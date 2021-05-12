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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает обыски, проведенные дома у одного из лидеров партии Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, а также в офисе партии в Киеве, "местью и политической расправой".

Об этом говорится в заявлении партии, информирует Цензор.НЕТ.

"9 мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы – За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине. Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука", - считают в политсиле.

"Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - добавили в ОПЗЖ.

"Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к цкраинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", - подчеркивается в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминем, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. 

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
Кремлевских холуев начали давить, и это гуд
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11.05.2021 18:21
+12
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев, всего лишь....
Классическое отвлечение внимания от более существенных дел , которые зелёные осуществляют в нашей стране !
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11.05.2021 18:25
+11
Блинкен что-то привёз на 5у колону и ее боссов.Так что Данилов рулит.
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11.05.2021 18:20
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Правила форума Совет форумчан
Блинкен что-то привёз на 5у колону и ее боссов.Так что Данилов рулит.
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11.05.2021 18:20 Ответить
Кремлевских холуев начали давить, и это гуд
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11.05.2021 18:21 Ответить
Вері гуд,якщо це так !!!)))
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11.05.2021 18:25 Ответить
Блинкен просто так бы не ездил
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11.05.2021 18:28 Ответить
В мене нема жодних сумнівів відносно Блінкена , а ось підстав вірити зеленій плісняві,на жаль,нема!!!))))
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11.05.2021 18:32 Ответить
По всему ОПЗЖоппому клану обыски надо проводить и сразу расстреливать.
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11.05.2021 19:00 Ответить
НАДО БЫЛО ВИТЬКУ СЫНА ПОЛИЦАЯ ТАКИ СЕГОДНЯ РАСТРЕЛЯТЬ ПРИ ТИПА СОПРОТИВЛОЯЛСЯ ПАДЛО СЛУЧАЙНО КАК ТО ВЫСТРЕЛИЛО..палка на стенке В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 933
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11.05.2021 20:10 Ответить
В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 6115
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11.05.2021 21:33 Ответить
В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 5624
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11.05.2021 18:21 Ответить
ОПЗЖ должны все сесть в тюрьму. Это экстремистская антиукраинская партия изуверов. Не место им в Раде.
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11.05.2021 18:54 Ответить
Швидше схоже на циркову виставу "боротьба нанайських хлопчиків" !!!Вистава кремлівського балагана триває !!!))))
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11.05.2021 18:21 Ответить
Беги! Витя! Беги! И Оксану захвати!, а то распнем!))
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11.05.2021 18:25 Ответить
Уже убежал
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11.05.2021 18:28 Ответить
Как Ленин по льду финского...
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11.05.2021 18:52 Ответить
Как Членин на разливе (пляшки )в шалаше с Зиновьевым валетом...
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11.05.2021 19:15 Ответить
что идеи "Оппозиционной платформы - За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине.
Шайззе, что у них в бошках??? В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 8466
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11.05.2021 18:25 Ответить
Як що,параноїдальна маячня "Русского мира2 !!!)))
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11.05.2021 18:27 Ответить
Они знают, что их бред рассчитан на абсолютных даунов - низовых адептов ватно-кацапского мира. Можно нести любую ахинею. Все будет встречено восторженным бросанием пенсионерских чепчиков и палок-ходилок.
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11.05.2021 18:49 Ответить
-- Урин...
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11.05.2021 18:54 Ответить
Медведчук, бойко, рабинович і вся їхня шайка опзж - це не "опозиційні політики", а відверті вороги України, судити їх як зрадників і колаборантів ворога під час воєнної агресії російських окупантів.
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11.05.2021 19:30 Ответить
В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 4202
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11.05.2021 19:45 Ответить
Повидло. Но из говна. И говна бурлят...
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11.05.2021 20:01 Ответить
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев, всего лишь....
Классическое отвлечение внимания от более существенных дел , которые зелёные осуществляют в нашей стране !
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11.05.2021 18:25 Ответить
Звичайна імітація бурхливої державної діяльності!! Відволікаючий маневр,з метою відвернути увагу від реальної діяльності !!!)))
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11.05.2021 18:30 Ответить
