В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград

Одна з мутацій у так званому індійському штамі коронавірусу забезпечує вислизання інфекції з-під імунної відповіді.

Про це на пресконференції в Києві повідомила епідеміологиня, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що в індійського штаму зафіксовано загалом 17 мутацій, але лише 3 із них мають медичне значення.

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Зокрема, дві мутації забезпечують пришвидшене проникнення вірусу в клітину, що суттєво впливає на його контагіозність. "А одна мутація - та, яка забезпечує вислизання з-під імунної відповіді", - сказала епідеміологиня.

За її словами, під час зараження індійським штамом початково спостерігається ураження шлунково-кишкового тракту з вираженою інтоксикацією і приєднанням поліорганної недостатності.

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