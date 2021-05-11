Пока идет шоу Дугарь-Кузьменко-Антоненко, никто не ищет настоящих убийц, - Антоненко

После нашего дела каждый в Украине должен понимать, что это может случиться с ним самим.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант, украинский военнослужащий Андрей Антоненко.

"Почему выбраны мы как кандидаты? Я думаю, что мы были не одни на эти роли, но почему кто-то поставил галочки именно перед нашими фамилиями - это вопрос. Многие задают его. Выбрать людей с громкими именами, хрустальными анкетами. Сделать дискредитацию сил спецопераций, волонтера, медика, детского хирурга. Будто это делалось намеренно, чтобы у людей погорел мозг. Чтобы они просто не могли уловить логику в этом - а это пугает. Я считаю, что после нашего дела каждый в Украине должен понимать, что это может случиться с ним самим. И если сейчас это все схавать, то есть если бы это все проконало с нами - капец был бы всей стране, наступил бы 37 год. То есть любого заехали, упаковали - и посадили", - заявил Антоненко.

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Он отметил, что ему как гражданину интересно знать, кто и за что убивает журналистов в Украине, но проводить свое расследование убийства Павла Шеремета он не будет.

"Пока идет это шоу Дугарь-Кузьменко-Антоненко, никто не ищет настоящих убийц. И пока вот такие расследователи имитируют работу, у всех преступников возникает чувство безнаказанности", - резюмировал Антоненко.

"Я всегда был и остаюсь свободным человеком, даже все 505 дней заключения. А вот когда будет оправдательный приговор или отказ прокурора от обвинения, вопрос о моем заключении будет поставлен перед государством в целом. А государство уже пусть спрашивает у тех, кто все это начал", - добавил он.

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С полным текстом интервью Андрея Антоненко можно ознакомиться здесь.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".