не волнуйтесь) бобики снимут видосик и все будет как раньше.
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11.05.2021 18:26 Ответить
До 2014 года , это можно было бы назвать по разному, возможно и так. . При условии что фигуранты конечно "чисты как божьи овечки" перед законом. ( смешно..) А после 2014 г. пятая колонна Раши, по сути дела открытая агентура врага и предатели перешедшие на строну агрессора ( уже теперь РФ агрессор, оккупант, а значит враг), а она в условиях хоть войны, хоть АТО подлежит как минимум аресту и изоляции, а как положено в такое время, физическому устранению. ( для этой цели можно ввести и высшую меру в законодательство)
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11.05.2021 18:27 Ответить
На Родину, - В Красноярский Край
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11.05.2021 18:28 Ответить
В Биробиджан -- на Єврейський АО. Вітер в спину!
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11.05.2021 19:36 Ответить
Засуетились "разные Табаки". Они думают что шакалят перед тигром а не перед крысой.
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11.05.2021 18:29 Ответить
"подавляющая часть обчєства" - це скільки, звіздоболи?
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11.05.2021 18:30 Ответить
панімаєш вавє рєйтінг нужон, ооосень. тим паче бєня, ахметка і ко нє прочь прихопити до своїх рук ранєє украдєниє актіви. ну і тре ж когось посадити, парашенка то нікак, з ріфом трабли, зі звіробій один гемор
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11.05.2021 18:32 Ответить
Поки мертвечук не опиниться за ґратами, - це білий шум.
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11.05.2021 18:32 Ответить
Тут недавно дивився один відосік, про то як одін вєлікій русскій чєловєк прєдлагаєт асвабадіть всю Україну від оккупантів, по прімєру Домбаса, бо бачте,укрАінци всє ізмучєни в ажиданіі...Наші "слуги" раптово ковирнули опезежопне лайно... В майбутньому "мер" Харкова публічно кладе прутня на закон про декомунізацію... Думаю що готується "повод".
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11.05.2021 18:35 Ответить
Дестабілізація суспільного стана в Україні ,це одна з складових частин реванша кремлівської гидоти,т.зв. гібридна війна !!!)))
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11.05.2021 18:41 Ответить
В военное время вашу партию следовало бы расстрелять (с)
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11.05.2021 18:35 Ответить
Да посадить этого урода. а лучше четвертовать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.05.2021 18:36 Ответить
Уверх ногами.
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11.05.2021 19:38 Ответить
ну наконец то заблеяли о палытических преследованиях. это хорошо.
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11.05.2021 18:36 Ответить
Переживаю за Кокосика.
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11.05.2021 18:40 Ответить
Интересно , а как партия порошенка і сам петро олексійович оцінить таке неподобство .
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11.05.2021 18:41 Ответить
Як обично . Те що проти пахана , - спамиться )) . Що більше -- баниться !!
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11.05.2021 18:47 Ответить
козак спросил - что там за шум и крики !?.. и медведчук ему ответил - нас арестовывать идут! (с) В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 10000
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11.05.2021 18:42 Ответить
В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 2400
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11.05.2021 18:42 Ответить
Падавляющия балинства за нас! Уря, таварищи, плотнее сожмите ряды!
Равнение на мавзалей!
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11.05.2021 18:45 Ответить
В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 7061

...
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11.05.2021 18:47 Ответить
Симпатична тваринка ,жаль що потворам дісталася !!)))
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11.05.2021 18:51 Ответить
та в разведку ходил )))) по заданию СБУ там жил ))))))
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11.05.2021 18:53 Ответить
идеи "Оппозиционной платформы - За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества

Кто эти люди? (с)
Кого пускают в наши рестораны? (с)
Уберите Ленина с денег,
он - для сердца и для знамён. (с)
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11.05.2021 18:59 Ответить
%10 старперов совкодрочеров и пр. красноперого биомусора... В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 2379 В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 1329
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11.05.2021 19:48 Ответить
Ворогам не мстят,ворога знищують.
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11.05.2021 19:36 Ответить
"9 мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы - За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине".

Во блин, как "зажоповцев" штырить не по-детски. Даже завидно становится от незнания того, где они такую дурь покупают. В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 2316
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11.05.2021 20:06 Ответить
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Шарія - також.
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11.05.2021 20:49 Ответить
Расстрелять бы всех ЖОПеЗешников и это было бы не политической расправой, а правосудие, за предательство, измену родине! Он, моржовая звизда, так и делает, правда с патриотами...
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11.05.2021 22:23 Ответить
 
 