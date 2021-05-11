В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград
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Одна з мутацій у так званому індійському штамі коронавірусу забезпечує вислизання інфекції з-під імунної відповіді.
Про це на пресконференції в Києві повідомила епідеміологиня, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона зазначила, що в індійського штаму зафіксовано загалом 17 мутацій, але лише 3 із них мають медичне значення.
Зокрема, дві мутації забезпечують пришвидшене проникнення вірусу в клітину, що суттєво впливає на його контагіозність. "А одна мутація - та, яка забезпечує вислизання з-під імунної відповіді", - сказала епідеміологиня.
За її словами, під час зараження індійським штамом початково спостерігається ураження шлунково-кишкового тракту з вираженою інтоксикацією і приєднанням поліорганної недостатності.
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Он и умер... 29 апреля... зебилы блд
зебиладебила пердак сгорел, прими мои искреннюю взволнованность от эскалации ситуации пониже спины у тебя.
Розрізняють такі клінічні форми:поширена форма з достатньо рясним висипом на шкірі та слизових оболонках (зустрічалася найчастіше);
геморагічна форма;
зливна віспа;
віспяна пурпура (або чорна віспа) - вкрай тяжка форма віспи з практично 100-відсотковою летальністю;
варіолоїд - атипова, легка, стерта форма хвороби у людей, в яких є імунітет після профілактичних щеплень.
Також виділяли аластрім (від порт. alastrar - горіти, розкидати іскри), форму з легким перебігом та малою контагіозністю, яка траплялася, переважно, в тропічних країнах серед місцевих мешканців.
Сколько же для них новых шмурдяков потребуется !
Побегу покупать акции асрызенеки.
Бардак с этими вирусами.
Я вот думая: авторов идеи "ковидных паспортов" в итоге просто повесят, или всё же четвертуют ?
Эйхмана повесили, сожгли, а пепел развеяли над Средиземным морем.
Но, "ковидная" муть никуда не денется. Авторов будут отлавливать по всему миру, как это было с нацистами.
Международные авиакомпании положительно отзываются о вакцинных паспортах. В ноябре 2020 года австралийский перевозчик Qantas первым решил допускать на рейсы только привитых пассажиров.
Так что начинай отлов, ловильщик мамкин.
В комментариях новостных каналов (Sky News Australia и 7 news) население искренне желает этой компании как можно быстрее разориться. Население у нас вообще прозревает со страшной скоростью в отношении этой фейко-демии. "Прививочные пункты" пустуют.
У нас самый главный ковидный премьер уже давно на излечении, после того как неудачно поскользнулся в загородном доме. Так что, отлов идёт !
Зачистка будет страшная.
Сейчас эта мафия нанесла свой решающий удар: "ковидный" фейк.
Очень многое пошлО не по их плану. Эта война продлится ещё несколько лет как минимум.
Но, конечно, от расплаты им не уйти.
"WHO needs new powers to control future outbreaks, says expert panelThe report also urges world governments to allow WHO infection experts immediate access to inspect outbreaks anywhere in the world in an effort to prevent future cover-ups and delays."
А то що твої науковці фінансуються фаркорпораціями які випускають протиковідні ліки це "совпадєніє"
Ті науковці, що подають статті в журнали, вказують джерело фінансування та підписують повідомлення про конфлікт інтересів.
Прблема не в вірусі, а в його лікуванні, людям дають ліки які призначені для ХІМІОТЕРАПІЇ,
тому ні дихать ні мати імунітет ті хто попав у лікарні не можуть. Це "лікування" рекомендація ВОЗ.
За лічені тижні вона самотужки спромоглась провести такі глибинні наукові досліди стосовно "індійського" штаму. Світоч української науки. Геній вірусологіїї
Думаю, можна сміливо ставити її в один ряд з Ківою.
Заслуговує на отримання почесного звання Нобелівського лауреата в галузі проведення пресконференцій.
Та, спочатку, дайте їй трохи сєльотки,- може вона сама заспокоїться..
НОВАЯ вакцина будет требоваться КАЖДЫЙ сезон.
Дивись не пропий.
Всі віруси грипу мають форму корони, погугли акадємік.
тримай, це зображення вірусу грипу, по ссилці не забудь на сайт зайти
проїфєсор
ВСЬО - ВЄШАЛКА ВСІМ З ЦИМИ МУТАЦІЯМИ
ВИ ЩЕ ДО КІНЦЯ НЕ ЗАШУГАНІ, ТОДІ ВОНИ ЙДУТЬ ДО ВАС