тупий ?
Всі віруси грипу мають форму корони, погугли акадємік.
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12.05.2021 13:49 Відповісти
То ти ще й гуглити не вмієш... В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 764
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12.05.2021 14:02 Відповісти
Бачу ти вибрав грати роль тупого до кінця --
тримай, це зображення вірусу грипу, по ссилці не забудь на сайт зайти
проїфєсор
В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 2942

В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 5392
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12.05.2021 14:11 Відповісти
Я зрозумів. Ця картинка схожа на малюнки карикатур на коронавірус і ти вирішив, що "вірус грипу - короновірусного типу". Глибоко науковий підхід. Я ж казав - біжи за Нобелевською премією.
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12.05.2021 14:18 Відповісти
Ні, я вирішив що ти дебіл який не знає як користуватись підсвіченою ссилкою в інтернеті, а з дебілами я не спілкуюсь...
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12.05.2021 14:20 Відповісти
В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 163 Ти тупіше, навіть ніж здається з першого погляду. На сайт, що ти посилався я заходив. Слів "коронавірус" або "ковід" там немає.
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12.05.2021 14:26 Відповісти
Дебіл це твоє кредо - тобі вже казали що всі вірусу грипу мають форму корони, а ти в цей час віник мабуть курив, до побачення ваня. З дебілами не спілкуюсь - це шкодить інтелекту.
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12.05.2021 14:30 Відповісти
Візьми на полиці бублик. Він теж має форму корони. В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 5549
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12.05.2021 14:46 Відповісти
спам
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12.05.2021 15:32 Відповісти
Одна из мутаций в так называемом индийском штамме коронавируса обеспечивает выскальзывание инфекции из-под иммунного ответа. Источник: https://censor.net/ru/n3264559

ВСЬО - ВЄШАЛКА ВСІМ З ЦИМИ МУТАЦІЯМИ В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 3122
ВИ ЩЕ ДО КІНЦЯ НЕ ЗАШУГАНІ, ТОДІ ВОНИ ЙДУТЬ ДО ВАС В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 1954
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11.05.2021 21:27 Відповісти
 
 